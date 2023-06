Una elección difícil

Es el símbolo de nuestra amistad. Quiero que lo tengas.

A partir de ahora sólo seremos rivales en las competiciones.

Está bien. Te he echado de menos.

Yo también.

Estoy en crisis con Luca y ya no sé qué hacer.

Mira, ve a buscarlo.

Demuéstrale que estás dispuesta a todo por tenerlo a él.

Quería pedirte perdón.

¿Qué dices? ¿Lo intentamos?

¿Sabes lo que podríamos hacer? Una cita doble.

Ese tipo no me convence. Creo que esconde algo.

¿Entonces esta es tu ex?

Ha habido un malentendido, yo... Es que eres un embustero.

Adiós, Robin.

(Música)

(Canción en italiano)

Nunca he conocido a nadie tan falso.

¿Qué es esto, una peli de terror?

Lo siento, Eva.

Es que... me he dejado llevar y he bajado la guardia

había creído de verdad que había dejado a su novia.

Bueno, yo ya lo dije, que Robin nunca me gustó.

También Luca lo dijo, ¿eh?

Que no le gustaba, que ocultaba algo...

Pues sí, lo veíais todos menos yo.

Bueno, la vida es así.

Es el amor que nos ciega.

Y la mala suerte nos abre los ojos.

De todas formas, mejor sola que mal acompañada.

Eso seguro.

Aunque, sinceramente,

echo un poco de menos a Hari.

Ah, al fin y al cabo, era el mejor de todos mis chicos.

¿Ese leño?

Vamos... ¿Qué?

¿En serio?

¿Recuerdas o no que nos decías que era un pedazo de madera?

Sí, que te sentías asfixiada...

Vale, vale, tenéis razón.

Pero la verdad es que entre amigas nos lo pasamos mejor.

¿O no?

Sí. Eso es verdad.

Bueno, chicas, tengo que daros buenas noticias.

A ver, la noticia en sí no es la mejor del mundo,

pero digamos que nosotras nos viene bien.

Me estás poniendo nerviosa. A lo que iba.

¿Sabéis quién es De Botto, la tercera clasificada

en el Europeo, una de las posibles candidatas para el equipo olímpico?

Bien, ha tenido un accidente. No es nada grave, tranquilas.

Y, desde un punto de vista deportivo,

nos da mucha pena, claro...

Entre otras cosas, porque no creo

que se recupere a tiempo para el Mundial, así que...

En fin, en resumen, que ahora las únicas italianas realmente

temibles en la pista son Bramatti y Capitani.

He oído que Bramatti aún no se ha recuperado de la caída

en el Europeo. Efectivamente. Pobrecita.

Entonces, nosotras nos tenemos que centrar

ahora en la próxima competición, el Mundial.

Chicas, sabéis que me gustaría llevaros a todas conmigo,

pero eso no es posible, así que haré la selección

basándome en la puntuación obtenida hasta ahora.

Por lo tanto, en el Mundial participarán Marta y Eva.

(Aplausos y vítores)

Las dos os habéis esforzado muchísimo

y habéis recuperado el tiempo perdido de forma incontestable.

Bravo, chicas. Bravo de verdad.

Enhorabuena a todas. Estoy muy orgullosa de vosotras.

(APLAÚDE)

-Adiós, entrenadora.

Adiós. Gracias.

Rivales sólo en la pista. ¿Cierto? Así es.

Enhorabuena, chicas. Bien hecho.

Más os vale. Haced honor a las Blades.

A la Liga Verde, querrás decir.

(RÍEN)

Oh, ¿pero cuál era la noticia?

Nosotras ya sabíamos que estas dos eran las mejores.

¡Vamos, otro aplauso para las campeonas!

(APLAUDEN)

Al final no te lo he preguntado.

¿Qué tal lo del pitido? ¿Todavía lo tienes?

Sí, todavía lo tengo, pero me he acostumbrado.

¿A qué te refieres? Ah... Te pondré un ejemplo.

¿Sabes la sensación que tienes cuando te mudas a una casa

cerca de una estación? Ajá.

¿Que no puedes dormir por la noche porque oyes pasar los trenes?

Al cabo de unas semanas, te acostumbras y ya no lo oyes.

Pues con el pitido me ha pasado más o menos lo mismo,

me he acostumbrado.

¿Y, aún así, no eres capaz de cantar?

No, desgraciadamente no.

Todavía no consigo dar la nota correcta.

Chao, chicas. Chao.

Chao.

¿Has visto las fotos que Andrea a publicado con Cris?

-Era difícil no verlas. Ha publicado un millón.

-Da igual. De todas formas, está fuera de mi alcance.

-¿Y quién lo dice?

-¿Has visto cuántos "likes" tiene?

Todas están literalmente babeando por él.

-Tú deja que babeen.

Ese es el truco.

Tienes que parecer la única que no babea por él

y verás como vuelve a ti.

-No, anda ya.

-Oye, Giorgia, confía en mí.

Andrea está acostumbrado a que vayan tras él.

La única manera de conquistarlo es decirle que no,

y ya verás como se rinde a tus pies.

-Venga, vamos.

(Timbre)

¡Hola, Chico! Qué sorpresa.

¿Te molesto?

No. Pasa, por favor.

Me alegro de verte.

Dime, ¿cómo estás?

Bien.

Un poco nerviosa.

¿Sabes? Voy a ir al Mundial.

¡Vaya!

Qué guay.

Enhorabuena. Gracias.

¿Podré ir a verte?

Claro, me encantaría.

¿Y el álbum?

¿Cómo está yendo?

He venido por eso.

El disco está terminado.

Esta es la demo.

Saldrá como en un par de meses.

¿Cómo es? La bomba.

Estarías loca, Marta, si dejas la música.

¿Has pensado ya en eso que te había dicho?

Lo de escribir.

No tengo tiempo para pensar en la música ahora, Chico.

Debo centrarme en la competición.

¿Y tienes tiempo para una fiesta? ¿Una fiesta?

Una fiesta de fin de producción. ¿Vienes?

No sé.

Tengo que pensarlo.

No, no me has entendido.

Es tu álbum.

Tú debes venir.

Bueno, te dejo, que estás ocupada.

Me voy.

Nos vemos en la fiesta.

(Música)

(Canción en italiano)

Ando distraída.

Chao. Chao.

(Termina la canción)

Es preciosa.

Gracias.

La verdad es que funciona, aunque no sea mi voz.

Marta,

tienes que ir a la fiesta.

No, Luca, ya te lo he dicho, no tengo ganas.

No, tienes que ir a esa fiesta.

Te lo debes a ti misma.

Esta álbum lo has escrito tú.

Y aunque ya no puedas cantar, has hecho un trabajo increíble.

Debes estar orgullosa.

Tienes que ir, porque te mereces un buen aplauso.

(Aplausos y vítores)

(Aplausos y vítores)

(TODOS) ¡Marta, Marta, Marta, Marta!

(TODOS) ¡Marta, Marta, Marta, Marta!

(Aplausos y vítores)

¡Muy bien, Marta, eres la mejor!

-¡Eres la mejor, Marta!

(Música)

(Pitido)

Ha sido muy emocionante.

Estábamos allí todos juntos y sabíamos

que si no hubiera sido por nosotros, ese álbum no existiría.

A ver, no es que yo haya hecho mucho,

pero, aún así, me he sentido parte de un grupo, ¿entiendes?

Claro que lo entiendo.

Igual que yo con las Blades.

A ver, teóricamente, en el patinaje vamos todas contra todas,

pero lo cierto es que entrenamos juntas,

que nos equivocamos juntas,

que crecemos y que ganamos siempre juntas.

Sientes que formas parte de algo más grande, ¿no?

Exacto. Y es bonito.

¿Sabes que Marta me ha puesto la canción tuya con Cris?

Has estado genial.

Gracias.

Bonita. Bravo.

Oye, pero...

¿No echas de menos cuando estábamos juntos?

Bueno, eh...

Duró poco, pero sí, a veces sí.

Yo también.

¿Te gustaría ir a una fiesta el próximo sábado?

Me encantaría, pero me voy de fin de semana.

Ah.

Vale.

¿Y te gustaría ir al concierto de Hermes el "finde" siguiente?

De hecho, ya voy con Marta y Eva.

Querían hacer escapada de chicas.

No, sí, claro.

Bueno, en otra ocasión.

Claro.

En fin, yo tengo que irme. ¿Por qué?

¿No estarás enfadado, verdad?

No, no, es que se me ha hecho tarde y...

Claro.

Chao.

"Creo que tu técnica ha funcionado."

Chicas, atentas.

Ha llegado el momento de estar concentradas

y no dejarse llevar por el pánico.

Mañana haremos el último entrenamiento y...

directas al Mundial.

(RÍEN)

Podéis ir con la cabeza alta,

porque lo habéis dado todo, os habéis esforzado al máximo,

y estoy muy orgullosa de vosotras, de verdad.

Así que, salga como salga,

será un éxito.

Bravo.

Muy bien, chicas, muy bien.

Y gracias. -Hasta mañana, entrenadora.

Gracias. Adiós.

Adiós. Hasta mañana.

(SUSPIRA)

¡Giorgetti! Qué sorpresa.

-Bonito discurso.

-Gracias.

Ah, y gracias por venir a vernos.

¿A qué se debe este honor?

-Estoy aquí en nombre de la Federación.

-¿Ha ocurrido algo grave?

-No, nada grave. De hecho, son buenas noticias.

La Federación ha decidido que tú entrenarás al equipo nacional

que llevaremos a los Juegos Olímpicos.

-¿Es en serio?

Gracias, gracias. Estoy muy contenta.

De verdad, no me lo esperaba.

-El nombramiento se hará oficial dentro de una semana,

pero quería darte la noticia en persona.

-Gracias. No sé qué decir, de verdad. Gracias.

-Y también quería aprovechar para preguntarte una cosa.

Necesitamos tu consejo.

-Sí, claro, si puedo estaré encantada.

-Tenemos que decidir qué tres patinadoras

enviar a las Olimpiadas.

Ya se han decidido dos candidatas, Capitani y De Botto,

pero la tercera estamos indecisos.

-Ah...

¿Y... y a quién teníais en mente?

-Marta, tu hija,

y Amari.

Están ahí las dos con la puntuación.

Queríamos pedirte una opinión técnica,

para que nos ayudes a elegir.

-Ah... Pues sí, la verdad es que tienes razón, ambas son muy buenas.

-Sí, pero ¿a quién enviarías a las Olimpiadas?

-¿Yo? Ah...

Bueno, sinceramente, no...

Así no sabría bien, es una elección muy difícil.

-Exacto.

Pero tú eres la entrenadora de ambas.

Nadie las conoce mejor que tú.

Escucha, toma tú esta decisión.

Nosotros la apoyaremos.

¿Qué dices?

-Que será la competición la que decida.

Vamos a ver cómo va el Mundial

y la que se clasifique primera de las dos

formará parte del equipo nacional que vaya a las Olimpiadas.

¿Te parece bien?

-Está bien.

-Gracias. -Gracias a ti.

(Música)

(Música)

(Canción en italiano)

(NARRACIÓN) "Y ahora, señoras y señores,

les presentamos a Marta Giordani, de Italia.

Algunos aún la recordarán como la reina de las Blades.

Nos complace darle la bienvenida

en este esperado regreso a la pista."

(Aplausos y vítores)

(Música)

(PÚBLICO) ¡Oh...!

(NARRACIÓN) "Oh, no. Lástima esa caída.

Esto no le viene bien.

Se está jugando la victoria.

Lo raro es que en la repetición parece

que el fallo ha sido a propósito."