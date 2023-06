Rata canguros

(Risas)

Gerónimo, ¿qué te ha pasado? Qué pequeño.

¿Te has bañado y has encogido? ¿El profesor Voltio te ha reducido

y te ha vestido de bebé? (LLORA) Dime algo, Gerónimo.

Cálmate, Trampita, no pasa nada.

Has dicho eso sin abrir la boca. ¿De qué estás hablando?

Lo has vuelto a hacer. No solo eres pequeño

sino que tienes poderes mentales. ¿Qué más sabes hacer:

volar, lanzar rayos por los ojos? (OLFATEA)

Qué olor más raro.

Lo encontré. ¿De qué estás hablando, Trampita?

Alguien necesita un cambio de pañal.

Trampita, este es Alfonse. Se lo estoy cuidando a una amiga.

(RÍE) Es un bebé, no un Gerónimo chiquitín.

Ya lo sabía, obviamente. (GRITA)

(BEBÉ) (RÍE)

(Música cabecera)

En Ratonia hay noticia, ¿quién irá tras la primicia?

¡Ge-ró-ni-mo!

Este ratón es prodigioso, si no fuera tan miedoso.

Él es el gran Gerónimo.

¡Sí!

La aventura ya va a comenzar.

"RATACANGUROS"

Nada como una bocanada de aire antes de una jornada de noticias.

Hoy va a ser un día muy ajetreado, ¿verdad, Alfonsi?

¿Dónde está mi cuchi cuchi? ¿Alguien sabe hablar en adulto?

Yaya, es mono pero yo sé andar. (RÍE) Qué ricos los niños.

Si a alguien no le impresionarán las monerías de un bebé es Sally.

(SORPRENDIDA)

Qué montoncito de bigotes más precioso.

Si es que me lo comería, sí, sí.

Pero no lo haré. Sigo una dieta macrobiótica.

(BEBÉ) (RÍE)

Qué raro. ¿Puede ser maja?

Qué bien me siento después de esto. Que tengas buen día, Gerónimo.

(REFUNFUÑA) Y el resto, que nunca me acuerdo de cómo os llamáis.

Ni ha intentado sonsacarnos las noticias que estamos preparando.

Y no me ha llamado "cabeza de queso suizo". ¿Qué ha pasado?

A todo el mundo le gustan los bebés, supongo.

Hablando de noticias, una de las mías se emite hoy.

Tengo que irme. Thea, ¿qué pasa con el bebé?

Santo Gouda, casi se me olvida.

Bueno, creo que ya lo he cogido mucho tiempo.

¿Puede alguien relevarme? ¿Tío G?

(BEBÉ) (LLORA) Vaya hombre.

Ven aquí, renacuajo. Te puedes quedar con el tío Trampita.

¿Qué voy a hacer? Tengo que dar la noticia

pero no puedo llevar a Alfonse. Yo podría cuidarlo.

Unos especialistas en lácteos crearon un nuevo queso

para curar el resfriado. Piensan llamarlo curacatarros.

Es una gran noticia. ¿Qué puedo hacer?

Yo podría cuidar a Alfonse. ¿Gerónimo?

Lo siento. Me encantaría ayudarte, pero tengo dos primicias.

Enséñaselas, Benjamin. Se ha descubierto

un esqueleto fosilizado de una nueva especie de dinosaurio

y están a punto de lanzar un propulsor de dos plazas.

Tengo acceso exclusivo a ambas noticias.

Por las venas azules de Gorgonzola, va a ser un día plagado de noticias.

Yo podría... Ben, ¿has sido canguro alguna vez?

¡Hola! ¿Tienes las orejas llenas de queso?

Que yo puedo cuidar a Alfonse. ¿En serio, Trampita? ¿Estás seguro?

Sí. Este pequeñajo y yo lo vamos a pasar pipa juntos.

No me preocupa la diversión sino que no le pase nada.

¿Lo cuidarás bien? Seré el capitán cuidadoso.

¿Le darás el biberón, harás que duerma y esté limpito?

Mi segundo nombre es cambiapañales. Porfa, es tan mono y divertido.

Y totalmente adorable. Porfa, Thea, porfa.

Pues vale. Parece que le caes bien.

Por favor, vigila a Trampita cuando puedas.

Thea, ¿puedo ir contigo? Esa noticia del queso mola un montón.

Claro. Trampita, cuida de ese bebé como si la vida te fuera en ello.

¿Trampita?

(RÍE)

(BEBÉ) (LLORA)

(CANTA) Mi ratoncito no quiere dormir.

Socorro, socorro, socorro.

Lo siento, Trampita. Tengo trabajo y dijiste que te las arreglarías.

(ENFADADO) Me las estoy arreglando... muy mal.

Está bien. Mis exclusivas pueden esperar.

Esto es hacer de canguro del canguro.

(TODOS) (ESTORNUDAN)

¿Qué hace esta gente aquí? Se supone que la noticia era una primicia.

Perdón, disculpen.

¿Cómo se siente ahora, señor Mordiscovski?

-Mucho mejor. Gracias.

-¿Está curado? -Me siento maravillosamente,

fantástico. Vuelvo a tener olfato.

(RÍE MALÉVOLAMENTE) El curarresfriados:

un nuevo queso que puede curar el resfriado común.

Una noticia en exclusiva de Sally Ratonen.

Parece que llegamos tarde. ¿Cómo ha podido pasar?

Yo tenía el soplo en exclusiva. Nadie más lo sabía.

Disculpe. Creí que había dicho que yo sería la única

que podría dar la noticia. Eso es una exclusiva.

¿Por qué ha invitado a Sally? No la invité. Apareció,

pero toda publicidad es buena publicidad, ¿no?

(CONTENTA) -Hola.

(CHISTA) Calla, calla, pequeño.

Calla, calla, calla, calla. Conmigo llora incluso más que con Trampita.

Uy, cielos, ¿qué voy a hacer? Tengo tanto trabajo pendiente...

¿Por qué has tardado tanto? Me distraje un poquito.

Algunos de estos juguetes de bebé molan cantidad.

Mira, este se ilumina. Trampita.

Ven conmigo. Aquí tienes, chiquitín.

Cuidar bebés es agotador.

(Móvil)

¿Diga? Gerónimo Stilton. Gerónimo, no sé cómo, pero Sally

me ha robado la exclusiva. Qué raro.

Pensaba que tú tenías la exclusiva. Y yo. Lo siento, Gerónimo.

No te preocupes. Ya que estás fuera, ¿por qué no cubres otras exclusivas?

Ve al museo de Ratonia para la presentación del dinosaurio

y luego al laboratorio espacial por lo del propulsor.

Sally no se nos puede adelantar. No lo hará.

¿Qué tal el bebé? No te preocupes por Alfonse,

(SUSPIRA) está perfectamente.

¿Verdad que sí, Alfonse?

No.

Trampita, despierta. El bebé ha desaparecido.

¿Qué bebé? ¿El bebé ha desaparecido? ¿Cuánto tiempo he estado durmiendo?

Dos minutos. Tenemos que encontrarlo.

(Música alegre)

Ese bebé gatea que se las pela.

Alfonse, mira, es el señor osito.

(BEBÉ) (RÍE)

Me he pillado un pie. Es mi pie.

(AMBOS) (GRITAN) No.

Alfonse, Alfonse.

Alfonsito Ponchito. ¿Alfonsito Ponchito?

¿Qué? Y yo qué sé. Mira. Alfonse.

(GRITA) Alfonse. Tranquilo, yo te salvaré.

Oh, aquí estás.

(GRITA)

¿Trampita?

No te gusto nada, ¿verdad?

¿Dónde está? Está aquí, Trampita.

¿Qué, cómo? Está bien. Venga, volvamos.

(BEBÉ) (LLORA)

Discúlpennos. Será mejor que vayamos por las escaleras.

Vamos, subamos y limpiémosle.

¿Por qué tiene que estar tu despacho en el último piso?

Oh, no. Esa es la furgoneta de Sally. ¿Cómo es posible?

Vamos. Si nos damos prisa, quizá podamos dar la noticia antes.

Eso está mejor. Oh, ha estado cerca, ¿verdad, Trampita? ¿Trampita?

(CARRASPEA) Disculpe, ¿puede decirnos el camino más rápido

para ir a la sala de los dinosaurios?

Desde luego. Por esa puerta.

(AMBOS) (SORPRENDIDOS)

(RÍE MALÉVOLAMENTE)

(CON ESFUERZO) Está cerrada.

Es inútil. No te preocupes. Tengo esto.

Y ya, escasos minutos después de la presentación

una multitud de visitantes espera para ver al recién descubierto

e inédito dinosaurio. Ya pueden ver por qué: es magnizosaurio.

Sally Ratonen en directo desde el museo de Ratonia.

-Ya está.

Precioso, jefa, precioso. Qué notición. Y su pelo está genial.

-Cállate. Tráeme un refresco light y carga la furgoneta. ¡Vamos!

-¿Qué quiere que haga primero? -¡Las dos cosas!

(RÍE MALÉVOLAMENTE) ¿Habéis venido a ver mi dinosaurio?

No es mi dinosaurio, pero es como si lo fuera

porque ha sido una noticia superespecial,

ya que he sido la única periodista que la ha dado. Chao.

(GRITA) Fotino, ¿dónde está mi refresco?

No entiendo por qué has tenido que despertarme.

Alfonse necesita dar un paseo. Le ayudará a dormir.

¿Y yo? Yo quiero dormir también.

¿Sí, diga? Gerónimo, Sally ha vuelto a hacerlo.

Nos ha birlado la historia del dinosaurio.

No es posible. El conservador del museo me prometió la exclusiva.

Mi gran día de exclusivas es un fiasco. ¿Cómo es posible?

No puede ser coincidencia. ¿Crees que podría haber puesto

micros en tu despacho? No. Eso iría contra los principios

de la ética periodística?

Ay, pedazos de queso. Sally ha pinchado mi despacho.

Corred y dad la noticia del propulsor..., quiero decir

la otra historia que no tiene nada que ver con un propulsor

en la otra punta de la ciudad.

(BEBÉ) (LLORA)

No, ¿qué te pasa ahora?

Ya lo cojo yo. Me encanta ese sonajero.

Eh, mi sonajero... quiero decir el sonajero de Alfonse.

(BEBÉ) (LLORA) Galletas de queso.

Perdón, estamos limpiando el ascensor.

Recórcholis, ¿pero qué ha pasado ahí dentro?

(LAMENTA) Déjame aquí. No puedo más.

Solo estamos en el segundo piso. (LLORA) ¿Por qué?

Es imposible que Sally nos pise esta noticia.

El doctor Mastica es buen amigo de Gerónimo...

Como pueden ver...

al colocarse un tándem propulsor de última generación,

los ratones vuelan.

Aquí Sally Ratonen en vivo, en una exclusiva.

Doctor Mastica, nos prometió la exclusiva.

Sally dijo que Gerónimo se la había cedido.

-No me siento muy bien.

¿Podemos parar ya, por favor?

No me gusta esa mujer. Nada.

Ahí está. Poco a poco y sin hacer ruido. No queremos asustarlo.

Ahí tienes, chiquitín. Ahora todo está bien.

Pues no. Se ha cerrado la puerta y no se abre desde fuera.

(LAMENTA) No.

Gerónimo, Sally nos ha robado todas las exclusivas.

El día ha sido un desastre. Nos volvemos a casa.

¿Todo bien por ahí? Bueno...

No, nada bien. Estamos atrapados en la azotea y no podemos bajar.

¿Qué? Cálmate, Trampita. Dame el teléfono

y llamaré a algún vecino para que suba a abrir.

Claro, tiene sentido. Toma.

¡No! "¿Hola? ¿Trampita?

¿Alguien?"

Parece que Gerónimo y Trampita tienen algún problema.

Tenemos que volver al despacho. Eso va a ser difícil.

Es la hora punta. Oh, no.

Sígueme.

Gracias, doctor Mastica. Se lo devolveremos.

Tranquila, Thea. Buena suerte.

Agárrate bien.

(CON ESFUERZO) Vaya lata. ¿Cómo vamos a bajar?

Tenemos que volver al despacho. Si Sally ha puesto micrófonos

hay que encontrarlos y desactivarlos o nos robará más exclusivas.

Sé exactamente cómo bajar. Mira esto.

(BEBÉ) (LLORA)

(ASUSTADO) Trampita, no.

El elevador del limpiacristales.

Por favor, no vuelvas a hacer eso. Podemos usarlo para bajar.

Cuajo de queso, no podemos bajar con Alfonse aquí. Yo me quedaré.

Tú mejor baja y sube a abrirnos. De acuerdo.

(BEBÉ) (LLORA)

Tal vez deberías bajar tú y quedarme yo con Alfonse.

Está bien, iré yo.

Gerónimo, tienes que moverte. Lo sé, lo sé.

No te preocupes, será divertido. Tenemos conceptos diferentes

de la diversión. (ASUSTADO)

¿Dónde están los controles?

Quizá si abrieras los ojos... No quiero.

Vale, está bien. La palanca de la derecha: subir.

Vale, entonces la otra debe de ser para...

Sí, esa es para bajar, Gerónimo.

Creo que deberías ir un poco más despacio.

Sí, será mejor.

(Música triunfal)

Este es el mejor viaje de mi vida.

(AMBOS) (ASUSTADOS) Oh, no.

(AMBOS) (GRITAN)

Allí está nuestro edificio.

Muy alto aún, muy alto. Muy bien, bajemos un poquito.

Tú otra vez, no. Todo esto es por tu culpa. Fuera.

Fuera, he dicho.

(ASUSTADO) Oh, no.

Agárrate.

(Música triunfal)

(TODOS) (CONTENTOS)

Gracias.

Nuestras exclusivas se han ido a la porra.

Maldita Sally. Pero es muy raro. Esta mañana parecía tan maja.

Casi pensaba que había cambiado. Ha sido encantadora con Alfonse.

¿Qué? Si Sally odia a los bebés. (SIN ALIENTO)

He peinado todo el despacho. No he encontrado ni un micro.

Si no me equivoco es porque no has buscado en el sitio correcto.

Lo colocaría ahí cuando le hacía arrumacos a Alfonse en el parque.

Cuando le ponga las manos encima... Espera, Thea,

tengo una idea mucho mejor.

Bien, veamos qué jugosas exclusivas tienes ahora para mí.

Gran gouda, tío. Se ha producido un avistamiento auténtico

del legendario Pies Grandes en la Alaska Boreal.

Sí, por lo visto se le vio aquí, a unos 200 kilómetros

de esta diminuta aldea en medio de la nada.

Si nos damos prisa podemos hacer una entrevista exclusiva

a los testigos.

Que te lo has creído.

Fotino, prepara el helicóptero. Nos vamos de viaje.

La mamá de Alfonse os da las gracias por cuidarlo.

(TRISTE) Voy a echarlo de menos. Sí.

A pesar de lo travieso que es era muy mono.

Sí, es una pena que hayamos perdido todas las noticias.

Tal vez no todas.

Finalmente hoy asistimos a una escena trepidante

por las calles de Ratonia, cuando la primera prueba

de vuelo civil con un revolucionario propulsor biplaza

se convirtió en una arriesgada misión de rescate.

"Agárrate.

(GRITA)

(TODOS) (CONTENTOS) Gracias".

Esto es todo por hoy. Se despide Gerónimo Stilton.

Sigo sin ver ningún indicio de Pies Grandes.

¿Estás seguro de que es el sitio correcto?

-Creo que sí.

(ESTORNUDA) -Toma, un poco de curacatarros.

-Mucho mejor. (ESTORNUDA)

-Perdón, me lo he comido todo. (SALLY) (ESTORNUDA)