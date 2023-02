"LA PATRULLA SALVA A LA MASCOTA DE LA CLASE"

Ya está. ¡La bolera al aire libre de Álex ya está lista!

(Ladridos)

¡Muy bien! Patrulla Canina, ¡a jugar a los bolos!

Tú primero, Skye.

¡Yuju! No está mal para ser la primera vez.

-¡Me toca!

¡Guay! ¡Esto se os da genial!

Adelante, Marshall. ¡Inténtalo tú!

¡Allá voy!

Pero es superdifícil conseguir un...

(GRITA) ¿Pleno?

(Risas)

Ven conmigo, Chickaletta. Han venido Julia y Julius.

¿Te has olvidado? Vienen a quedarse unos días.

Y han traído a una amiguita.

¡Hola!

(A LA VEZ) ¡Hola, tita alcaldesa!

-Y la verdad es que no esperaba que vuestra amiguita fuera tan...

-¿Adorable? -Yo iba a decir... peluda.

-Es un hámster, tita. Es la mascota de la clase.

-Vive en el colegio,

pero los fines de semana se va a casa con los alumnos

para que cuidemos de ella.

(AMBOS) ¡Y este finde nos toca a nosotros!

-¿Ah, sí? Recuerdo que yo misma firmé la autorización.

-¿Sabes cómo se llama? Lo decidimos en una votación.

-¡Y ganó el que dijimos nosotros! (A LA VEZ) ¡Alcaldesa Bigotines!

-Ay, ¡en honor a mí! Ay, qué linda.

-Oh, oh. Nos hemos dejado su botella de agua en el cole.

-¿Podemos ir a cogerla, tita? No tardaremos mucho.

-Por supuesto que sí. (A LA VEZ) ¡Yupi!

-Tú puedes jugar con la tita hasta que volvamos.

(RÍE) -¿Qué? ¿Conmigo?

-Está todo el día correteando en su pelotita. ¡Le encanta!

-Sí, Alcaldesa Bigotines parece muy maja.

¡Ven a conocerla, Chickaletta!

(Cacareo)

(GRITA) ¡Alto! ¡Lo ha hecho sin querer!

¡Solo quería saludarte!

¡Ay, menudo desastre! ¡Va directa hacia el cemento húmedo!

(RESOPLA) Al menos no ha caído en el cemento.

Habría sido imposible sacarla de ahí cuando se secara.

¡Ay!

¡Madre mía!

(Teléfono)

Hola, alcaldesa. ¿Cómo va eso? Pues... no muy bien.

¡Me he quedado atrapada!

Y no tengo ni idea de dónde habrá ido Alcaldesa Bigotines.

¿Alcaldesa Bigotines? Es un hámster.

La mascota de la clase de Julia y Julius.

¡Y ha salido rodando!

Ryder, tienes que encontrarla antes de que llegue a la carretera.

Y si la encuentras antes de que vuelvan mis sobrinos,

me harías un gran favor. Descuide, alcaldesa.

¡No hay hámster imposible para la Patrulla Canina!

¡Patrulla Canina, al centro de mando!

(A LA VEZ) ¡Ryder nos necesita!

¡Marshall, cuidado!

Ey, ¡otro pleno! Estoy en racha.

(Risas)

¡Patrulla lista para entrar en acción, señor!

Gracias por venir, chicos.

La alcaldesa está atrapada en cemento

y hay que buscar a un hámster perdido:

Alcaldesa Bigotines. ¡Madre mía!

¿Un hámster alcaldesa? Uy, qué mona.

Hay que rescatar a la alcaldesa y encontrar al hámster

antes de que pase algo. Para esta misión necesito a...

¡Rubble! Usa tu martillo neumático para romper el cemento seco.

¡Rubble a toda máquina!

Y a Chase. Usa tu megáfono y tus conos de tráfico

para evitar que los coches le hagan daño al hámster.

¡Chase siempre alerta!

¡Muy bien! Patrulla Canina, ¡todos a una!

(Ladridos)

# ¡Patrulla Canina! #

(Música)

# ¡Patrulla Canina! #

(Continúa la música)

¡Rubble!

(Continúa la música)

# ¡Patrulla Canina! #

(Continúa la música)

¡Chase!

(Continúa la música)

# Patrulla Canina, # Patrulla Canina. #

Patrulla Canina, ¡menos mal! ¡Sacadme de aquí, por favor!

Tranquila, alcaldesa. Rubble lo hará enseguida.

Puede que note un cosquilleo. (LADRA) ¡Martillo neumático!

¡Gracias, Rubble! Pero... ¿dónde está Alcaldesa Bigotines?

Vamos para allá. ¿Pudo ver por dónde se fue?

¡Se fue por allí!

Vale, allá voy. ¡A por el pleno!

¡Hala!, ¿habéis visto eso? (A LA VEZ) -¿El qué?

(Sirenas)

Oh, oh. Alcaldesa Bigotines va hacia esa calle llena de coches.

Chase, ¡para el tráfico!

(LADRA) ¡Conos!

(LADRA) ¡Megáfono!

Atención, conductores.

Esta calle queda cortada porque va a cruzarla un hámster.

¡Gracias!

¡Está a punto de llegar, Chase! Prepara la red.

¡A la orden! Preparados, listos...

¿Qué está pasando?

(LADRA) ¡Red!

No puedo creerlo. ¡He fallado! No importa, lo has intentado.

(Teléfono)

Hola, Rubble. ¿Cómo va eso? Bien, ya casi he roto el cemento.

-Gracias, Rubble.

Aunque se te ha olvidado quitarme el cemento de este pie.

-Eh, ¿habéis encontrado a nuestro amigo?

Aún no. ¡Pero sabemos a dónde va!

A ver, voy a comprobar el circuito.

Tablas de equilibrio cañero, listas. Megasalto, megalisto.

Solo hay una persona capaz de superar este circuito fácilmente,

y esa persona es... ¡Danny X! ¿El hámster?

¡Guau! Para ser un hámster, es extremadamente cañero.

¡Pero seguro que no puede saltar tan alto como yo!

(Sirenas)

Muy atentos, chicos.

El hámster no debe de estar muy lejos de... ¡Oh, oh!

(GRITA) ¡No quiero mirar! ¡Ni Chickaletta tampoco!

(Cacareo)

Chase, evita que Alcaldesa Bigotines aterrice en el suelo.

(LADRA) ¡Red!

(Vítores)

(Grito)

¡Oh, no!

Deprisa, Alcaldesa Bigotines tendrá sed.

-Vale. ¿Qué habrá estado haciendo?

¡Oh, no, podría caerse al mar!

¡Yo la salvaré! ¿Eh?

¡No la veo! ¡Mirad, una cría de ballena!

¡Ay, qué bonita! Sí, pero fijaos bien,

¡lleva a Alcaldesa Bigotines encima!

(Risa)

(RIE) ¡Solo están jugando!

-Ballenita, ¡trae aquí a Alcaldesa Bigotines ahora mismo!

¡Es la mascota de la clase, no un hámster marinero!

No se preocupe, sé quién puede venir a ayudarnos.

Zuma, ven con tu submarino para rescatar a un roedor.

¡Al agua, patos!

(Risa)

Aquí estoy, Ryder. Justo debajo de la ballena.

Bien, espera a mi señal.

Ryder, ¿cómo va a salvar Zuma a nuestra amiguita debajo del agua?

Él no, ¡nosotros! Mire, cada vez que se ríe,

lanza a Alcaldesa Bigotines por los aires.

Si Zuma puede hacer que la ballena se ría muy muy fuerte...

Lanzará a Alcaldesa hasta aquí. A Alcaldesa hámster, no a usted.

Muy bien, Zuma. ¡Ahora!

Hola, ballena. ¿Tienes cosquillitas? (LADRA) ¡Garra!

(Risa)

¡Ha funcionado! Cuanto más se ríe, más arriba llega el hámster.

Venga, Zuma, solo un poquito más. ¡Cuchi-cuchi-cu!

(Risa)

¡Ya viene!

¡A por ella, Rubble! (LADRA) ¡Pala!

¡Yo la cojo, yo la cojo! ¡Yo! ¡La cogí!

(A LA VEZ) ¡Sí! -¡Ya la tienes!

(RÍE) Yo diría que quiere seguir. -¿Otra vez?

¿No crees que ya has tenido suficientes aventuras por un día?

Gracias, Patrulla Canina. Habéis salvado a Alcaldesa Bigotines.

Y además lo hicisteis sin que Julia y Julius se enteren de nada.

(RÍE) No hay de qué, alcaldesa.

Si vuelve a escaparse Bigotines, avise y la ayudaremos.

(A LA VEZ) ¿A qué?

Pues... a ayudarme a limpiar la casita de Alcaldesa Bigotines.

-Te traemos tu botellita, Alcaldesa Bigotines.

(Risas)