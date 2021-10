(RONCA)

Tag, ¿no es la hora de...?

¡Duggee!

(RÍE)

(Música cabecera)

(TODOS) ¡Duggee!

Duggee.

(LADRA)

(TODOS) ¡Duggee!

(RÍEN)

"DUGGEE Y LA INSIGNIA DEL RENACUAJO"

Hola, Ardillas.

Me pregunto qué tendrá Duggee pensado para que hagamos hoy.

(RÍEN)

(SE ESFUERZA)

(TODOS) Hola, Duggee. ¿Qué estás haciendo?

(LADRA CON ESFUERZO)

Duggee está terminando los últimos detalles de su...

(Golpe)

...precioso estanque.

(LADRA CONTENTO)

¡Agua! ¡Chapotear!

(LADRA)

Lo siento, Happy, el estanque de Duggee

no es para chapotear.

Oh... Es para todos los animales.

(Música clásica)

(SORBE)

(GRAZNAN)

Es un sitio relajante lejos del ajetreo de la vida cotidiana.

Un verdadero oasis de tranquilidad y...

¡Puaj! ¿Qué son esas cosas?

Tu estanque está lleno de pasas viscosas, Duggee.

No son pasas viscosas, Norrie.

(LADRA)

¿Son bebés?

Eso es. Se llaman renacuajos.

Renacuajos... ¿Son gusanos bebé?

No...

¿Peces bebé?

¿Caracoles bebé? No.

Me temo que no, Ardillas,

los renacuajos son los bebés de las...

Croac. (TODOS) ¿Ranas?

-Pues no parecen ranas. -Croac.

Ni suenan como ranas. ¿Estás seguro, Duggee?

(LADRA)

Oh, sí, Duggee está muy seguro, Ardillas.

Tiene la insignia del renacuajo.

(TODOS) ¡Hala!

(LADRA)

Aquí dice que los renacuajos no parecen ranas al principio.

Pero luego les crecen brazos y piernas,

se vuelven verdes y finalmente saltan fuera del agua

como ranas adultas. Croac.

Eso es... increíble. ¿Creéis que lo saben?

Vamos a contárselo. (TODOS) ¡Bien!

(Música alegre)

Croac.

Y finalmente saltáis fuera del agua como ranas adultas.

¡No te creo!

Lo sé, nosotros tampoco nos lo creíamos.

Sí... No, eso no va a pasarnos. Yo me voy a quedar así para siempre.

Aquí dice que pronto os saldrán brazos y piernas.

¿Qué? Pero él no tiene ni brazos ni piernas.

(Música alegre)

(GRITAN)

Los brazos y las piernas son asquerosos.

-No, son geniales.

De verdad, los brazos y las piernas son muy útiles.

Te digo yo que no.

¡Ah! Haz que pare.

No podemos. Es la naturaleza.

Aquí dice que después os volveréis verdes con puntitos.

¡Aj! Puntitos no. -No te escucho. La, la, la, la...

(GRITAN)

No es justo. Lo estáis haciendo muy bien.

Qué... condescendiente. -Estamos muy orgullosos de vosotros.

-Esto es vergonzoso.

Oh... ¿Y ahora qué?

-¿Y cuándo empiezan a sonar como ranas?

Eh... ¡Ah! Ahora mismo.

Croac.

-Yo no pienso hablar así. ¿Croac? -Ni en broma, eso sí que es... Croac.

(RÍE) Acabas de decir... Croac.

-Y tú también... (RENACUAJOS) Croac.

Oh, están creciendo. ¿Qué pasa después, Betty?

¡Ah! Salen del estanque.

(Música tensión)

(RANAS) Croac.

(TRISTE) Se marchan... ¿Adónde vais?

-Yo me voy a estudiar ingeniería mecánica.

-Yo me voy a tomar un año sabático. -Yo voy a trabajar en la ciudad.

-Vaya, crecen tan rápido...

(LADRA)

Y pensar que solo hace un minuto eran pequeñitos.

Acordaos de llamar de vez en cuando.

(Móvil)

Descansad mucho.

(Música alegre)

Sed amables. ¿Eh?

Sonreíd mucho.

Adiós, renacuajos. Es decir, ranas.

¿Creéis que estarán bien? Por supuesto, Ardillas.

Con toda la ayuda que les habéis dado,

les irá de maravilla.

(LADRA Y JADEA)

Buen trabajo, Ardillas.

Os habéis ganado la insignia del renacuajo.

(TODOS) ¡Bien! (TOCAN EL CLAXON)

¡Ah! Aquí llegan vuestros padres.

Aunque aún tenemos tiempo para una última cosa.

(TODOS) ¡Abrazo a Duggee!

-Oh... -Abrazo a Duggee.

(RÍEN)

(TODOS) Hemos ganado la insignia de renacuajo.

¡Adiós a todos!

Lo hemos pasado genial, ¿verdad, Duggee?

(LADRA)