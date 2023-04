Railroaded

170410

Oggy Oggy en inglés

Out of play

Oggy Oggy está jugando al tenis con sus amigos, pero Mallow se hace daño y no puede seguir jugando. Malow no acepta que sus amigos sigan jugando y no le presten atención, empieza a interrumpirles y a reclamarles constantemente hasta que les hace enfadar.