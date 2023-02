Espejito, espejito

134870

Gigantosaurus

Una luz en la tormenta

La pandilla pasa la tarde jugando en la caverna. Cuando salen para regresar a casa, hay una espesa niebla que no les deja ver nada. Tendrán que tener cuidado de no separarse para no perderse. Cuando se cruzan con un cangrejo herradura, Bill pierde a Mazu, y él y Marsh se separan del grupo.