# ¡Ya está aquí,

# ya llegó,

# la Patrulla Canina!

# Si hay algún problema,

# en Bahía Aventura,

# la Patrulla Canina

# lo va a solucionar.

# ¡Marshall, Rubble, Chase

# Rocky, Zuma, Skye,

# sí, acudirán!

# ¡Ya está aquí,

# ya llegó

# la Patrulla Canina!

# ¡Ya está aquí,

# ya llegó,

# vamos todos a una!

# No hay nada que no pueda hacer,

# juntos lo conseguirán.

# Todo bajo control,

# oh, oh, oh,

# ya está aquí,

# oh, oh, oh,

# ya llegó. #

"LA PATRULLA CANINA"

"La patrulla salva el concurso de saltos de rana."

¡Sonrisitas! ¡Sonrisitas!

¿Dónde estás, amiguito? ¿Qué estás haciendo, Marshall?

Hoy es el concurso de saltos de rana

y necesito mi rana campeona, pero no está por ninguna parte.

¿Te refieres a esa rana?

¿Eh? Sonrisitas, ¿por qué te has escondido?

Le veo un poco cansado, espero que no se haya olvidado de saltar.

No te preocupes, te ayudaremos a entrenar al peque verde.

¿En serio? (TODOS) ¡Claro! ¡Sí!

¡Oh, gracias, chicos! (CROA)

Él también os da las gracias. (RÍEN)

Chikaleta, mi preciosa gallinita jurado,

hoy decidiremos quién es el vencedor

del concurso de saltos de rana.

Winny Widdington, pero ¡qué sorpresa!

Eh, una sorpresa agradable, claro.

¿Qué le trae por aquí? -He venido con el mismo objetivo

que la última vez, alcaldesa.

¡He venido a ganar! (RÍE)

Hablo del concurso de saltos.

(RELINCHA)

-Qué poni tan precioso y tan...

-Pero... -Es la mejor.

Se llama Felicia y, no es por presumir,

pero ha ganado todos los concursos en los que ha participado.

Además, sus dientes aparecen en el anuncio

de esta pasta de dientes para ponis.

-Es impresionante, pero...

-Felicia, campeona, vamos a demostrarle

lo que eres capaz de hacer.

-¡Espere! ¡Por favor!

No se permiten los saltos de ponis en la Plaza del Ayuntamiento.

¡Oh! ¡Mis preciosos tulipanes!

(CACAREA)

(GRITA) No, no. ¡Mi preciosa gallinita!

(RELINCHA)

-Has saltado muy bien esos dos cuidados setos, Felicia.

¡A ganar hasta el final!

-(RÍE) -(RELINCHA)

-(RÍE)

Winny, creo que está un poco despistada.

No se trata de un concurso de saltos de poni.

Es el "Ranapalusa",

un concurso de saltos de rana.

-Venga, "Salti" Saltitos. Debes calentar antes del concurso.

(CROA)

-Pero eso ya lo sabía.

He traído a mi poni hasta aquí porque...

Bueno, porque Felicia es muy fan de las ranas

y, hablando de ranas, no habrá un estanque lleno de ranas

cerca de esta pequeña ciudad, ¿verdad?

(ASIENTE) Sí, al final de esa carretera,

lo encontrará.

(RÍE) Pero me temo que no le dará tiempo.

El concurso empezará muy pronto.

-Winny Winnington es la mejor organizando el tiempo.

Guárdeme un sitio en la salida.

No tardaré mucho.

Nadie es mejor que Winni Winnington cuando se trata de reconocer

el talento saltarín.

(CROA)

Fuera de mi camino, condenada rana.

No tengo timepo para...

¡Claro! ¡Es una rana!

¡Yuju!

-Tu amiga Winni ha venido a por ti. -(CROA)

Se le da muy bien saltar, desde luego.

¡Te pillé, futura campeona!

(CROA)

Te llamaré...

Ranacleta.

(RELINCHA)

¡Oh! Oh, no.

Mi furgoneta, mi remolque.

¡Oh, mi preciosa Felicia!

Llamaré al chaval y a los chuchos

¿Cómo se llamaban? ¿La pandilla ladridos?

(CROA)

-Ya estamos listos.

Venga, Sonrisitas, salta.

-Qué pasada, tío.

Pero el concurso es de saltos de longitud y no de altura.

(Pup Pad)

(CROA) Hola, señorita Winnington,

¿en qué podemos...? -Exijo que la cuadrilla perruna

y tú nos recatéis a Felicia y a mí de este pantano.

-(RELINCHA) -¡Deprisa!

Tengo que ganar el concurso de saltos de rana.

Nosotros ayudaremos a cualquiera que esté en apuros.

¡No hay rescate imposible para la Patrulla Canina!

¡Patrulla Canina al centro de mando!

(TODOS) Ryder nos necesita.

(GRITA)

(LADRAN)

(GRITA)

Cuidado. (GRITA)

¡Ay!

Podría presentarme yo como ranita...

Marshall. (TODOS) (RÍEN)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Gracias por venir saltando.

Winni Winnington ha ido al pantano a buscar una rana,

pero su "furgo", su remolque y su poni se están hundiendo

en el barro. (RELINCHA)

Para esta misión necesito a... ¡Rubble!

Usa tu grúa para sacar la furgoneta de Winni del pantano.

¡Rubble a toda máquina!

Y a Chase.

Usa tu gancho para sacar el remolque.

¡Chase siempre alerta!

¡Muy bien!

Patrulla Canina, todos a una.

(LADRAN) (AÚLLAN)

(Música)

(Sirena)

(Sirena)

-Ya era hora de que llegara la "Brigada guau, guau".

Ranacleta y yo debemos irnos ya para ganar el concurso

de saltos de rana. ¡Oh! Este barrizal está lleno de...

¡barro!

Parece que su furgoneta se hunde cada vez más.

(SUSPIRA) ¡Haced algo!

Mi querida Felicia va en ese remolque.

(RELINCHA)

Corre, Chase. Desengancha el remolque de la furgo

y engánchalo a tu gancho. Ahora mismo, Ryder.

(Sirena)

(LADRA) Gancho.

(GRITA)

Remolque enganchado y rescate preparado.

Veo que no se te da nada mal lo de saltar, "Chals".

¿No has pensado en participar en concursos de saltos?

Me llamo Chase y solo hago mi trabajo.

Bien hecho, Chase.

Venga, Ravel. Coge la furgoneta con la grúa.

¡Está hundida en el barro!

Tendré que pescarla con la grúa.

Me parece que han picado.

(RÍE)

Buen trabajo, Ravel.

Ahora sácala.

Corred, banda de chuchos. Corred.

Chase, hora de sacar de ahí el remolque.

(LADRA) Recoger gancho.

¡Conseguido! ¡Toma ya!

Así se hace. Ahora volved a enganchar el remolque

para que Winni pueda llegar a tiempo al concurso.

(RELINCHA)

¡Felicia!

No te acerques tanto al barro o echarás a perder la pedicura

de las pezuñas.

(RELINCHA)

Calma, Felicia.

Sujeta esto.

Voy a llevar a mi poni bien lejos de ese asqueroso charco de barro.

Felicia.

-(GRITA) -(RELINCHA)

(GRITA)

(RELINCHA)

(GRITA)

¡So, Felicia!

"So" significa para, no acelera.

(GRITA)

Hala, menudos saltos da ese poni.

Pues claro que sí.

Ojalá hicieran un concurso de saltar pantanos.

(GRITA)

-(RELINCHA) -(GRITA)

¡Ay! No soporto estar cubierta de barro.

(RELINCHA)

Rubble, ayuda a Winni a salir.

Zuma, ven rápido al pantano.

-¡Allá voy, Ryder! ¡Al agua, patos!

Activando modo jet.

Inflando chaleco salvavida.

-Ay, qué desastre. Esta chaqueta era nuevecita.

No se preocupe, yo le ayudaré.

Pues gracias, pero no es ni de lejos el mejor rescate

en el que he participado.

-¡Yuju!

¿A quién rescatamos? A una poni llamada Felicia.

(RELINCHA)

Pero antes hay que llegar hasta ella.

(RELINCHA)

Esa pobre poni no aguantará mucho más tiempo.

No, y no hay tiempo que perder.

Usaremos esos troncos.

-Mira, Felicia, te hemos construido una balsa.

(RELINCHA)

(RELINCHA)

Un rescate "espatacular", Zuma.

Gracias, colega.

-Felicia, estás a salvo.

Muchísimas gracias, preciosa...

¿Héroes caninos? No, no.

¿"Superpeluditos"?

Es... esto...

(TODOS) ¡Patrulla Canina!

Lo tenía en la punta de la lengua.

No hay de qué. Si su poni vuelve a necesitar ayuda,

solo tiene que avisarnos.

Pues ayudadnos o no llegaremos a tiempo

al concurso de saltos de rana.

Claro. Venga, chicos.

Llevemos al poni y a la rana de vuelta a la ciudad.

-Y ahora, los tres últimos concursantes

del concurso de saltos de rana "Ranapalusa".

Para ganar deberéis saltar hasta donde está mi compañera Chikaleta.

(CACAREA)

-No os sintáis mal cuando perdáis.

Nadie es capaz de vencer a mis campeones

-¿Preparados? ¿Listos? ¡Salto!

(CACAREA)

Ranacleta, pórtate bien y salta.

Hazlo por mí y te daré un bote entero

lleno de moscas jugosas.

-(CROA) -Es fácil.

Se hace así.

(GRITA)

(CROA)

-Ha sido un concurso verdaderamente fabuloso,

pero todo llega a su fin.

Y todas las ranas deben regresar al pantano.

Bien, debo anunciar que se ha producido

un empate oficial entre Sonrisitas y "Salti" Saltitos.

-Así se hace Sonrisitas. -¡Sí!

"La Patrulla salva los salmones."

-Ya está. Por fin está terminado.

¡Hala! Mola.

-¿Qué es?

-Es mi último invento.

Un superdispensador automático de comida para perros.

Vamos a probarlo, que con solo hablar del tema

ya me está entrando gula.

¡Ñam!

Claro. Apartaos, chicos.

(LADRA) Pinzas.

(TODOS) ¡Oh!

Huy, se supone que eso no debería hacerlo.

¡Para mí!

¡Para mí!

(AMBOS) ¡Ay!

Parece que mi superdispensador aún no está terminado.

A mí me gusta.

¡Ñam!

(RÍEN)

-El lugar donde viven los animales se llama hábitat.

Es ahí donde se sienten más cómodos.

Algunos viven en grandes desiertos

y otros viven en las copas de los árboles.

Algunos de los que veis aquí, viven en las aguas de los ríos,

como esas ranas flotadoras...

(CROA)

Estas tortuguitas...

o esa nutria tan graciosa.

(RÍE)

-Mola. -¡Hala!

-¿Y qué hay de los peces, Capitán Turbot?

-Muchísimos peces viven en la aguas dulces de los ríos.

¡Oh! Eso es un salmón y su historia es muy especial.

Los salmones nacen en los ríos, pero cuando crecen se van nadando

corriente abajo hasta llegar a la mar salada.

-¡Oh! Eso no lo sabía.

-Sí. Bien, vamos a buscar más pececitos peculiares.

-Oh, qué mono es.

(GRUÑE)

-Ahí tienes, castorcillo.

-¿A dónde creéis que irá?

-Vamos a averiguarlo.

-¡No corráis u os resbalaréis!

-La presa de los castores es tan ancha como el río.

-Así es. Los castores las construyen de orilla a orilla.

-Oh-oh. Ese pobre pececillo no puede atravesar la presa.

-¡"Recaracoles"! Ese salmón está intentando llegar hasta el mar.

-¡Señor Salmón!

¡Vuelve! Por ahí no podrás llegar al mar.

-Tiene que haber algún camino para que el salmón

llegue a su destino.

-¡Señor Salmón!

-Oh... No puede oírme porque estamos muy lejos de él,

pero seguro que me oiría si me acercara.

-¡No, Alex! No te subas a la presa. Es peligroso.

-No pasa nada.

¿Verdad, ratoncín?

(RATÓN)

Ya... casi... estoy.

-Oh-oh. Se me ha quedado el pie atrapado.

-Capitán Turbot, vuelva rápido. -¡Socorro!

-Qué desgracia desgraciada. Voy a llamar a la Patrulla Canina.

-Vale, ¿listos?

Una...

dos...

¡y tres!

Es el invento más rico del mundo.

Gran invento, Rocky.

(RÍE)

(Pup Pad)

Hola, Capitán Turbot. ¿Va todo bien?

-No va todo bien, Ryder. Alex ha metido el pie

en la presa de unos castores y no puede sacarlo.

-Estoy bien, Ryder, pero tenemos que salvar al salmón.

¿Al salmón?

-La presa impide que pueda llegar hasta el mar

porque cubre toda la anchura del río.

Tranquilo, Capitán Turbot. ¡Vamos para allá!

No hay "Alex" imposible para la Patrulla Canina.

Patrulla Canina, al centro de mando.

(TODOS) Ryder nos necesita.

(AÚLLAN)

Huy.

(GRITA)

(GRITA)

(LADRAN)

¡Cuidado! -Cuidado, Marshall.

(GRITA)

(GRITAN)

Ese salto ha sido de lo más "tubular", tío.

(RÍEN)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Gracias por venir, chicos.

Alex está atrapado en una presa de castores.

-¡Oh, no!

Y la presa impide que un salón llegue hasta el mar.

Pero no podemos quitarla porque es el hogar de los castores.

Para esta misión necesito a...

¡Skye!

Usa el helicóptero y el arnés para sacar a Alex de la presa.

-(LADRA) A volar se ha dicho.

Y a Rubble.

Usa tu camión para excavar un canal a través del río

y que el salmón pueda atravesar la presa.

Rubble a toda máquina.

¡Muy bien!

Patrulla Canina, todos a una.

(LADRAN) (AÚLLAN)

-Ratoncín, es la Patrulla Canina.

(GRITA)

Intenta no moverte, Alex. Ya vamos.

Skye, vuela para rescatar a Alex y a Ratoncín.

-¡Recibido, Ryder!

Rubble, excava un túnel a lo largo de toda la orilla

para que el agua y el salmón puedan pasar por él.

Ya voy.

-Buena idea, Ryder.

El caminito del salmón.

-(LADRA) Arnés.

-Gracias, Skye. Ya está.

¿Listo, ratoncín?

-Muy bien.

¡Allá voy!

El pie sigue atrapado.

Vuelve a bajarlo, Skye.

Quizás debería subir a la casa para ayudarle.

¡Con cuidado, Ryder!

Si te subes a la presa, podría derrumbarse.

La enorme construcción de los castores es bastante frágil.

-No importa, quitaré las ramitas yo mismo.

Son muy difíciles de quitar.

(JADEA)

Gracias, castores.

Gracias, Patrulla Canina.

Buen trabajo, Skye.

¿Cómo va esa zanja, Rubble?

"Poco a poco."

¡Mirad!

¡Oh, oh! Es un banco de salmones y bien grande,

y todos quieren atravesar esa pesada presa.

Lo siento, pero necesito tiempo para acabar la zanja.

No pasa nada, Rubble,

nadie esperaba que los salmones llegaran tan pronto.

Probaremos otra cosa.

Skye, baja tu gancho.

Ahora mismo.

(LADRA) Gancho.

Ahora, intenta que los salmones entren en el cubo

y llévalos al otro lado de la presa.

Haré lo que pueda, Ryder.

¡Eh, lo he conseguido!

Oh...

-Esos pececillos se mueven demasiado para volar.

Y hay demasiados como para llevarlos a todos

con un solo cubo.

Si ese montón de ramas fuera más bajito,

los salmones podrían saltar por encima.

Tal vez puedan saltar más alto.

Rocky, ven a la presa de los castores.

"¡Luz verde y adelante!"

Eh, Ryder, os echaré una pata.

Bien, a ver, ¿tienes algún tubo y una bomba de agua

guardado en tu camión?

Claro.

Pero ¿para qué los quieres?

Construiremos algo parecido a tu superdispensador,

pero que sirva para trasladar a los salmones.

¡Mola!

Vosotros también podéis ayudar, chicos.

(LADRAN)

Tiene muy buena pinta, perretes.

¡Sí!

¡Pasad por aquí si queréis llegar hasta el mar, amiguitos acuáticos!

(BALBUCEA)

Hablo un poquito de "salmonés", ¿sabéis?

-¡Increíble!

Cómo mola. -(TODOS) ¡Yuju!

(TODOS) ¡Bien!

Y este ingenioso artilugio que lanza los peces por los aires,

nos vendrá muy bien

cuando se produzca otro bloqueo "castoril".

Gracias, Patrulla Canina.

De nada, Capitán Turbot.

Si un salmón vuelve a quedar atrapado,

solo tiene que avisarnos.

El castorcillo también quiere pasar al otro lado.