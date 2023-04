La patrulla salva un tulipán gallina

# ¡Ya está aquí, ya llegó,

# la Patrulla Canina!

# Si hay algún problema,

# en Bahía Aventura,

# la Patrulla Canina

# lo va a solucionar.

# ¡Marshall, Rubble, Chase # Rocky, Zuma, Skye,

# sí, acudirán!

# ¡Ya está aquí, ya llegó

# la Patrulla Canina!

# ¡Ya está aquí, ya llegó,

# vamos todos a una!

# No hay nada que no pueda hacer,

# juntos lo conseguirán.

# Todo bajo control, oh, oh, oh,

# ya está aquí, oh, oh, oh,

# ya llegó. #

"LA PATRULLA CANINA"

"La Patrulla salva a un tulipán gallina."

¿Has escondido ya el tesoro, Álex?

Ajá, y lo he escondido tan bien

que seguro que nunca jamás lo vas a encon...

¡Aquí está!

Los perros tenemos muy buen olfato.

Y lo que mejor se nos da es encontrar chuches.

Voy a esconderla donde Rubble no pueda olfatearla.

Dejen paso, acabo de sacar estas tartaletas y están calientes.

-¡Oh! (OLFATEA)

Y cómo huelen.

-Señor Porter, ¿podría echarme una mano?

Es el cumpleaños de mi madre y quiero hacerle un regalo.

-Bueno, mis tartaletas tienen bastante buena fama,

podría llevarle una a su madre.

Ay, me rindo, aquí solo huele a melocotón.

Entonces, ¿he ganado? Sí, has ganado.

Tengo que volver al centro de mando, bien jugado, Álex.

(RÍE) Igualmente, Rubble. Adiós.

-Buenos días, señor Porter, esta amable mujer

está buscando a su... -¡Mi mami!

-¡"Hummie gummie"! ¡Oh!

¡Dale a tu "hummie" mami un buen achuchón!

-Te he dicho mil veces que no me llames así

delante de mis amigos.

Es un nombre de bebé. -No seas bobo.

Te pega muchísimo, eres dulce y redondito como una gominola,

y también, pegajoso cuando quieres serlo.

Oh, espera, tienes una mancha en la cara.

-¡Ay! ¡Para ya, mami!

¿No ves que me estás despeinando el bigote?

Quiero presentarles a mi madre,

Helga Humdinger.

-Hola. -¿Cómo está usted, Helga?

-Me gustaría mucho enseñarle toda la ciudad como es debido, Helga.

Pero tengo que ir a buscar el extraño tulipán gallina,

solo florece una vez al año.

Mire qué pétalos rojos y blancos tan bonitos.

Los mismos colores de las plumas y la cresta de mi gallina favorita.

(CACAREA) -¿De verdad?

Adoro los tulipanes. -¿En serio?

Quiero decir, yo ya lo sabía.

Y por eso, para celebrar tu cumpleaños,

nos apuntamos a la excursión.

-Oh, no, "Hummie gummie", no está bien autoinvitarse.

-No hay problema, los amantes de las flores

siempre son bienvenidos. (RÍE)

¡Eh, chicos! ¿Jugamos a "encuentra el tesoro"? Me lo ha enseñado Álex.

Pues claro. ¡"Espatacular"!

Vale. Se juega así.

Yo escondo un hueso de juguete en el patio

y el primero que lo huela y lo encuentre, gana.

¿Preparados, listos? ¡Ya!

(OLFATEA)

Aquí está. Aquí está.

Aquí está. Aquí está.

(TODOS) (RÍEN)

Esos son los huesos de juguete que se os perdieron hace tiempo.

(TODOS) (RÍEN)

El tulipán gallina crece junto al agua,

así que vamos a buscarlo junto al estanque del castor,

que está muy cerca de aquí.

-Si mi querida mami encuentra el tulipán ella solita,

no tendrá que compartir el mérito con esa alcaldesa tan entrometida.

Este será el mejor cumpleaños de todos

y yo seré el mejor hijo de la historia.

(RÍE)

-Qué raro.

Ese cartel nos alejará del sendero.

Pero a lo mejor, por eso el tulipán es tan difícil de encontrar.

-Yo voy contigo, alcaldesita. -¡"Hummie" mami, espera!

-Ahora no, "Hummie gummie",

mi nueva amiga y yo estamos buscando el tulipán.

-Pero se está haciendo tarde y tienes que ponerte crema

en las ronchas, ¿y si te quedas sin agua?

-"Hummie gummie", ya sé lo que pretendes.

-¿Seguro? -Pues claro.

A ti siempre te ha dado miedo el bosque,

desde que te cruzaste con aquella ardillita pequeñita.

-Ya me acuerdo.

Tenía unos enormes dientes para ser un bicho tan pequeño.

-Tú no te muevas de aquí, volveré en menos que canta un gallo.

(GRITA) ¡No, esperadme!

-Hola, Helga, nos estamos acercando,

pero tenga cuidado, el suelo es muy resbaladizo.

(GRITAN)

-¡Ay! (CACAREA)

-La pobre Chickaletta está preocupada por su mamá.

Estoy bien. Helga, ¿cómo está usted?

-Pues llenita de tierra, pero no me he hecho daño.

-Estamos atrapadas.

No se preocupe, sé quién puede venir a ayudarnos.

La Patrulla Canina.

Con tantos huesos, podéis formar un esqueleto, chicos.

(TODOS) (RÍEN)

(Teléfono)

Hola, alcaldesa, ¿va todo bien?

Antes, sí, pero ahora, mi querida amiga Helga Humdinger y yo

nos hemos quedado atrapadas en medio de este barranco.

Vamos para allá, alcaldesa,

no hay barranco imposible para la Patrulla Canina.

Patrulla Canina, al centro de mando.

(TODOS) ¡Ryder nos necesita!

(GRITA)

¡Cuidado!

(GRITA)

Pues parece que no me he roto ningún hueso.

(TODOS) (RÍEN)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Gracias por venir, chicos.

Hay que ayudar a la alcaldesa y a su amiga Helga Humdinger

a salir del barranco.

¡Socorro! Para esta misión, necesito a Chase.

Utiliza tu gancho para rescatarla. Chase siempre alerta.

El barranco es muy peligroso y podrías resbalarte

con mucha facilidad, así que también necesito a Rubble.

Usa tu camión para dar estabilidad al 4x4 de Chase.

Rubble a toda máquina.

¡Muy bien, Patrulla Canina, todos a una!

(TODOS) (LADRAN)

# ¡Patrulla Canina! Guau, guau, # guau, guau, guau, guau.

# ¡Patrulla Canina!

# Guau, guau, guau, guau, guau. # ¡Vamos allá!

# ¡Chase! Guau, guau, guau, guau, # guau, guau, guau.

# Guau, guau, guau. # Patrulla Canina.

# Guau, guau, guau, guau.

# ¡Rubble! # ¡Sí!

# Guau, guau, guau, guau, # guau, guau, guau.

# Patrulla Canina, # Patrulla Canina. #

(Sirena)

Hola, alcaldesa Goodway y señora Humdinger,

¿se encuentran bien?

Mejor ahora que habéis llegado.

¿Veis a mi "Hummie gummie" por allí?

(Grillos)

Se refiere al alcalde Humdinger.

(RÍEN)

Pues no, por aquí no está.

Si yo fuera un tulipán gallina, ¿por dónde me escondería?

(GRITA) ¡El tulipán gallina!

Qué bien.

He encontrado el regalo perfecto para el cumpleaños

de mi "hummie" mami, oh, "Hummie gummie", eres un genio.

Vale, Ryder, desde aquí, puedo lanzarles el cable.

Pero el suelo es muy resbaladizo.

Rubble, asegura el vehículo de Chase

para que no resbale barranco abajo.

Con mi grúa, no habrá problema.

Gracias, Rubble. (LADRA) ¡Gancho!

¡Oh! Buena puntería, Chase.

(LADRA) ¡Recoger gancho!

Despacito, ¡agárrense fuerte!

(GRITA) Muchísimas gracias a todos.

No hay por qué darlas, vayamos a por el alcalde Humdinger.

Ay, tengo que arrancar esa flor.

Pero no quiero pincharme con los arbustos.

Menos mal que se me da muy bien escalar.

(GRITA)

(GRITA) A ver si hacen las piedras más planitas.

¡Bien, yuju, lo conseguí!

Oh, no, no ruedes, no ruedes, no ruedes.

¡Oh! Yo solo quiero a mi "hummie" mami.

-Estoy aquí, "Hummie gummie". -Oh, mami querida.

(RÍE)

Quiero decir, mira, mamá, he encontrado el tulipán gallina.

(GRITAN) (CACAREA)

(GRITA) ¡Va a echar a rodar!

Skye, necesitamos un rescate aéreo en el pantano, rápido.

Ya voy. Me encanta volar.

Ryder, ya veo al alcalde. Estupendo, Skye.

Ahora, sácalo de esa roca tan grande.

Recibido, Ryder. (LADRA) ¡Arnés!

-Pero si me suelto, me caeré.

Oh, hora de que "Hummie gummie" se comporte como un valiente.

(GRITA) ¡Una ardilla!

(GRITA)

-¡Oh, no! ¡El tulipán gallina! ¡Ya voy yo!

¡Así se hace, Rubble!

Oh, es igual que aquella vez que "Hummie gummie"

se derramó la sopita por encima

cuando todavía era un bebecito precioso.

Oh, no paró de llorar en todo el día.

(RÍE)

-¡Bravo!

Así, todos podremos disfrutar de la belleza del tulipán gallina.

(CACAREA)

-Gracias al intrépido rescate de la Patrulla Canina.

De nada, alcaldesa Goodway.

Cuando quiera encontrar otro tulipán,

solo tiene que avisarnos.

Y gracias a usted, alcaldesa Goodway,

por el mejor regalo de cumpleaños de todos,

una aventura de lo más entretenida y también, su amistad.

-Pero yo también tengo un regalo, una tartaleta de melocotón.

Un poquitín aplastada, pero no afecta al sabor.

-Oh, mi "Hummie gummie", es igualita de dulce que tú.

Pero ¿qué es esto?

Así que ahí es donde Álex escondió la chuche.

Ahora entiendo por qué no pude olerla.

(TODOS) (RÍEN)

"La Patrulla detiene a un tiburón cañero."

Hala, qué basura tan molona.

-Por eso hemos venido, Álex.

Quiero encontrar algo alucinante para mi próximo número.

-Mira estas ruedas, Dani X, el Cañero.

Puedes juntar varias y usarlas para botar y rodar colina abajo.

-Ya he botado y ya he rodado.

-¿Y si fabricas un saltador gigante para dar vueltas por la ciudad?

-Ya estoy cansado de eso, necesito algo grande,

algo muy cañero.

Algo con chispa. (GRITA)

¡Guau!

¡Un tiburón mecánico!

-Me parece que ya lo he visto antes.

-Ah, ¿sí? ¿No es uno de esos artilugios del alcalde Humdinger?

¡Eh! ¿Estás pensando lo mismo que yo?

(AMBOS) Lo tunearemos con un volante y unos propulsores

y saltaremos con él el puente de Bahía Aventura.

¡Sí!

¡Ya es mía, ya es mía!

Oh, oh. ¡Al agua, patos!

Gracias por salvar al hombre de arena.

A mí me gusta, pero sigo pensando que le falta algo.

-Ven, pececito.

Ahí tienes un poco de cebo para comer,

así evitaré que te coman esos gatitos.

(MAÚLLA)

-Relajaos, gatitos, no perdáis la compostura

y entrad en contacto con vuestra paz interior.

-¡Va hacia ti, Marshall! ¡Voy, toma!

¡Eh!

Uy, perdone, alcalde Humdinger.

(GRUÑE)

(RÍE) Esto va a ser una pasada.

Qué ganas de saltar desde el puente.

Dani X el Cañero a Mini A,

¿estás preparado para grabar mi pirueta cañera?

-Mini A ya está en su posición.

-Ese puente parece muy alto.

Voy a darle un poquito más de caña.

Muy bien, vamos a ponernos muy cañeros.

(GRITA)

Qué chungo, qué chungo.

¡Ah! ¡Esto tiene mala pinta!

(GRITA) ¡Tiburón, para!

(GRITA)

-A su derecha, verán mi...

(TITUBEA) El jardín de tulipanes de Bahía Aventura.

Y a su izquierda, verán el famoso...

¿Tiburón terrestre?

-¡Tengo que frenar esto!

Pero ¿cómo?

Oh, creo que lo he empeorado.

¡Cuidado, apártense todos!

-Granjero Al, ¿le apetece un "amuse bouche" de cortesía?

Ah, un "amuse bouche" es un rico aperitivo

que puede comerse de un solo bocado.

-¡Oh, recórcholis! -¿Qué tal, señor Porter?

-¿Dónde estoy?

-Muy fácil, está dentro de un tiburón mecánico cañero

fuera de control, gracias por la tapa.

Conducir este cacharro me ha abierto el apetito.

-Oh, no, el señor Porter está en apuros.

Llamar a la Patrulla Canina.

"Llamando a la Patrulla Canina."

(CACAREA)

(Teléfono)

Ryder, tenemos un problema,

al señor Porter se lo ha tragado un tiburón.

¡Oh, no! Dígame dónde ha sido eso e iremos a la playa enseguida.

No ha ocurrido en la playa, sino delante de su cafetería.

¿Qué? No es un tiburón de verdad,

sino uno mecánico con afilados dientes de metal,

y se dirige a la ciudad.

Tranquila, alcaldesa,

no hay tiburón mecánico imposible para la Patrulla Canina.

Patrulla Canina, al centro de mando.

(TODOS) Ryder nos necesita.

(GRITA)

¡Marshall, ten cuidado! ¡Cuidado!

(GRITA)

Parece que he picado el anzuelo.

(TODOS) (RÍEN)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Gracias por venir, chicos.

Un tiburón mecánico se ha tragado al señor Porter.

(GRITA) Y está fuera de control.

(GRITAN) Para esta misión, necesito a Chase.

Utiliza tu red para detener al tiburón.

¡Chase siempre alerta!

Y a Rocky. Usa tus herramientas para desactivarlo.

¡Luz verde y adelante!

¡Muy bien! ¡Patrulla Canina, todos a una!

(TODOS) (LADRAN)

# ¡Patrulla Canina! Guau, guau, # guau, guau, guau, guau.

# ¡Patrulla Canina! Guau, guau, # guau, guau, guau, guau, guau.

# ¡Chase! Guau, guau, guau, guau, # guau, guau, guau.

# ¡Patrulla Canina! # Guau, guau, guau, guau, guau.

# ¡Rocky! Guau, guau, guau, guau, # guau, guau, guau.

# Guau, guau, guau, guau, guau.

# Patrulla Canina, # Patrulla Canina. #

(Sirena)

Al menos, estos turistas nunca olvidarán esta visita.

(CACAREA)

-¡Oh, no! ¡Un castorcillo, cuidado!

-Bienvenido a bordo, castorcillo, te presento al señor Porter.

(LADRA) ¡Extensor!

Señor Porter, ¿se encuentra usted bien?

-Sí, pero Dani y yo estamos un poco apretados aquí dentro.

-Es Dani X, el Cañero.

Y también hay un castorcillo. -¡Hala, cuánta gente!

Tranquilos, os sacaremos a todos.

Chase, lanza la red a los árboles.

Perfecto. (LADRA) ¡Red!

¡Oh, oh! Atentos, chicos, cuidado.

(GRITA)

Ahora sí que lo he visto todo.

¡Toma, las manzanas están más ricas que yo!

(GRITA)

-Mmm, es verdad, estar aquí dentro abre el apetito.

¡Oh, no! ¡Señora Marjorie!

(Música)

La señora Marjorie se va a resbalar con esa piel de plátano,

no llegaremos a tiempo.

Nosotros no, pero ellos sí.

(LADRA) ¡Megáfono!

¡Dani X el Cañero, recoge a la señora Marjorie!

¿Qué?

-Hazlo, o va a pegarse un buen porrazo.

¿Una manzana?

-Coged aire muy despacio

mientras hacéis

la pose del gatito.

(MAÚLLA)

(GRITA) ¡Un tiburón!

¡"Prueba a hacer yoga en la playa, no hay nada más relajante", decían!

(Sirena)

Eso es lo que le faltaba al hombre de arena, un sombrero.

Ryder, ¿cómo detendremos a ese tiburón mecánico?

Ya lo sé.

Skye, trae el electroimán de Rubble,

lo necesitarás para hacer pesca desde el aire.

(RÍE) ¡A volar se ha dicho!

-El tiburón va cada vez más deprisa.

¡Oh, no, va directo hacia el mar!

(GRITAN)

¡Lo ha conseguido, bien! ¡Hurra!

Oh, oh, nos hemos precipitado.

(GRITAN)

Eh, por fin ha parado.

(TODOS) ¡No!

(GRITAN)

-Ryder, he perdido el control del helicóptero para aterrizar.

(GRITAN)

-Ay, mi madre, no puedo mirar.

Rocky, necesito algo blandito y elástico, ¡rápido!

Marchando algo blandito y elástico.

Venga, déjense caer, de uno en uno.

(GRITA)

(RÍE) (TODOS) ¡Bien!

-Álex, dime que lo has grabado todo, colega.

-Os he grabado a todos, incluso a ti, abuelo.

-Me alegro de que te gustara nuestro número cañero,

aunque es demasiado cañero para mi gusto.

-Sí, eso es culpa mía, lo siento.

-Por suerte, la Patrulla Canina está aquí

para salvarnos a todos, gracias.

No hay de qué, si vuelven a quedarse

dentro de un tiburón mecánico, solo tienen que avisarnos.

(TODOS) (RÍEN)

Vale, Skye, llévalo de vuelta a Isla Basura.

A este tiburón le encanta volar.

(GRITAN)

-¡Ah! Tiburones marinos, tiburones terrestres

y ahora, tiburones aéreos.