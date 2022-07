(GIME)

(RÍE)

(RÍE) (TODOS VITOREAN A PAU)

(LADRA LOLA)

(Sirena)

(Sintonía "El mundo de Pau")

(GRITA)

(IMITA UNA SIRENA DE BOMBEROS)

(RÍE)

"El móvil".

A ver, ¿quién me falta?

-¡Yo!

¡Y yo!

Aquí está la de Pau...

y la de Yusef.

Vale, ya las tenéis todos.

-¡Qué chula!

-¡Es mejor que la de mi padre!

-Pero nada de jugar, ¿eh?

Que son para estudiar y trabajar en clase.

-¿No tienen juegos? ¡Pues vaya rollo!

-Tienen algunos juegos, sí,

pero los vamos a aplicar para explicar los temas de clase.

-¡Qué divertido!

-La mía no va.

-Sí que va, pero hay que encenderlas.

Con este botoncito que pone ON/OFF.

Así.

¿Ya?

(TODOS: ¡Sííííííí!) Muy bien.

Ahora, donde pone usuario tenéis que poner vuestro nombre.

Yo, por ejemplo, pongo David.

Y yo pongo Pau.

¡Eso es! Muy bien.

Cada uno el suyo.

Y ahora, en el rectángulo de abajo, la contraseña.

-¿Y ahí qué ponemos, David?

-Para no hacernos un lío, vamos a poner todos la misma.

El nombre de la clase: "cuartoa"...

todo junto y en minúsculas.

-¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!

-¡Ya está!

- ¡Ya está! ¡Ya está!

-Yo no puedo, esta tableta no funciona.

Es que has separado "cuarto" y "a", por eso no te deja.

Exacto, Pau.

Dónde va la contraseña la tableta no admite espacios.

-¡Jolín, qué listo!

Y tú, ¿cómo lo sabías?

Porque mi papá tiene una igual.

Ahora le dais a la flecha que pone siguiente...

¿Ya?

(TODOS: ¡Sííííííí!) Perfecto.

Ahora, en la pantalla que se ha abierto

vamos a poner los datos del colegio.

En el primer rectángulo ponemos:

"C"... "E"... "I"... "P"...

CEIP.

¡Uy! Pero...¿qué pasa?

¡Se ha bloqueado!

-¡Pues sí que empezamos bien!

-Estas tabletas no son muy buenas, ¿eh, David?

-¿Y ahora qué, David? ¿Las tiramos a la basura?

-Pero, ¿cómo las vamos a tirar, hombre?

Seguro que es una tontería.

Voy un momento a buscar a Jorge, el profe de informática,

para que me lo explique.

Portaos bien, ¿eh?

-¡Guerra de bolas de papel!

(TODOS RÍEN)

-¡Esto es mejor que las bolas de nieve!

¡Ay!

-Esto te pasa por hablar. ¡Uh!

(TODOS RÍEN)

-¡Que va una! -¡Ay!

(TODOS RÍEN)

(YUSEF: Que vuelve a ir una) (TODOS RÍEN)

-¡Uh!

-¡Ah!

-¡Que viene David! ¡Que viene David!

-¡Qué silencio!

Así me gusta, que os portéis bien.

Bueno, Jorge no ha venido hoy

así que tendremos que dejar la configuración de la tableta

para otro día.

-No hace falta, David, Pau ya lo ha arreglado.

-¿De verdad?

-Sí. Su padre tiene una igual y se sabe todos los trucos.

-¡Viva Pau!

(TODOS: ¡Muy bien, Pau! ¡Bravo!) (TODOS RÍEN)

No os bajéis ningún juego, ¿eh? que me dejáis sin memoria.

Si te quedas sin memoria no te vas a acordar de nada, papi.

¡Qué listilla nos ha salido la niña! (RÍEN)

¡Eh! ¡Julio Iglesias viene a la ciudad!

¿Julio es un amigo tuyo, papá?

Es un cantante muy bueno.

A vuestra madre le encanta

y me pidió que comprara entradas para el concierto.

Así que dadme el móvil, que voy a hacerlo

antes de quedarme sin "memoria" y que se me olvide.

¡Ja, ja, ja, ja!

¡Ahora no!

Hazlo con la tableta, papi, que estamos jugando.

Con la tableta no puedo, que no tengo la aplicación.

Va, dadme el móvil y luego seguís.

Hum. Valeeeee. Pero luego nos lo devuelves, ¿eh?

¿Cuándo me vais a comprar un móvil para mí, papá?

Aún eres muy pequeño.

Yusef es igual de pequeño que yo y su papá ya se lo ha comprado.

Pues me alegro mucho por Yusef.

Si yo tuviera uno... podría jugar con Bea con el mío,

y tú comprar las entradas con el tuyo.

Los móviles no son un juguete

y tú eres muy pequeño aún para tener uno.

Cuando te haga falta de verdad, te lo compraremos.

Cuando empieces el instituto, ¿vale?

¿El instituto? Pero papá...

Para el instituto falta muchísimo, papi...

Pero papá...

¿Qué hay de cenar, papá?

Soupe, salade verte et ommelette au fromage.

¿Quéééééé? ¿Quéééééé?

Sopa, ensalada verde y tortilla de queso.

¡Tortilla de queso! ¡Bieeeenn! Papá no ha dicho eso.

Lo ha dicho, pero en francés.

Cosas de vuestro padre.

Es que el "fransuás" es la lengua de los chefs,

los cocineros más refinados.

A mí no me gusta la comida francesa.

¡Pero si la he preparado yo! No es francesa.

Venga, prueba la sopa, que es de letras,

la que más te gusta.

¡Puaj! Está asquerosa.

Pero si está igual que siempre.

Era broma. Está buenísima.

(TODOS SE RÍEN)

Pau, no hagas ruido, que es de mala educación.

Carlitos cuando toma sopa siempre hace ruido.

Porque su papá dice que así está más buena.

Pues cuando tomen sopa en casa de Carlitos,

aquello parecerá un concierto.

(SE RÍEN)

Venga, ya está bien.

Los niños aún, ¡pero tú, hombre!

¡Pero si es muy superdíver, mami!

¡Venga! ¡Todos a hacer ruido, la mamá también!

¡Concierto sopero familiar!

(TODOS SORBEN HACIENDO RUIDO)

(TODOS SORBEN HACIENDO RUIDO)

(TODOS SORBEN HACIENDO RUIDO)

(TODOS SORBEN HACIENDO RUIDO)

(TODOS SE RÍEN)

Y hablando de conciertos...

¿Has comprado las entradas para ir a ver a Julio Iglesias?

Sí, y nos ha dejado sin jugar.

No, no he podido.

¿Por qué no? ¿Ya no quedaban?

No lo sé. No he podido entrar a la aplicación.

¡Ah, pues! El chef sí que sabe hablar francés

y hacer ruido con la sopa, pero no se aclara con el móvil.

Es que esta aplicación es muy rara.

Antes, cuando querías ir a un concierto o al teatro

llamabas a la taquilla por teléfono para hacer la reserva y punto.

Ya nadie compra entradas por teléfono,

eso es del siglo pasado.

¿Me estás llamando viejo?

Te recuerdo que tenemos la misma edad.

La misma edad biológica, cariño, pero para las maquinitas...

¿Qué es la edad biológica, mamá?

Los años que tenemos.

Tu edad biológica es seis. Ah, ya.

Y la de Pau es ocho. ¡Eso es!

Y la mía por lo visto debe ser ciento y pico.

(RÍE) (RÍE)

Venga, hombre, no te enfades, que estaba bromeando.

A ti se te da mejor la cocina que los móviles, eso es todo.

Es que los móviles son muy complicados, ¿verdad, papi?

¡Ya está otra vez la listilla!

Papá, ¿para qué día quieres las entradas?

¿Cómo? ¿Has podido entrar en la aplicación?

Sí. Ha sido muyyyyy fácil.

(SE RÍEN)

¡Anda! ¡Pues sí que controlas tú las maquinitas!

¡Lo sabía! ¡Mi hermanito es el mejor!

¿Cómo lo has hecho?

Te lo digo si me compras el móvil.

¡Qué morro!

Aún eres demasiado pequeño para tener móvil, cariño.

Pero ya sé lo que haremos, siempre que queramos comprar entradas

te pediremos a ti que lo hagas.

Y como premio por ser tan listo...

Ahora mismo puedes hacerlo

para ir todos al parque de atracciones el próximo domingo.

(TODOS: ¡Bieeeeeeeennn!)

(TODOS SE RÍEN)

Yo subiré a la montaña rusa, ¿vale?

¡Y yo a las colchonetas!