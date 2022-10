Ya está aquí, ya llegó la Patrulla Canina.

Si hay algún problema en Bahía Aventura,

la Patrulla Canina lo va a solucionar.

Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Skye acudirán.

Ya está aquí, ya llegó la Patrulla Canina.

Ya está aquí, ya llegó vamos todos a una.

No hay nada que no pueda hacer.

Juntos lo conseguirán.

Todo bajo control.

Ya está aquí.

Ya llegó.

LA PATRULLA CANINA

"LA PATRULLA SALVA LA MINI PATRULLA DE ALEX"

(Música)

Oh, oh, oh, oh.

¡Socorro!

¡Guau, guau, guau!

¡Aguante!

Rápido, Marshall, acerca la escalera.

Guay.

Escalera.

Súbase con cuidado a la escalera, señora.

(Música)

Escalera abajo.

(RÍE) ¡Qué divertido!

(TODOS) -¡Bien! ¡Bravo!

Aquí ya he acabado.

Oh, oh, había olvidado que sigo aquí arriba.

(RÍEN)

-Ha sido increíble, voy a crear mi propia patrulla.

(CANTA)

Eh, ¿dónde habré puesto el rotulador?

-Este es un trabajo para la mini patrulla.

Venga, vamos a prepararnos. Este es tu color; para ti.

Cantarín, perfecto.

Equipo, tenemos una gran emergencia.

El rotulador de mi abuelo ha desaparecido.

Bien, Cantarín, vas a ser nuestros ojos en el cielo.

Chickaletta, tú revisarás las esquinas,

Cali, tú solo tienes que vigilar la calle

y también tortuga y conejo.

¡La mini patrulla de Alex todos a una!

¡Vamos! ¡Vamos! Ahora tú.

Y por último...

(Música)

Disculpe, ¿a cuánto están las zanahorias?

-Lo siento, pero no tienen precio. Verá, he perdido mi rotulador y...

-Nosotros te ayudamos. Mini patrulla, adelante.

(Música)

¿Qué pasa, Chickaletta? ¿Has encontrado el rotulador del abuelo?

(Música)

Has salvado al gusano, Chickaletta.

Es el primer rescate de la mini patrulla.

-Solo quería zanahorias.

-Aquí las tiene, Conejo las ha encontrado.

¡La mini patrulla lo ha conseguido otra vez!

-Bueno, pues anotaré el precio de eso,

si es que consigo encontrar mi rotulador.

(Música)

¡Yuhu! ¡Cantarín ha encontrado el rotulador!

¡Buen trabajo, mini patrulla!

-Cielos, la ceremonia de homenaje al árbol es dentro de dos horas.

La placa aún no está lista y...

Eo, todavía no han plantado el árbol.

-Hola, alcaldesa Goodway.

-Sé que se suele almorzar a la hora del almuerzo,

¿pero qué pasa con mi árbol?

-Hola, alcaldesa. -No hay tiempo para charlas, Alex.

Tendré que hacer esto yo sola.

Se me ha roto el tacón. Oh no, esto es un desastre.

¿Qué más puede salir mal? ¡Ah!

-Oh, oh. -¿Para qué hablaré?

Gracias por devolverme la escalera, chicos.

(RÍEN)

(Teléfono)

¿Qué tal, alcaldesa? Digo, Alex.

¿Te pasa algo? Hola, Ryder.

Yo estoy bien, pero...

-Hola, Ryder, están pasando cosas terribles.

Es casi la hora de la ceremonia y no tengo ni placa,

ni árbol ni un solo zapato.

Oh, lo siento, alcaldesa, enseguida vamos.

¡No hay nada imposible para la Patrulla Canina!

(Música)

¡Patrulla Canina, al centro de mando!

Ryder nos necesita.

-¡Esperadme!

-¡Guau, guau, guau, guau!

¡Pues sí que estáis unidos, chicos!

(Música)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Gracias por venir tan rápido.

Debéis ayudar a la alcaldesa

para preparar la ceremonia del árbol.

Hay que plantar el árbol y levantar una placa.

Rubble, necesitamos tu pala para plantar el árbol.

¡Rubble, a toda máquina!

Rocky, utiliza tus herramientas para colocar la placa.

¡Luz verde y adelante!

¡Muy bien, Patrulla Canina, todos a una!

¡Guau, guau, guau, guau!

Patrulla Canina.

Patrulla Canina.

(Música)

Rubble.

Patrulla Canina. ¡Guau, guau, guau, guau!

Rocky.

Patrulla Canina, Patrulla Canina.

(Música)

Ryder, qué alegría veros aquí.

Ya casi es la hora de la ceremonia.

No se preocupe. Rubble, termina de cavar.

¡A toda máquina!

Rocky, cuando plantes el árbol, puedes ponerle esto.

Eso está hecho, Ryder.

Rocky, no tendrás algo en tu mochila con que poder arreglar mi zapato,

¿verdad, majo? Claro que sí.

¡Guau, guau! Pegamento.

Debo de ser zapatólogo, porque ahora curo zapatos.

(RÍE) ¡Qué gracioso!

-Ryder, ¿puede ayudar mi mini patrulla?

Vale, gracias, Alex.

Vosotros podéis apartar a la gente para que nadie salga herido.

Muy bien, Ryder.

Mini patrulla, vamos a proteger a la gente.

Aquí no hay nada que ver, amigos.

(Música)

Para ya, aguilucho malo.

Deja mi mini patrulla en paz.

-Chickaletta.

-Conejito está ahí, ¡devuélvemelo!

Que alguien salve a conejito. Ya vamos, Alex.

Skye, hay un problema de altura. Enseguida voy, Ryder.

-¡Subiendo! -Gracias, Rubble.

-Sin problema.

Skye, un conejito está atrapado en ese bolso.

Tienes que volar hasta ahí y traerlo.

No soy muy fan de las águilas, pero a volar se ha dicho.

(Música)

Venga ya, pajarito, devuélveme al conejito.

¡Bien, Skye!

-¡Allá voy!

Buen trabajo, Skye.

Aquí está mi gallinita, otra vez en casita.

(Música)

Buen trabajo, Rubble.

Ya puedes poner la placa, Rocky.

Ryder, tu patrulla y tú siempre colocáis todo en su sitio.

Destornillador.

(Música)

Muy bien, amigo. Ahora tú, Cantarín.

¿Eh? ¿Dónde está Tortuga?

La vi irse corriendo por ahí.

Ryder, chicos, ayudadme.

Rubble, ¿puedes meter la pala ahí dentro?

¡Pala! ¡Guau, guau!

(Música)

Lo siento, mi pala no cabe entre esas barras.

-Espera, ya sé.

(Música)

Buena idea, Alex.

Bien, súbela. Espera.

Buen trabajo, Alex. Ha sido un gran rescate.

Si nos necesitas... (AMBOS) Solo tienes que avisarnos.

(RÍEN)

Aquí es donde asigno las misiones a los cachorros.

(Teléfono)

Hola, alcaldesa.

Ryder, la ceremonia de homenaje al árbol ha sido todo un éxito.

Gracias otra vez, pero ahora se me ha roto el otro tacón.

¿Podríais venir a ayudarme? Ahora mismo.

Patrulla Canina... Y mini Patrulla...

(AMBOS) Todos a una.

Pa pa Patrulla Canina. Pa pa Patrulla Canina.

Todo es genial, lo habéis hecho bien.

Patrulla Canina, todos a una.

Pa pa pa Patrulla Canina.

"LA PATRULLA SALVA EL DIENTE PERDIDO"

(RÍE)

Tachán.

-Buen salto, Alex. -Gracias, abuelo, y mira.

Todavía tengo el diente, ¿lo ves?

(RÍE) -Ya veo.

Anda, ¿por qué no descansas un ratito y te tomas la merienda?

-Gracias, abuelo.

Uy.

¡Yupi! Se me ha caído el primer diente.

-Eso es genial, Alex. -¡Yuhu! ¡Bien!

La pondré bajo la almohada para el ratoncito Pérez.

Espero que a él también le guste la zanahoria.

¿Eh? ¿Dónde está mi diente?

Pero si lo dejé justo aquí.

-¡Qué raro! No lo veo por ningún lado.

-Abuelo, lo necesito para esta noche.

Tenemos que llamar a la Patrulla Canina.

A los cachorros les va a encantar

la excursión sorpresa a la Bahía, capitán.

Por supuesto.

Es muy divertido dar alimento a nuestros amigos con aletas.

(Teléfono)

Hola, Alex, ¿qué pasa?

Ryder, mi diente ya no está, ¿lo ves?

¡Por fin! Enhorabuena. No, no es eso.

Es que lo he perdido.

-Se quedó clavado en una zanahoria y ahora no lo encontramos.

Lo siento, capitán Turbot, pero...

Entiendo, un molar extraviado es muy urgente

como para que os embarquéis en un viajecito.

Eh...

Sí, los cachorros no se pueden ir ahora.

Tenemos que encontrar el diente de Alex.

Eso es lo que he dicho. Alex, vamos para allá.

No hay diente que no pueda encontrar la Patrulla Canina.

(Música)

¡Patrulla Canina, al centro de mando!

(TODOS) ¡Ryder nos necesita!

Yo te llevo, Rubble.

(Música)

Acabo de soñar que iba en un patinete genial.

(RÍEN)

(Música)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Gracias por venir tan deprisa, chicos.

Alex ha perdido su primer diente.

Oh, qué rico.

Estaba en el parque cuando mordió una zanahoria

y el diente se quedó clavado.

Pero no sé cómo la zanahoria ha desaparecido.

Hay que encontrar el diente de Alex para que venga el ratoncito Pérez.

Exacto, él cuenta con nosotros.

Chase, deberás usar tu dron y tus gafas de visión térmica

para encontrar la zanahoria con el diente de Alex.

Chase espía, siempre alerta.

Rocky, la zanahoria puede estar en un sitio de difícil acceso.

Así que necesitaremos tus pinzas para llegar.

¡Luz verde y adelante!

Muy bien, Patrulla Canina, todos a una.

Patrulla Canina. ¡Guau, guau, guau, guau!

Patrulla Canina. ¡Guau, guau, guau, guau!

Chase.

Patrulla Canina.

Rocky.

¡Guau, guau, guau, guau!

Patrulla Canina, Patrulla Canina.

(Música)

(Sirena)

¡Sí! ¡Ya está aquí la Patrulla Canina, abu!

Hola, Alex; hola, señor Porter.

Encontraremos el diente en un momento.

Chase, manda el dron a buscar por el parque.

Sí, señor, Ryder, señor. Dron.

(Música)

¡Guau, guau!

Rocky, busca dentro de ese parque de juegos,

por si la zanahoria estuviera ahí.

¡Pinzas!

No, aquí no hay nada.

¡Ah! He encontrado algo.

(Música)

¡Es mi figura de Apolo el superperro!

La he buscado por todas partes. Gracias.

Chase, a ver si encuentras algo con tus gafas infrarrojas.

¡Guau, guau! Gafas.

Ryder, hay algo con forma de zanahoria en los arbustos.

Ya me acerco yo, Chase.

¡Oh!

Quien haya perdido este chupa chups, no creo que quiera comérselo ya.

Eh, el dron ha encontrado una zanahoria.

La señal viene directamente del campo de fútbol.

Seguidme.

¡Guau, guau!

(Música)

Deja de pitar, bicho volador.

Dron, fuera de ahí, falsa alarma.

Disculpe, señora, solo estaba haciendo su trabajo.

Alex, señor Porter, el dron lo ha encontrado.

El diente de Alex está en el balancín.

Chase siempre alerta.

(Música)

¡No!

No te preocupes, Alex, la patrulla se encarga.

¿Eh?

Ese cuervo se lo lleva al puente. Eh, vuelve aquí.

(Música)

¿Qué pasa, Ryder? Hola, Skye.

Necesito que vueles hasta el puente.

Un cuervo se ha llevado la zanahoria con el diente de Alex.

¡A volar se ha dicho!

-Ryder, ¿puedo ir yo? Es mi diente.

¿Usted qué opina, señor Porter? Porfa, abuelo.

-Por mí está bien si Ryder está de acuerdo.

Umm...

Vamos, Alex, tenemos que encontrar tu diente.

Sí, lo vamos a conseguir.

(Música)

Ryder, ya veo al cuervo.

Oh, oh. Cree que es comida para su bebé.

-No, mi diente no es comida para pájaros.

-Cuidado, Ryder. Ya lo veo.

(Música)

Vamos.

Oh no, el rabo de Bettina.

Casi lo teníamos.

(Música)

(Claxon)

Ryder, la zanahoria ha llegado hasta el cubo del capitán Turbot

y el barco se va del muelle.

Bien, Skye, activar chaqueta salvavidas.

Activar chaqueta salvavidas. Mola.

(Música)

¿Más comida, mis queridos mamíferos marinos?

(Música)

Espere, capitán Turbot.

El diente de Alex está dentro de este cubo.

¿En serio?

Abajo, dinámicos delfines.

El pequeño tesoro de Alex está escondido

en mi cubo de hojalata.

¡Ay!

Agárrese bien a la parte de atrás.

Siento no haber recuperado tu incisivo, Alex.

-¿Qué? Quiere decir rescatado tu diente.

No se preocupe, capitán Turbot.

Ryder, ¿crees que podremos encontrarlo bajo el agua?

Pues claro, Alex, y conozco al cachorro perfecto para eso.

(Música)

Hola, chicos, me preguntaba si alguno de vosotros

le apetecía una misión de rescate bajo el agua.

¿Bajo el agua? Estoy ocupado, Ryder.

No se refiere a ti, Rocky. Vale.

Estoy preparado, Ryder. ¡Al agua patos!

(Música)

Gracias por venir, Zuma.

El diente de Alex está clavado en una zanahoria

y la zanahoria está en un cubo que se cayó al mar.

¡Preparados, listos y a mojarse!

-Espera, Zuma. Ryder, el cubo.

Buena vista, Alex.

¡Hala, una ballena! -¡Sí!

-Yo me encargo.

Oye, ballena.

Vamos, amiga, comparte.

Zuma, usa tu salvavidas. Gran idea, Ryder.

Salvavidas.

(Música)

(GRITA)

-¡Rápido, Ryder! ¡Bien hecho!

¿Estás bien, colega? Me lo tomaré como un sí.

Oh, tachán. -Mi diente, hurra.

Ya lo puedo poner debajo de la almohada.

-Fantástico; gracias, Ryder.

-Sí, gracias, Ry... ¡Ups!

Si un diente se te clava en una zanahoria,

lo roba un cuervo, se pierde en un cubo de sardinas

y se lo lleva una ballena, solo tiene que avisarnos.

(RÍEN)

¡Genial! Ahí tenéis.

-Ryder, chicos, mirad qué pelota tan chula

me ha traído el ratoncito Pérez. -¡Qué chula!

(Música)

Todo es genial, lo habéis hecho bien.

Bien, perretes, a por la pelota.