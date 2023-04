"¡Buenos días, Oggy Oggy!

¡Buenos días, Grosery Store Cat!

Ops, no pasa..."

(Silbato)

"Nada..."

(HABLA EN SU IDIOMA)

"Police Cat dice que no puedes tirar basura.

Ha multado a Grosery Store Cat con una tarjeta roja.

No es para tanto.

Ha sido sin querer.

Pobre Grosery Store Cat."

(Ruidos)

(Silbato)

"Hacer ruido al beber refresco de frambuesa

también está prohibido."

(Ruidos)

(Silbato)

(HABLA EN SU IDIOMA)

"Y ensuciar con hojas.

Aunque seas un árbol.

Eso no es justo ni divertido.

Hay que pensar un plan, Oggy Oggy.

Police Cat podría usar la tarjeta verde de vez en cuando."

(Silbato)

"¡Ay, no! Ya está otra vez."

(HABLA EN SU IDIOMA)

"Si no cruzas por el paso de cebra, tarjeta roja.

Espera, el paso está cortado.

Pero Police Cat sigue con la tarjeta roja.

Tenemos que hacer algo.

A problemas...

Soluciones.

En vez de andar...

Podemos rebotar.

¡Qué bien, te has ganado una tarjeta verde!

¿Qué pasa ahí?"

(RÍE)

(Silbato)

(HABLA EN SU IDIOMA)

"Ir en patinete por la acera está prohibido."

(HABLA EN SU IDIOMA)

"Pero la carretera no es segura con tanto tráfico."

(HABLAN EN SU IDIOMA)

"Guarda esa tarjeta roja, Police Cat.

Oggy Oggy tiene un plan.

Por este camino no hay carreteras."

(Música)

"Qué buena forma de evitar el tráfico.

A Grandma le ha encantado.

Y a Police Cat también.

Tarjeta verde.

¡Yuju!

Bien hecho, Oggy Oggy."

(Tráfico)

"¿Y eso?

Delivery Cat está provocando un atasco.

Y tiene tantos paquetes que entregar que tiene para rato."

(HABLAN EN SU IDIOMA)

"Lleva mucha carga, Police Cat.

Pero Oggy Oggy sabe qué hacer para que no cueste transportarla."

(Música)

"Se va volando.

Adiós a los atascos.

Ha entregado todos los paquetes.

¡Tarjeta verde!

Buen trabajo, Oggy Oggy."

(RÍEN)

"Ui...

Miau.

La que les espera."

(HABLAN EN SU IDIOMA)

"¿Qué?

¡Caray! Police Cat está muy simpático."

(RÍEN)

"Le encanta la tarjeta verde.

Y al resto de ciudadanos...

También.

¡No!

Qué pena, los semáforos se han roto.

Ya nadie sabe si puede pasar o no.

Hay que hacer que circular vuelva a ser seguro.

Buena idea, podemos utilizar la tarjeta roja y la verde.

Con la verde se pasa y con la roja se para.

Habéis evitado una "gatástrofe".

Aguanta Delivery Cat.

Vamos a arreglar el globo con una tirita.

Grandma quiere bajar.

Para eso están los paquetes."

(RÍE)

(Silbato)

"Hemos vuelto a la normalidad.

Solo falta rescatar a Sporty y a Mallow."

(RÍE)

"¡Así se hace!

Formáis muy buen equipo.

Oh, oh. Otra vez no.