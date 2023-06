You're a star!

Did someone say Culture Day?

146470

Hardball en inglés

6387031

Did someone say Culture Day?

Salwa está preocupada por fallar en su presentación del Día de la Cultura. Mientras el Equipo Mahaki desafía al equipo Volkov a un desafío de pasos. Es el Día de la Cultura, Salwa tiene mucha presión por fallar en la presentación, su cultura es muy importante para ella.

24 min, 38 sec

14-01-2025 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/6387031/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/hardball-ingles/video/did-someone-say-culture-day/6387031/

https://www.rtve.es/v/6387031/

Hardball en inglés - Did someone say Culture Day?