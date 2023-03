La terrible traición de latron Pérez

(Música)

Anteriormente en el Capitán Calzoncillos,

Jorge y Berto, nuestros héroes,

iban a ser expulsados por no parar de gastar bromazos.

Así que fueron a quejarse al superintendente del colegio,

el doctor Vil Matarrivales, que les dijo:

"Los directores no pueden inventarse las reglas,

traedme el libro de normas que modificó Carrasquilla

y lo despediré". Pero Carrasquilla lo tenía

en una caja fuerte. ¿Y esa cabeza de oso?

Tío, este resumen es un rollo.

Lo estoy mejorando con osos. Bien pensado, me daré prisa.

Los chicos dieron vida a un pedo, Flatulencio Genialez,

para que robara el libro, pero como se puso chungo

contra todo el cole, pidieron ayuda al Capitán Calzoncillos.

Uf, además, Gustavo no pudo entrar en la superescuela para cerebritos

de sus sueños y nos culpa a nosotros.

Uf, creo que es todo.

Pero ¿qué estás dibujando? La batalla de osos definitiva.

Roboso Pardo versus Caballero Panda,

una rivalidad tan antigua como el mundo

y los osos. (RÍE) Flipante.

++++++++++++++++++++++

"La terrible traición de Latrón Pérez".

"Capítulo uno: la tarta antes de la tormenta.

Si recordáis el episodio anterior,

dejamos a Gustavo hablando con un tipo misterioso

vestido con túnica en una cafetería".

-Solo tú controlas tu futuro.

Sí, ya lo sé.

¿Pero quién es usted

y por qué va vestido de esa manera tan rara?

Motivos dramáticos.

¿Dotor Vil Matarrivales, el superintendente del colegio?

Correcto.

Gracias por decir mi nombre completo y mi cargo.

Usaré mi poder para que seas aceptado

en la Academia Liteplus a cambio de un favor.

Haré cualquier cosa,

excepto ayudar a Jorge Betanzos y Berto Henares.

Necesito que ayudes a Jorge Betanzos y Berto Henares.

Lo he visto venir.

"Estos son Jorge Betanzos y Berto Henares.

Jorge es el de la izquierda, con corbata y pelo cepillo.

Berto, el de la derecha, con camiseta y pelazo.

Recordadlos bien".

Supongo que os estáis preguntando por qué os he traído aquí.

¿Para comer aros de cebolla? Qué bien.

No. Os he traído aquí porque sé que queréis robarme

mi libro de normas.

Así que lo he escondido donde jamás lo encontraréis.

Y si de algún modo dais con él,

os pillaré con las manos en la masa,

acabaréis otra vez en mi despacho, la número 500 y os expulsaré.

(RÍE) ¡Victoria asegurada!

Vale, coged uno.

¡He dicho uno!

No es una victoria tan segura.

¿Qué? Ganaremos.

¿Qué? No os... (SUSPIRA) ¡Masticad!

No es una victoria tan segura. Ganaremos.

Muy bien, pues ya está todo claro.

Totalmente. Las cartas sobre la mesa.

¿Hemos acabado? No, hay que esperar la cuenta.

(Música)

¿Podemos comer más aros de cebolla? ¡No!

"Si crees que este es el ratoncito Pérez, casi aciertas.

¿Que por qué te lo enseñamos? Alguna razón habrá".

(Pedos)

(RÍE)

(SUSPIRA) Estamos a una visita de la expulsión.

Tenemos que llevarle el libro al doctor Vil Matarrivales.

Has dicho bien su nombre. Ese curso valió la pena.

"Bien, ya sabes decir doctor Vil Matarrivales".

Hola, Artufo. ¿Sudando por aquí?

Un poco.

Chicos, ¿ha entrado alguien en vuestra habitación por la noche?

Pero en lugar de llevarse vuestros dientes,

os roba los pedos. ¿En plan Latrón Pérez?

¿Sabéis de quién estoy hablando?

No, pero es una idea genial para un tebeo.

Gracias. Nadie me cree.

Necesito pruebas.

Esta noche me quedaré despierto para atrapar a ese ladrón.

Una guardia, qué buena idea.

No pasaré la noche en su casa para verle sudar y tirarse pedos.

En la de Artufo, no.

Espiaremos a Carrasquilla para saber dónde esconde el libro.

Nos pegaremos como el queso fundido.

¡Guardia!

(Sirenas)

Mmmm, me gusta el queso.

"Capítulo dos: en guardia".

Lo reconozco, cenar de guardia, mola.

Veamos qué hace Carrasquilla.

(TELEVISIÓN) "¿Estás sugestionado porque temes

que puedan sugestionarte?" (SUSPIRA)

Interesante sugerencia. ¡Sí!

"Consulta con tu médico a ver qué te sugiere

para tratar tus sugestiones".

Es buena idea. Lo haré.

Sigue hablando con la tele.

Tío, está más solo que la una.

No se moverá de ahí hasta que se le rice el pelo.

¿Hacemos un tebeo? Tengo una idea.

Yo también. (AMBOS) ¡Latrón Pérez!

"Capítulo tres: el Capitán Calzoncillos

y Latrón Pérez. De Jorge Betanzos y Berto Henares.

Todos conocemos al Ratoncito Pérez,

que es como un hada que cambia dientes por dinero,

lo cual es raro, pero vale.

Pues tenía un hermano pequeño, Latrón Pérez, con L y R,

pero era malvado y no recogía dientes,

sino pedos.

Por cierto, ¿por qué?

Porque estaba construyendo una superbomba pedorra.

Se llevaba los pedos de todo el mundo que, vale,

no nos gustan los de los demás, pero los propios sí.

Y a los niños les encantan cómo suena.

(HACE RUIDOS DE PEDOS)

Y de golpe, ni un pedo. Estaban tristes.

Así que el Capitán Calzoncillos intentó animar a los niños

con globos,

pero solo sabía hacer una serpiente, un gusano y una línea.

Los niños se ponen en plan: "Qué rollo".

El Capitán Calzoncillos se disculpa.

Le dijeron: "Echamos de menos nuestros pedos".

Y él se fue a por Latrón Pérez. ¡Tatatachán!

Cuando le encontró, le dijo: "Deja de robar pedos".

Latrón Pérez contestó:

"Ya es tarde, mi superbomba pedorra

está a punto de explotar. Será un "pedofilio" mundial

y jamás te diré que está en lo alto de la Torre Eiffel,

en Francia, Europa.

Es un secreto.

Y una hora después, tic tac, el Capitán Calzoncillos dijo:

"Ajá, he descifrado el enigma.

Está en lo alto de la Torre Eiffel en Francia, Europa".

Voló hasta allí para desactivar la superbomba pedorra.

Encontró la bomba y... Corta el cable rojo, el cable rojo.

Pero todos eran azulados,

color índigo.

O sea, que tendría que sacrificarse.

Volar hasta el espacio

para alejar la superbomba pedorra de la Tierra.

Poco después, explotó la bomba.

Y lo devolvió a la Tierra donde aterrizó encima de sus globos

que se doblaron formando graciosos sombreros

para los niños".

"¡Bien!", gritaron. Tatatachán y fin".

¿Se ha movido? "¿Te sientes solo?

¿Te gustaría tener amigos?". Ja, ¿quién los necesita?

Lo tengo todo.

Llevó rulos y hablo con mi tele en una casa vacía.

(SUSPIRA) Ya no lo aguanto más.

No va a moverse nunca. Déjame a mí.

¿Diga? Ciao, soy yo, Pedro Pizza.

¿Por qué pones ese acento? No sé, son los nervios.

Oiga, ¿sabe en qué sitio escondió el libro de normas?

Pues claro, Pedro Pizza. ¿Por qué preguntas?

Es que hay un incendio, ¿sabe?

¿Un incendio?

¡Fuego!

(GRITA)

Vamos. (LLORIQUEA)

Ha funcionado mejor de lo que esperaba.

Ahora ya puedes dejar el acento.

¡Fuego!

(GRITA)

(GRITA)

¡Fuego!

Qué fácil ha sido. Menuda vuelta ha dado.

Pero ya sabemos dónde está el libro.

¿Más carne?

Bienvenido a los escondrijos, señor Carrasquilla.

¡Esteban, fuego en tus escondrijos!

¿Qué fuego? No hay ningún fuego.

Me han dicho que se quemaba mi cámara acorazado.

Si me diesen una moneda cada vez que oigo eso,

ahora tendría... 23 centavos.

¿No hay ningún incendio? No,

mis escondrijos son a prueba de incendios.

La garantía de los escondrijos de Esteban.

Como que me llamo Esteban,

su libro está a salvo en la Cámara 17.

La cámara 17, y lo repito para que quede claro.

Parece que hay que hacer una visita

a la Cámara 17. ¿Por qué?

Ah, ya, porque ahí está el libro de normas.

Ya estoy al día. Hay que informarse bien.

"¿Tiene algo que esconder?

Escóndalo en los escondrijos de Esteban,

nuestra red de túneles subterráneos está llena de trampas mortales,

serpientes, brazos mecánicos armados,

más serpientes y una esfinge robot. Así es.

Además de cámaras de titanio impenetrables".

¿Cómo vamos a superar todo eso?

"Esto solo lo superaría una nube de gas viviente,

que, por suerte, no existen. (RÍE)"

Nosotros conocemos una, Flatulencio Genialez.

Pero ya no está.

Y Gustavo destruyó el Elevapor 2000.

¿Y ahora qué?

Necesitamos otra nube de gas viviente.

Tenemos que pedirle a Gustavo

que construya un nuevo Elevapor 2000.

Pero Gustavo no nos ayudará. A menos que le hagamos la pelota.

Eh, amigo. Te hemos atraído... Os ayudaré.

"Capítulo cuatro: amigo-enemigos".

Hala, qué real.

Una nutria pirata.

Y lleva un jamón congelado. ¡Cuidado!

Hay cosas muy frágiles en este cuarto.

¡Ohhh! ¡Basta!

He acabado el nuevo Elevapor 2000 sin vuestra ayuda.

Y ahora podemos proceder a recuperar

el libro de normas.

No, voy a llevarme la máquina para completar mi venganza.

Hala, Latrón Pérez existe.

Quería que Gustavo hiciera un nuevo Elevapor 2000

y vosotros, tontorrones, me habéis hecho el trabajo.

Flatulencio Genialez.

(AMBOS) ¿Flatulencio Genialez?

¿Por qué te vistes así?

Me hice pasar por el Ratoncito Pérez

para acceder a los cuartos y robar pedos.

Con esta máquina, crearé un ejército de pedos.

Todos los no gases se arrodillarán ante mí.

Tú eres Latrón Pérez.

(RÍEN) -¡Debéis temerme!

Me gusta la corona.

¡Silencio, quiero vuestro respeto

u os lo arrebataré junto con vuestros pedos!

(RÍEN) -¡No soy un hazmerreír!

-Gustavo, tienes amigos.

Aquí, o sea, has traído amigos a casa.

¿Os quedáis a cenar?

Es que... Insisto.

Y, dígame, señor Genialez, ¿viaja usted mucho?

-Sí. Como partícula incorpórea

he flotado tres veces alrededor del mundo.

-Un trotamundos, fascinante.

-O más bien un flotamundos.

No paro quieto.

(RÍE) Qué gracioso es, señor Genialez.

¿Ha estado en París? -Oh, "oui", París.

No has vivido hasta visitar la ciudad de la luz.

Déjeme que se la describa con todo detalle.

-Saborearé cada palabra.

Flatulencio no tardará en darse cuenta

de que nos hemos ido, rápido.

Danos acceso a la cámara 17 mientras conseguimos refuerzos.

No estoy a vuestras órdenes, descerebrados.

Academia Liteplus. Ayuda a Jorge y Berto.

Quiero decir, claro. Bien. Quedamos aquí.

(Timbre)

Jorge y Berto, ¿qué hacéis...?

Tatatachán.

No pasa nada. Trabajo del cole.

¿Quién corta el césped por la noche?

¿O sea que el FBI necesita acceder a mis archivos

en plena noche y envían a un niño?

Soy el mejor en mi campo,

tengo muchos contratos públicos y... Qué más da.

(GRITA)

Gustavo, ¿cómo va la cosa?

¿Ese nos cubrirá las espaldas?

Espera, ¿espalda? Vale.

Pi, pi, pi. Eh, ¿qué le has hecho a Esteban?

Le he rociado un potente agente de pesadillas.

(GRITA)

Estará bien.

Deprisa, ese pedo malvado no tardará en aburrirse

de la madre de Gustavo.

Pi, pi, pi. ¿Cómo te atreves?

"Capítulo cinco: Cámara escondrijo".

Eh, tampoco es para tanto.

(GRITAN) Esas tuberías tienen fugas.

¿También funciona con las serpientes?

¿Qué tal? (GRITAN)

Estarán bien.

Tranquilidad, chicos. Yo me encargo.

¡Sí!

(RÍE) ¿Qué?

Pedazo de nudo que he hecho.

¡Ah! Sigamos.

Anda, estas serpientes dan más miedo.

¿Por qué hay un río aquí abajo?

Berto, ¿qué haces?

Está quedando genial. Esto es muy rarito.

Jaque mate.

Ahhh.

Soy esfinge robot, último guardián de los escondrijos.

Si resolvéis mi acertijo, pasaréis.

Si no, pereceréis. Comencemos.

Hundido de fantasma y un sable bailarín

tejían los hilos del tiempo.

Ja. Ay, madre, mi nariz.

Cómo pica.

¡Ah! ¡Venga ya!

¿No puede caerle a nadie más?

No hay tiempo para averiguarlo.

Es esta, la Cámara 17.

Solo necesitamos crear un pedo inteligente para entrar.

Qué asco.

¿Por qué no usamos cualquier otro gas en vez de pedos?

Claro, ¿qué otro gas tienes?

Vale, pues pedos.

Muy bien, Jorge, dale duro.

Allá voy, pero portaos bien, no queremos otro Flatulencio.

(SE TIRA UN PEDO)

Hola, ahora estoy vivo.

Anda, si suena exactamente igual que el otro.

"Porque no podemos pagar otro actor".

(RÍE) Ya, espera, ¿qué?

Oye, necesitamos un favor.

¿Puedes atravesar esa puerta y abrirla desde dentro?

Pues no veo por qué no.

(AMBOS) ¡Sí!

Oh, ahí está el libro de normas.

El pedestal es demasiado.

Ya no tendremos miedo de ser expulsados nunca más.

Ah...

Oh...

Ay que despedir al director.

Ah... ¿Podemos pasar antes por la pastelería?

¿Y luego me diréis quién soy y daréis significado a mi vida?

Claro, pero después de los pasteles.

(AMBOS) Ahhh.

(Pedo)

-Qué predecibles.

Habéis hecho exactamente lo que esperaba que hicieseis

y me habéis regalado un ejército de pedos.

Así empieza una nueva era de dominación gaseosa.

(RÍEN)

-No, no tiene gracia.

Estoy hablando en serio.

-¿No podemos ser todos amigos? -No.

Qué salvaje y qué hermoso.

Eres un monstruo.

Nunca llegó a probar los pasteles.

Te has pasado de la raya, la raya del pastel.

Soldados pedo, ataque pedorro.

"Capítulo seis: el capítulo de la violencia supergráfica.

Esta vez, hemos grabado la violencia supergráfica

con el móvil y la hemos subido a Internet

para que podáis verla en videorama,

con costes publicitarios. Lo siento.

Silencioso pero mortal.

(Música)

Corte maloliente.

(Música)

Cuesco aerostático.

-Los escondrijos de Esteban.

Tenemos un escondrijo para ti.

Por favor, salvadme,

un pedo loco me ha encerrado en uno de mis agujeros

y me quedo sin oxígeno. Shhh.

# Al pobre Esteban hay que rescatar

# sin dilación. #"

Ohhh, no, los pedos salen, no entran.

Soldados pedo, "impedorread".

No te saldrás con la tuya. Ya lo ha hecho, míranos.

Y ahora os encerraré en estos escondrijos para siempre.

Chaito.

No puedo moverme. Demasiada presión.

Bien pensado, Berto.

Tirarnos pedos, nos libera.

¿Qué? O sea, sí, exacto.

Chicos, propulsaos con pedos.

(TODOS) ¡Ahhh!

No lo conseguiremos.

Me peo lo más fuerte que puedo.

Por supuesto.

¡Ay!

Ay, no, están por todas partes.

Vaya, esto no da buena imagen.

¿Habéis escapado?

Bueno, llegáis a tiempo para el "pedocalipsis".

(RÍEN)

"Pedocalipsis". (RÍEN)

-No, no tiene gracia. Es en serio.

¡No estáis atrapados, podéis liberaros a pedos!

¡Apretad las nalgas y disparad!

"Los hinchados habitantes, (GRITA)

volvieron a la normalidad a pedos".

-Ejército de pedos, si los humanos no obedecen,

hacedlos "pedo explotar".

(TODOS) ¡Ahhh!

Hay que detenerlos antes de que nos hagan explotar

a todos. ¿Pero cómo lo hacemos?

Eh, ¿puedo comprar uno, por favor?

Ahhh.

(Música)

Y no salgáis de ahí.

(GRITA) Nunca me quitaré este mal sabor de boca.

"Y así fue". -¡No!

Os habéis reído de todo lo relacionado

con los pedos, los globos, los ruidos, las bromas...

Pero yo no soy una broma,

soy un pedo vivo y orgulloso.

Quiero que se me celebre

no el escarnio, quiero admiración, no burlas.

¿Es mucho pedir

que no me tomen a pitorreo

y que les guste?

Pues te están dando muchos "me gusta".

Perdona, ¿"me gusta" dices?

"Entonces, les gusto".

Me respetan.

Desde este mismo día,

humanos y pedos pueden convivir en paz.

(Vítores)

Mientras continúe recibiendo la admiración de desconocidos.

(SUSPIRA) Ha sido fácil.

Vale, ahora solo hay que...

Espera, espera, ¿dónde está? (GRUÑE) ¿El libro de normas?

Después de que me abandonarais en el túnel,

volví, y había muchas serpientes,

a por el libro que olvidasteis.

No pasa nada. Estoy bien.

Guau, gracias.

Sí, formamos buen equipo.

Acabad con Carrasquilla.

¿Cuándo empieza el espectáculo de magia?

¡Eh, estoy desnudo en la calle!

¡Otra vez! (GRITA)

Y pensar que mañana nos desharemos de Carrasquilla.

Sí.

(SUSPIRA)

(Música)

Mmmm.

A no ser...

que no lo hagamos. ¿Qué?

Si nos expulsan, nos tendremos el uno al otro.

Pero el señor Carrasquilla solo tiene el colegio.

Tenemos que devolverle el libro.

Esa sería la visita 500. Sí.

(Timbre)

¿Eh? ¿Jorge y Berto?

(RÍE) ¡Uhhh!

(RÍE) ¡Ohhh!

"Carrasquilla bailó como si hubiese practicado

para este momento toda su vida, porque así era".

¡Sí!

(CANTA)

(RÍE)

¡Sí! (RÍE)

He imaginado este momento miles de veces

y ahora que ha llegado es aún mejor de lo que imaginaba.

¡Imaginaos!

Ah, lo acabo de hacer.

(RÍE)

¿Qué?

¿Mi libro de normas? ¿Cómo lo habéis conseguido?

No importa. Íbamos a dárselo

al doctor Vil Matarrivales para que le despidiesen

antes de que nos expulsara.

Pero nos pareció algo demasiado ruin

y pensamos que no somos así,

no somos como...

¿Yo?

Sí, usted.

Hemos venido a devolvérselo.

Nos equivocamos y aceptamos nuestro destino,

lo sentimos. Nos disculpamos.

¿Qué?

Ah... No.

No.

No, no, no. ¡Nooo!

¡No podéis hacerme esto! ¡Ahora no!

Estaba tan cerca... Pero teníais que ser buenos.

Hasta os habéis disculpado. Ya no puedo expulsaros.

Esto no me puede estar pasando.

¿Por qué me habéis devuelto mi... eh... libro?

Un momento. Este no es el libro de normas.

Es un libro de cocina.

¡Un libro de cocina!

Sí, el libro de cocina de mi madre.

Cambié los libros.

Sabía que no podía fiarme de dos blandengues

de mentes diminutas como vosotros.

Así que yo se lo he entregado a él.

(AMBOS) Doctor Vil Matarrivales, superintendente del colegio.

¿Hace mucho que está ahí? Correcto.

Ese soy yo.

Y, señor Carrasquilla,

por crímenes contra la educación pero sobre todo por garabatear

normas en el libro de normas, queda despedido.

¿Qué? Jorge Betanzos y Berto Henares,

por vuestro historial de mal comportamiento

que ya no puede ser tolerado en este colegio,

tengo el honor de expulsaros.

Pero... Espera, no he acabado.

Mi verdadero nombre no es Vil Matarrivales.

Dicen que os gusta cambiar letreros, cambiad las letras

para descubrir mi verdadera identidad.

¿Tenemos que hacerlo? ¿No nos la puede decir?

No, lo estáis estropeando.

¿Salto maloliente? ¿En serio? ¿Eso es un nombre?

Rival malvado. Caliente. Ahora un nombre de verdad.

Ah... Espera, creo que lo tengo.

Ya lo veo. Pero...

(AMBOS) ¿Gustavo Lumbreras?

¿Yo? ¿Tú? ¿Mi? ¿Tú qué?

Así es.

Soy el Gustavo Lumbreras del futuro.

Ah,

y soy un cíborg.

(GRITA) He viajado en el tiempo

para arreglar los errores de mi pasado

y deshacerme de todos vosotros.

¿Qué? De ti no, Gustavo.

Soy el futuro Gustavo Lumbreras.

Vosotros tres estáis acabados.

(RÍEN)