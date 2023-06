Pat el perro - Superbolos

(Música)

(LADRA)

(Música)

(RÍE)

(MAÚLLA)

(Música)

(MAÚLLA)

(LADRA)

(MAÚLLA)

¿Sabes qué, Pat?

Hoy he ganado un torneo de bolos en una excursión del colegio.

El premio es un certificado con el que me regalan

mi propia bola de bolos personalizada.

(LADRA) (RÍE)

(Música)

Nunca pensé que sería la mejor jugadora de bolos del mundo.

Gracias a todos los seguidores que han ayudado

a que mi sueño de ser campeona se haga realidad.

¡Bu!

¡Bu!

Has ganado porque yo no participé en el torneo.

Soy el mejor jugador del barrio y puedo demostrarlo.

¿Demostrarlo? ¿Cómo?

Tú y yo, una partida.

Si yo gano, me llevo ese certificado.

Si ganas tú,

te llevaré la bolsa con la bola hasta la bolera

durante un año entero.

Trato hecho.

Tú y yo apenas salimos juntos, acepto tu reto.

(RÍE) Ese certificado será mío muy pronto.

Ya lo verás, Pat.

Contigo como talismán ganaremos a Victor.

(Música)

(RONRONEA)

(MAÚLLA)

Lo siento, no dejan entrar a los perros a la bolera,

pero tranquilo, Pat. Le ganaré.

(LADRA)

Esto va así: una partida sin calentar.

Gana quien puntúe más.

Genial, puedes empezar tú.

No, yo voy primero.

Espera, ¿has dicho eso? ¿Por qué voy yo primero?

¿Intentas leerme el pensamiento?

¡Eso nunca ocurrirá!

Vamos a jugar ya.

Tú quédate aquí temblando, voy a elegir una bola para jugar.

(RÍE)

(GIMOTEA)

(LADRA)

(Música)

(GRITA)

(Música)

(RÍE)

No sé qué ha pasado, creo que me he escurrido.

¿En serio?

Eso es rarísimo.

Intenta acordarte de pisar bien la próxima vez.

(GRUÑE)

(Música)

¡Sí, pleno!

(GRUÑE)

(Música)

¿Sí? Dígame.

(GRUÑE)

(RÍE) ¿Quién tiene la mejor puntuación ahora?

¿Qué estás haciendo aquí?

(GIMOTEA)

Soy el mejor.

(Música)

(LADRA)

(Música)

(Móvil)

¿Qué? Muy bien. ¿Dónde?

(LADRA)

(GRITA)

(RÍE) ¿No decías que eras muy buena?

Necesito una bola nueva, esa está un poco pegajosa.

Más alto, no te oigo.

(Música)

¡Y no vuelvas más!

¿Ah?

(Música)

(LADRA)

(Música)

(LADRA)

Oye, Lola, mira.

Voy a conseguir otro pleno.

¡Toma, bien!

(LADRA)

(MAÚLLA)

¡Oh, oh!

(RONRONEA)

(Música)

(LADRA)

(GRUÑE)

(Música)

(LADRA)

(Música)

¡Sí, pleno!

Solo necesito mi bolsa con... ¿Eh?

No importa, aun así te ganaré.

(LADRA)

¡Eh, espera!

(LADRA)

(Música)

(CACAREA)

(RONRONEA)

(MAÚLLA)

(Música)

(GRUÑE)

(LADRA)

(Música)

(MAÚLLA)

(LADRA)

(GIMOTEA)

(Música)

¡Te tengo!

(LADRA)

¡Y no volváis!

(Música)

¿Otra vez al raíl?

Creo que se ha agotado la suerte. Yo sí que estoy en plena racha.

Si tiro esos tres bolos de una sola tirada, gano.

Eso no pasará ni en sueños.

(SUSURRANDO) Tú puedes, Lola.

Un pleno por mi talismán, Pat.

(Música)

¡Lo conseguí, gané! ¡Gané!

(LADRA) (MAÚLLA)

Uhm... (GRUÑE)

(RONRONEA)

(LADRA)

¡Lo conseguí!

Gané a Víctor

en la partida de bolos más loca de la historia.

He ganado en la última tirada.

(RONRONEA)

(LADRA)

He pensado en ti todo el tiempo.

Era como si estuvieras conmigo, mi talismán favorito. (RÍE)

(LADRA)

Aquí está la mejor parte.