El vivaz berenjenal del bamboleante videoazucarin

"Estos son Jorge Betanzos y Berto Henares.

Jorge es el de la izquierda, con corbata y pelo cepillo.

Berto el de la derecha, con camiseta y pelazo.

Recordadlo,

porque esto es lo que ocurre cuando el campamento

contrata a un monstruo láser inventado por Gustavo

como coordinador de láseres." Han secuestrado el campamento.

¿Qué campamento? Solo veo humo.

¿Por qué nos calentamos las manos con este colchón humeante?

Hace calor y solo me quedan unos litros de sudor.

-Este secador merecía algo mejor. Sofía uno, escribe una elegía.

Otra Sofía, cava una tumba de P.O.

Ay, qué delicia. ¿De qué vas?

Tu lunático láser ha convertido este lugar en un cráter.

¿Y qué haces aquí fuera? ¿No eras alérgico al sol?

Sí, pero me merece la pena, porque estoy de celebración.

¿Celebrando qué, el "campicidio"? No, un nuevo comienzo.

Como ya sabéis, mañana empieza el finde de los padres.

Sí, y cuando nuestros padres vean este desastre,

nunca más nos dejarán volver.

U os dejarán ir a otro campamento de vuestra elección.

Porque yo os he liberado. Poneos estos Fantavisión 2000

de color rosa y observad vuestro destino.

¿Nuestro destino es rojo?

Esperad, todavía no los he encendido.

# Jorge y Berto hacen tebeos.

# Es molón. # Uy, qué bien.

# Están de campamento # y Carrasquilla está también.

# Cogieron, pues, un hipnoanillo # y le hicieron bailar

# y en Capitán Calzoncillos # sin querer se convirtió al final.

# Con un chasquido se transforma # y se pone a volar.

# Y recordad que si se moja, # volveremos a empezar.

# Poniendo todo junto, # ¿qué podría salir mal?

# Aquí la canción # del Capitán Calzoncillos

# va a acabar.

# De Jorge Betanzos # y Berto Henares. #

"Capítulo uno: De nuevo en el campamento.

Con la Fantavisión 2000 de color de rosa,

Jorge y Berto veían que el futuro era brillante, casi".

Sigo viendo todo rojo. Se están actualizando.

¿Y si lo hacemos luego o...? ¡Oh, no!

Como decía, podréis ir a vuestro campamento de ensueño,

como el de caramelo.

Toma ya. Genial. No puedo cogerlos.

Porque no es real. O al campamento de videojuegos.

Qué guay. Os recuerdo que no es real.

O al campamento trampolín. (A LA VEZ) ¡Bien!

¿Qué parte de no es real no entendéis, el no?

En cuanto a mí, con Carrasquilla fuera de juego,

mi mandato de "gustavizar" el campamento ha acabado,

así que estaré en el campamento del espacio.

¿En el campamento del espacio? Yo también quiero ir.

Que sea un cohete para dos. Lo siento, está completo.

¡Eh, chicos, atentos!

¡Hala! Erika nos ha salvado de ser "craterizados".

Tranqui, yo os cubro.

Es el rinoceronte que se escapó en el último episodio.

¿Aún no lo han atrapado? Lo he dejado escapar

para salvaros a vosotros, supongo que me importáis

es más que la recompensa. ¿Quién lo diría?

¡Hala! Acaba de inventar el "skatecráter".

"Así es, Jorge, nadie se desliza por los cráteres como Erika Romillo,

ya que ella inventó este deporte, literalmente".

Como decía hace una eternidad,

cuando nuestros padres vean el estado de esto,

se sentirán culpables y nos enviarán a donde queramos.

No me creo que vaya a decir esto, pero...

Estamos de tu parte, Gustavo.

Sí, bueno, a veces la miseria nos acampa con extraños compañeros.

Es de cuando Shakespeare estaba en el campamento. Sentaos.

Y picad algo. Sabe a goma quemada.

Sabe a victoria.

Y a goma quemada. No deberíamos comérnoslas.

Me muero de ganas de ver a mis padres

y no solo porque mis calzoncillos estén en las últimas...

Ay, mi espalda.

Los míos la diñaron la semana pasada.

Pero tenemos problemas más graves.

Quiero derrotar al gran jefe Barba y ganar la batalla de las barbas.

Sí, hazlo por todos los pelos.

Intentaré el combo del afeitado apurado.

Izquierda, derecha, arriba, abajo, limpia, seca, corta.

(A LA VEZ) ¡No!

El gran jefe Barba es invencible, ni siquiera los bonus ayudan.

Berto, ya sabes que necesitas el combo perfecto para vencerlo.

Sí. Pero oye, si no lo logramos,

seguro que tienen la solución en el campamento de videojuegos.

Y los baños no estarán pegajosos, como en el campamento Caramelo.

¡Ayuda, me he quedado pegado! Ni rebotaremos

como en el campamento Trampolín. ¡Ayuda, no puedo parar!

Y lo mejor, nada de Carrasquilla.

¿Alguien me ha llamado?

Uy, perdón, no quería asustaros, ¿puedo decir unas palabras?

¿Qué le parece nariz?

¿Qué? ¿Y goteo?

¡No! ¿O arpón?

No. O atención, como lo que dicen

en los anuncios de juguetes.

"Atención, el juguete no es de verdad, no permite volar,

puede causar migrañas, náuseas..."

Daos una vuelta conmigo.

Sé que este verano no ha estado a la altura

de vuestras expectativas. ¿A la altura?

Ha sido un choque de trenes. Y un contenedor ardiendo.

Sí, los contenedores no deberían estar en las vías.

El caso es que me siento mal, y quiero compensaros.

¿En serio? No, pero necesito el trabajo.

Y tras demostrarle a la F.U.N.C...

"La Federación de la Unión Nacional de Campamentos,

conocida como la F.U.N.C".

Lo decidido que estaba a conservarlo...

Ajá, ajá. Me han dado una segunda oportunidad.

Todos los padres vienen este finde.

Si renuevan a sus hijos para el año que viene, está hecho.

Bueno, ¿cómo consigo que renovéis?

Empiece arreglando los escapes de fuego.

Hecho. Y las peleas de ratas.

Listo.

Y queremos las cosas de campamento que nunca nos dio.

Como canoas, cojines, motos de agua y agua potable.

Agua potable, vale, apuntado.

Berto, mira.

"Cuidado, arenas movedizas, como en la tele, pero real".

"Cuidado, zona de 'pedomotos' cerca".

Qué bueno. Y quizás salve vidas.

Tomo nota. Me desharé de las arenas movedizas.

¿Crees que Carrasquilla hará lo que ha dicho?

No, es Carrasquilla,

cuando nos levantemos todo será exactamente igual.

Sí, incluso el hombre lobo.

"Capítulo dos: Tú me 'campletas'."

¿Cómo hemos estado tan equivocados?

Es un cambio total, y fíjate.

¡Ponis! ¡Cucharas!

¡Toboganes! ¡Agua potable!

Parece que me quedo sin trabajo.

¡Canoas!

(A LA VEZ) ¡Papel higiénico!

¿Un "cangrebap"? Receta de Pie Grande.

"Pie Grande, gran sabor.

Pida una caja ahora y llévese un cangrejo gratis".

Cangrejoso, Pie Grande sabe lo que se hace.

Es genial.

No hay cráteres, los retretes funcionan,

¿cómo lo ha solucionado todo tan rápido?

Veréis, hice unas llamadas a la F.U.N.C.

(Teléfono)

Y resulta que hay un fondo de emergencia de la F.U.N.C

para desastres en campamentos.

Así que me he aprovechado bien de él, muy bien,

incluso me he comprado un cochecito parlante.

¡Brom, brom! Oye, ¿cuál es la contraseña del Wi-Fi?

¿Eh?

Uy, tengo que ir a por el asado de la fiesta hawaiana del finde.

Va a ser "jamontástico".

Y será la ocasión perfecta para decirles a vuestros padres

que queréis volver aquí el año que viene.

¿Vale? ¡"Aloha"!

(Música)

Brom, brom, este tío está chalado.

Yo me doy el piro, brom, brom.

Yo lo flipo, Carrasquilla lo ha cambiado todo.

Incluso el cochecito mola, siento decirlo, pero es todo un éxito.

¿No estaréis picando, verdad?

Sí, igual que tú con el masajeador de cuellos.

Es multivelocidad con spray de agua y altavoces,

no soy de piedra. ¿Ah, no?

No, esto es una treta para engañar a nuestros padres.

En cuanto firmen nuestra renovación,

todo lo que Carrasquilla os ha dado os lo volverá a arrebatar.

¿Cómo lo sabes?

Carrasquilla es nuestro enemigo y para demostrarlo,

que tengo un video de su último espectáculo, "Enemigo director".

Mi odio perdurará por siempre,

Jorge y Berto, como esas velas de cumpleaños

que no se pueden apagar.

Oh, no, porque soy vuestro director y vuestro enemigo,

¡soy vuestro enemigo director!

Tiene razón,

Carrasquilla es nuestro enemigo, ¿cómo lo hemos olvidado?

No sé yo, no está tan mal.

Oye, ¿cómo se activa el spray de agua?

Sí, Carrasquilla es el enemigo.

Sí, y también es el mío.

Y el enemigo de tu enemigo es tu amigo.

Pensaba que el enemigo de tu enemigo era tu primo.

No, es lo que yo he dicho y tenemos que unirnos

para mostrar este campamento como el retrete que es

a nuestros padres o despedíos del campamento Caramelo.

Nos llama más el campamento de videojuegos.

O el del espacio. No, está completo.

Vale, supongo que pensaremos en un plan.

¿Y tú lo ejecutarás? Exacto.

"Capítulo tres:

El capitán calzoncillos y el bamboleante Videoazucarín,

de Jorge Betanzos y Berto Henares.

Había un director de campamento llamado Carraspilla.

-Que suena como Carrasquilla. -Que era súper vago.

Vago a nivel de poner una silla reclinable en la ducha.

Y en lugar de hacer actividades que requieren trabajo,

les daba a los niños cosas que no deberían tener.

-Como hamburguesas de chocolate. -Y videojuegos con piratas láser.

Y trampolines quebrantahuesos en todas partes,

incluso en el techo. Mira.

-Todos los niños llenos de azúcar saltando en los trampolines

y jugando videojuegos,

chocando entre ellos y crearon a Videoazucarín,

un monstruo mitad azúcar, mitad videojuego, mitad trampolín.

Empezó a destrozar el campamento como si le pagaran por ello

y gritaba: 'Matanza de cabañas y devastación de muelles...'

-'Masacre de las nubes'. Una nube...

-Por suerte, el Capitán Calzoncillos buscaba sus llaves en el bosque

porque era jueves y cuando vio a Videoazucarín pensó:

'ese monstruo está hecho de mis cosas favoritas, a disfrutar'

y se comió los brazos glaseados de Videoazucarín.

Jugó al 'Imperio del láser' en la pantalla del pecho

de Viodeoazucarín y saltó en la cara de trampolín de Videoazucarín.

-Boing, boing, boing.

-Hasta que Videoazucarín explotó.

Y cuando los padres se enteraron, preguntaron:

'¿Dónde está el director? Queremos hablar con él',

pero como Carraspilla dormía en la ducha,

los padres se llevaron a los niños al campamento de tebeos

y el Capitán Calzoncillos usó los tiquetes que había ganado

para comprar un bolipez que no funcionaba. Fin."

¿Videoazucarín?

Inmaduro, pero incorpora los frutos prohibidos que los padres detestan,

efectivo.

Por cierto, ¿cómo es que el búnker es igual que la casa del árbol?

Casa de Plant. Tienen de todo.

"Sabemos de árboles, sabemos de casas, sabemos de todo.

Casa de Plant, sabemos de casas del árbol".

Nunca he estado ni lo haré,

tendré a Videoazucarín listo para atacar

cuando los padres lleguen.

No les harás daño, ¿no? Veré lo que hago.

"Capítulo 4: Un odio radical.

"Los niños estaban entusiasmados por ver a sus padres

aunque era un recordatorio de que todo lo bueno,

incluso el verano, se acaba".

¡Papá, mamá! ¡Cuánto me alegro de veros!

No sé dónde empieza el sudor y dónde acaban las lágrimas.

-O sea, ¿por qué el sol da tanto calor?

Sofía uno, necesitamos sombra.

Otra Sofía, haz sombra.

-Tengo sed, padres de Sofía uno, ¿queréis limonada?

Padres de la otra Sofía, o sea, cultivad un limonero.

-O sea, ¿Sofía? -O sea, ¿padres de las Sofías?

(Trinos)

# Mamá, Burt, # Canchita y yo,

# Somos una familia no muy común.

# Estaremos aquí # hasta que os marchéis el domingo.

# ¡Domingo! #

Sé que parece un gran campamento pero no lo es.

No queremos volver el año que viene.

¿Por qué no? Mi campamento ni siquiera tenía camas,

este sitio tiene paravelismo, motos de agua, camas, de todo.

-Exacto, ¿a quién no le encantaría este lugar? Estoy comiendo

sushi del tirano del atún y creedme,

es mejor que pasarse el verano en una granja.

-Ay, madre, ya estamos. -¿Qué? Me crie en una granja

y ha aprendido a apreciar todo lo que no sea una granja.

-Bueno, Gustavo debe estar pasándolo bien.

No le he visto desde que llegamos y soy su única amiga.

Está preparando una sorpresa. Una gran sorpresa.

¿Es un transportador? Me encantaría tener uno.

-Menudas vistas, no puedo parar de dibujar.

Fijaos en este paisaje, es precioso.

¡"Aloha"! Jorge, Berto, buenas noticias.

Casa de Plant nos cambiará todas las cabañas por casas del árbol.

¿Queréis diseñarlas? Sin límite de presupuesto.

¿Nosotros? ¿Casas del árbol? ¿Sin límite de presupuesto?

Chicos, la montaña rusa tiene que ir por encima del tobogán,

si no los raíles se mojaran.

Es montaje de montañas rusas y toboganes básicos,

los planos son vuestros amigos.

Bueno, ¿qué me decís?

¿Creéis que vendréis el año que viene

a vivir en vuestra casa del árbol de ensueño?

No. ¿No?

No. ¿No?

No creemos que vayamos a venir el año que viene.

¡Sabemos que vamos a venir el año que viene!

(A LA VEZ) ¡Genial, estupendo!

Bien, ¿me perdonáis un segundo?

(GRITA)

Genial, vamos a inscribiros.

(GRITA)

Tenemos que deshacer el entuerto. Sí, antes de que vaya a peor.

Gustavo, te equivocas,

Carrasquilla no es nuestro enemigo, es nuestro héroe.

Ahora es otro hombre. Olvida a Videoazucarín,

no queremos destrozar nada. Nos encanta.

Entiendo, por suerte habéis venido justo a tiempo.

¿En serio? No, lentitos.

Es demasiado tarde. Ya se ha activado el plan.

Entonces tendremos que detenerlo. Todos tenemos un papel,

vosotros sois los bufones y yo el villano odiado por todos.

¿Qué estás haciendo?

Liberarnos atrápandoos con el Si el pegamento cabe 2000.

¡Tachán!

¡Se me han pegado los zapatos! ¡Los míos también!

¡Ajá! Esa es la idea. Ya me lo agradeceréis.

"Capítulo cinco: El fin de los padres".

Síganme a la fiesta hawaiana.

Si les gusta comer en largas mesas con desconocidos, les encantará.

¡Madre, madre!

Menos mal, pensaba que no volvería a veros.

¡Gustavo!

Pobre, ¿qué te ha pasado? -¿El transportador está bien?

No os creáis lo que veis,

no es más que una trampa para que nos traigáis

el año que viene. En realidad Carrasquilla

es un estafador de campamento.

Compró nuestro silencio con caramelos, videojuegos

y trampolines traicioneros, pero ¡sus embustes le han rebotado!

(Música)

¿Qué es eso? -No parece un transportador.

No, para cubrir su rastro Carrasquilla arrojó

las pruebas de su traición en un vertedero cercano.

Por desgracia,

el sol derritió los caramelos sobre los sistemas eléctricos

y los trampolines, convirtiendo los frutos prohibidos

en un monstruo.

Se acabó, el año que viene irás al campamento del espacio, Gustavo.

Si tú lo dices, madre, sé que me quieres.

¡Miente! ¿A quién van a creer, a mí o a sus hijos?

(A LA VEZ) ¡Oh!

(RUGE)

Eso pensaba, ¡"aloha"!

Brom, brom, bien dicho, tío.

¡Corre, corre!

(Gritos)

(Música)

Habéis escapado del "Si el pegamento cabe".

Sí, nos dimos cuenta de que bastaba con quitarse los zapatos.

Pues, os ha costado.

Dile a Videoazucarín que pare, ya tienes lo que querías.

Es verdad, me voy al campamento del espacio así que vuelvo a ganar.

Cómo me aburre ganar siempre.

(RUGE)

(RÍE) Cuando quieras, Gustavo.

Estoy en ello pero el mando no va. Debe de ser por el azúcar.

Sí, el mando ha sido azucarado.

¿Qué podemos hacer?

(GRITA) Llamemos al Capitán Calzoncillos.

Tenemos que atrapar a Carrasquilla.

¡Es hora de montar en poni!

Brom, brom, Hawái es la bomba, tío.

Sí, Hawái, empezaremos una nueva vida.

(A LA VEZ) ¡Brom, brom, brom!

Son las 3:00 de la mañana,

¿podéis dejar de hablar para que pueda dormir?

¡Brom, brom!

En cuanto lleguemos nos separaremos como medida de seguridad.

Lo siento chicos, los planes de Hawái quedan cancelados.

¡Tata-! ¿Qué? ¡Oh! ¡Ta, tata-!

Han reventado a ese tío medio desnudo.

¡Tachán, mini caballos!

¿Podemos hacer una fiesta de ponis?

¿Podemos?

Claro, en cuanto detengas a Videoazucarín,

un monstruo de azúcar, videojuegos y trampolines.

Vaya, parece un monstruo muy divertido.

Jamás he estado en Hawái.

El azúcar se disuelve en el agua, ¡tenemos que llegar al lago!

(RÍE)

(A LA VEZ) ¡Oh!

(GRITAN)

(RÍE)

-¿Cómo salimos de este juego?

¡Anda, un juego!

Yo quiero jugar, ¿qué botón sirve para saltar? ¿Este? (RÍE)

¿Este? (RÍE)

¿Este? (RÍE)

Pero, casi. ¡Ta, tatachán!

"Capítulo seis: el capítulo de la violencia supergráfica,

presentado en 'azucorama'.

¿Conocéis la pintura con sal?

Pues, la pintura con azúcar es igual solo que más dulce y pegajosa.

En este dibujo Caín de los dulces presenta al Capitán Calzoncillos

y a Videoazucarín no luchando, sino montados en un tándem.

Espera, ¿y esas hormigas?

Ahora, en lugar de intercambiar puñetazos, comparten helado y,

¡oh, no, las hormigas han vuelto!

Aquí, Caín de los dulces presenta los combatientes colaborando

para restaurar un Dilia Seeburg del 62,

un coche clásico que, ¡no, hormigas por todas partes!

(GRITA)

El tío ese del azúcar me va a fastidiar la cena

y estas hormigas me van a fastidiar todo lo demás.

¡Uy, ay, uy!

(Gritos)

(GRITAN)

(RÍE)

-O sea, ¿y nuestra limonada?

(GRITAN)

(RÍE)

Mira, está ganando puntos como en un videojuego.

Porque esto es un videojuego para él.

Es el jefe final y siempre hay un combo que derrota al jefe final.

Como el sirope, la berenjena y una alfombra afelpada.

Sí, o uno que funcione.

Tranquis, ya me ocupo yo.

(RÍE)

¿También está atascado? ¡Tiene que ser una broma!

¡Ayúdame, mamá!

Mi pequeño hombrecito, Gustavo.

-¿Sabes qué le vendría bien?

-No me digas que un transportador.

Tenemos que averiguar el combo correcto para el capitán.

Necesitamos una distracción. Tranquilos, mi familia se ocupará.

Mamá, papá, ¡que empiece la conga!

(Música)

¡Venga, amigos, uníos a la conga!

(RÍEN)

Eso le distraerá.

Sí, nadie puede dejar de mirar una conga.

Vale, Capitán, prueba a morder, saltar, golpear, arriba, abajo.

Seguro que sirve. Morder, morder, saltar, saltar.

Espera, ¿ahora qué iba?

¡Hala!

Tengo un montón de energía,

voy a aprender a tocar el banjo y a montar un negocio

y a construir una pirámide.

No, no, ¡dos pirámides! (RÍE)

El azúcar lo ha excitado. ¡Es un subidón de azúcar!

Es lo que necesitamos para averiguar el combo.

(RÍE)

(Música)

Ya veo el combo. Yo también, justo ahí.

Ese saltar, patada, morder, izquierda, morder, izquierda,

morder, saltar, patada, saltar, arriba, moverse.

¿Lo ves, Capitán?

(RÍE) ¿Ver qué? ¡Lo veo! Me queman los dientes, es la hora.

Saltar, patada, morder, izquierda, morder, saltar, girar, arriba,

saltar, morder, el corazón es un solo de batería, ¡ñam, ñam!

¡Taca, taca!

(Música)

(RÍE) ¡Buenas noches, Detroit!

(GRITA)

(Música)

¡Se acabó!

¡Yuju!

(RÍE)

(BOSTEZA) Y me desmayo.

¿Qué hago en el lago? ¿Por qué me duele la tripa?

¿Y mis pantalones?

"Capítulo siete: Centrado en los detalles".

El ataque del monstruo fue tan real,

no me puedo creer que estuviera preparado.

Pero lo estaba, mamá. Estaba preparado,

así de geniales este campamento.

Está expandiendo sus horizontes, es lo que un joven necesita.

Berto se apunta para el año que viene.

-Jorge también, aunque sigo pensando que debería trabajar en una granja.

-¿Quieres olvidarte de la granja y dejar al chico

disfrutar del verano? A lo mejor me apunto yo también.

-(GRUÑE) -(RÍE NERVIOSO) Seguramente no.

-Venga, vamos a haceros una foto a los tres, ¿sí?

¡Lo hemos logrado!

Tenemos el campamento que queríamos y Carrasquilla conserva su trabajo.

Sí, ganamos todos. En realidad, el que gana soy yo.

Gustavo tenía razón, era una trampa.

Todas esas cosas nuevas, las motos de agua, el campo de "láser tag",

el bar de tacos,

desaparecerán en cuanto vuestros padres se marchen

y lo mejor es que es culpa vuestra.

¡Patata!

(GRITA)

¿Qué? ¿Usted? ¡Carrasquilla!

¡Se lo diremos a nuestros padres!

Seguid sonriendo chicos,

los dibujos tardan un poco más que las fotos.

Qué bueno.

Adelante, acabáis de convencerlos de que el monstruo

era una actividad el campamento,

¿ahora vais a decirles que era mentira?

¿Por qué iban a creeros? ¿Quién os creería nunca más?

No se saldrá con la suya. Ya lo he hecho,

intentad comerme como en las damas porque no sé jugar al ajedrez.

Es muy complicado.

Hemos tocado fondo.

Entonces solo podemos mejorar.

Nos la habíais colado,

en serio nos habíamos creído que Gustavo odiaba este lugar.

-Le va a encantar cuando le digamos

que volverá el año que viene en lugar de ir

al campamento del espacio.

Por cierto, ¿dónde está Gustavo? No lo veo.

Me equivocaba y mucho.

Jorge y Berto me han derrotado por última vez, ¡por última vez!

Dicen que el fuego se combate con fuego, bien.

Yo voy a crear un infierno.

¡Un infierno que me traerá la 'busetaranza'

en el siguiente episodio,

porque esta es la primera de dos partes!

"¿Por qué se empeñarán en hacer mi trabajo?"

¡Puaj!