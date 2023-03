Una luna rosa rara

# Lejos de aquí, # en un remoto lugar.

# Cuatro amiguitos lo pasan genial.

# Rocky es valiente. # Siempre cauto a Bill verás.

# Tiny es bromista # y Mazu sabe más.

# Pero hay alguien más # que está con ellos. ¿Sabes quién?

# Gigantosaurus # es grande, es gigante.

# Gigantosaurus llegó.

# Gigantosaurus # es grande, es gigante.

# ¡Gigantosaurus llegó!#

(GRUÑE)

(A LA VEZ) "Gigantosaurus"

(ASUSTADO) ¿Dónde estarán?

(SE ASUSTA)

¡Oh!

Aquí están.

¡Ja, sí!

Rico, rico, rico.

(RÍE) Bill, Bill...

¡Bill! (SE ASUSTA)

¿Soñando con las bayas del estanque otra vez?

¿Por qué no vas a comer unas cuantas en la vida real?

Rocky, sabes que esas bayas sólo crecen por la noche

y yo no voy a ir al estanque de noche.

No, gracias. Prefiero seguir soñando con ellas.

¡No, vamos! Así jugaremos a las "lumilianas".

¿"Lumimili" qué?

¡"Lumilianas"! Es un juego que me he inventado.

Te balanceas sobre el estanque con las lianas luminosas

y el que llegue primero al otro extremo gana.

¿El estanque? Rocky, ya te lo he dicho.

No me gusta ir allí de noche.

Pero es el único momento en el que brillan.

No lo sé. Me da un poco de miedo.

Ah, venga Bill, será divertido. ¡Olvida el miedo!

Rocky, jugaré a las "lumilianas" contigo...

cuando la luna se ponga rosa como esa flor.

¡Genial! ¿Y cuándo será eso? Hum... No estoy seguro.

No se lo digas a Rocky,

pero la luna nunca va a ponerse rosa. (RÍE)

Brillo, necesita más brillo. (BOSTEZA)

¿A que esta taza está mucho mejor ahora, Bill?

Claro, Tiny. Es muy brillante.

Así es justo como quería que quedara.

Va a ser la mejor fiesta del te de luciérnagas de todas.

Bueno, en realidad es mi primera fiesta del te de luciérnagas,

pero aun así va a ser la mejor. Vendrás, ¿verdad, Bill?

Nunca he ido a una fiesta del te y el te está rico.

¿Cuál vas a servir? ¿De menta, de madre selva,

de bayas del estanque?

Qué inocente eres Bill.

En las fiestas del te de luciérnagas

solo hay te imaginario.

¿Te imaginario? ¿Vas a venir verdad?

Esta noche, en la playa. ¿En la playa? ¿Donde vive Termi?

Oh, sí. A lo mejor Termi también quiere venir a la fiesta.

No lo sé, Tiny. ¿Te imaginario con Termi? Ya lo tengo.

Iré a tu fiesta del te de luciérnagas

cuando la luna se ponga rosa. ¡Buena idea, Bill!

Con la luna rosa la fiesta del te será todavía más especial.

(Música)

Ahí estás, Bill. Vas a alucinar cuando veas las nuevas mejoras

que le estoy haciendo al Bill Burbuja.

¿Mejoras? ¿Nuevas? ¡Son alucinantes!

Pero a mí me gusta el Bill Burbuja como es, Mazu.

lo nuevo me parece demasiado nuevo y arriesgado.

Estas mejoras no son arriesgadas y mejorarán el Bill Burbuja.

Solo tengo que cambiar una cosa más,

pero no puedo hacerlo hasta esta noche.

¿Quieres ayudarme? Te va a sorprender muchísimo.

No lo sé, Mazu. Las sorpresas no son lo mío.

Aunque no sé que es lo mío, la verdad.

¡Oh, ya sé! Te prometo que te ayudaré

cuando la luna se ponga rosa.

Pero Bill... ¡La luna nunca se pone rosa!

¡Exacto! (RÍE)

(GRUÑE)

(Música)

Última oportunidad, Bill.

¿Seguro que no quieres venir? Seguro. ¡Pasadlo muy bien!

Yo esta noche me quedaré aquí soñando con las bayas del estanque.

(RONCA)

(SE ASUSTA) ¡Eh, mirad la luna!

¡Oh! ¡Oh!

(A LA VEZ) ¡Es rosa!

Rico...

(A LA VEZ) ¡Bill! (GRITA)

¡Bayas! Espera, ¿qué?

¡La luna! (A LA VEZ) ¡Es rosa!

¿Eh? ¿Pero qué?

¡No puede ser! Pero lo está. Ahora podrás jugar

a las "lumilianas" conmigo.

Y ayudarme con el Bill Burbuja a mí.

Y venir a mi fiesta del te de luciérnagas.

(A LA VEZ) ¡Lo prometiste!

¡Bien! Oh.

(GRUÑE)

(Piasadas)

Tomad, luciérnagas. Te para ti. Y para ti y para ti, Bill.

¿Beber de una taza vacía? ¿Por qué?

Porque fantasear es divertido. (GRITA)

¡Termi!

Querrás decir Madame Termiete von Hoja de Te.

¡Oh! Claro. ¿Quiere una taza de te, Madame von Hoja de Te?

Me haría muy feliz.

(SORBE) (TRAGA)

Mmm, delicioso. ¿Y cómo está tu te,

Varón von Azulito? Hum, no lo sé.

Venga, Bill, usa la imaginación.

Ay.

¿No es sencillamente maravilloso, querido?

¿Puedes saborear el te? ¿Puedes?

¿Lo saboreas? Pues... ¡creo que sí!

¿Y? Es sencillamente maravilloso,

querida. (RIEN)

(Motor avioneta)

Vaya... no sé porque me daba tanto miedo venir a tu fiesta

del te de luciérnagas, Tiny.

El te imaginario está realmente delicioso.

Hola chicos. ¿Cómo va la fiesta del te?

¡Genial! ¿Le apetecería una taza?

¡Qué rico! (RÍE)

Ojalá pudiera quedarme, pero quiero terminar las mejoras

del Bill Burbuja.

¿Vienes a ayudarme, Bill?

Pero Mazu, acabo de empezar a jugar a la fiesta del te imaginario.

¿Y ahora quieres que haga otra cosa?

Pero me lo prometiste... La luna está rosa.

Es verdad.

Vale, Mazu. Vamos.

(Música)

"Chaito". ¡Nos vemos!

Sigo pensando que el Bill Burbuja no necesita nada nuevo, Mazu.

Me gusta tal como es.

Espera un momento y verás.

¡Ya está!

¡Púlsalo! Vale.

¡Guau!

¡Ahora puedo verlo todo!

Pues eso no es nada comparado con lo que he hecho.

(Motor)

Venga, ¡vámonos ya!

¡Guau!

¡Esa es la velocidad turbo mejorada!

(GRITA)

¡Guau! (GRTITA)

¡Yuju!

¡Yuju!

¡Bien!

¡Me encanta mi nuevo Bill Burbuja! Te lo dije. ¡Sígueme!

¡Ay, madre! ¡Ay, madre!

Oh, no, no ,no. Mazu, mi Bill Burbuja no puede volar.

Dale al botón rojo grande.

¡Yuju!

¡Oh!

¡Estoy volando!

¡Sorpresa!

Tenías razón, Mazu. El Bill Burbuja

es mucho mejor con todos estos cambios.

¡Yuju!

¡Bayas del estanque! Y no estoy soñando.

Tengo que probarlas de verdad. ¿Estás seguro, Bill?

Creía que te daba miedo el estanque por la noche.

Ya no me da miedo. Esa es la actitud.

Ahora voy a ver qué ha pasado para que la luna esté rosa.

¡Que te diviertas!

(GRUÑE)

Están mucho mejor que en mis sueños.

¿Eh?

Hola, Bill. Jugamos ya a las "lumilianas"?

Me lo prometiste.

Es cierto, Rocky, lo hice.

Todas las cosas nuevas que he hecho esta noche han sido geniales.

Seguro que tu nuevo juego también es genial.

¡Lo es! Y es super fácil.

Solo tienes que ir de liana en liana

y el primero que llegue al otro lado del estanque, gana.

¿Preparado? ¿Listo? ¡A las lianas!

(SE ESFUERZA)

¡Vamos, Bill! ¡Yuju!

Vale, Bill. Puedes hacerlo.

Este juego nuevo es genial.

Oh, oh.

¡Bajame, bajame!

(GRUÑE)

¡Para! Te atascarás todavía más.

¡La luna rosa!

No te gusta, ¿verdad, Giganto?

Tranquilo, lo entiendo.

La luna rosa es nueva, pero no tienes que tener miedo.

A mi también me daban miedo las cosas nuevas de esta noche.

Pero al final me han encantado.

Y por fin he podido probar algo que solo comía en sueños.

Una baya del estanque... (SE SORPRENDE)

Seguro que si te agarras a esa rama, podrás sacar la pata.

Hazlo con cuidado.

(SE ESFUERZA)

¡Bill! ¿Estás bien? ¿Bien? Soy un nuevo Bill.

A Giganto también le daban miedo las cosas nuevas.

Pero hemos superado nuestros miedos.

¡Oh!

¡Gracias, Giganto!

Lo he descubierto. Ya sé por qué la luna está rosa.

Por las partículas del volcán que hay en el aire.

Hace que la luna parezca rosa.

(A LA VEZ) ¡Hala!

¡Oh!

Adios, luna rosa

Bueno, conozco a un dinosaurio

que estará muy contento de que la luna sea como antes.

Mañana os voy a hacer un desayuno riquísimo con bayas del estanque.

¡Oh! Nunca he desayunado bayas del estanque.

Yo tampoco. Ni yo.

No tendreis miedo de probar cosas nuevas, ¿verdad?

(RÍEN A LA VEZ)