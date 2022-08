¿Betty?

¿No es la hora de...? ¡Duggee!

(RÍE)

(Música alegre)

(Claxon)

(TODOS) ¡Duggee!

¡Duggee!

(LADRA)

(TODOS) ¡Duggee!

(Continúa la música)

(RÍEN)

"DUGGEE Y LA INSIGNIA DEL TRABAJO EN EQUIPO"

Hola, Ardillas.

Me pregunto qué tendrá Duggee pensado para que hagamos hoy.

(RÍEN)

(TODOS) ¡Hola, Duggee!

-¿Qué estás mirando?

(LADRA)

Duggee está esperando al...

(Timbre)

¡Ah!

(A LA VEZ) ¡Ah, cartero!

(JADEA)

(Chirrido)

Entrega especial para...

Eh... Dubadee.

Firme aquí, por favor.

¡Gracias, señora!

¡Todo suyo! Madre mía...

Ese paquete es muy grande.

(ASIENTE)

(TODOS) ¿Qué es, Duggee?

(LADRA)

(TODOS) ¿Una sorpresa?

Bueno, entonces, vamos a... (GRITA) ¡Ábrelo!

(ASIENTE)

(Sonido metálico)

(TODOS DECEPCIONADOS) Oh...

¡No es nada! Solo piezas.

Es un kit, Ardillas.

Tenéis que unir todas las piezas, como en un puzle.

(TODOS) ¡Nos encantan los puzles!

¿Podemos ayudar, Duggee?

(ASIENTE)

(TODOS) ¡Bien!

¿Dónde va esta pieza, Duggee? ¿Eh?

¡Duggee! ¿Y estas?

Ah...

-¡Duggee! ¿Qué es esto?

-¿Ah?

-¿Estas dónde van? -¿Eh?

¿Qué hago con estas cosas? Oh.

O estas. O estas.

¿Eh? ¿Qué es eso?

¿Y esto? ¡Ahí!

¡Ahí! Esto.

¿Dónde? ¿Quién?

Tú. ¿Yo?

¿Qué?

(GRITA)

Duggee necesita un poco de espacio para hacer la sorpresa, Ardillas.

Vale. (RÍEN)

¡Vamos a jugar! (RESOPLA)

¿Por qué está tardando tanto?

¡Eso! Voy a ver cómo va.

(Música)

Oh...

¿Ha terminado? Casi.

¿Y qué es?

No sé.

(GRUÑE)

Ah.

Oh.

A lo mejor, deberías tomar una taza de té, Duggee.

(SORBE)

¿De qué color era?

-No lo sé.

¿Cómo era? No sé.

¿Cómo de grande era? Eh...

No sé. ¡No sabes nada!

¡Voy a mirar un poco!

¡Yo dos pocos!

¡Yo tres! ¡Yo cuatro!

(SORBE) -Uno, dos, tres, cuatro...

¡Ah! ¡Esperadme! ¡Yo cinco! ¡Yo cinco!

¿Qué puede ser?

Oh, ya sé, ya sé. ¡Es un cohete!

(A LA VEZ) ¿Tú crees?

-¡Sí!

¡Ya sé! Es... ¡Un robot!

(BALBUCEA)

No... Es un... ¡Coche de carreras!

(Motor)

Obviamente, es... ¡Un submarino!

¡No! ¡Es un... avión!

(Hélice)

¡Déjame probar otra vez! ¡No, déjame a mí!

¡Va aquí! No, va ahí.

Eh, Happy, creo que Tag estaba intentando...

¡Déjame ver! Eh...

Creo que Norrie lo había terminado, Roly.

¡Eso va ahí!

¡No, es al revés! No, así no.

¡Pon eso ahí! ¡Quita eso de ahí!

Ah... ¡Mira lo que has hecho! ¡Yo no he sido!

¡Ha sido Roly! ¡Yo no he sido!

(LADRA)

Eso es, Ardillas, si queréis ayudar, tendréis que trabajar en equipo.

(TODOS) ¿En equipo?

(ASIENTE)

Duggee os puede enseñar.

Tiene la insignia del trabajo en equipo.

(TODOS) Oh...

(Música alegre)

Ahora sí que estáis avanzando.

(AMBOS) ¡Trabajo en equipo!

(Continúa la música)

(A LA VEZ) ¡Trabajo en equipo!

(AMBOS) ¡Trabajo en equipo!

¡Trabajo en equipo!

(TODOS) ¡Trabajo en equipo! ¡Hemos construido la sorpresa!

Es... ¡Un tobogán! Eso es, Ardillas.

Un tobogán especial. ¡Un tobogán en espiral!

(TODOS) ¡Bien! (RÍEN)

(TODOS) ¡Bien! (RÍEN)

(TODOS) ¡Gracias, Duggee! Buen trabajo en equipo.

(ASIENTE)

(TODOS) ¿Eh?

(JADEA)

Buen trabajo, Ardillas.

Os habéis ganado la insignia del trabajo en equipo.

(TODOS) ¡Bien!

(TOCAN EL CLAXON)

¡Ah! Aquí llegan vuestros padres.

Aunque aún tenemos tiempo para una última cosa.

(TODOS) ¡Abrazo a Duggee!

-Oh... -Abrazo a Duggee.

(RÍEN)

(TODOS) Hemos ganado la insignia del trabajo en equipo.

¡Adiós a todos!

Lo hemos pasado genial, ¿verdad, Duggee?

(ASIENTE)