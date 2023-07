# Ya está aquí, ya llegó # la Patrulla Canina.

# Si hay algún problema # en Bahía Aventura,

# la Patrulla Canina # lo va a solucionar.

# Marshall, Rubble, Chase, # Rocky, Zuma, Skye, sí, acudirán.

# Ya está aquí, ya llegó # la Patrulla Canina.

# Ya está aquí, ya llegó, # vamos todos a una.

# No hay nada que no pueda hacer.

# Juntos lo conseguirán.

# Todo bajo control.

# Ya está aquí.

# Ya llegó. #

LA PATRULLA CANINA

"LA PATRULLA SALVA A UN LOBO BLANCO"

(Música)

(OLFATEA)

Capitán Turbot, mire, son huellas

y según mi olfato son huellas de lobos.

-Tienes un olfato óptimo, Everest.

Cuando encontremos a los bonitos lobos blancos

les haremos fotos desde lejos para no asustarlos.

(EMOCIONADO) ¡Oh! (SUSURRA) No te muevas,

veo un animal en la lejanía.

-¡Oh! Es un cachorro de lobo. Su familia no debe andar muy lejos.

-¡Será una foto fantástica!

Voy a usar mi objetivo de largo alcance y...

(TRISTE)¡Oh, vaya contrariedad! Me lo he dejado en la tienda.

Everest, vigila al lobito mientras voy a por el objetivo.

(RÍE) -Encantada de vigilar al lobito.

(CONTENTA) ¡Es muy mono!

(Música)

(Música)

(EMOCIONADA) Vamos a visitar a Everest y al Capitán Turbot,

¡qué divertido!

Y esta noche habrá una sorpresa estupenda para todos vosotros.

¿Una sorpresa? (INTRIGADO) ¿Qué sorpresa Ryder?

Si os lo digo ya no será una sorpresa,

pero estoy seguro de que os encantará.

Ojalá lleguemos muy pronto.

¡Eh! Podemos inventarnos una historia para pasar el rato.

Cada uno de nosotros tiene que decir una frase.

Empiezo yo.

Había una vez un perrito mágico...,

... pero el perrito tenía mucha alergia...

- ... y cuando estornuda le salían chucherías de las orejas.

(RÍEN)

-Mmm, chuches. Ñam. (RÍEN)

-Perdón, los viajes por carretera me dan mucho sueño y hambre.

(RÍEN)

(Música)

(Viento)

Una ventolera, ¡qué extraño!

(GRITA) Una invisible ventisca se dirige hacia aquí,

nos refugiaremos en la tienda. (AÚLLA)

(PREOCUPADA) -¡Oh, no!

El lobito se ha perdido en la ventisca.

Tengo que ayudarle.

¡Oh!

No tengas miedo, todo saldrá bien.

Vamos, buscaremos un refugio.

Mira, una cueva. Sígueme.

A que es estupendo. Aquí estaremos a salvo de la ventisca.

(Estruendo)

(PREOCUPADA) Oh, oh. Eso no es bueno.

-Menos mal que tenemos provi... ¿Everest?

(PREOCUPADO) Seguro que está ayudando al lobito.

Tengo que encontrarla.

(Viento)

¡Ay!

Menuda ventisca.

Ya puedo ir a buscar a Eve. (ASUSTADO) ¡Ay!

Oh, he estado a punto de caerme por aquí.

El fuerte viento ha empujado la tienda hasta el filo

de estas cataratas congeladas. Llamaré a la Patrulla Canina.

(Música)

Bajaremos deslizando hasta el campamento.

-Preparados, listos, ya. (RÍEN)

Creo que hemos empatado.

¿Everest? ¡Capitán Turbot! ¿Dónde se habrán metido?

Y ¿dónde está su tienda? Voy a llamar a Everest.

Mmm, qué raro.

(Tablet)

Ah, bien, es el Capitán Turbot. Hola, capitán.

¿Qué ha pasado con su tienda? ¿Hay algún problema?

Ryder, la tormenta de nieve ha llevado mi tienda

hasta estas cataratas congeladas y Everest estaba cuidando

de un cachorro de lobo cuando la perdí de vista.

No se mueva, capitán, vamos para allá.

No hay ventisca imposible para la Patrulla Canina.

¡Patrulla Canina, al Patrullabús! (TODOS) ¡Ryder nos necesita!

Vamos.

Esperarme.

¡Oh!

(Música)

¡Oh, no! (GRITA) Ten cuidado Marshall.

A veces el hielo me lleva hasta el suelo.

(RÍEN)

(TODOS) ¡Guau, guau, guau, guau!

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Gracias por venir tan rápido.

La ventisca ha dejado atrapados a Everest y al capitán.

El viento ha empujado su tienda hasta el borde

de unas cataratas congeladas y Everest ayudaba a un lobito

cuando llegó la ventisca y ahora no sabemos dónde están.

(PREOCUPADO) ¡Oh, no! Pobre Everest.

-Y pobre lobito.

Para esta misión necesito a Marshall.

Usarás la escalera para rescatar al Capitán Turbot.

¡Listo para el guau guau rescate! Y a Chase.

Buscarás a Everest con el 4x4 y tus habilidades rastreadoras.

Chase, siempre alerta. ¡Muy bien!

¡Patrulla Canina, todos a una! (LADRA)

(TODOS) ¡Guau, guau, guau, guau!

# Patrulla Canina. # ¡Guau, guau, guau, guau!. #

Allá voy.

# Marshall. # ¡Guau, guau, guau, guau! #

# Patrulla canina. # ¡Guau, guau, guau, guau! #

(LADRA) # Chase.

# ¡Guau, guau, guau, guau! # Patrulla Canina.

# Patrulla canina. #

(Alarmas)

(Música)

(Música)

¿Hola?

Adelante, Ryder, ¿me recibes?

Las paredes de la cueva son tan gruesas

que están bloqueando la señal. (SOLLOZA)

(PREOCUPADA) -¡Oh, tranquilo! Encontraremos una salida.

(Música)

(HACE ESFUERZOS)

Las paredes son de hielo puro. ¡Así no podremos excavar!

(PENSATIVA) Mmm...

(CONTENTA) ¡Ya sé! (LADRA) Gancho.

(Música)

Esto está mejor. Venga, es divertido, ven a ayudarme.

(DUBITATIVO) Mmm, mmm.

(CANTA) -"Si tienes cosas que hacer, un amigo has de tener.

Y cantando lograréis cualquier cosa. Si tienes cosas que hacer...".

(Alarmas)

(Música)

(PENSATIVO) Mmm...

Si intentamos caminar sobre el hielo podría romperse.

Marshall, tienes que alargar la escalera hasta la tienda.

Bien pensado, Ryder. (LADRA) Escalera.

Ya está. Suba, capitán. (RÍE) Ahora mismo.

(ASUSTADO) Ay, ay, no. (GRITA) ¡Agárrese a la escalera!

Ay, ay. (ALIVIADO) Uff, vale.

Prepárese, capitán. Voy a recoger la escalera.

¡Ah! Vuelvo a pisar sobre tierra firme.

Gracias, Patrulla Canina. Buen trabajo, Marshall.

Chase, ¿has encontrado a Everest? Todavía no porque la nieve

ha ocultado sus huellas. Tranquilo, vamos para allá.

(Motores)

Ryder, aquí fue donde vimos al cachorro de lobito.

Pues no habrán ido lejos. (SORPRENDIDO) ¡Ah!

¿Esa es Everest?

No, es una pareja de lobos blancos.

(SORPRENDIDO) ¡Hala!

Los lobos no nos molestarán si no nos acercamos a ellos.

Están olisqueando la entrada de la cueva.

Puede que también estén buscando algo.

A lo mejor buscan a su cachorrito. Entonces Everest está ahí dentro.

Iba con el lobito durante la ventisca.

(OLISQUEAN)

(EVEREST) "Si tienes cosas que hacer, un amigo has de tener".

Chase, ¿has oído eso? Sí, parece una canción.

El sonido viene del interior de la cueva.

Creo que es Everest.

Pero ¿cómo vamos a mover ese montón de nieve?

Sé quien puede ayudar.

Llamando a Rubble. Aquí estoy, Ryder.

Necesitamos tu excavadora para despejar la entrada

de una cueva.

Creemos que Everest y el lobito están atrapados dentro.

Te mando la ubicación ahora.

¡A excavar! (PENSATIVO) Mmm.

Antes hay que conseguir que los lobos se alejen

de la entrada de la cueva, pero si nos acercamos se asustarán.

(PENSATIVO) Mmm.

Si os fijáis bien, los lobos se parecen a los perros salvajes.

Eso es. Aullaré como un lobo y ellos seguirán mi aullido.

(EMOCIONADO) ¡Buena idea, Chase!

Nosotros esperaremos a Everest mientras tú te adentras en el bosque

y aúllas con todas tus fuerzas.

Si los lobos se alejan, podremos despejar la entrada.

Marchando un superaullido de lobo.

(Alarma)

Ojalá funcione.

(LADRA) Megáfono.

(AÚLLA)

(Aullido)

(AÚLLAN)

(Motor)

Justo a tiempo, Rubble, pero date prisa,

los lobos podrían volver en cualquier momento.

¡Rubble, a toda máquina!

(CANTA) "La, la, lala".

(Estruendo)

(TRISTE) ¡Oh! Tenemos que volver a empezar.

(Pitido)

(CONTENTA) ¡Oh, es la Patrulla Canina!

Ayúdame, lobito.

Saldremos de aquí enseguida.

Nos sabéis encontrado. -¡Qué chuli!

¡Oh, pero qué lobito más bonito! Chase, Everest y el lobito

han salido de la cueva. Que regresen ya los lobos blancos.

En un periquete. (LADRA) ¡Guau, guau, guau!

Guau, guau, guau.

(Música)

(AÚLLAN)

(Música)

¡Oh! No hay de qué, lobito guapo.

(Música)

Gracias de nuevo por el excelente rescate, Ryder.

No hay problema, si se queda atrapado en la nieve,

aúlle y vendremos.

Y, Ryder, ¿cuál es esa gran sorpresa de la que nos hablaste?

Mirad, chicos.

(EMOCIONADO) ¡Es una aurora boreal! ¡Fíjate!

(SORPRENDIDOS) ¡Oh! .¡Qué pasada!

-¡Que bonita! -¡Qué chulo!

-Oh. (AÚLLAN)

# ¡Pa-Pa-Pa-Patrulla Canina! #

"LA PATRULLA SALVA A UN EXPLORADOR DESPISTADO"

(Música)

(CONTENTA) ¡Oh! hace un estupendo día de verano para limpiar la playa

y veo que has pintado de un bonito azul

tu puesto de socorrista, Marshall. Gracias, alcaldesa.

Con este hemos terminado de limpiar.

Hasta la arena está limpia gracias a Everest y a su quitanieves.

Adoro tomar el sol en la playa después de un invierno

en las montañas. Y nosotros.

(AMBOS) ¡Ay! (TODOS) ¡Ay!

-Chickaleta y yo hemos preparado una limonada fresquita

para nuestros ayudantes trabajadores.

-Everest, ¿puedes usar el quitanieves para apartar esa nube?

Eso no es una nube, es un... (ASUSTADA) ¡Globo!

(SORPRENDIDOS) ¡Oh! (GRITA) Tierra a la vista.

(TODOS) ¡Uy! -El aterrizaje ha sido

un poco brusco, pero por fin he conseguido llegar al Polo Norte.

(PENSATIVO) Mmm, no hay iceberg ni témpanos de hielo

ni tampoco nieve. (SORPRENDIDO) ¡Caramba!

Voy a entabla contacto con los habitantes del Polo Norte.

¿Vendrán en son de paz? Hola, soy Ryder.

¿Necesita ayuda? (RÍE) Pues creo que sí.

A primera vista compruebo que van muy poco abrigados

para vivir en un clima tan frío. (SORPRENDIDA) -¿Un clima tan frío?

-Soy Travis, el viajero, explorador, aventurero y explorador aventurero.

Allá donde vaya eso es lo que hago.

Uh, Nunca pensé que haría tanto calor en el Polo Norte.

-¿Crees que estamos en el Polo Norte? (EMOCIONADO) -¡Oh!

Un oso polar de verdad. No es un oso polar, Travis,

es una perrita. Y esto no es el Polo Norte,

¡bienvenido a Bahía Aventura! (CONFUSO) ¿Mmm? ¿Bahía Aventura?

Gracias, amables Bahía Aventurianos.

A veces me desvió un poco de mi camino.

(RÍEN)

-¿Queréis ver unas fotos de mis increíbles vivencias?

Esta es de mi viaje por el bosque. -Eso es un desierto.

-Exacto, es que me equivoqué de camino.

Y esta es de cuando subía a la alta más alta del mundo,

pero acabé metido en una cueva.

De vez en cuando me desoriento un poquito.

(RÍEN)

Te indicaremos la dirección correcta.

¿Tienes un mapa? ¡Claro, soy explorador,

aventurero y explorador aventurero! Aquí está.

(RÍE NERVIOSO) Esperad, está boca abajo.

¿O está boca arriba?

Bueno, lo importante es que vayas hacia el norte.

Por allí. Vale, al norte, ¡claro!

Hasta pronto, Bahía Aventura. De todas las personas

que me he encontrado en mis viajes, vosotros sois los más amables.

-Adiós. -Buena suerte.

-Hasta pronto. -¡Al norte, por allí!

(TODOS) ¡No, por allí! -Sí, por allí.

(Música)

# Viajo por el mundo # con mi globo explorador.

# Vivir 1000 aventuras, # eso es lo que hago yo

# por tierra o por mar, # por aire, también.

# A un nuevo lugar iré. # Soy Travis, el viajero.

# Y este es el "show" de Travis. #

(Cacareo)

(SORPRENDIDO) ¡Oh! Una cigüeña.

¿Es que quieres acompañarme, noble exploradora de los cielos?

(CACAREA) Pues entonces, que así sea.

Creo que te voy a llamar... ¡Cigüeñeta!

(CACAREA)

(Música)

Chickaleta, ¿dónde estás? ¿No encuentra a Chickaleta?

No. Estaba aquí, conmigo, hasta que ese explorador

que hablaba de esa forma tan rara se fue volando en su globo.

Mirad, huellas de gallina.

Y se dirigen al lugar desde donde despegó el globo.

(PREOCUPADA) ¡Oh! Mi preciosa gallinita ha debido irse con él.

Por lo menos sabemos hacia dónde han ido,

hacia el norte.

Pero la pobre Chickaleta no lleva encima sus guantes para las salas.

Tranquila, alcaldesa, la encontraremos.

No hay globo imposible para la Patrulla Canina.

Perrobot, trae el Patrullavión. (LADRA)

(Música)

¡Patrulla Canina, al Patrullavión! (TODOS) ¡Ryder nos necesita!

(Música)

¡Oh!

¡Oh, oh, ay! (TODOS) Cuidado, Marshall.

Ah, ah, ay.

(ALIVIADO) Menos mal que no he manchado a nadie, solo a mí.

(RÍEN)

(Música)

¡Guau, guau, guau, guau!

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Bien, porque nos vamos al Polo Norte.

Chicaleta se montó sin querer en el globo de Travis, el viajero.

(CACAREA) -Polo allí.

Tenemos que encontrarlos.

Para esta misión necesito a Skye.

Los buscarás por el aire con tus alas supersónicas.

(CONTENTA) ¡Me encanta volar! Y a Everest.

Usarás la moto de nieve para buscarlos por tierra

en caso de que hayan aterrizado.

Ni el hielo ni la nieve a mí me detienen.

Perrobot, recoge la moto de nieve y pon rumbo al Polo Norte.

(LADRA)

(Música)

Muy bien, ¡Patrulla Canina, todos a una!

(Música)

(EMOCIONADO) ¡Estamos llegando al Polo Norte, chicos!

(Música)

Estamos llegando al Polo Norte, Cigüeñeta.

(Viento)

(RÍE) Uy, casi vuelvo a equivocarme de camino otra vez.

(EMOCIONADO) Es por allí.

(Música)

Skye, Everest, id a buscar el globo de Travis.

¡Vamos, vamos, vamos! (TODOS) ¡Guau, guau, guau, guau!

# Patrulla Canina. # ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Guau, guau, guau, guau! # Skye.

# Patrulla Canina. # ¡Guau, guau, guau, guau! #

(LADRA)

(LADRA)

# ¡Guau, guau, guau, guau! # ¡Guau, guau, guau, guau!

# Everest. # ¡Guau, guau, guau, guau!

# Patrulla Canina. # Patrulla Canina. #

Bien. -Yuju.

Perrobot, deja la moto de nieve sobre el hielo.

(LADRA)

(Música)

(LADRA) ¡Guau, guau! ¡Guau, guau!

(GRITA) Chicaleta, Travis.

¿Ves algo, Skye? Lo siento, Ryder,

pero aún no los veo. ¿Dónde estarán?

(EMOCIONADO) ¡Oh, Cigüeñeta, allí está el Polo Norte!

Pero no hay nieve.

-Solamente hay nieve y más nieve.

¡Ah, Ryder, veo algo que podría ser el globo de Travis

flotando en el agua! Skye, ve a echar un vistazo.

Vale.

(TRISTE) Ah, no. Es un témpano de hielo

y una morsa atrapada. -Yo me encargo. Guau.

(GRITA) Gancho.

(Música)

(AGRADECE) -De nada, amiguita.

Bien hecho, chicas, pero hay que seguir buscando el globo.

Hola, Tracker, ¿qué tal? "Hello", Ryder.

He oído un ruido raro aquí cerca y resulta que es...

Mira. -Esto es una maravilla nevada.

(CACAREO) Esos son Chicaleta y Travis.

"Yes", pero él cree que está en el Polo Norte.

-Ha vuelto a equivocarse de camino.

-Daos prisa, han llegado dos cocodrilos.

Vamos para allá. Skye, Everest, volved al Patrullavión.

Perrobot, recoge la moto de nieve y ve hacia la selva.

(LADRA)

(CHILLA)

-Hola, polonorteño, soy Travis, el viajero.

(RÍE) Veo que aquí tienen una forma muy rara de saludar.

(EMOCIONADO) ¡Oh, Cigüeñeta, estoy seguro al 100 %

de que esos son renos!

Tengo que acercarme un poco. Ay, ay, ay.

(CACAREA)

(Música)

(TODOS) ¡Guau, guau, guau, guau!

-Hello, Ryder, está ahí arriba. Aguanta, Travis, ya te ayudamos.

Ay, caray, Ryder, ¿cómo habéis llegado tan rápido

hasta el gélido Polo Norte?

Chase, lanza la red para que Travis y Chicaleta

se dejen caer sobre ella. Vale.

Un aterrizaje de emergencia.

Pero antes debemos espantar a los cocodrilos.

Yo sé cómo hacerlo.

Ya está todo el pescado, Ryder. Bien.

Everest, acércate a ellos y lanza el cebo de pescado

para que se alejen.

Vale, Ryder.

Hora de comer, chicos.

-Los dientes de los renos son más afilados de lo que pensaba.

(EMOCIONADO) ¡Qué pasada!

-Ya están bien lejos.

Os bajaremos enseguida, Travis. Hay que darse prisa, mirad.

En este viaje estoy viviendo un sin fin

de experiencias alucinantes.

Acabo de descubrir una extraña pitón del Polo Norte.

Es increíble. Ay. (TODOS) ¡Oh!

Chase, lanza la red ya. (LADRA) Red.

(Música)

Ay, caray.

¿Qué araña habrá tejido esta red? Debe de ser gigantesca.

(RÍEN)

-Ahora debo despedirme con tristeza del Polo Norte, pues yo, Travis,

el viajero, debo continuar con mi viaje por el mundo.

Y también voy a tener que despedirme de mi leal compañera,

Cigüeñeta. (CHILLA)

-Pero he encontrado un nuevo amigo, ¿a dónde quieres ir, Ratoneta?

-Ryder, gracias de nuevo por salvar a mi Chicaleta.

De nada. Si su gallina vuelva a subirse

a un globo a escondidas, solo tiene que avisarnos.

(RÍEN)

-Próxima parada, el Polo Sur.