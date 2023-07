y repartiendo copias gratis, quiero hacerles un regalito

Sí, esa es la idea, eso es.

Publicando mi autobiografía en la Feria del Libro de Ratonia

y repartiendo copias gratis, quiero hacerles un regalito

a mis leales admiradores.

¡Sí...!

Bueno, espero que, a pesar de mi estilo de vida algo aburrido,

a la gente la entretenga.

Pues, como le he dicho, gente famosa que he conocido,

grandes reportajes, exclusivas, esa clase de cosas.

Sí, nos vemos en la Feria del Libro. Hablamos.

¿Hay algo en lo que podamos ayudarte?

La Feria del Libro es dentro de cinco días.

Podría recoger el borrador final.

Yo sacarte la foto para la contraportada.

Yo podría hacer las reservas para almorzar.

Bueno, sois muy amables,

pero me temo que nadie me puede ayudar

con lo que me falta del libro.

¿Y qué te falta, tío?

Aún tengo que escribirlo.

(Música cabecera)

En Ratonia hay noticia, ¿quién irá tras la primicia?

¡Ge-ró-ni-mo!

Este ratón es prodigioso, si no fuera tan miedoso.

Él es el gran Gerónimo.

¡Sí!

La aventura ya va a comenzar.

GERÓNIMO STILTON

EL SUEÑO ETERNO

Te refieres a terminar el libro,

a escribir el final, ¿no?

Sí, sí, el final...

y el principio.

Un momento, ¿estás diciendo...?

¿Que aún no has empezado el libro?

¿Y a qué esperas?

He estado tan ocupado que no he tenido tiempo

para sentarme a escribir.

¿Puedes conseguir una prórroga? Me temo que no,

prometí a mi editor que lo tendría para la feria,

incluso tienen ya la caseta.

Por no mencionar que Sally Ratonen hará su agosto,

especialmente porque ella también va a presentar su libro.

También Ratawamy. El actor Ryan Renet

también va a presentar su autobiografía.

Y todos te la tienen jurada.

Se aprovecharán para dejarte en ridículo.

¿Qué tiene Ryan Renet contra mí?

No solo contra ti, contra todos nosotros.

¿No te acuerdas de lo que pasó

con la crítica de su última película "Amanece, que no es queso"?

Y ahora Trampita Stilton

con la reseña cinematográfica de la noche.

"Amanece, que no es queso", de Ryan Renet,

es la "crème de la crème", sobre todo la parte

en la que encuentra el pasaje secreto

Trampita reventó el final completamente.

¿Y? Esa es mi marca de fábrica.

Ningún otro crítico revienta los finales.

Mis críticas son únicas.

Su nueva película "En busca de la cuajada perdida"

se estrena la semana que viene.

Estoy deseando reventar ese final.

Sally, Ryan Renet y Ratawamy quieren tener el libro del año,

pero más que nada quieren ganarte a ti.

Bueno, pues les deseo suerte.

Por mi parte, tengo que escribir toda mi vida en cinco días.

Y se puede hacer,

pero voy a tener que trabajar sin pausa, ni descansos, ni dormir.

Hora de presentar tu libro, la feria abre dentro de 20 minutos.

Voy a...

terminarlo.

Benjamin, ¿te importaría mandarle el manuscrito al revisor?

Nos llevará las copias a la feria.

Te-tengo que arreglarme.

Bien hecho, tío Ge.

¿Gerónimo?

(RONCA)

¿Me lo parece a mí o Gerónimo ha perdido unos cuantos kilos?

Está frito.

Vamos a tener que pensar en algo para que pueda aguantar el día.

Luego me decís qué habéis pensado, tengo que ir

a por las fotos de promoción que le saqué a Gerónimo.

Vayamos por partes...

Eh... ¡"Firma de libros" en el puesto 10!

¿Cómo va a firmar si está dormido?

"Preguntas y respuestas con la prensa" a las 11:00.

Oh, oh, ¿cómo va a poder responder a los periodistas?

Y luego ¡una "entrevista privada con Sally Ratonen"!

¿Quién accedió a esto?

¿Quién ha ganado? Aún no ha empezado, tío.

Genial, entonces tengo tiempo para...

una siestecita.

(RONCA) ¡Gerónimo, tienes que espabilarte!

Estoy bien. Estaré bien, sí.

No te preocupes, esto siempre funciona.

¡Que-que-que-que!

¡Despierta, despierta!

Déjame probar.

(Bocina de barco)

Es inútil.

Tal vez deberíamos llevarlo a casa y acostarlo.

No, eso no es lo que Gerónimo querría.

después de lo mucho que ha trabajado.

Entonces, ¿qué vamos a hacer?

Mmm...

Tal vez...

¡Sí! ¿En qué estás pensando, Trampita?

No tengo tiempo para explicaciones, reuníos conmigo en el guardarropa.

Ahora vuelvo. ¡Oh! Y buscad a Pandora, necesito su ayuda.

Bien, le daremos a esta bella durmiente

un tratamiento de estrella para que nadie pueda ver

que tiene los ojos cerrados.

Thea paseará a Gerónimo en su nueva carroza.

El resto de nosotros nos pondremos alrededor para que nadie lo vea.

¿Y si tiene que hablar?

Je, je, eso es lo mejor.

Thea le moverá los brazos para que parezca que está hablando

y Ben usará el procesador de su BenPad

para responder con la voz de Gerónimo.

Prueba.

No se lo va a creer nadie.

Cualquiera que se acerque a menos de metro y medio

se dará cuenta de que no está realmente talando.

¡Oh!

Autocorrector desactivado.

Ahí es donde entra un guarda de seguridad de alto standing,

es decir, yo.

Nadie se acercará lo bastante para poder ver nada.

La bella durmiente va a salir a escena.

Pero, antes, necesitamos una distracción.

En caso de que nos metamos

en una situación de la que no podamos salir,

tú usarás el flash de tu cámara

para deslumbrar a la gente y darnos tiempo.

¿Entendido?

Entendido.

(GRUÑE) El libro de Stilton no tiene

ninguna posibilidad de ser elegido mejor libro del año

presentándome yo también.

(RISA MALVADA)

¿Verdad, Fotino?

No, ninguna posibilidad.

Borra esa cara de suficiencia, Stilton, no tienes nada que hacer.

¡Oh, guau!

Qué "cool" se le ve, ¿verdad?

Ay, ¡cállate, Fotino!

Bien, jueces, ¿qué libro elegirán libro del año?

(TODOS) "Cómo engañar a los amigos e hipnotizar a la gente",

de Ratawamy. -Excelente. ¡Oh!

Un momento.

No tan rápido, Gerónimo Stilton.

Tienes mucho sueño, tienes mucho...

(RONCA) ¡Oh, qué rápido!

Oh, bien.

Coge esta copia firmada por mí

y dile a todo el mundo lo mucho que te ha gustado.

¡Oh!

No pienso coger tu libro aunque sea el último libro de la sierra.

¿Eh?

Tierra. "El último libro de la Tierra".

Me ofendes, Stilton.

¿Y cómo se ha pasado tan rápido mi hechizo?

¿Y por qué no mueves la boca cuando hablas?

¡Perdón! Debemos irnos.

(GRITA)

Intentas congraciarte conmigo, ¿eh, Stilton?

Es tarde para eso.

Acepto tu abrazo fraternal como hermanos ratones que somos,

pero la cosa no está zanjada.

Y que sepas que solo un libro puede ser elegido libro del año.

Y ese libro soy yo.

Quiero decir, que es el mío.

Ríe todo lo que quieras, ya me reiré yo de ti.

Una más, por favor.

He visto todas tus pelis.

Buen trabajo, equipo.

Y los libros han llegado, qué bien.

(BOSTEZA) No olvidemos regalarlos.

Vamos a necesitar un plan.

Ay... Eso seguro.

El rumor que corre la imprenta es que Gerónimo es el favorito

para el premio del libro del año, así que tenemos que andar listos

si no queremos fastidiar sus posibilidades.

¡Eh! Esa es una idea.

¿Le importa si me hago un selfi con usted, señor Stilton?

Soy admirador suyo.

¿Se encuentra bien? ¡Seguridad!

¡Ah, quieto!

Sí, algo le pasa sin duda a Stilton y voy a averiguar qué es.

Esta puede ser la oportunidad para humillar a ese presumido.

Y conseguir una primicia.

¡Uy! Con todos los rumores que generaré,

mi autobiografía será la favorita para libro del año.

(GRUÑE)

(GRUÑE)

¡Ah!

¡Mi manuscrito!

¡Me lo han robado!

¡Un manuscrito robado!

Tengo que llegar al fondo de ese asunto.

(RONCA)

Oye, ¿no deberíamos averiguar

qué ha pasado con el manuscrito de Ryan Renet?

Eso es lo que el tío haría.

Él podrá investigarlo cuando se despierte,

ahora estamos desbordados.

Tengo a Tim para otra pregunta.

¿"Tim"? ¿Ha dicho "Tim"?

-¿Qué es "Tim"? -Eh...

Gracias, señor Stilton.

Soy Tim Roquefort, de la revista "Ratatón".

Le agradezco en nombre de todos mis compañeros

que haya accedido a esta rueda de prensa

después de la endodoncia que le impide abrir la boca.

Mi pregunta es: ¿qué posibilidades cree

que tiene su libro de ser elegido libro del año?

Yo no lo habría dicho mejor, eso lo resume todo.

Las salidas están por la derecha. Salgan, por favor, por la derecha.

Bien, permanezcan en sus asientos, por favor.

Ahora hablaremos con Ryan Renet.

¡Oh! Aquí, por favor, bombón.

¡Au! ¡Ah!

¡Ay!

Un poco accidentado, pero lo hemos conseguido.

Ojalá esto hubiera sido lo más duro, nos queda la entrevista con Sally.

En realidad, lo más duro ha sido el suelo.

Me voy a arreglar.

¿Podéis apañaros sin mí un ratito?

"No problemo", déjalo en nuestras manos.

¡Ay, ay!

Gracias, me alegro de veros a todos.

Ojalá fuera en mejores circunstancias.

El manuscrito que me han robado era la única copia de mi libro.

¡Aquí, aquí, por favor! Tengo una pregunta.

Si no encuentra el manuscrito,

¿podrá reescribirlo de nuevo de memoria?

Me temo que no.

Y he puesto todo mi corazón y alma en ese libro.

¿Tiene idea de quién puede haberlo robado?

Bueno, esa es una pregunta

para el tipo que siempre está presumiendo

de ser un sabueso para las noticias.

Me refiero a Stilton.

Si tiene alguna pregunta, por favor, no dude en contactar conmigo.

¿Contactar contigo?

¿Qué quieres, una tarjeta de invitación?

Excelente pregunta,

que no puedo responder por falta de Tim.

¿Cómo dice?

¡Oh!

(RONCA)

Buen trabajo, Pandora.

Devuélveme el BenPad, si no te importa.

(RÍE)

Toma, je, je.

Entonces, ¿ahora, gracias a Ryan Renet, tenemos que resolver

el misterio del manuscrito perdido?

¿Y cómo vamos a hacerlo?

¿Dónde está Thea? Ella sabrá qué hacer.

¿Eh?

¡Ay!

¡Ah!

¡Oh, eras tú!

¿No te ha dicho nunca nadie que gritas como una rata?

¿Adónde ha ido Stilton?

Te apuesto a que él está detrás de la desaparición del manuscrito.

No sé si eso es algo que haría Gerónimo, la verdad.

Más bien parece algo que haríamos nosotros.

No hemos sido nosotros, ¿no?

¡No, no hemos sido nosotros, memo!

¡Y no importa si lo hizo él o no,

lo que importa es que parezca que ha sido él!

(GRUÑE)

Bueno, sabemos que Sally no ha robado el manuscrito.

Una sospechosa menos.

Me preocupa más que ella quiera incriminar al tío Gerónimo.

Pero ¿qué le pasa a esa mujer?

Responder a esa pregunta nos llevaría todo el día.

Encontremos el manuscrito para no tener que preocuparnos

de lo que haga Sally.

(VOZ BAJA) Eh, ahí está Ryan Renet, voy a sacarle una foto sorpresa.

(BOSTEZA)

¿Qué habrá en esa habitación?

Solo hay un modo de averiguarlo.

(Pitido)

Prueba con el BenPad.

¡Ajá! Lo tengo.

Me pregunto por qué Renet quiere que esto esté cerrado con llave.

Sí, no parece que haya nada interesante aquí,

salvo que te mole el cartón.

Echemos un vistazo a estas cajas, puede que haya alguna pista.

Despejado.

¿Te importa? ¿Por qué no vas a mirar cajas por tu cuenta?

¡Ah!

(SISEA)

¿Dónde estarán escondidos los Stilton?

¡Ay!

¡Ah! ¿Te marchabas ya, Stilton?

¿Y qué pasa con la entrevista que tu editor me prometió? ¿Eh, eh?

No te atrevas a dejarme con la palabra en la boca.

Sé que robaste tú el manuscrito.

¡Oh! Ni siquiera intenta negarlo.

Esto lo voy a poner en mi artículo.

Ah, disfraces.

Mirad esto.

Oh, el sobrero y la pala de Ryan Renet

de "En busca de la cuajada perdida".

¡"En garde"!

¿Por qué habrá traído aquí su vestuario?

Su película se estrena el viernes, probablemente querrá promocionarla.

Ja, "¿Un Renet cualquiera? La autobiografía de Ryan Renet".

¡El manuscrito perdido, lo has encontrado!

Sí, es una pena que los Stilton siempre os metáis donde no os llaman.

Pero no impediréis que mi libro sea elegido libro del año.

¿Escondes tu propio libro y esperas ganar?

¿Cómo?, si nadie va a leerlo.

El libro del año es una cuestión de publicidad,

es el libro que todo el mundo quiere leer.

Y no hay nada que genere más expectación

que un manuscrito perdido.

¡Ah! ¡Uh!

No iréis a ninguna parte.

Me han encerrado en demasiadas habitaciones

demasiadas veces.

¡Ay, ya!

(RÍE) Sí...

Muy bien, te aviso de que yo hago mis propias escenas especiales.

¿Me estás ignorando, Stilton?

Eso pensaba, ¡ja!

Pues nadie ignora a Sally Ratonen.

(GRITA) ¡Ay, don Gouda!

¿Qué ha sido eso?

Lo único peor que tus interpretaciones

es tu kárate y tal vez tu narrativa.

¡Luces, cámara, acción!

¡Ah!

¡Ah!

¿Eh? ¿Qué ha pasado con el tío Gerónimo?

¿No tenías que vigilarlo?

Tú lo tuviste el último.

Repetid conmigo:

Ratswamy es el ganador del libro del año.

Ratswamy es el ganador del libro del año.

¿Dónde estoy?

Oh.

¿A qué viene esta interrupción?

Se acabó el juego, ladrón de libros.

¿Por qué robaste la autobiografía de Ryan Renet?

Gerónimo no robó la autobiografía de Ryan Renet.

Ryan se la robó a sí mismo.

Eso es ridículo, ¿para qué iba a hacerlo?

Por la publicidad, claro.

Para promocionar su nueva película.

¡Ja! No me hagáis reír.

Una estrella como yo consigue publicidad con solo pedir comida.

Ahora, si me devuelves mi libro,

no presentaré cargos.

Dáselo, Benjamin,

siempre que esté dispuesto a leer el primer capítulo en alto.

¿Qué dice, señor Renet?

Solo una frase o dos.

Bueno, me encantaría hacerlo, pero tengo que reservar mi voz,

soy el protagonista del nuevo musical "El ratón del manchego".

Oh, ya veo.

¿O es porque no existe semejante manuscrito?

¡Oh, está en blanco!

¡Oh! ¡No...! ¡Oh!

Bueno, a la porra tu plan de incriminar a Gerónimo.

(GRUÑE)

Díganos, por favor.

Ryan, una última pregunta: ¿por qué lo ha hecho?

Sin comentarios.

Creo que yo puedo responder a eso.

Escribir un libro es un trabajo duro

y, como todo lo difícil, es fácil irlo dejando,

créanme, lo sé.

Pero si no te pones manos a la obra y lo acabas,

puedes meterte en un lío como el de hoy.

Eso es lo que le pasó al señor Renet:

en lugar de encarar la realidad, recurrió al crimen.

¿Y cómo lo ha averiguado, Gerónimo?

El mérito es de mi maravillosa familia,

yo solo junté las piezas.

Ahora, sugiero que disfrutemos de la Feria del Libro.

Este asunto ha acaparado más atención de la que merece.

Hay montones de libros estupendos por aquí y yo les invito a todos

a que cojan una copia gratis del mío.

La nueva película de Ryan Renet, "En busca de la cuajada perdida",

ha sido un fracaso total, y no por la publicidad negativa

a raíz de la debacle de la Feria del Libro,

sino porque es mala.

Lo siento, Ryan.

En cuanto a la Feria del Libro,

"Atentamente suyo" fue elegido libro del año.

Humildemente y agradecido, acepto el galardón.

Ya se habla de hacer una película.