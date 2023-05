The missing piece

(Música)

(MAULLA)

(RÍEN)

(Música)

(TODOS) ¡Uy!

(MAULLA)

(Música)

Despierta, Oggy Oggy.

(MAULLA)

Mallow ha venido a jugar.

¡Tachan!

Y se ha traído su nuevo puzzle.

(RÍE)

(Música)

(MAULLA)

Mallow tiene razón, no hay que forzar las piezas.

(MAULLA)

Tienes que tomarte tu tiempo y colocarlas con delicadeza.

¡Ay, no!

Os falta una pieza.

(MAULLA)

(GRITA)

Y es la más importante.

Es un misterio.

No vais a poder terminarlo.

(MAULLA)

(MAULLA)

A menos que...

Vayáis a la tienda y compréis otro.

A la tienda de puzzles de Sellscat.

(Música)

(MAULLA)

Sí, ese es.

(MAULLA)

(Música)

Gracias, Sellscat.

¿Dónde está la pieza que falta?

(MAULLA)

"Miaumaravilloso".

(MAULLA)

¡El puzzle ya está completo!

Pero ahora le falta una pieza a este puzzle.

(MAULLA)

No te preocupes.

Por favor, otro puzzle, Sellscat.

(Música)

¡Eso es!

Muy bien, pero ahora le falta a este.

¿Otra vez?

A Sellscats no le quedan puzzles.

¡La fábrica de puzzles!

Seguro que ahí hay muchas piezas.

(Música)

Oh, oh, si no tenéis un pase no podéis entrar.

(MAULLA)

Da igual cuál sea el motivo.

Es vuestra oportunidad.

(MAULLA)

¡Miau!

Aquí es donde hacen los puzzles.

(RÍE)

El proceso de producción funciona a la perfección.

(Música)

Esto está lleno de puzzles.

Los ponen en cajas y los llevan a la tienda.

Pero, ¿y si solo necesitáis una pieza?

(MAULLA)

¡Oh!

(Música)

¡Uh!

Mirad cuántas piezas de repuesto.

Lo que buscáis no andarán muy lejos.

(MAULLA)

(SILBA)

Cuidado, ¡es Securitycat!

(Silbato)

Mallow buscará la pieza que falta mientras Oggy Oggy le distrae.

(Música)

No intentes forzarla, Mallow.

Vamos, date prisa.

(Música)

¡Uf! Creo que no te ha visto.

(Música)

¡Lo has conseguido, Mallow!

(RÍE)

(MAULLA)

(Silbato)

(GRITA)

Pero aún tenéis que huir de Securitycat.

(Música)

¡Sonríe!

¡Bien hecho!

¡Mirad, salís en el puzzle!

Qué guapos.

Sí, será mejor que os vayáis.

(MAULLA)

(MAULLA)

¿Y la pieza que falta?

Nunca podréis terminar el puzzle.

Aún que, a pesar de no haberlo terminado,

salís en la nueva edición.

A horas sois modelos de puzzles.