Yo soy Peppa Pig.

Este es mi hermano pequeño, George.

Esta es Mamá Pig.

Y este es Papá Pig.

(RÍEN)

"La bolera"

El abuelo Pig y el abuelo Dog

han traído a Peppa, George y Danny a la bolera.

Abuelo, ¿qué hay en una bolera?

Pues no sé, no te sabría decir.

Es la primera vez que vengo.

En realidad, ha sido idea del abuelo Dog.

-La bolera es muy divertida, procura no gruñir mucho

y puede que hasta te lo pases bien, vejete.

-¿Cómo? ¿Vejete? Tú eres más viejo que yo.

-(LADRA)

"El abuelo Dog y el abuelo Pig son amigos del alma".

-Bienvenidos a la bolera.

Por favor, quitaos los zapatos.

-Perdón, no he entendido bien, me ha parecido oír

que nos tenemos que quitar los zapatos. (RÍE)

Eso he dicho. Quitaos los zapatos y me los dais.

"Para jugar a los bolos,

hay que ponerse un calzado especial".

-Madre mía.

Cuánto jaleo hay que montar por un jueguecito.

-Pasadlo bien.

-Eso seguro.

A ver, esta es nuestra pista.

Danny, por favor, ¿les enseñas cómo se juega?

-Sí.

Primero, coges una bola.

-Eso es.

¿Y veis todos esos bolos que hay al final de la pista?

-Sí, claro que vemos los chirimbolos esos.

-Pues tienes que tirarlos lanzando esta bola.

¡Han caído dos!

-Buen tiro, Danny.

¡Parece magia!

-Puede que a lo mejor sea divertido, la verdad.

-Sí, ya verás.

Me toca.

-Pero bueno, ha caído todos, no ha quedado ni uno.

-Exacto. A eso se le llama hacer un pleno.

-Creo que está empezando a gustarme la bolera.

Lo mejor es lo fácil y sencillo que es jugar.

Solo hay que lanzar la bola

y darle a los chirimbolos para tirarlos.

Abuelo, no has tirado ni uno.

Ya lo he visto, pero tranquila, simplemente es un juego.

-Y que sí, así me gusta, campeón.

No a todo el mundo se le da bien jugar.

Me toca a mí.

Uy.

Hala, cómo pesa.

-Coge otra, Peppa.

Sí, esta es perfecta.

¡Han caído todos! ¡Bien!

Bueno, has hecho un pleno.

-Muy bien, estupendo.

Y eso que es la primera vez que juegas.

-Lo has hecho fenomenal.

-Venga, George, ahora te toca a ti.

Tú prueba con esta, George.

(RÍE)

-Espera, creo que será buena idea que utilices la rampa.

¡Pleno!

Bien, muy bien, George.

-Sí, muy bien,

pero ¿cómo es que a George le habéis puesto la rampa esa

y a mí no?

-Porque la rampa es para los niños pequeños.

Sí, abuelo.

George es pequeño, pero tú eres grande.

-Sí, eso es verdad.

-¡Me toca otra vez!

¡Pleno! Buen tiro, Danny.

-Genial.

En resumen, todos hemos hecho un pleno.

-Eh...

Bueno, todos menos yo.

-Ah, sí, se me olvidaba que no has tirado ni uno.

Venga, prueba otra vez, abuelo.

-Está bien, vale, lo intentaré.

Pero ya os digo que esto de la bolera no es lo mío.

Aunque supongo que lo importante no es ganar, sino participar.

¡Has hecho un pleno, abuelo!

¿Qué? -¡Vaya!

Ha sido un tiro buenísimo.

-Mirad, fijaos.

¡He tirado todos los chirimbolos!

¡Escuchad!

¡Dejad lo que estáis haciendo!

¡He hecho un pleno! ¡He hecho un pleno!

-Como tú mismo has dicho,

lo que importa es participar, no ganar.

-¡He hecho un pleno!

(APLAUDEN)

-¡La bolera súper divertida!

Te lo pasas genial.

-Los bolos son probablemente el mejor juego del mundo.

Me encanta.

"Al abuelo Pig le gusta la bolera.