Gigantosaurus - La oportunidad de Mazu

(Música)

# Lejos de aquí, # en un remoto lugar,

# cuatro amiguitos # lo pasan genial.

# Rocky es valiente, # siempre a cauto Bill verás.

# Tiny es bromista # y Mazu sabes más.

# Pero hay alguien más # que está con ellos.

# ¿Sabes quién?

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó.

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó. #

(RUGE)

GIGANTOSAURUS

Yo quiero entrar en esa cueva. Y tú quieres comerme.

Técnicamente, los dos podemos hacer lo que queremos.

¡Ah!

Mazu, ¿qué estás haciendo ahí abajo?

No creo que esa planta quiera hacerse amiga tuya.

No te preocupes, Mazu, yo te rescataré.

¡Ah!

Uh.

Ah.

Ah. Ay.

Tu rescatador... ha llegado. Está bien, Rocky.

Que me atrapara esa cosa formaba parte de mi plan.

¡Yuju! ¡Señor Planta! ¡Ah!

Ahora, mira. Tiramos un poco de aquí

y otro poco de aquí y ya está.

¡Hola, topos! ¡Adiós, topos!

Uh. Lo siento.

Y... ¡hecho!

Increíble... ¿Cómo has hecho eso?

Usando la cabeza.

Bueno, voy a por lo que he venido a buscar.

Sé que estás por aquí en alguna parte.

¡Ah! ¡Ahí estás!

(RÍE)

¿Te has arriesgado a ser engullida por una planta?

Ya conoces a Mazu, hace lo que sea por la ciencia.

Bueno, al menos este proyecto es muy pequeño para aplastarnos.

Creo...

Esta libélula no es un insecto cualquiera.

¡Es la última de su especie!

Y está a punto de tener crías. Si no le encontramos un lugar seguro

para que ponga los huevos, se extinguirá.

¡Ah! ¡Los velocirraptores! ¿Ha dicho que... apesta?

Yo no huelo nada. ¿Ah, sí?

Lo que no huele bien sois vosotros, velocirraptores.

¡Sí! No sois más que un par de abusones.

Es verdad, si pensáis que os tengo miedo...

Un momento...

(RÍE) Sí que os tengo miedo.

¡Devuélveme esa libélula!

(RÍE) Ven a por ella por ella.

¡Venid aquí!

Ah, ah.

Ah...

(RÍE) ¿Por qué no nos dejáis este lado del río

a los dinosaurios grandes como nosotros?

(Rugido)

¿Eh? ¿Qué es eso? -Espera, espera...

¿Un dinosaurio más grande que nosotros?

(AMBOS) ¡Giganto!

(GRITAN)

(Música tensión)

(SUSPIRAN)

¡Guau! ¡Mirad qué escamas!

(A LA VEZ) Ah...

¡Ah! ¡Ay!

¿Estás bien? Sí, pero no.

¡Devolvedme esa libélula!

(RÍE) ¿Qué te pasa? ¿El agua está demasiado fría para ti?

(RÍEN MALICIOSAMENTE)

¡No estoy bromeando! ¡Devolvédmela!

Es única y... ¿Única?

Entonces, por supuesto que nos la quedamos.

¡No, esperad!

Eh, ah...

Si me devolvéis esa libélula,

os daré algo realmente único a cambio.

¡Una escama de Giganto! ¿Qué?

Nadie ha conseguido nunca una escama de Giganto.

-Deberías ser un dinosaurio supervaliente para conseguir una.

Así que es imposible que tú lo hagas. Ah, ¿sí?

Pues soy la más inteligente, así que puedo hacer lo que sea.

Esperad y veréis. Si nos consigues la escama,

te devolveremos la libélula. -Ya sabes donde encontrarnos. ¡Ay!

(RÍE) No has visto nada. ¡Ah!

¡Giganto, Giganto!

No creo que porque llames a gritos a Giganto vaya a vivir, Rocky.

No es como una mascota.

(Zumbido)

Mm... Qué empalagoso.

Yo no creo que Giganto esté ahí, solo hay un montón de abejas.

Y miel...

Bueno, suponiendo que encontremos a Giganto,

¿cómo vamos a conseguir una de sus escamas?

Me subiré a él y le quitaré una.

Tiene tantas que ni se dará cuenta. ¡Guau! ¡Es una locura de idea!

¡Me encanta!

Ah... ¡Dinoabejas!

(Zumbido)

(A LA VEZ) ¡Dinoabejas!

(Música peligro)

(GRITAN)

(SE QUEJAN)

(GRITAN)

Rápido, Mazu, es tu oportunidad. Ve a por la escama.

Antes de que lleguen las abejas. Vale.

Vamos, Mazu. ¡Tú puedes!

Ay...

(RONCA)

¿A qué estás esperando? ¡Hazlo! ¡Oh, no! ¡Llegan las dinoabejas!

Ah, ay...

(GRITA)

(RUGE)

¡Dinoabejas, Giganto! ¡Dinoabejas, Giganto!

No sé qué es peor. ¡Las dos cosas!

(Música tensión)

(RUGE)

¡Hala! ¿Habíais oído un rugido así antes?

¿Qué dices, Rocky? ¿Has conseguido la escama, Mazu?

No... Me ha dado mucho miedo cuando me he acercado a él.

Tengo que pensar en otra forma para conseguir la escama

sin acercarme. ¡Sí!

¿De paso me traes un poco de miel?

¡Ah!

Vale, chicos, recordad. Necesitamos una piedra muy afilada.

Si no como algo pronto, creo que voy a... ¡Ah!

Creo que he encontrado tu piedra. Voy a tirar de la piedra, Bill,

pero prométeme que no gritarás.

Ah...

Muy bien.

(RÍE)

Este es el plan...

Yo lanzaré esta liana hacia Giganto

y la piedra le cortará una escama de la espalda.

Sigue bebiendo, es tu oportunidad.

(DUDA) Espera... ¿Y si... le hago daño?

¿Estás de broma? Nada le hace daño.

¡Es Giganto! Lo sé, pero...

y si hasta Giganto puede hacerse daño,

igual que nosotros. ¡Ah!

¡Ay, eso duele!

Oh, pobre Libélula. No te preocupes, Tiny,

aún no me he dado por vencida. Si necesito una escama de Giganto

para recuperarla, pienso conseguirla.

(ENGULLE)

Este es el plan.

Voy a usar esta cosa para quitarle suavemente la escama,

ni siquiera lo notará. Deseadme suerte.

(RUGE)

La tengo, lo tengo, lo tengo...

¡No lo tengo! ¡Ah!

(RUGE)

Ah.

¿Estás bien, Mazu?

(SUSPIRA) Sí.

Aunque... nada de lo que he intentado funciona.

Ah, no te rindas, puedes fallar muchas veces;

pero quizá después de todos esos fracasos, lo consigas.

Esa pequeña libélula cuenta contigo. Sí.

(RUGE)

Oh, no... Ha perdido su comida, seguro que viene a por nosotros.

Bueno...

(SUSPIRA) Puede que no sea capaz de salvar a la última libélula

del planeta, pero al menos podré recuperar su comida.

La verdad es que la ha perdido por culpa.

(RUGE)

Ah...

Casi, casi, casi...

Creo que lo tengo. Lo siento,

solo quería una escama. ¡Ah!

¡Uh!

(A LA VEZ) ¡Cuidado!

¡Mazu! ¿Estás bien? Ah...

No voy a poder rescatar a la libélula.

Sí lo harás. Tiene que haber otra forma para salvarla

de esos velocirraptores. Y si alguien puede encontrar

la manera, eres tú. ¿De verdad lo crees?

¡Por supuesto! Igual que encontraste

la forma de recuperar el hueso de Giganto.

¡Sí! Solo tienes que pensar... Uh...

Vale, lo haré.

Así.

Ahora seguro que no se escapa. -¡Mira esto!

Estoy seguro de que es una de las trampas que hace Mazu.

-Tienes razón. Quiere que nos tropecemos

con la liana y ese pedrusco nos caiga encima.

Vamos a demostrarle quién es más listo.

(RÍE)

(AMBOS) ¡Ah!

(Estruendo)

(CHILLA)

¡Oh! -¡Ah!

(AMBOS) ¡Eh! ¡Sacadnos de aquí!

(RÍE)

¡Tienes a la libélula! ¡Lo has conseguido, Mazu!

Sabía que podrías.

(SUSPIRA) Sí.

Ahora, vamos a llevarte a un lugar seguro para que pongas tus huevos.

(TODOS) ¡Sí!

¿Ves, Mazu? Solo necesitabas usar tu inteligencia para salvarla.

Sí... Supongo que no necesitaba la escama de Giganto

después de todo, pero...

imaginaos si tuviera una.

(GRITAN)

¡Atrás! ¡Os lo advierto!

(RÍE) ¿Crees que nos asusta tu cola?

Ah.

(Rugido)

¡Vámonos de aquí!

(GRITAN)

Qué frío...

Ah.

Ah, ¿eso es... una escama? ¡Gracias!

(Música animada)

Tus crías están naciendo, pequeña libélula.

(RÍE)

Bueno, ¿te hace sentir más fuerte la escama de Giganto?

¿Eh, eh? ¿Lo hace? ¿Y te hace sentir más grande?

¿Me la dejas, Mazu? ¡Porfi, porfi, porfi!

Claro que sí.

(RUGE) Soy Gigantosaurus, no me da miedo nada.

(Zumbido)

¡Ah! Excepto las crías de libélulas.