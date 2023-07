The topiary badge

The looking after badge

Hey Duggee en inglés

The looking after badge

Duggee y las ardillas tienen que encargarse del cuidado de una planta. Las ardillas no saben cómo hacerlo, pero Duggee tiene la insignia del cuidado y les enseña a los niños cómo tienen que hacerlo. Con su ayuda todo va a ir muy bien.

6 min, 44 sec

27-07-2023 01:00:00

Hey Duggee en inglés - The looking after badge