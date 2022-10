Hey Duggee - La insignia de rescate

Tag...

No es la hora de...

¡Ah! ¡Duggee!

(Música alegre)

(TODOS) ¡Duggee!

¡Duggee!

(LADRA)

(TODOS) ¡Duggee!

(Continúa la música)

(RÍEN)

(TODOS) ¡Hey, Duggee!

"DUGGEE Y LA INSIGNIA DEL RESCATE"

Hola, Ardillas.

Me pregunto qué tendrá Duggee pensado para que hagamos hoy.

(IMITA SIRENA) (RÍEN)

Ni, no, ni, no, ni, no, ni, no... Tag...

Las demás Ardillas han ido a ver a Duggee.

Uy.

(RÍE)

(Ratón)

¡Parece que el ratón tiene prisa!

(MAÚLLA)

Vaya, parece que la gata Enid también.

Verás, Tag, a los gatos les gusta perseguir ratones.

Oh...

(Música acción)

(SILBIDO)

Nos vemos, gatita.

(ASCENSOR) "Bajando.

Plata baja".

(RÍE)

Eh, Johnny.

-Hola, tíos. ¿Dónde os habíais metido?

-Paseando por la autopista, tío. -Pues vámonos.

(RÍEN)

El cinturón, Johnny. -Uy, perdón.

(MAÚLLA)

-¡Eh!

¿Esa es Enid?

(MAÚLLA)

-¡Enid!

¿Estás bien?

(NIEGA)

¿Te has quedado atrapado en el árbol?

(AFIRMA)

¡Oh, no! No te preocupes.

Voy a buscar a Duggee. Él sabrá que hacer.

(Música acción)

(LADRA)

(TODOS) ¡Oh...!

(TODOS SORPRENDIDOS) ¡Ah!

(JADEA)

Oí un miau. Salí a ver qué era, mire hacia arriba

y vi a Enid en un árbol. Dijo "miau" y yo le dije que si podía bajar.

Y ella me dijo que estaba atrapada.

Lo que Tag quiere decir es que Enid está atrapada en el árbol.

(GRITA) ¡Atrapada!

¿Enid está atrapada?

¿Qué vamos a hacer? (LADRA)

Ah, Duggee, ¿es esa la insignia del rescate?

(AFIRMA) ¿Podemos rescatar a Enid?

(AFIRMA) (TODOS) ¡Bien!

(Sirena)

Ahí está.

Hala, sí que está alto... ¿Cómo vamos a bajarla?

(DUDA)

¡Ah!

(ESFORZÁNDOSE) Ah...

Enid podría saltar sobre esto. Es blandito.

Qué gran idea, Tag. (GRITA) ¡Salta!

¡Ya sé! Podemos saltar nosotros y cogerla.

No te preocupes, Enid, voy a salvarte.

Esa era mi idea.

¡Ya casi llego, Enid!

Pues no ha funcionado. Ya...

(LADRA)

¿Tienes alguna idea de cómo podemos rescatar a Enid, Duggee?

(LADRA) (TODOS) ¡Bien!

Ahora volvemos. Quédate donde estás.

Miau...

Me pregunto qué harán Duggee y las Ardillas ahí dentro.

Estamos construyendo una cosa. ¿Quieres verlo?

(Música)

Hemos terminado.

(Claxon)

¡Vaya!

Habéis construido un camión de bomberos.

Vamos a rescatar a Enid.

(IMITAN SIRENA)

No te preocupes, Enid. ¡Tenemos un camión de bomberos!

(IMITAN SIRENA)

Ten cuidado ahí arriba, Duggee. (ASIENTE)

(TODOS) ¡Bien!

¡Hemos rescatado a Enid!

Lo habéis conseguido, Ardillas. (LADRA)

Buen trabajo, Ardillas,

os merecéis la insignia del rescate.

(TODOS) ¡Bien!

(Claxon)

Ah, aquí llegan vuestros padres.

Aunque aún tenemos tiempo para una última cosa.

(TODOS) ¡Abrazo a Duggee! -Oh.

Abrazo a Duggee.

(RÍEN)

(TODOS) Hemos ganado la insignia del rescate.

(TODOS) ¡Oh!

Adiós a todos.