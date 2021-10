Peppa Pig - El capitán papá dog

EL CAPITÁN PAPA DOG.

Peppa y sus amigos están jugando en casa de Danny Dog.

Soy el capitán de un barco y navego surcando el mar.

¡Y nosotros somos fieros piratas! ¡Rayos y centellas! Ajáaa!

¡Ajáaa! (Ríe)

¡Viene el cartero!

Llega el Sr. Zebra, el cartero.

¡Hola! Buenas,mamá Dog.

Toma, traigo una postal para ti.

Muchas gracias, Sr. Zebra.

¡Hasta luego!

¿Quién nos ha mandado una postal, mamá?

¡Nos ha escrito el capitán Dog!

¡Es de papá!

Dice que ha terminado su viaje en barco alrededor del mundo

y que vuelvea casa.

¡Ohhh!

¡Qué nervios y qué emoción!

Pero no pone cuándo llegará.

¡Saludos! ¿Cómo está, Sr. Zebra?

Muy bien, gracias, capitán Dog.

¡Ya estoooy en casa!

¡Papi!

¡Hola, Danny!

¡Papi! ¡Danny!

¡Papi!

El capitán Dog ha vuelto de navegar.

¡Por fin estás en casa, mi capitán!

¡Mamá Dog, cariño, cuánto te he echado de menos!

¿Te vas a quedar mucho tiempo esta vez, papi?

¡Me quedo para siempre!

He decidido que se acabó para mí tanto viaje.

He navegado por todos los mares y he hecho una gran fortuna.

¡Uhhh!

¡Una fortuna que perdí...

...pero que volví a ganar!

¡Bieeen!

Me encanta viajar,

pero hay algo que echo mucho de menos cuando estoy tan lejos...

¿Y qué es, papá?

Pues... ¡a mis dos amores, qué va a ser!

(Ríen)

¡Dispuesto a colgar mi gorra de capitán para siempre!

Ha llegado el momento de contaros todos mis viajes.

He estado lejos de aquí un año y un día, exactamente.

Navegando alrededor del mundo...

¿Alrededor de “todo” el mundo?

¡Sí!

¿Y qué pasó cuando llegaste abajo?

¿Te caíste?

¡No! Porque me agarré bien fuerte.

¡Hala! ¡Menuda aventura!, ¿eh?

-¡Sí, así es! ¿Y sabéis una cosa? He traído regalos para todos.

¡Ohh, regalos! ¡Ohh, regalos!

Éste es para Danny. Es un tambor.

Procede de una selva muy lejana.

¡Qué chulo! Gracias, papá.

¡Lo tocas muy bien, Danny!

¡Mira, puedo darle mucho más fuerte!

Te creo, pero me parece que es suficiente por ahora.

Y esto es para tus amigos.

Conchas y caracolas de una isla desierta.

¡Ohhh!

¡Ohhh!

Si os la acercáis a la oreja... oiréisel sonido del mar.

¡Es verdad! Suena como cuando estoy en la playa.

Y por último, para mi querida mamá Dog...

Un cofre lleno de oro y joyas.

¡Oh, es precioso! Y justo lo que necesitaba.

¡Ahhh! Qué placer volver a estar en casa.

Ya es de día. El capitán Dog ha madrugado.

Papá, ¿qué haces ahí tan temprano?

-Comprobar para dónde sopla el viento.

-¿Para qué?

-Los marineros siempre lo hacemos antes de salir anavegar.

-Pero si tú ya no eres un marinero ¿no?.

-¡Es verdad! Eso fue lo que dije, tienes razón.

-¿Echas mucho de menos el mar, papá?

-No, no. No, hijo, no echo de menos el mar.

-Pero sí me acuerdo de mi barco.

Yo tengo un barco que me hizo el abuelo Dog.

¿Quieres que te lo enseñe?

-¡Ajá! ¡Pero si es una copia exacta de mi barco...!

-Tú podrías ayudarme a manejarlo.

¡Claro! Será muy divertido.

Peppa y sus amigos están en el estanque.

¡Ah del barco, marineros!

¿Cabe otra embarcación en este océano salado?

¡Sí!

¡Magnífico!

Danny, nuestro barco necesita un capitán que lo gobierne.

Si no, irá a la deriva.

Vale, ¿quieres ser el capitán de mi barco, papá?

-Con mucho gusto, Danny, pero... sí tú eres mi segundo de a bordo.

¡Sí, de acuerdo!

¡Bota el barco!

¡Allá va, mi capitán!

Sopla viento de suroeste.

Las aguas están en calma.

Mi última aventura fue navegar con mi barco

por losmares de todo el mundo.

Pero mi próxima aventura será más arriesgada:

surcaré las aguas ¡de un estanque de patos!

Al capitán Dog le gusta navegar por un estanque de patos.

¡A todos les gusta navegar por un estanque de patos!

UN CUENTO PARA IR A DORMIR.

Es de noche.

Antes de dormir,

Papá Pig les lee un cuento a Peppa y George.

Y así fue como el príncipe y la princesa,

junto al periquito y la rana,

vivieron felices y comieron perdices.

Ya está, se acabó.

Peppa y George se han quedado dormidos escuchando el cuento.

Que durmáis bien, cerditos míos.

¡George está despierto!

¡Dinosayo! ¡Grrr!

¡George, por favor, no seas tan travieso!

Vuélvete a dormir.

Parece que George no tiene sueño.

¡George, ya está bien!

La noche es para dormir, no es para jugar.

Shhh, calla, no llores más.

Te voy a contar otro cuento.

Empiezo. Había una vez un pequeño cerdito que...

que se llamaba Georgie Pig.

(Ríe)

Se marchó de su ciudad para buscar fortuna.

Pronto llegó a un espeso bosque.

¿Qué? ¿Te está gustando el cuento, George?

Siguió andando por el bosque y encontró una casita.

Cuando entró vio un gran tazón de leche con cereales.

Georgie Pig tenía mucha, mucha hambre.

Así que se lo comió todo. ¡Ñam, ñam, pam!

Pero nada más terminar, entró un osito en la casa.

Y le dijo: ¡Oye, ¿no te habrás comido mis cereales mágicos?!

Georgie contestó... “Sí”. Entonces el osito dijo:

“¡Eran mis cereales mágicos!

¡Te harán crecer mucho, hasta que seas un gigante!”

Y así fue.

Georgie Pig empezó a crecer y crecer.

Creció y crecióycreció...

hasta ser más grande que el árbol más alto de todo el bosque.

Fin del cuento.

¿Qué, ya te ha entrado sueño, George?

No.

¿Ni siquiera un poquito?

¿Nada de nada? No.

Bueno, vale, seguiré contándote el cuento un poquito más.

El osito dijo:

“Me gustaría ir a buscar el cofre del tesoro.

Sé que existe, está en el fin del mundo.

Pero está demasiado lejos para mí.

No puedo ir porque yo soy muy pequeño.”

Georgie dijo: “No te preocupes, yo te llevaré.”

Y entoncesGeorgie Pig, se fue caminando hasta el fin del mundo.

Caminó y caminó y caminó...

Oye, ¿ya tienes ganas de dormir? No.

Atravesó bosques..., atravesó montañas..., atravesó mares...

¿Ya tienes sueño? No.

Y siguió caminando y caminando hasta que llegó al fin del mundo.

Allí encontró el tesoro, un cofre lleno de oro.

¡Ohhh!

Y también había un dragón.

¡Sí! Era un dragón muy grande, verde,con unasalitas

y que echaba fuego porla boca.

¡Rooaar! Por suerte para todos, era un dragón muy simpático

y le dijo: “Puedes quedarte con el tesoro.”

Pero entonces... ¡Georgie Pig empezó a encoger!

Encogió y encogió y encogió...

hasta que dejó de ser un gigante

y volvió a ser el pequeño Georgie Pig de antes.

“¿Pero ahora, cómo vamos a volver a casa?”, preguntó triste, el osito.

“Yo puedo llevaros volando”, contestó el dragón.

Y así, Georgie Pig y el osito dieron un salto ¡Hop!

y se subieron al dragón que les llevó volando de vuelta a su hogar,

a la casita del bosque.

Y colorín, colorado este cuento se ha acaba....

(Ronca)

George se ha dormido.

(Ronca)

Peppa se ha dormido.

Pero Peppa, ¿qué haces levantada a estas horas?

La noche es para dormir, no es para jugar.

Buenas noches, cerditos míos... Que durmáis bien.

Peppa y George están en sus camitas, bien dormidos.

EL DINOPARQUE DE LA ABUELA RABBIT.

Hoy es el cumpleaños de Freddy Fox.

El y sus amigos van a celebrarlo viviendo una gran aventura.

Oye, Freddy, ¿dónde vamos a celebrar tu cumpleaños?

No me lo han dicho ¡Sorpresa! Estoy deseando llegar.

¡Ya hemos llegado!

(Ríen)

El abuelo Rabbit os da la bienvenida.

¡a su fantástico Dinoparque!

¡Dinosayo! ¡Grrr!

A George le encantan los dinosaurios.

¿En un Dinoparque hay dinosaurios de verdad?

No. Todos los que hay son de mentira.

Menos mal

Los dinosaurios de verdad

se extinguieron hace 65 millones de años.

Edmond sabe mucho de dinosaurios. Es un sabihondo.

Pero tenemos algo mucho mejor que los dinosaurios reales.

Os presento.... ¡a los dinosaurios cantarines!

(Ríen)

Pero son un poco pequeños.

Sí. ¿Los dinosaurios no tendrían que ser grandes?

Ah, sí. Por eso también tenemos un gran dinosaurio.

¡Grandísimo, enorme!

No sé si queréis conocerlo.

¡Sí, sí, por favor!

Precisamente, éstas son sus huellas.

Sólo tenemos que seguirlas.

¡Ohhh!

No sé, estas huellas parecen muy reales.

¿Está seguro de que no hay ningún dinosaurio vivo por aquí,

abuelo Rabbit?

No sólo seguro, segurísimo.

Las huellas van por encima de las rocas.

(Ríen)

¡Atraviesan el puente...!

(Ríen)

¡Se meten en la cueva...!

(Ríen)

¡Oh! Las huellas han desaparecido.

¡Mirad ahí! ¡Podemos subir por esa escalera verde!

¡Venid, venid. Es un gran tobogán! ¡Yupiii!

(Gritan)

¡Yupiii! ¡Qué chulo! ¡Si es un dinosaurio grandísimo!

¡Claro!

¡Este es mi famoso megagigantesco tobogán del dinosaurio!

Sí que es grande, sí. ¡Es enorme!

Menudo pedazo de dinosaurio.

¡En realidad es un gran brontosaurio!

Perdone que le corrija, pero el nombre exacto es apatosaurio.

Me parece que eres un poquito sabihondo, ¿no?

-¡Sí!

¡Continuemos, mis pequeños exploradores!

¿Estáis preparados para la siguiente aventura?

¡Preparados, abuelo Rabbit!

¡Preparados, abuelo Rabbit!

Ahora tenemos que encontrar un huevo.

¿Encontrar un huevo?

Eso es muy difícil. Los huevos son pequeños.

Podría estar en cualquier parte.

¡Dejádmelo a mí, yo me encargo!

Los zorros somos grandes especialistas en buscar huevos.

Freddy Fox tiene muy buen sentido del olfato.

¡Aquí está! ¡Hala, menudo huevo!

¡Es un huevo enorme!

¡Es gigantesco! ¿Por qué, Abuelo Rabbit?

Porque es de dinosaurio.

¿Y es de verdad?

¡No! Es de mentirijillas, pero es mejor que los de verdad.

¡Fijaos bien!

FELIZ CUMPLEAÑOS, FELIZ CUMPLEAÑOS.

FELIZ CUMPLEAÑOS TE DESEAMOS A TÍ

¡Dentro del huevo de dinosaurio, hay una tarta de cumpleaños!

¡Viva! ¡Viva!

La tarta no será de mentira... Eso espero, abuelo Rabbit.

¡No! La tarta es de verdad, es auténtica.

Y además está muy rica. ¿Quién quiere probarla?

¡Yo! ¡Yo, yo! ... ¡Yo, yo!

Primero el del cumpleaños. ¡Sopla las velas, Freddy!

¡Felicidades, feliz cumpleaños! (Ríen)

¡Felicidades, feliz cumpleaños! (Ríen)

¡Ha llegado el momento de cantar y bailar! ¡Haced lo que yo!

¡Fijaos en mí!

EL PISOTÓOOOON

EL PISOTÓN DEL DINOSAURIO

Y A RUGIIIIR COMO RUGE EL DINOSAURIO

¡PISOTÓN, PISOTÓN, PISOTÓN! ¡RUGIR, RUGIR, RUGIR!

RUGE EL DISONAURIO Y PISOTÓN ¡¡¡PISOTÓOOON!!!! ¡Groooaaaar!

¡Es el mejor cumpleaños que he tenido nunca!