# Lejos de aquí, en un remoto lugar,

# cuatro amiguitos lo pasan genial.

# Rocky es valiente, siempre cauto, # a Bill verás.

# Tiny es bromista y Mazu sabe más.

# Pero hay alguien más # que está con ellos. ¿Sabes quién?

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó.

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó. #

(RUGE)

"Gigantosaurus."

"Museo Giganto."

Perfecto, Mazu.

(GRUÑE)

Sí, Rocky, dame más músculo.

(GRUÑE)

Aguanta, Bill.

Solo un poco más.

Oh...

Y... ¡Terminado!

(SUSPIRA)

Hala, Tiny.

¿Para qué estás haciendo tantos dibujos?

Porque voy a organizar una exposición de arte.

Eso es muy importante. Lo sé.

Todos los habitantes de Cretatia vendrán a ver mis cuadros,

así que tengo que tener muchos dibujos para llenar

ese muro de ahí. Va a quedar precioso.

Uy, limpiaré el hoja.

(GRITA)

¡Marsh!

Estoy bien.

¡Oh!

Perdona, Tiny, no quería estropearte la hoja.

No la has estropeado, Marsh.

Has hecho un dibujo.

Ah, ¿sí?

A mí me parecen solo unas manchas. ¡Oye!

¿Por qué no haces unos cuantos cuadros

y los expones junto a los míos?

Puede llamarse... ¡Ah!

¡La exposición de estegoratops!

# Con un rosa como este # y un pisotón de verde,

(RÍEN)

(AMBOS)# nuestra muestra # de arte será original.

(RÍE)

# Con un rosa como este # y un pisotón de verde,

(AMBOS)# seremos # los mejores pintores. #

-Vaya, ¿qué es todo esto? Hola, Trey.

Marsh y yo estamos preparando una gran exposición de arte.

-Marsh, ¿lo has hecho tú? -Ajá.

-Vaya, es muy bonito.

(RÍE) Gracias. Solo he dado unos pisotones.

-Pues tienes mucho talento en las patas.

Parece que tenemos un nuevo artista en Cretatia.

¿Un nuevo artista?

Pero creía que yo era la artista.

Bueno, parece que ahora hay dos.

Estoy deseando ver tus cuadros en la exposición, Marsh.

(RÍE) ¿Y qué pasa con los míos?

¡Bien!

¿Me firmas un autógrafo, estrella del arte?

Pues claro.

Oh, oh. No queda pintura.

¿Me dejas un poco, Tiny, por favor?

Lo siento, Marsh, pero necesito toda la que tengo

para terminar mis cuadros.

(GRITA)

Ups. Oh. ¿Necesitas ayuda?

No, estoy bien.

Vaya, mirad. Ha creado un color nuevo.

¿De verdad?

¿Solo por sentarme sobre unas bayas?

¿Qué color sería?

¿Frambuesa? ¿Ruibarbo?

¿O color sandía?

Lo llamaré color aplastado.

(TODOS) Hala...

Allá va.

¡Ja! No hay nada como jugar al golf de cocos

antes de comer, ¿verdad, Giganto?

Vale, Marsh, es el momento de colgar los cuadros

de la exposición. ¿Puedes traer los tuyos aquí?

Pero la pintura no se ha secado.

Oh, bueno, supongo que si no están secos

no podremos ponerlos en la exposición.

Los pondremos en la siguiente.

Quiero ver qué es eso de los cuadros de Marsh.

(RÍE) Vaya.

¿Ves, Hegan? Te dije que eran geniales.

¡Oye! Se ha secado.

Ah... Puede que los haya secado Hegan con sus alas.

¡Genial!

Pues voy a secar el resto.

Marsh tiene que estar en la exposición.

Vale, yo te ayudo.

(SOPLA)

¡Buena idea!

(SOPLAN)

(RÍEN)

(SOPLA)

(RÍE) (SOPLA)

Es como soplar las velas del cumple.

Genial. Muy bien...

Pues vamos a poner los cuadros en el muro.

Tiny, ¿te importa si voy a contarle a mi familia lo de la exposición?

Es una gran idea, Marsh.

Seguro que quieren venir.

Oye, ¿por qué no le decimos

a todo el mundo lo de la exposición?

Les diremos que hay cuadros nuevos de Marshall.

Y de Tiny.

Por supuesto. De Tiny también.

¿Cómo iba a olvidarme de ti?

Muy bien Vamos allá.

(TODOS) ¡Marshall! ¡Marshall!

(GRUÑE)

Marshall, Marshall, Marshall.

Todo el mundo está como loco con Marshall.

Pero yo llevo toda la vida pintando y él acaba de empezar

y ya es el nuevo artista de Cretatia.

No es justo.

(GRITA)

(BOSTEZA)

Oh, hola, Tiny.

He echado una cabezadita larguísima.

Estoy listo para ver la exposición de Marshall. Hasta luego.

¿La exposición de Marshall?

¡Es mi exposición!

Debería meter todos los cuadros que ha hecho Marsh aquí.

Así la muestra de arte será solo mía.

Oh...

No me mires así.

Sé que no está bien que le haga eso a Marsh,

pero ya le organizaré otra exposición solo a él.

¿Qué te parece?

¿No contestas?

Lo tomaré como un sí.

Ya está.

Hoy solo será Tiny, Tiny, Tiny.

(RÍE)

¡Cuidado!

Oh... Venga ya.

¿Por qué está esta piedra sobre el agujero?

(GRUÑE)

Hoyo en uno.

Oye, Giganto, tengo un hoyo en uno.

(RUGE)

-Partida terminada.

Ya puedo comerme mi palo de golf.

Uh...

Qué bonito.

(RUGE)

Gracias a todos por venir.

Espero que os gusten mis obras.

¡Ese es el mejor!

Creo que me ha retratado a la perfección.

De eso no hay duda.

Es nuestra exposición de estegarotops.

Ojalá os gusten mis cuadros.

Eh...

Oye, Tiny, ¿dónde están mis cuadros?

-Sí, ¿dónde están los cuadros de Marsh?

No los veo.

Eh... Ah, ¿no?

Digo... No están

y eso es porque...

Porque tengo un plan muy especial para tus cuadros.

Ah, ¿sí? ¿Cuál?

Ya te lo diré después.

Ahora vamos a empezar con mis obras.

¿A que los colores son bonitos?

(RUGE)

(TODOS) Guau...

-Qué forma tan guay de exhibir los cuadros de Marsh, Tiny.

Es como si Giganto fuera un museo.

Ahora podremos ver los cuadros de Marsh por toda Cretatia.

Gracias, Tiny.

Eres mi mejor amiga del mundo mundial.

De nada.

Vamos a seguirle.

¡Esperadme!

Esto es súperemocionante.

-Con los movimientos de Giganto, parece que los cuadros están vivos.

-Es brillante, Marsh.

-Ha sido idea de Tiny, ¿verdad, Tiny?

Bueno...

(RUGE)

¡Oh, no! Se los quiere quitar.

(RUGE)

-¿Mis cuadros van a salir volando?

No si yo puedo evitarlo.

(GRUÑE)

Siento molestarte, Giganto, pero ¿te importa si te quito

los cuadros de Marsh antes de que se te caigan al agua?

Es que si se mojan se estropearán

y sería una pena porque son muy, muy bonitos.

(RUGE)

¡Gracias, Giganto!

Has salvado mis cuadros.

Sí, pero en realidad esta mañana

he intentado esconderlos.

¿Qué quieres decir?

Yo no colgué tus cuadros en el cuerpo de Giganto.

Los metí dentro de un agujero para que nadie pudiera verlos.

Lo siento...

¿Pero por qué hiciste eso?

Porque tenía celos de ti.

Toda Cretatia adora tus cuadros

y les gustan más que los míos.

No, Tiny, nos encanta cómo pintas.

Lo que pasa es que cuando hay algo nuevo,

llama más la atención. Como una baya nueva y apetitosa.

¿Dónde has estado toda mi vida?

Pero eso no significa que tus cuadros no sean buenos.

¿De veras?

Entonces supongo que hay sitio en Cretatia para dos artistas.

¡Por supuesto!

Y dos artistas muy grandes.

Aquí está, Marsh.

Nuestra primera exposición de estegoratops.

Y tu primer kit de artista.

(RÍE) No puede ser.

Gracias, Tiny.

Está claro que te lo mereces.

Este es el mejor día de mi vida.

(RUGE)

Te gusta ese, ¿eh?

Lo hemos hecho juntos.

Es nuestro cuadro favorito.

Se titula "Arte del corazón".

(RÍEN)