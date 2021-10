Gigantosaurus - La grieta

(Música)

# Lejos de aquí, # en un remoto lugar,

# cuatro amiguitos # lo pasan genial.

# Rocky es valiente, # siempre a cauto Bill verás.

# Tiny es bromista # y Mazu sabe más.

# Pero hay alguien más # que está con ellos.

# ¿Sabes quién?

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó.

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó. #

(RUGE)

GIGANTOSAURUS

(LAS DOS) ¡Oh!

(TARAREA)

(BOSTEZA)

¡El último en llegar es un dodo!

¡Sí!

¡Tres, dos, uno! ¡A volar!

(RÍE)

¡Yuju!

¡Yuji!

(RÍE) (GRITA) ¡Ay!

Lo siento, Archie.

(RÍE SORPRENDIDO) ¡Un momento! ¡Estoy volando!

(GRITA ATERRADO) ¡Ah!

Otra vez será...

(ASUSTADO) ¡Ah! Giganto, por favor, no me pises.

(RÍE) No te preocupes, solo es Archie. Pobrecito.

Aún no sabe volar.

Uf... Creía que era Gigantosaurus.

¿No suele venir a bañarse a esta hora más o menos?

Giganto nunca se acercaría a escondidas.

Antes yo le vería llegar.

Ahora, si pudieras volver a subirme al árbol...

Ven, yo te ayudo. Gracias, Mazu.

Si remuevo bien esto...

te ayudará a subir.

¡Guau!

(RÍE)

¡Estoy volando...!

Au... Otra vez será.

No os preocupéis.

Ha aterrizado en algo blando.

Creo...

¿Qué tal las vistas desde ahí arriba?

¿Parecíamos diminutos y adorables? La verdad es que sí.

Parecíais bichitos pequeños.

Supongo que es así como lo ve todo Giganto.

Genial. Ya estamos hablando de Giganto otra vez...

¿Podemos irnos ya, chicos?

Oye, ¿por qué tanta prisa?

Bueno, creo que deberíamos irnos antes de... ¡Ah!

De que nos pase algo malo. ¡Ah!

Solo es el rugido del volcán. Toma, Bill. Cómete un sándwich.

Oh, comida.

Oh, Mazu, tú siempre sabes cómo animarme.

¡Ah!

Chicos, creo que me he equivocado. Sí, no es el volcán.

Es un agitador de tierra. ¡Tenemos que irnos de aquí!

¡Agarramos todos a mí!

(CANTAN) "¡Agita, agita, agita! ¡Agita, agita, agita!

¡Agita, agita, agita! ¡Agita, agita, agita!".

(TODOS) ¡Ay! ¡Ah!

Gracias, Mazu.

¡Hala! ¡El suelo!

Se ha abierto totalmente.

¿Tenemos que acercarnos tanto al borde?

¿Por qué sigues temblando, Bill? La tierra ya no se mueve.

Estoy... asustado. ¿Cómo vamos a volver a casa, Mazu?

No estoy segura.

Esta grieta es muy grande. Y profunda.

Podemos saltarla.

¿Saltar? Es una locura.

(Música suspense)

¡Ah! (PREOCUPADO) Oh, oh...

Esto me da muy mala espina, chicos.

Ya está. Ahora solo tenemos que balancearnos y cruzar.

No estoy seguro de que vaya a funcionar.

Solo hay una forma de saberlo. Yo iré primero.

¡Con un buen impulso!

¡Ah! ¡Un buen impulso o algo así!

(TARAREA)

Hola, chicos. Ya he vuelto. Oye, ¿dónde está Rocky?

Lo he encontrado.

Bueno, al menos sabemos que funciona.

¿Quieres ser el siguiente, Bill? ¿Qué? ¿Yo?

No pienso hacerlo. De eso nada.

Me quedaré aquí, que es más seguro.

(ASUSTADO) Ay..., por favor... Dime que es algo seguro.

(GRITA ATERRADO) ¡Ah! ¡Eso no es seguro! ¡Me toca!

(GRITA)

Oh, no, me caigo. Te tengo, Bill.

(ALIVIADO) Ah... Muchas gracias, Tiny.

Para eso están los amigos.

(Rugido)

¿Qué está haciendo?

Pues no lo sé. Parece como si nos estuvieran mirando.

Creo que va hacia los géiseres.

Oh, querrá relajarse después de estar todo el día

arrancando árboles y esas cosas.

Venga, tenéis que cruzar.

Podríais quedarnos atrapados ahí para siempre.

¡Qué pena que no puedan volar como yo! ¿Has visto cómo he volado antes?

(RÍE) Ha sido casi impresionante.

¡Eso es! Iremos volando igual que Archie.

Archie ha volado porque estaba encima de un géiser.

Y, siento tener que deciros esto, pero Giganto está en los géiseres.

No necesitamos un géiser para llegar hasta allí.

Tenemos algo mucho mejor.

¡Ta-Ta-Tachán!

Os presento el Súper-Lanza-Dinosaurios 3000.

¿No es el primer lanzador de dinosaurios del mundo?

Creo que le ha puesto lo de 3000 para que suene más científico.

Muy bien, Tiny. Estoy lista para el lanzamiento.

¡Ha sido un lanzamiento perfecto!

¡Ahora voy a aterrizar! Te tengo.

Te... tengo... ¡Ay!

¡Eh! ¡La tenía que coger yo!

¿Cómo me puedo estrellar sin ni siquiera estar volando?

Es por la ciencia, Archie. ¡Ha funcionado!

Bueno, Bill, ¿listo? Espera... ¿Me toca a mí?

No sé, Tiny... Antes casi me caigo en esa enorme grieta.

Bill, oye, sé que da miedo. A todos nos da miedo.

Pues a Rocky no le ha dado miedo. Bueno, vale, puede que a Rocky no.

Es un poco... diferente. Pero yo tengo miedo.

¿Tú tienes miedo?

Claro, pero pienso que están todos mis amigos ayudándome

y que todo irá bien.

Oh... Hoy me estáis teniendo que cuidar mucho, chicos.

Oye, ¿qué te parece esto? Podríamos saltar juntos.

¿Podemos? Seguro que funcionará.

Ay, gracias, gracias, gracias, gracias.

Ay, de nada.

(GRITA ASUSTADO) ¡Viene Giganto!

Aguanta, Bill, tienes que aguantar.

¡Ah!

¡No, Gigantosaurus no deja que Tiny llegue al lanzador de dinosaurios!

¡Ay!

¿Tiny, puedes moverte? No. Estoy atrapada.

(RUGE) Oh...

¡Bill! ¡Corta la liana si puedes!

¡Espera! Eh... ¿Pero y qué harás tú?

Estoy atrapada debajo de Giganto.

Vamos, encontraré la forma de cruzar después.

¿Escapar sin ti?

Ni hablar. Ahora me toca a mí salvarte.

(Rugido suave)

(ASUSTADA) Oh...

Vamos, Bill, piensa.

Eres un braquiosaurio después de todo.

Los braquios somos demasiado grandes para asustarnos.

Ay, ¿por qué tiemblo sin parar?

¡Ah! ¡Temblar! ¡Eso!

¡Ah! ¡Ah!

(ASUSTADO) Espero que quieras darte un baño, Giganto.

(Música suspense)

Eso es. Vamos, grandullón. Solo un poco más cerca.

(Música suave)

Ja, le gusta... Bueno, pues ahora que está distraído... ¡Hasta luego!

¡Vamos, es nuestra oportunidad!

(SUSPIRAN ALIVIADOS)

¡Ua! ¡Lo han conseguido!

¡Venga, daos prisa!

Tiny, rápido, corta la liana. Es muy gruesa. No puedo romperla.

¡Oh! ¡Giganto!

¿Eso significa que se va?

(Música animada, gritos)

¡Lo han conseguido! ¡Han escapado!

¡Estoy volando! ¡Allá vamos!

(LOS DOS) Ah, ay...

(ASUSTADO) ¡Ah!

(GRITA) ¡Au!

¡Lo hiciste!

Oh, Bill, estoy muy orgullosa de ti.

Pues la verdad es que estaba tan preocupado por ti

que se me olvidó preocuparme por mí. ¿Y sabes qué? Que ha sido genial.

Sí... Es genial...

(RÍE) Ay...

Deberíais haber visto cómo removió Bill

ese géiser justo en las narices de Giganto.

(TODOS) ¡Guau! -Genial.

Ha sido muy valiente. ¡Ja! ¿Qué quieres que te diga?

Así somos los braquiosaurios.

Siempre estamos dispuestos a echar un cuello a los amigos

(Rugido)

Y gracias a Bill tengo un dato más para mi Gigantopédia.

A Giganto le gusta bañarse en los géiseres.

-¡Oh! -¡Guau!

¡Bill, eres un héroe! Y que lo digas.

Eso está clarísimo. Oh, gracias, chicos.

Pero tengo una duda acerca de Gigantosaurus...

¿Creéis que ha empujado la roca de la liana a posta para ayudarnos?

¿Por qué iba a querer ayudarnos?

Bueno... A lo mejor porque yo le he enseñado el géiser...

y ya sabemos todos lo divertidos que son los géiseres.

¡Oh!

¡Lo retiro! ¡Los géiseres no son divertidos para nada!