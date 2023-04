(RONCA)

(MAÚLLA)

(Música)

(RÍEN)

(Música)

(Música)

(MAÚLLA)

(RONCA)

(Rugido de tripas)

Hola, Oggy Oggy.

(Rugido de tripas)

Has soñado con la comida de hoy, ¿eh?

Solo hay una cosa que te guste más que comer mucho pescado:

un pescadito dorado gigante de Pirate Cat.

(MAÚLLA)

¡Están buenísimos!

¡Allá vamos, Pirate Island!

(Campana)

(MAÚLLA)

Espero que a Pirate Cat le apetezca pescar.

¡Ejé!

¡Tiene muchas ganas!

(Rugido de tripas)

¡Ajá!

¡Han picado!

(RÍE)

Bueno, habían...

(Rugido de tripas)

¿Eh?

(OLFATEA)

(OLFATEA)

Espera un momento.

¡Oh...!

-¿Eh?

No habéis conseguido pescarlo,

pero podéis comprarlo.

(Timbre)

¿Qué te parece Pirate Cat?

¡Oh!

Ha llegado la hora de zarpar hacia el supermercado.

¡Je, je!

(Música)

(MAÚLLA)

(Música)

(GRITA)

(OLFATEA)

Sigue tu olfato, Oggy Oggy.

(MAÚLLA)

¡Qué preciosidad!

(Risa)

Oh, oh... No sois los únicos que queréis poner

vuestras garras en ese pescadito.

¡Que alguien pare a Grandma!

(SE BURLA)

-¡Oh!

-(MAÚLLA)

-(RÍE)

¡A toda vela, piratas!

(Música)

(SILBA)

¡Ah!

Cuidado, Security Cat.

¡Eh!

(Música)

(Música)

Ya casi la tenéis.

¡Oh! -(MAÚLLA)

-¡Eh!

(RESPIRA AGITADAMENTE)

Creo que tú también necesitas un carrito.

¿O una cesta?

(Ventilador)

¡Os ataca con un vendaval!

(Viento)

¡Ah!

¡Agarraos, amiguitos!

¡Oh!

¡Ah!

Oh, oh. Hay que salvar a Security Cat.

(Música)

(GRITA)

Qué puntería.

Au...

¡Ja!

Un poco de refresco de frambuesa para que se calme.

Perfecto.

Ah...

Mucho mejor.

(Música)

Tienes mucho talento para la pesca.

(Ventilador)

(MAÚLLA)

Así alcanzaréis a Grandma enseguida.

(Música)

(MAÚLLA)

Ahí está.

¡Je, je!

¿A dónde crees que vas, Grandma?

(MAÚLLA)

(SE BURLA)

(SE BURLAN)

¡Cuidado!

Bien hecho, Security Cat.

No es momento de jugar a la pelota.

(MAÚLLA)

(MAÚLLA)

Olvida la pelota.

Ve a por el pescadito.

(Música)

La cosa se pone tensa.

¡Vaya!

(TODOS) ¡Oh...!

Este pequeñín ha llegado primero.

(MAÚLLA)

(TODOS) ¿Oh?

Y es muy educado. No podéis decirle que no.

Que aproveche el pescadito, Cat Cat.

(SUSPIRAN) En fin...

¡Eh, eh!

Pero esperad un momento.

(MAÚLLA)

Aún queda mucho pescado.

(RÍE) El supermercado está lleno.

(RÍE)

-(RÍE)

(SE RELAMEN)

¡Qué rico!

¿Ey? -¿Eh?

¡Je, je!

¡Uah!

¿Qué hace Pirate Cat?

¡Ah! Ya no le queda.

¡Oh!

-(MAÚLLA)

No te preocupes.

(MAÚLLA)

(Ventilador)

Podéis ir al pasillo de las bebidas.

(RÍEN)