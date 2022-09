¿Betty? ¿Ah?

¿No es la hora de...?

¡Duggee!

(Música)

(TODOS) ¡Duggee!

¡Duggee!

(LADRA)

(TODOS) ¡Duggee!

(Continúa la música)

(RÍEN)

(TODOS) ¡Hey, Duggee!

"DUGGEE Y LA INSIGNIA DEL GOLF LOCO"

(SUSPIRA)

(TODOS) ¡Hola, Duggee! ¿Qué estás haciendo?

(LADRA)

Duggee está jugando a su golf loco.

¿Qué es el golf loco?

Es un juego al que Duggee juega con sus amigos una vez al año.

Tienes que golpear la bola con un palo y meterlo en un agujero.

Pasando por arriba, por abajo

o a través de un montón de objetos locos.

(TODOS) ¡Oh!

-¡Oh! Pero qué mala suerte, Dugs.

Supongo que me toca a mí hacer un hoyo en uno hoy.

A los batidos invito yo.

-¡Oh! Y ganas... (TODOS) ¿Un batido?

Sí, cuando consigues meter la bola en el agujero de un solo golpe.

¿Podemos jugar al golf loco, Duggee? ¡Por supuesto!

Duggee tiene la insignia del golf loco.

(AFIRMA)

Primero hay que pensar en una idea para el hoyo.

(TODOS) ¡Vale!

Y ahora tenéis que convertir esas ideas en un hoyo muy loco.

(TODOS) ¡Bien!

(Música)

(TODOS) ¡Terminé!

¡Vamos a jugar al golf loco!

Está siendo un día lleno de emoción hasta el momento en el primer día

del Campeonato de Golf Loco del Club de las Ardillas.

Ha habido cierto lio con el primer hoyo...

en el campo de Norrie.

Llamado "Criaturas locas".

Ya que ha causado un sinfín de problemas a los jugadores.

A Duggee también se le atragantó el primer golpe.

Y Happy encontró el terreno algo resbaladizo.

¡Oh!

Y... Tras algo de confusión...

No, no, no, no.

Tag acabó coronándose...

con su último golpe. ¡Sí!

A continuación, llegó el hoyo de Betty.

"El vortex extraño".

Que puso a prueba a los participantes,

subiendo la categoría,

por la dificultad de su lavadora de hadrones.

¡Oh!

Y el microscopio molecular.

¡Hala!

Hasta que Norrie mostró...

su espectacular drive.

Ganando el segundo hoyo. ¡Oh!

Luego vino el hoyo de Tag.

"Lo justo y lo injusto".

Qué nombre más extraño, Duggee. (AFIRMA)

(Música)

¡Es injusto!

(ESCUPE)

¡Es injusto!

Es... ¡Justo!

Es un hoyo bastante complicado para muchos.

(RÍE)

Hasta que por fin...

Happy templó sus nervios...

he hizo un hoyo en 57.

¡Bien!

Vinieron más problemas con Roly y su hoyo del...

¡Barro! ¡Oh!

Condiciones complicadas...

hasta para los jugadores más veteranos.

(RÍE)

El golpe picado de Happy... ¡Ah!

Le llenó los ojos de barro, dejando la pista libre a Betty.

(RÍE)

Por suerte, el siguiente hoyo era el de Happy con...

¡Agua! ¡Agua!

¡Agua!

De donde todos salieron...

más limpios.

(TARAREA)

¡Oh!

(RÍE)

Y ahora nos encontramos...

en el hoyo final. (LADRA)

Bienvenidos a "La casa de las maravillas de un solo golpe

de Duggee", menudo hoyo más chulo.

Aquí podemos ver el hoyo antes de que empiece la marcha.

Hay que atravesar este pasillo,

después superar este obstáculo acuático...

rebasar este desnivel, para después cruzar la entrada

al perfecto césped del hoyo.

Duggee se prepara para el golpe inicial.

(Bocina)

¿Aún sigues intentando hacer un hoyo en uno, Dugs?

Qué presión, pobre Duggee.

Es todo o nada, un hoyo, un golpe.

Una sola oportunidad de tomarte un batido.

(Música)

¡Se está parando!

(EXCLAMAN)

(TODOS) ¡Bien!

-Felicidades, Dugs, por fin vamos a poder tomarnos un...

(TODOS) ¡Batido!

Las Ardillas lo han hecho genial, ¿verdad, Duggee?

(LADRA)

Buen trabajo, Ardillas.

Habéis ganado la insignia del golf loco.

(TODOS) ¡Bien! (TOCAN EL CLAXON)

¡Ah! Aquí llegan vuestros padres.

Aunque aún tenemos tiempo para una última cosa.

(TODOS) ¡Abrazo a Duggee!

-Oh... -Abrazo a Duggee.

(RÍEN)

(TODOS) Hemos ganado la insignia del golf loco.

(TODOS) Uhm...

¡Adiós a todos!