Peppa Pig - El circo de peppa

¡Yo soy Peppa Pig!

Este es mi hermano pequeño George.

Esta es mamá Pig.

Y este es papá Pig.

EL CIRCO DE PEPPA

Hoy hace muy buen tiempo.

Peppa y sus amigos han venido a visitar al abuelo y la abuela Pig.

¡Ahí va! ¿Qué es eso?

El abuelo Pig está montando una carpa de rayas en el jardín.

¡Es un circo! (Todos):¡Bieeen!

Abuelito, ¿cuándo vamos a poder ver el circo?

¿Qué circo, Peppa?

No te entiendo, ¿a qué te refieres?

Entonces, ¿qué es esa carpa tan grande de rayas?

Es para la fiesta que va a dar la abuela Pig en el jardín.

Ah, ¿y qué se hace en esas fiestas?

Los adultos se pasean charlando de sus cosas.

Menudo desperdicio, una tienda tan buena.

Sí, si hubiera un circo sería más emocionante.

Oye, podrías hacerte tu propio circo.

¡Sí, y lo llamaremos "El gran circo de Peppa"!

¿Has terminado ya de montar la carpa?

Los invitados no tardarán en llegar...

¡Abuelita!

¡Mis amigos y yo vamos a hacer un circo para tu fiesta!

¡Es una idea fantástica! ¿Podemos disfrazarnos?

¡Pues claro! Voy a por la caja de los disfraces.

Tiene que haber payasos. -Y forzudos, también.

Y malabaristas.

Mi papá ha trabajado en un circo.

¡Hala! ¿Y qué número hacía?

Vendía las entradas.

¡Buscad! Aquí todos encontraréis algún disfraz que poneros.

Peppa ha cogido un sombrero de copa.

Danny Dog ha elegido un bañador de lunares

y un bigote postizo.

Pedro ha encontrado un traje de payaso.

¿Quién quiere que le maquille? -¡Yo, por favor!

¿De qué vais a hacer cada uno? Yo me pido ser el payaso.

Pero Peppa, ¿no ves que yo ya tengo el disfraz?

Ah, vale, entonces haz tú de payaso.

Yo quiero ser el forzudo, ¡mirad!

De acuerdo Danny, tú vas a ser el forzudo.

Yo quiero ser la malabarista.

¡Pero eso quería serlo yo!

(Admirados): ¡Hala!

Casi mejor que seas tú la malabarista.

¡Abuelito!

¡No sé qué puedo ser, se lo han pedido todo!

Con ese sombrero que tienes, está muy claro.

Serás la directora de pista.

¿Qué hace la directora de pista?

Es muy importante porque es la que manda.

¡Sí! Yo seré la directora de pista.

¿Qué tengo que hacer?

Pues decir: "¡Pasen y vean, bienvenidos a mi circo!

¡Podrán ser testigos de las proezas más fantásticas,

asombrosas e increíbles del mundo!".

(Todos): ¡Oooh!

Eh... ¡Bienvenidos todos a mi circo!

Pasen y vean las "perezas".

Han llegado los invitados de la abuela Pig.

Hola, tengo una sorpresa para vosotros.

¡El circo ha llegado a la ciudad!

¡Hola, damas y caballeros!

¡Bienvenidos todos a mi circo!

Espero quepasen muchísimo miedo con la increíble Candy Cat.

(Gruñe).

Aplausos

¡Les presento a George, Richard y Edmond Elephant en sus triciclos!

¡No dejen de aplaudir!

¡Él es Danny Dog el fortachón!

Yo fui forzudo durante un tiempo.

¡Me dedicaba a levantar tractores!

La mejor haciendo malabares con patatas y un huevo:

¡Emily Elephant!

(Todos): ¡Ohhh!

Y ahora, unas carcajadas con Pedro Pony, nuestro payaso.

Todavía no os tenéis que reír, aún no he hecho nada gracioso.

(Gritan). -Esto sí que es gracioso.

¡Sí, es verdad, ha tenido mucha gracia!

¡Muchas gracias!

¡Y aquí termina, mi querido público, este increíble y asombroso circo!

(Todos): ¡Bravo!

¡Es el mejor circo que he visto nunca!

¡El mejor del mundo!

EL ESTANQUE DE LOS PECES

Peppa y su familia han salido de excursión.

Os voy a llevar a ver un estanque que tiene pececitos.

¡Oooh!

Lo conozco porque iba cuando era pequeño.

¡Ya hemos llegado!

¿Dónde está el estanque? Está en medio del bosque.

Tenemos que ir andando.

¿Y nos vamos a perder, como nos pasa siempre?

No. Ten en cuenta que yo me aprendí el camino

cuando era pequeño.

¿Te acordarás?

De eso hace ya mucho tiempo, papá Pig.

Sí, en el año de Maricastaña.

Gracias, Peppa. Pues..., en el año de Maricastaña,

empezábamos caminando por un pequeño sendero...

¡Aquí está! Es este. ¿Cómo lo sabes?

Porque recuerdo que también había unas florecillas.

Puede que las cosas hayan cambiado.

No, ni hablar, nada cambia tanto.

Ahora tenemos que pasar por unos árboles pequeños

hasta llegar a uno grande.

Pero los árboles pequeños habrán crecido.

¡Claro, es verdad! Son estos que han crecido mucho.

¿Entonces, cómo vamos a encontrar el árbol grande?

¡Oh!

Suelo ser yo el que se choca contra los árboles.

Mamá Pig ha encontrado el árbol grande.

Qué lista, mamá.

Sabía que seguirías aquí. ¡Continuemos, familia!

Papi, ¿falta mucho para llegar al estanque de los peces?

Ya casi estamos.

Es que me está entrando un poco de hambre.

Tranquila, de camino, hay un puesto de bebidas.

¡Oh, estupendo! Me apetece tomarme un buen café.

¿Nosotros podemos tomar un helado, por favor?

¡Por supuesto!

Habrá helados para todo el que quiera.

Ya llegamos.

El puesto tiene que estar..., ¡aquí!

Ahí va... A ver, ¿dónde está?

¿Detrás de ese montón de madera podrida?

Me temo que este montón de madera es lo que buscábamos.

(Todos): Ooh.

Pues seguro que de ahí, no va a salir ningún helado.

¡Qué pena!

¡Hola! ¿Qué queréis que os ponga?

¡Anda!

Un café bien calentito y tres helados, por favor.

Ahora mismo. ¡Muchas gracias!

¡Mmm, qué rico!

Continuamos. Vamos al estanque, ¡seguidme!

¡Uy!, mejor que no vayáis por ese camino.

Va directo a una zona llena de zarzas.

¡Ajá! ¡Exacto!

Ese es el atajo. Por ahí iba yo cuando era pequeño.

¿Qué atajo?

Si lo que queréis es ir al estanque, lo mejor es ir por aquel sendero.

Pues yo prefiero ir por el atajo.

Muy bien. ¿Quién quiere ir por un camino lleno de zarzas?

¡Yo!

¿Y quién se viene conmigo por el sendero?

(Todos): ¡Yo!

¡Te echo una carrera, papá! ¡Yo voy a llegar antes!

Adiós.

Espero que el estanque siga donde estaba.

Sí, todo parece estar muy diferente a como lo recuerda papá.

¡Mirad! ¿Qué es eso? ¡Es el estanque!¡Aquí está!

¡George! ¡Ven a ver los pececitos!

¡Uy! Papá dijo que eran pequeñitos,

¡pero estos son enormes!

Papá no los ve desde que era pequeño.

Será que los peces han crecido mucho.

Sí, como la barriga de papá.

¡Oye! ¿Y papá dónde está?

¡Oh! Se habrá perdido. Voy a llamarle.

Por ahí dentro está sonando un teléfono.

¿Diga? Al habla el Sr. Pig.

¡Pero si es papá! Hola, estoy atrapado.

¡Hola, papi! ¡Aguanta, enseguida te sacamos!

Una, dos y tres, ¡tirad!

¡Papá es una zarza llena de moras!

¡El estanque!

¿Habéis visto si están los pececitos?

¡Qué pez más grande!

¡Mirad, ahí hay algo que brilla!

Sí, son monedas.

Cuando era pequeño,

tirábamos una moneda al estanque y pedíamos un deseo.

¿Podemos tirar nosotros una?

Sí, claro que sí.

Y mi deseo es

que los peces del estanque se queden aquí para siempre.

Es el mismo deseo que yo pedí cuando era pequeño.

¡Entonces, tu deseo se ha cumplido, papá!

HACE MUCHOS AÑOS

Suzy Sheep ha venido a jugar a casa de Peppa.

Hola, Suzy, ¿qué tal?.

Hola, Peppa.

He traído una cosa para enseñártela.

¡Mira esto! No sé lo que es.

Es una fotografía. ¿Y quién sale en la foto...?

¡Oooh! Es una ovejita bebé.

¡Soy yo!

¡Pero si tú no eres un bebé!

Es que es una foto muy antigua, de cuando yo era pequeñita.

No digas tonterías, Suzy. No es ninguna tontería.

Hace muchos años tú también eras un bebé.

¡De eso nada, yo no! ¡Pues claro que sí!

Pregúntaselo a tu mamá.

Mamá Pig está trabajando en el ordenador.

¡Mamá! ¿Qué pasa, Peppa?

Que Suzy está diciendo tonterías.

No, eso no es verdad.

Me ha dicho que yo, hace muchos años, era un bebé.

Y Suzytiene razón, Peppa.

Mira, te voy a enseñar algunas fotos que tengo aquí.

¿Quién crees que es? Es el bebé Alexander.

El bebé Alexander es el primo de Peppa.

¡No! Esa eres tú cuando eras un bebé.

¡Es el bebé Peppa!

Parece que os lo estáis pasando muy bien.

Mira, papá.

Mamá nos está enseñando una foto mía de bebé.

Sí, me acuerdo perfectamente.

Te la hicimos justo el día que llegamos a esta casa.

¿Cómo? No lo entiendo.

Cuando eras pequeña, nos mudamos a vivir a esta casa.

Trajimos todas nuestras cosas en la baca del coche.

Mamá Pig colgó algunas fotos.

Papá Pig colocó una estantería.

Y el abuelo Pig plantó en el jardín un bonito macizo de flores.

¿Y ahora, dónde están esas flores tan bonitas

que plantó el abuelo? Papá Pig las cuidaba.

Pero... les puse un tipo de tierra que no les iba bien.

(Todos): Ooh.

Bueno, así tenías más sitio para jugar.

A Suzy y a ti os encantaba jugar en el jardín.

¿Entonces, Suzy ya era amiga mía cuando yo era un bebé?

Claro,Suzy y tú siempre habéis sido las mejores amigas.

Y hace tantos años,

¿Suzy y yo jugábamos a saltar en los charcos de barro?

No, Peppa.

Todavía eráis bebés, ni siquiera sabíais andar.

Ah. ¿Entonces, qué hacíamos?

Llorabais...

Eructabais.

Y os reíais.

¡Claro, éramos bebés! Sí, la bebé Suzy.

Y la bebé Peppa.

Gu, gu, ga, ga. Gu, gu, ga, ga.

Al poco tiempo, empezasteis a andar.

¿Y dónde estaba George? Él estaba dentro de mi tripita.

Sí, estabas en mi tripita, George.

Tú tienes una tripa muy grande, papá.

¿Es porque llevas un bebé dentro? No, no, Peppa.

Esta barriga es... puro músculo.

Y después, nació George. Gu, gu, ga, ga...

Los abuelos vinieron a verle

y le hicieron un regalo muy especial.

¿Adivináis qué regalo fue? ¡El Sr. Dinosaurio!

¡En efecto!

¡Grrrr!

Y Suzy y tú no dejabais de corretear y saltar.

Hasta que un día visteis algo asombroso.

¡Chaco de baddo!

¡Peppa! Cuando quieras saltar en un charco,

ponte siempre las botas de agua.

¡Cómo te encantaba saltar en los charcos de barro!

¡Y todavía me encanta!

Voy a haceros una foto.

A Peppa le encanta saltar en los charcos de barro.

¡Es algo que, desde siempre, le ha encantado!

LA MONTAÑA NEVADA

Hoy es un precioso día de nieve.

¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa!

Peppa y sus amigos han venido a la montaña a esquiar.

¡Nos vemos en la cima!

(Todos): ¡Vamos, cochecito! ¡Ánimo, que tú puedes!

¡No!

El coche no puede subir hasta arriba; la nieve resbala demasiado.

Lo mejor es que cojáis el telesilla.

Montados en el telesilla,

todos suben hasta la cima de la montaña nevada.

Pero, ¿esto no sube demasiado alto?

A papá Pig no le gustan las alturas.

¡Esto es divertidísimo! Sí, es... ¡divertidísimo!

Voy volando en una silla, está nevando, ¡qué maravilla!

Voy volando en una silla, vuelo y vuelo hasta la cima.

El telesilla ha llegado a lo más alto de la montaña nevada.

Papá es un muñeco de nieve que habla y anda.

¡Esquíes, esquíes, se alquilan esquíes!

Hola, Sra. Rabbit.

Queremos esquíes para dos adultos y dos niños, por favor.

Aquí están todos.

Madame Gazelle es la monitora de esquí.

Madame Gazelle,

¿vamos a ir esquiando por toda la montaña

hasta llegar abajo?

De momento no, Danny.

Lo mejor será que hoy nos quedemos en lapista infantil.

Hoy aprenderán a esquiar en una pista con poca pendiente.

Para empezar,

daos un impulso suave con los bastones.

(Niños): ¡Yupiii!

Para frenar, hay que poner los esquíes en cuña.

¡Esquiar es superdiver!

¡Venga, vamos a subir y lo hacemos otra vez!

Ir cuesta arriba con los esquíes no es nada fácil.

Un truco: para subir la pendiente,

tenéis que ir delado, como los cangrejos.

Todos van caminando de lado, como los cangrejos.

Madame Gazelle, ¿podemos ver cómo esquía un poquito?

Huy, Peppa, no sé yo. -(Niños):¡Por favor!

Está bien.

¡Alehop!

¡Ha sido increíble!

Bueno, en mis tiempos fui campeona mundial de esquí

y por eso, me dieron esta copa.

(Todos): ¡Oooh!

A ver, os toca. ¿Algún papá o mamá quiere intentarlo?

¿Por qué no?

Pero, ¿estás segura, mamá Pig? ¡Llevas sin esquiar años!

Tranquilo, si esto es como montar en bici,

¡nunca se olvida!

Empieza por aquí, por la pista infantil.

Me parece que ya soy muy mayor para la pista infantil.

¿Hacia dónde va esta?

(Grita). ¡Esa va directa abajo!

Mi mamá va a bajar esquiando sin parar toda la montaña.

Eh, ¿cómo se frenaba? ¡Creo que no puede parar!

¡Tenemos que alcanzarla!

(Grita): ¡Cuidado, que voy!

¡Mamá Pig va esquiando por la carretera!

Todos los demás van en el autocar, siguiendo a mamá Pig.

¡Hala! ¡Mi mamá sabe esquiar rapidísimo!

(Grita). ¡Y acaba de hacer un tirabuzón!

¡Es una esquiadora magnífica!

Pasa esquiando por delante de las tiendas.

(Grita): ¡No sé cómo voy a parar!

¿Veis lo que yo veo?

¡Es un muñeco de nieve que habla y camina!

¡No! ¡No es un muñeco, es mi mamá!

¡En mi vida había visto esquiar a nadie con tanto estilo!

Por eso, esta copa te pertenece.

Gracias.