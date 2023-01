# ¡Ya está aquí, # ya llegó,

# la Patrulla Canina!

# Si hay algún problema, # en Bahía Aventura,

# la Patrulla Canina # va a solucionar.

# ¡Marshall, Rubble, Chase # Roccky, Zuma, Skye,

# sí, acudirán! # ¡Ya está aquí,

# ya llegó # la Patrulla Canina!

# ¡Ya está aquí, # ya llegó,

vamos todos a una! # No hay nada que no pueda hacer,

# juntos lo conseguirán.

# Todo bajo control,

# oh, oh, oh, # ya está aquí,

# oh, oh, oh, # ya llegó. #

"LA PATRULLA CANINA"

"La patrulla contra el patapupas"

Ryder, gracias por dejar que os acompañe

en la excursión al cañón en U. ¡Lo pasaremos genial!

(AÚLLAN)

-(RÍE)

-Hay un gran barranco que tiene forma de U

y un montón de senderos con curvas.

-Como un "skate park" natural.

¡Qué ganas de probarlo, Danny X, el cañero!

-Y ¡yo estrenaré mi nueva y alucinante tabla superrápida!

(A LA VEZ) ¡Guau! ¡Hala! ¡Cómo mola!

Suena genial, vámonos a dormir ya para que podamos madrugar.

(BOSTEZA)

(BOSTEZAN)

No sé si podré dormir, estoy muy...

(BOSTEZA) Nervioso para....

(BOSTEZA) Bueno, pero lo voy a intentar.

(RÍE) Buenas noches, y recordad,

¡cuidado con las espinas de aquellas plantas!

Podríais haceros daño en las patitas.

Sí, y seguro que no queréis acabar como el patapupas.

-¿El patapupas? ¿Quién es?

-Es un perro fantasma.

(A LA VEZ) ¡Oh! ¿Un perro fantasma?

-Cuéntanoslo todo, tío.

Creo que no hace falta, Danny.

Tranqui, Rubble,

solo es la historia de un fantasma llamado Patapupas

que merodea por esta zona.

-(A LA VEZ) ¡Oh!

-Camina de puntillas y aúlla en la oscuridad.

(AÚLLA)

Siempre pisa las espinas de las plantas y, si te pilla,

sentirás en las patitas un pinchazo y gritarás.

¡Ay!

(RÍEN)

-Esa historia es muy divertida, Danny.

Sí, muy graciosa. (RÍE NERVIOSO)

Sí, a los "skaters" cañeros nos gusta contarla

para darnos miedo.

Tú tranquilo, Rubble, aquí no hay nada que dé miedo.

(Música)

La historia del patapupas me ha puesto los pelos de punta.

Capitán, jefe, señor, sí señor.

-Sí, da tanto miedo

como buscar el tesoro que enterré en mitad del desierto.

-Señor, me parece que lo enterró en una isla desierta,

no en el desierto.

-Sí. (GRUÑE)

Cambio de planes, Arrby.

Olvida el tesoro, quiero, quiero, ¡quiero ese "skate"!

-Ese "skate" es mucho mejor que el triciclo que cogió prestado.

-Y no hay que pedalear.

-Pero ¿cómo lo cogemos? Su dueño está dormido junto a él.

-Haremos que salgan corriendo con la ayudita del patapupas.

-¿El patapupas? ¿Dónde?

Ah, quiere decir que nos haremos pasar por fantasmas.

-Sí, Arrby, o debería decir, ¡pupa!

(RÍEN)

(Aullidos)

¿Qué es ese ruido?

Es el patapupas,

¡la historia que contó Danny es una historia real!

Calma, Rubble, seguro que no es...

(Aullidos)

Tienes razón, es el patapupas.

-Ahora, haremos sombras fantasmales.

(AÚLLA)

-¡El patapupas se acerca!

(AÚLLAN)

¡Y no está solo!

(GRITA)

¿Qué está pasando aquí?

Tened cuidado con los pinchos.

¡Funciona! ¡"Arrr", a por el "skate"!

(Música)

No te alejes, Danny. ¿Eh? ¿Dónde está Danny?

¡Se lleva su "skate"!

¡Danny! ¡Alto!

¡Vuelve! Va directo hacia el cañón,

es peligroso. Y es de noche.

Tenemos que rescatarle,

¡no hay Danny imposible para la patrulla canina!

(Música)

Patrulla canina, ¡al patrullabús!

(A LA VEZ) ¡Ryder nos necesita!

¿Qué es eso? ¡Ay!

(LADRAN)

¡Marshall, cuidado!

(GRITA) Tranquilos,

no soy patapupas pero sí soy el narizpupas, ¡ay!

(RÍEN)

(Música)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Gracias por venir, chicos.

Tenemos que ayudar a Danny

antes de que se haga daño en el cañón en U.

Para esta misión necesito a Skye,

utiliza tu foco para buscar a Danny por el cañón.

¡Me encanta volar!

Y a Chase,

usa tu red para impedir que Danny se adentre en los senderos.

¡Chase, siempre alerta!

Muy bien, Patrulla Canina, ¡todos a una!

(LADRAN)

(Música)

(LADRA)

(LADRA)

(Música)

¡No quiero que el patapupas me pille!

¿Eh? ¡Mi "skate" nuevo!

Me da igual que seas un fantasma, ¡devuélveme mi "skate"!

(Música)

Es antiguo pero al menos tiene ruedas.

Skye, avísanos cuando encuentres a Danny X.

Recibido, Ryder.

(Música)

-Capitán, jefe, señor, sí señor, creo que debería ir más despacio.

-¿Para qué? ¡Oh! Solo hace falta un poco más de luz.

(A LA VEZ) ¿Qué?

-¡Alto, Danny! Espera, tú no eres Danny.

¡Eres Sid, el espadachín!

-¡El inimitable, "arrr"!

Tengo que irme, gracias.

-Ryder, es Sid, el pirata el que ha robado el "skate" de Danny

y se dirige hacia el barranco.

¿Qué? Vale, detenlo antes de que se haga daño.

¡Recibido!

(Música)

Chase, busca a Danny.

No es él el que va en el "skateboard".

Ya voy, Ryder.

(Sirena)

Creo que ya le veo, Ryder.

¡Danny, para!

No lo haré hasta que recupere mi "skate",

y ¡es Danny X, el cañero!

(Sirena)

(Música)

-(LADRA) ¡Arnés!

Alto, Sid. Es muy peligroso patinar durante la noche.

Yo os ayudaré a los dos a salir de aquí.

-Olvídalo, me gusta.

Me chifla este "skate" pero no me gustas nada,

nada, nada tú.

(Música)

-¡Ahí está! Hora de una pirueta cañera.

¡Yuju!

Digo, ¡oh no!

¡Yo te salvaré! ¡Red!

(Sirena)

Ryder, Danny está a salvo pero está atrapado.

Buen trabajo, Chase.

Skye, tienes que ayudar a Danny a salir del cañón.

Recibido. Al menos rescataré a alguien.

Aguantad, Sid y Arrby, enseguida os ayudaremos.

-Capitán, jefe, señor, sí, señor, deberíamos parar.

-¿Parar? ¿Ahora?

Podremos escapar con este "skate" tan veloz. (GRITA)

-¡Ay!

(Música)

-¡Tengo que recuperar mi "skate" nuevo!

-Capitán, jefe, señor, sí, señor,

tenga cuidado con los pinchos de esas...

-¡Ay! ¡Ay!

-Lo siento mucho, ¿puedo ayudarle?

-Quiero, quiero, quiero, quiero eso.

-¿Quiere que robe, que coja el patrullabús?

-No, solo sus focos.

Así habrá más luz y no me seguiré pinchando, ¡ay! Con estas bolitas.

¡Date prisa! ¡Ay!

-Estás a salvo, Danny X, el cañero.

-Y os quiero dar las gracias cañeras.

(Sirena)

Estupendo rescate, chicos,

pero ¿qué ha pasado con Sid y Arrby?

¡Son los aullidos de antes!

Zuma, utiliza el sonar

para descubrir de dónde vienen esos aullidos.

-Parece que provienen de detrás de unas rocas muy grandes.

Ya las veo.

Rubble, tienes que mover esas rocas grandes.

Pero ¿y si el patapupas está escondido detrás de ellas?

Es una historia inventada, tranquilo.

Llegaremos enseguida. Vale.

Rubble, a toda máquina.

(GRITA)

¿Dónde están esos focos?

¡No veo nada!

(A LA VEZ) ¡Ay!

¡Oh no!

Ryder, estoy en las rocas pero creo que el patapupas también está aquí.

Rubble, el patapupas no existe y yo sé que tú eres supervaliente.

(AÚLLAN)

(Música)

Fíjate, Ryder, el patapupas son en realidad Sid y Arrby.

¡Ajá!

-¡Y se escapan con mi "skate" nuevo!

Venga, chicos, hay que detenerlos.

(AÚLLAN)

Vayamos hacia esa grieta, sus camiones no cabrán por ahí.

Démonos prisa. Chicos, apuntad los focos al acantilado.

Skye, está claro que Sid no podrá escaparse en la oscuridad,

ve a lanzarle tu arnés.

Recibido, Ryder.

-¿Qué está pasando?

-¡Yuju!

(RÍEN)

(AÚLLAN)

-¿Qué es ese ruido? -Y ¿eso qué es?

-Es... (A LA VEZ) ¡El patapupas!

(GRITAN)

-He recuperado mi tabla.

Gracias, Patrulla Canina.

Si un fantasma de mentira te roba la tabla,

solo tienes que avisarnos.

(GRITAN) ¡"Arrr"!

¡Aullando fuerte!

(AÚLLAN)

(Música)

"La patrulla salva una fiesta fluorescente"

(Música)

(Ululato)

(Música)

Eh, perretes,

¿os gusta mi disfraz

para la fiesta de brillar en la oscuridad?

Pues, mola un montón, tío.

Mirad, aquí hay muchos complementos

que brillan en la oscuridad para vosotros.

(A LA VEZ) ¡Qué guay!

Gracias, Ryder. -¡Yuju!

(Música)

Venga, # Nos vamos de fiesta ya.

# Todos brillamos, será genial.

# La ropa, las gafas, todo es fluorescente.

# (JUNTOS) En esta fiesta # brilla toda la gente.

# ¡Sí! #

(Música)

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

(Ululato)

(GRITA)

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

(Ululato)

(Música)

(Ululato)

(Ululato)

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

(Ululato)

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

(Ululato)

-Sabes, Alex, la fiesta de la alcaldesa

es una fiesta fluorescente.

No es una fiesta de disfraces normal.

-Pero, abuelo, si vas a una fiesta es mejor ir disfrazado.

-Sí, eso siempre es una buena idea.

-Pues, mi disfraz favorito es el de tiranosaurio.

-(RÍE) -¡Saludos!

Veo que ya estáis listos para la fiesta resplandeciente

de la alcaldesa Goodway.

-Seguro que nos lo pasaremos genial.

(GRITA) - (HABLA EN OTRO IDIOMA)

-¡Eh, no hagas eso, por favor!

-¡Rayos y truenos! ¿Qué pasa?

-(GRITA)

-Esta cinta brillante pica mucho.

Espero que haya buena comida en esa fiesta resplandeciente.

(GRUÑE)

(GRITAN)

¡Socorro, ayuda!

-¿Dónde estarán los invitados?

(Ululato)

(GRITA)

¿Qué es esa cosa que vuela con esos ojos tan brillantes?

-(LLORA) ¿Por qué yo?

-Ese sí que sé quién es,

pero ¿qué hace el alcalde Humdinger flotando así?

(GRITAN)

Oh no, Chickaletta,

yo diría que esto no es un juego para la fiesta.

Voy a llamar a Ryder.

(Teléfono)

Hola, alcaldesa Goodway. ¿Qué tal?

Hay un problema con los invitados,

está pasando algo muy desconcertante.

Van flotando en unas burbujas.

¿Lo ves? Por favor, bájalos de ahí. Alex está asustado.

-¡Yuju!

Tranquila, alcaldesa, vamos para allá.

No hay burbujas imposibles para la Patrulla Canina.

Patrulla Canina, ¡al centro de mando!

(A LA VEZ) ¡Ryder nos necesita!

(AÚLLA) (AÚLLAN)

¿Eso no es una nave espacial?

(GRITA)

¡Oh no, cuidado! (GRITA)

(A LA VEZ) ¡Ay! Un salto brillante.

(RÍEN)

(Música)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Hola, chicos.

Ha pasado algo muy raro

en la fiesta de brillar en la oscuridad

de la alcaldesa. Los invitados van flotando en burbujas.

"¡Qué guay!"

Vaya, qué raro,

pero ¿alguien ha visto la nave espacial que hay fuera?

Yo sí, tío.

¿No es la nave espacial de nuestro amiguito, el alien?

Sí, y tiene una pistola de la que salen burbujitas.

Eso lo explicaría todo.

Ahora, nosotros tenemos que poner a todo el mundo a salvo.

Para esta misión necesito a Chase espía,

usa tu tirolina y tus trepadoras para bajar al suelo las burbujas.

Chase espía, ¡siempre alerta!

Y a Marshall,

usa la escalera para ayudar a Chase a bajar las burbujas al suelo.

¡A toda mecha!

¡Muy bien! Patrulla Canina, ¡todos a una!

(AÚLLAN)

(Música)

(LADRA)

(Música)

¡Ay!

(Música)

¡Ay!

(LADRA)

(Música)

(Sirenas)

(Música)

¡Mira! Es el alien... (GRITA)

(Sirenas)

-(HABLA EN OTRO IDIOMA)

Hola, alcaldesa Goodway.

Ryder, menos mal que habéis venido.

Mis invitados han salido volando. Así no puedo servirles el ponche.

-¡Yupi!

Voy a por Alex.

(LADRA) ¡Escalera!

(Música)

(LADRA) ¡Cañones de agua!

(Música)

(RÍE) Mola ser un dinosaurio volador.

(Maullido)

¡Mirad, son Katie y Cali!

Yo me ocupo.

(Sirena)

Chase, tendrás que subir más alto para alcanzarlas.

Es verdad.

(LADRA) ¡Trepadoras!

(Música)

(LADRA) ¡Tirolina!

(Música)

¡Aguanta, Katie, yo os salvaré!

¡Guau! Gracias.

(RÍE) Los baños de burbujitas nunca serán lo mismo para mí.

-(GRITA) ¡Ayuda, ayuda!

Chase, mira allí, el alcalde Humdinger.

(GRUÑE) Espero que la comida de la fiesta valga la pena.

(Ululato)

(Sirena)

¿Qué es eso?

(LADRA) ¡Escalera!

¡Uf, eres tú, Cantarín! Ahora te sacó de ahí.

(LADRA) ¡Cañones de agua!

¡Tranquilo, Cantarín!

(GRUÑE) Estoy bien.

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

No te asustes, alien del espacio. Soy yo.

¡Soy Marshall!

Ya le tengo, señor Porter.

(GRITA)

(Sirena)

¡Alto, espera!

Somos nosotros, tus amigos.

No te asustes,

estamos disfrazados para la fiesta de brillar en la oscuridad.

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

-¿Ves? La cinta es fluorescente.

-No soy un dinosaurio de verdad. Soy yo.

-(HABLA EN OTRO IDIOMA)

(Teléfono)

Hola, Ryder. Ayuda.

¿Dónde estás, Marshall?

Con Cantarín, aquí metido, sobrevolando la playa.

Vamos para allá, Marshall.

Vale, yo os espero aquí o quizás por allí.

¡Daos prisa!

Skye, Marshall está en una burbuja sobre la playa.

Ve a por él con el helicóptero, ¡corre!

¡Me encanta volar!

(Música)

Marshall, ¿dónde te has metido?

¡Ryder, ya los veo!

Bien, usa tu cable y tu arnés para rescatarlos.

Recibido.

(LADRA) ¡Arnés!

Oh no, la corriente de las hélices del helicóptero

hacen que la burbuja se aleje cuando voy.

¡Oh, oh! No podrá rescatar a Marshall

si la burbuja se aleja.

Ya sé, alguien va a tener que ayudarla.

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

Skye, usa la corriente de las hélices

para dirigir la burbuja espacial hacia la ciudad.

¡Ahora mismo, Ryder!

Contarás con la ayuda de un amiguito espacial y especial.

¡Agarraos bien, Marshall! Hora de un viajecito

en la burbuja espacial.

(GRITA)

¡Te tengo!

(Música)

-(RÍE) ¿Quién tiene hambre?

¡Yo tengo hambre!

Una fiesta genial, alcaldesa.

Gracias, Patrulla Canina,

por salvar la fiesta y a todos los invitados.

(Ululato)

De nada.

Si sus invitados vuelven a salir volando, solo tiene que avisarnos.

(Música)

Qué pena que nuestro amigo el alien

no tenga un disfraz fluorescente.

¿Cómo que no?

(RÍEN)