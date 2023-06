The girl with the handball hoody

Hardball en inglés

La tita y su padre van al concurso de coches y Mikey, Salwa y Jerry se van con ellos. Pretenden aprovechar el día para encontrar a Z-pop una jugadora de handball que fue entrenada por el mismísimo campeón del mundo, Jerry cree que puede enseñarle más cosas a Mikey que ellos.

14-01-2025 01:00:00

