Ship shape

(Música)

¡Miau!

(Música)

(RÍEN)

¡Ah!

¡Uy!

(TODOS) ¡Uy!

¡Miua!

(Música)

Hola, Pirat Cat.

Vaya, estás limpiando el barco a fondo.

(RÍE)

Brilla y todo.

(Música)

Hola, Oggy Oggy.

¡Ay, un picnic!

Qué buena idea.

Pero, ¿cuál es el mejor sitio para hacerlo?

¡Ah!

¿En la isla desierta?

(MAULLA)

¡"Miauravilloso"!

(RÍE)

¡No, no!

No subas con las patas manchadas.

(RÍE) Mucho mejor.

(RÍE)

(Música)

(MAULLA)

¡Pasadlo bien!

Grandnma también está buscando el sitio perfecto.

¡Oh!

Y lo ha encontrado.

¿Pero cómo va a llegar hasta allí?

Sí, en un bote hinchable.

Le va a llevar un rato.

(Música)

¡Qué bien!

Ya casi estáis en la isla.

¡Uy!

(EXCLAMA)

Está hecho un desastre.

No puede ser.

(Sonido tripas)

(MAULLA)

¿Vas a tardar mucho, Pirat Cat? Oggy Oggy tiene hambre.

Vuelve a estar impecable.

(Música)

Ahora hay que ir hasta la orilla.

(GRITA)

(Música)

¿En serio vas a hacer eso ahora, Pirat Cat?

Hay otras cosas más urgentes.

(MAULLA)

Vale, vamos a quitar todo lo que pueda estropear el barco.

(MAULLA)

¿Ya estás contento?

(Música)

(MAULLA)

¡Hora del picnic!

(MAULLA)

Vaya, Pirat Cat, cuidado, que el suelo resbala.

¡Uy!

(GRITA)

(MAULLA)

¡Oh, adiós picnic!

(Tripas)

Madre mía.

(Tripas)

¿Cuál es el plan, Oggy Oggy?

Construir una balsa.

(Música)

Grandma no ha llegado muy lejos con el bote.

(Música)

Pero ya no lo necesita.

(RÍE)

¡Uo!

(Música)

(MAULLA)

Sí, Grandma, recoge tú a Oggy Oggy y a Pirat Cat.

(Música)

O no.

(Música)

(GRITAN)

¡Rápido, dad la vuelta!

(Música)

¡Más despacio, Grandma!

(Música)

No lo hacen para que no llegues a la isla.

Es porque llevas el picnic.

¡No!

Y el barco de Pirat Cat.

Y el cañón de Pirat Cat.

¡No, el cañón no!

(MAULLA)

(RÍE)

¡Oh!

(Música)

¡Já, bien hecho!

Pero, ¡cuidado!

(GRITAN)

(Música)

Uf, menos mal que ya ha pasado.

Oh, oh, he hablado antes de tiempo.

(Música)

(MAULLA)

Haz algo, Oggy Oggy.

(GRITAN)

Salva el picnic.

(MAULLA)

Una bala de cañón gatuna.

(Música)

¡Uh...!

(Música)

¡Allá va!

(Música)

Pero, ¿cómo vas a apagarlo?

Ah, quitándole las pilas. Eso siempre funciona.

(GRITA)

¡El picnic!

Muy buena, Grandma, nos has salvado.

Después de esta última limpieza, Pirat Cat, es la hora del picnic.

Por fin puedes relajarte.