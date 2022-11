¡El cofre de esmeraldas!

He de decir que mi colección de jarrones antiguos

es la más impresionante de toda Ratonia.

(Risas)

Ay, no ha estado mal.

Apuesto a que soy el mejor haciendo pompas de chicle en Ratonia.

Grupo mediático Gerónimo Stilton. Thea al habla, ¿qué desea?

Es para ti. El rey de Bigotín no sé qué.

¿El rey de Bigotistán?

Buenos días, rey Miu.

Es un honor oír su voz. ¿En qué puedo servirle, majestad?

Con sumo placer. Será todo un honor.

Bien, entonces hasta mañana.

¡Una gran noticia, chicos!

El rey...

Oh, perdona. Yo te lo sujetaré.

No lo toques. Es más, ni siquiera lo mires.

¿No vas a decirnos qué quería el rey de Bigotistán?

Oh, sí.

El rey nos concede los derechos en exclusiva

para cubrir la noticia de la celebración

del milenio del reino de Bigotistán.

Aquí dice que Bigotistán ha estado totalmente aislado

del mundo exterior durante generaciones.

Es cierto. Nosotros seremos los primeros extranjeros

que visiten el país en mil años.

(A LA VEZ) ¡Mola!

Voy a preparar el Metarratón.

Yo voy a hacer la maleta.

¡Y yo voy a comprar un montón de chicle para el viaje!

(Música cabecera)

En Ratonia hay noticia, ¿quién irá tras la primicia?

¡Ge-ró-ni-mo!

Este ratón es prodigioso, si no fuera tan miedoso.

Él es el gran Gerónimo.

¡Sí!

La aventura ya va a comenzar.

Bigotistán es famoso

por su antiquísima cerámica pintada a mano.

Aquí se encuentran algunas de las piezas

más extraordinarias del mundo.

Ya casi hemos llegado.

No veo ningún aeropuerto.

¡¿Qué?!

¡Allá vamos!

¡¿Allá vamos?! ¿¡Cómo que "allá vamos"!?

Ya puedes abrir los ojos.

Bienvenidos a Bigotistán.

Soy el rey Miu Shi Mi.

Nunca había visto a un rey con patines.

Y este es Shan Shi. Le gusta pensar que es mi niñera.

-Soy el guardaespaldas de su alteza real.

-Oh, por favor.

No mola nada que un ratón se incline ante otro ratón.

Me alegro de volver a verlo, alteza.

Yo soy Benjamin.

Me llamo Trampita y soy un gran bromista.

¡Has picado! ¡Alteza!

El viejo del calambre.

Nada más que eso.

Me la has colado bien. Muy buena, Trampita.

Me encantan las bromas.

A lo mejor te gasto yo a ti una algún día.

¿Y quién es la hermosa y competente piloto?

Yo soy Gia... Digo me llamo Thea.

Es todo un placer.

Eh, Thea, creo que el rey quiere que le devuelvas su mano.

Ya has terminado.

Shan Shi.

El palacio real es bastante grande.

Los patines hacen que sea más fácil desplazarse por él.

Desgraciadamente, solo llevaba un par de repuesto.

Tendréis que caminar. Oh, bueno, qué pena.

Gerónimo, como sé que eres admirador de las rarezas antiguas,

creo que disfrutarás con la colección real.

Cada pieza es única.

Y tiene miles de años de antigüedad.

Vamos, patinemos juntos.

¡Oh, vaya!

Fijaos en estas antiquísimas piezas. Son absolutamente maravillosas.

¡Trampita! Pero qué...

No te preocupes, esto se arregla en un periquete.

Ni hablar.

Tenemos que decírselo al rey y disculparnos.

¡Tus manos!

Miles de años de antigüedad, ¿eh?

Debe de ser una pintura de secado muy lento.

No tiene ningún sentido. Comprobad esto.

¿Qué pasa aquí?

Daos prisa, chicos. El rey espera.

Estas antigüedades son falsificaciones.

Son de fabricación reciente.

Algunas no tienen más de unos días.

Incluso son de hoy.

¿Qué significa esto?

No estoy seguro,

pero podrían estar robando los jarrones antiguos

y sustituyéndolos por copias modernas.

¿Se lo decimos al rey?

No, aún no.

No hasta que tengamos más pruebas.

¡Vamos! Quiero enseñaros algo superalucinante.

Este es el cofre de esmeraldas.

La reliquia más antigua y valiosa de mi reino.

Nunca se ha abierto.

Pero se rumorea que dentro hay un antiguo trozo de queso curantán,

el más escaso del mundo. Magnífico.

Hoy voy a regalarlo.

¿Regalarlo? ¿A quién?

Al ganador de la carrera de globos.

Por eso te he invitado, Gerónimo.

Quiero que informes en directo de la carrera del milenio

y que se retransmita en todo el mundo.

¡Será un honor!

Pondremos una cámara en el tejado del palacio

y tal vez una en la meta.

Eh, Gerónimo, colega.

La única manera de cubrir una carrera de globos es desde el aire.

Este es el ministro Kuok Trum mi consejero más leal.

-Soy el sirviente más fiel del joven rey

como lo fui antes de su padre.

-Trum, por favor, te lo he dicho mil veces.

Ya no hacemos reverencias, eso es de la vieja escuela, tío.

-Le pido mil disculpas, señor.

Es difícil enseñarle nuevos trucos a un viejo ratón.

Majestad, su globo está listo.

¿Va a competir en la carrera?

¡Por supuesto! Me mola mucho volar.

¿A ti no?

Bueno, depende.

Por descontado, si gano yo,

no me quedaré con el cofre de esmeraldas.

Se lo donaré a mi pueblo.

¡Qué gran rey!

De aviador a aviador.

¿Quieres ver mi globo?

Me encantaría. Yo también quiero...

Ve con el rey, nosotros prepararemos todo el equipo.

Es precioso.

¡Cuidado!

¿Qué ha pasado?

Vamos, aquí huele a rata.

Está cerrado.

¡Ja! Otro golpe de buena suerte.

¿Buena suerte? Podría haber resultado herido.

Es cierto, pero no ha sido así.

Tú me empujaste justo a tiempo y para mí eso es buena suerte.

Hace un rato un azulejo del techo cayó en mi trono,

justo después de haberme levantado.

¿No te parece buena suerte?

Y ahora me temo que debo irme.

Nos veremos después de la carrera.

¡Espere! Creo que alguien intenta hacerle daño.

Eso es ridículo.

¿Por qué querría alguien hacerme daño?

A la de tres.

Uno, dos, ¡tres!

Yo también me alegro de veros, pero no tanto.

La puerta estaba cerrada.

¿Qué ha pasado?

Casi le cae una lata de pintura encima al rey.

Creo que alguien intenta hacerle daño.

Vi a Shan Shi en el andamio.

Me pregunto si el también nos ha cerrado la puerta.

Pero Shan Shi es el guardaespaldas del rey.

Se supone que debe protegerlo.

Sí, no tiene sentido.

A lo mejor sí lo tiene y él está robando las antigüedades.

Quiere eliminar al rey para poder llevarse todo lo que quiera.

Confieso que es circunstancial, pero todo apunta a él.

Tenemos que advertir al rey.

Dale esto y cuéntale lo de Shan Shi.

No puede competir. Sería un blanco perfecto.

A lo mejor se ha descargado la batería.

Thea se habrá dejado las luces encendidas.

¡Han cortado los cables!

¡Shan Shi!

Me he tragado el chicle.

¿Qué tramará?

¿Quién anda ahí?

-Gracias por haberme invitado. -Me alegro de verte.

-Yo llevaré el globo. -¡Ni hablar!

-Os voy a dar una azotaina que ya veréis.

-¿Están listos los participantes?

¡Pues que gane el mejor!

Gerónimo, la carrera ha empezado. No he podido hablar con el rey.

¿Dónde está Shan Shi?

Le vi intentando abrir la caja fuerte, pero ahora no le veo.

Ven a recogerme y lo perseguiremos.

Me temo que eso va a ser un poco difícil.

¿Por qué?

No estamos en el Metarratón.

¡Jolín, Trampita! Mantenlo firme.

Estoy intentando grabar.

Ningún problema, chaval.

Tú solo enséñame cuál es el botón de mantener firme este cacharro.

Vamos en un globo.

Parece que han saboteado el Metarratón.

Es obvio que alguien quiere impedir que veamos la carrera.

Eso significa que el rey corre un grave peligro.

No te preocupes, hallaremos un modo de alcanzarlo.

¡El rey está en peligro!

Tenemos que ir más rápido.

Bueno, creo que sí debes preocuparte.

¡Por todos los budas!

Creo que ya le estoy pillando el tranquillo a esto.

Esta cuerda hace que la llama sea más fuerte, esta la baja.

Es como volar en una barbacoa.

Genial, pero ¿cómo haces para que vaya más rápido?

Tenemos que alcanzar al rey.

¡Trampita!

Perdón.

Cuanto más subimos, más fuertes son los vientos.

Entonces subamos, pero con cuidado.

¿Un chicle? Genial.

Buenas noticias, Shan Shi no va con el rey.

Eso es bueno. Y ¿dónde está?

Es el helicóptero real.

Muchas gracias. Ha estado muy cerca, tío.

Qué suerte otra vez. ¡La tercera vez hoy!

Aún no estamos a salvo, mirad.

Trampita, rápido, un chicle.

Lo siento, no me quedan más.

No, el que estás mascando.

No lo voy a mascar yo, lo voy a usar para tapar el agujero del globo.

Ayudadme a subir.

(Música tensión)

(TODOS) ¡Bien!

(Música tensión)

¡¿Ahora qué?!

¡Agarraos!

¡Thea!

Ya os tengo.

Ha molado un montón.

Gracias por tu heroísmo.

Te recompensaré con el mayor honor de Bigotistán.

Me basta con ver que todo el mundo está bien.

Majestad, me temo que tengo malas noticias.

Hay razones para pensar que alguien cercano a usted le ha traicionado.

¡Sí! Shan Shi.

¿Shan Shi?

¡Imposible! Lo conozco de toda la vida.

Además, ¿por qué iba a hacer semejante cosa?

Por dinero.

Creemos que ha estado robando las antigüedades del palacio

y sustituyéndolas por piezas falsas.

Todavía no estamos seguros de que sea Shan Shi,

pero todo apunto a que es él.

¡El cofre de esmeraldas!

¡Llama a los guardias! ¡No tengo guardias!

Solo tengo a Shan Shi.

Entonces tenemos que detenerlo, vamos.

Se lo han llevado.

(Quejidos)

(TODOS) ¡Shan Shi!

¿Qué ha ocurrido?

Alguien me dio un golpe por detrás, pero no vi quién fue.

Lo siento, alteza.

Le he fallado.

-Shan Shi, sabía que no podías haber sido tú.

Pero ¿qué hacías en el andamio?

Vi a alguien tirar una lata de pintura al rey.

Lo perseguí.

Pero se escapó.

Pero yo te vi intentando abrir la caja fuerte.

¡Por supuesto!

¿Cómo si no voy a comprobar que está bien cerrada?

Últimamente hemos tenido algunos robos.

He estado investigando, pero aún no he descubierto nada.

Shan Shi, te debemos una disculpa.

Nos precipitamos en nuestras conclusiones y nos equivocamos.

Un momento, si Shan Shi no es el ladrón...

¿entonces quién es?

¡Eh, mirad lo que he encontrado!

Ahora no, Trampita.

Y aquí hay otra.

Es como la búsqueda del huevo de Pascua,

pero estos huevos están muy duros.

Y no muy sabrosos.

Majestad, ¿estáis bien?

Oí un ruido y...

-Oh, estoy bien.

Pero parece que hay un ladrón entre nosotros.

Un ladrón y un traidor.

-¡Eso es horrible!

¿Tenéis alguna pista?

Puede. ¿Ha estado usted esta tarde en esta sala?

Por supuesto que no.

La única razón para venir aquí es atender al rey.

¿Qué? ¿No sospecharéis de mí?

Trampita, ¿me enseñas esas cuentas?

Se me ha acabado el chicle.

Creo que esto le pertenece.

¡Tú eras el del helicóptero!

¡Tú eres el traidor!

-He dedicado mi vida a servir a este país

solo para ver cómo lo hundís con vuestras moderneces.

¡Merezco una compensación!

Te tengo.

Apuesto a que aquí encontraremos el cofre de esmeraldas.

Y con un poco de suerte, algunas de las antigüedades robadas.

¡Eh, mirad!

Así es como se recuperó el cofre de esmeraldas que sirvió de premio

en la celebración del milenio de existencia de Bigotistán.

El cofre de esmeraldas se abrirá por primera vez en mil años

y su contenido será revelado.

Parece que el olor del curantán

puede ser demasiado fuerte para las narices modernas.

Y en cuanto al ministro Trum,

al que tanto le gusta la cerámica,

el rey le otorga todo el tiempo del mundo

para que aprenda a hacerla en la cárcel.

Y a Thea Stilton, que le salvó la vida al rey,

se le concedió el mayor honor en Bigotistán.

Durante muchas generaciones la reina de Bigotistán

ha llevado este vestido y tocado tradicional.

¿Ha dicho "reina"?

Pero como soy un rey moderno.

Digo ¡fuera la tradición! ¡Viva lo moderno!

¿Qué te parece?

Sí, bueno, muchísimas gracias.

Pero creo que voy a pasar.

Os deseo lo mejor. Buena suerte.

Adiós.

Desde Bigotistán se despide Gerónimo Stilton.

Gracias por sacar ese tema.

Vaya, no puedo creer

que el rey te haya dado lo más preciado de su reino.

Qué tío más majo.

No puedo creer que a mí no me regalara nada.

Con todo lo que hice por él.

¿Qué, por ejemplo?

Casi se me olvida. Me pidió que te diera esto.

¡Virutas de queso!

Me encanta.

Gracias.

"Has picado.

Te dije que te la devolvería.

Firmado, el rey".

(RÍEN)