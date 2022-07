(GIME)

(RÍE)

(RÍE) (TODOS VITOREAN A PAU)

(LADRA LOLA)

(Sirena)

(Sintonía "El mundo de Pau")

(GRITA)

(IMITA UNA SIRENA DE BOMBEROS)

(RÍE)

"Fiesta de pijamas".

(RÍE) (RÍE)

Esta noche Yusef, Fani y Carlitos se quedan a dormir en casa.

¡Qué guay! (RÍE) (RÍE)

¡Superguay!

¿Tardarán mucho, papi? No lo creo.

Hace media hora que ha salido tu madre a recogerlos.

Deben estar a punto de llegar.

¿Y nos dejarás jugar en el salón?

¡Pues claro! Pero sin "desastrar" nada...

que a tu madre no le hace ninguna gracia.

Bueno, a ti tampoco te gusta mucho, ¿verdad, papi?

(TODOS SE RÍEN)

Hola, Pau.

Hola, Leo.

¡Pau y Bea! Antes de ir a jugar tenéis que acabar de merendar ¿vale?

¡Jo, papi!

Yo no tengo hambre.

Ni yo...

Haced caso a papá.

¿Puede ponerme uno a mí también, señor Leo?

Claro que sí.

Parece que hay alguien que hoy no ha merendado.

¡Ah!

Sí, pero fruta, que mamá me ha puesto a dieta.

Y la leche me gusta tanto...

¿Puedo irme ya, papi?

Si, ya puedes ir a jugar.

¡Yuupiii!

Gracias, señor Leo.

El "señor" no hace falta, solo Leo. (RÍE)

Vale...

Señor... Leo

-¿Quién quiere jugar al parchís?

¡Yoo! (RÍE) ¡Yoo!

¡Muy bien, Pau! Ya puedes ir a jugar.

Tú también puedes ir... (RÍE)

No tenía ninguna duda de que Carlitos se lo había acabado todo.

¡Tomaaa! Te mato la tuya y cuento 20.

-¡Noo!

¿Otra? ¿Seguro que has contado bien?

Sí, ha sacado un cuatro y te ha matado.

Ha contado bien.

Uno, dos, tres...

-F5.

-Tocado. (RÍE)

-F6.

-Tocado.

-F7.

-Ah, hundido.

-¡He ganado! ¡Soy el mejor!

¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!

¡Has hecho trampas!

Bea te ha soplado dónde estaban mis barcos.

Mentira, mentira, yo no le he dicho nada.

No me ha dicho nada.

He ganado yo sólo... sin ayudas.

Hay que saber perder, Yousef.

Mira a Pau, que no ha ganado en toda la tarde

y siempre felicita al que gana.

Lo que tienes que hacer es felicitar a Carlitos.

Venga, dale la mano, Yusef. -¡Uh!

¡Bien hecho, Yusef!

Pero luego me das la revancha.

-Vale. Pero te volveré a ganar. (AMBOS SE RÍEN)

Y ahora, ¿a qué jugamos?

¿Queréis jugar a los veterinarios?

¿Los veterinarios?

¿Cómo se juega?

Cogemos a mi osito Chulín y le curamos.

-¿Le curáis... de qué?

De lo que tenga.

Claro, está enfermo y nosotros le curamos.

Hum...

¡Me apunto! Me pido primero para ser el médico.

-Veterinario...

-Vale... Veterinario.

-¡Y yo segun...! ¡Tercera!

-¿Dónde vas, Bea? A por Chulín.

No hace falta Chulín.

Tenemos a Lola.

-¿Lola...?

-¡Claro, qué buena idea, Yusef!

-Vamos a jugar a que tiene gripe.

¿Las perritas tienen gripe?

-Creo que Pau tiene razón.

Las perritas no tienen gripe.

-Bueno, pues le duele la tripa.

Está claro.

Hay que darle medicina.

¿Medicina?

¿Para qué queréis medicina?

¿Quién está enfermo?

Lola, le duele la tripa.

¿Y vosotros cómo sabéis...?

A ver, niños...

que Lola no es un juguete, es un animalito, ¿vale?

¿Dónde tienes la medicina, Leo?

¡Ya están aquí las pizzas!

(TODOS: ¡Bieeeeeeeennnn!)

(LOLA: ¡Guau, guau, guau!)

¡Ehhh, quietos ahí!

Primero hay que lavarse las manos.

Yo primero lavarme...

¡Esperad... que yo tardo más!

(RÍE)

(BOSTEZA YUSEF)

¡Venga! Hora de dormir...

que si no mañana no hay quien os despierte.

¡A la cama todo el mundo!

(TODOS: ¡Ooooohhhh!)

¿Podemos jugar un rato más antes de ir a la cama?

¡Porfi, porfi, sólo por hoy!

Sí, mami, venga, ¡porfi! (RÍE)

Valeee... Os dejamos media hora para jugar.

En la habitación de Pau.

(TODOS: ¡Bieeeenn! ¡Vivaaaa!)

¡Y cepillaos los dientes!

¡Y no hagáis demasiado ruido!

Papis, os quiero mucho.

¡Sois los mejores!

(RÍE)

¡Qué chulo, Pau!

Aquí están todas las cosas que tienes que hacer en dibujos.

Si, así no se me olvida.

Y por eso va siempre tan limpio y aseado...

y lo tiene todo tan ordenado.

Esos dibujos se llaman pictogramas.

Así cualquiera.

Si yo lo tuviera todo dibujado,

seguro que sería igual de ordenado que Pau.

-¡De eso nada!

¡Tú seguirías igual de desastre!

-Bueno, vamos a jugar ya, ¿no?

¡Vale! ¿Y a qué jugamos?

-¿Al escondite?

(TODOS: ¡Síííí!)

-Hum, pero Bea es muy pequeña, no puede jugar.

Si no me dejáis jugar, se lo digo a mis papás.

-¡Claro que juegas, Bea! Tú vienes conmigo.

-¿Quién paga?

(TODOS: ¡Túúúú!)

-Está bien.

Voy a contar hasta diez y os voy a pillar a todos.

Pero no cuentes muy rápido, Yusef.

Uno...

dos...

tres...

cuatro...

y cinco...

(RÍE)

¡Pillado! ¡Jo! Siempre soy el primero.

(RÍEN)

¡Casa!

¡Casa!

¡Nos hemos salvado, nos hemos salvado!

(RÍEN)

Venga, ¡a dormir ya!

¿Ya...? Cinco minutos más, porfi.

No, no, ya has oído a papá, mañana no hay quien os levante.

Pero es que aún falta Carlitos, que no lo has pillado.

Sí, no sabemos dónde se ha metido.

¡Carlitos... ven!

¡Carlitos, ya se ha acabado el juego!

(TODOS: ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¡Carlitos!)

¡Guau, guau!

(GRITA)

Aum.

Es que todavía tenía hambre.

(TODOS SE RÍEN)

-Pau aprende mejor con pictogramas y eso le hace ser muy ordenado.