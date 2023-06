La lunática locura de laserdilla

(Música)

Aquí tienes una encuesta.

Y otra para ti

e incluso he traído una para vosotros.

"Estos son Jorge Betanzos y Berto Henares.

Jorge es el de la izquierda, con corbata y pelo cepillo.

Berto, el de la derecha, con camiseta y pelazo.

Recordadlo porque los recuerdos son preciosos

y el equipaje es para siempre".

(Pedo)

Escuchad, chicos.

La Federación de la Unión Nacional de Campamentos,

es decir la F.U.N.C.,

quiere saber lo que opináis del campamento.

Mañana me reúno con ellos para entregarles estas encuestas.

Así que necesito que las rellenéis hoy.

-Oh, mi "peo". Estamos aquí mismo, a su lado.

Le oímos perfectamente.

Si la rellenamos, ¿habrá fuegos artificiales?

¡No!

Hagamos un recorrido por nuestros recuerdos

para celebrar lo bien que lo hemos pasado este verano.

¿Nos está hablando a nosotros?

"# Aventuras por doquier.

# Momentazos sin igual.

# Este campamento guay # nunca estuvo mal.

# Amigos de verdad # y ambiente tan total.

# Sí, nuestro campamento # es el mejor.

# Du, dubi, dubi. #"

Caray, cuantos buenos ratos.

Ha sido difícil meterlos todos. ¿De qué está hablando?

Ha puesto nuestras caras sobre fotos.

Y usted no se casó.

Y si lo hubiera hecho, no habríamos asistido.

Estuvisteis y me hicisteis regalos.

Nada de eso pasó. Son vuestros recuerdos y punto.

"A todas las unidades,

tenemos un rinoceronte fugado dirigiéndose al sur

por la calle Macguffin.

Procedan con precaución porque es un rinoceronte".

# Jorge y Berto hacen tebeos. #

Es molón. Uy, qué bien.

# Están de campamento # y Carrasquilla está también.

# Movieron, pues, un hipnoanillo # y le hicieron bailar.

# Y en Capitán Calzoncillos, # sin querer, se convirtió al final.

¡Tatatachán!

# Con un chasquido se transforma # y se pone a volar.

# Y recordad que, si se moja, # volveremos a empezar.

# Poniendo todo junto, # ¿qué podría salir mal?

# Aquí, la canción # del Capitán Calzoncillos

# va a acabar. # De Jorge Betanzos y Berto Henares.

¡Tatatachán!

"Capítulo uno: grupo de enfoque".

Me flipa que intentara que creyéramos

que el campamento estuvo bien.

Pero la reunión de negocios de Jessica

parece productiva. Eso no ocurrió.

¿Pero por qué le preocupa?

Porque no quiere perder el opuesto.

¿Cómo lo sabes? Está claro.

Se trata de una entrevista de trabajo

para ser director de campamento el año que viene.

Si las encuestas van bien, está dentro.

¿Y si van mal?

Desaparecerá como este Kampachi o sushi de cola amarilla.

¿De dónde lo has sacado?

Dante es aprendiz de chef de sushi,

quizá lo conozcáis como el tirano del atún.

-(GRUÑE)

Está acabado.

Cuando todos cuenten la verdad,

la F.U.N.C. sabrá que nuestro campamento es

más bien una prisión. Y todo acabará.

Me apunto. Un momento.

Si lo hacemos, nos fastidiará el resto del verano.

Nada de fuegos artificiales, nada de nada.

Berto, este verano ya está perdido.

Es por los que están por venir.

Porque las necesidades de muchos veranos

son más importantes que las de uno solo.

Sí, no lo hacemos por nosotros, sino por los nosotros del futuro.

Eh, Dante, ¿qué recomiendas?

Tomará un erizo de mar.

Me da yuyu, pero confío en ti.

Muy bien. Es hora de leer las encuestas.

Vamos a ver.

"El señor Carrasquilla nos abandonó en el bosque,

nos utilizó como mano de obra gratuita

y nos obligó a hacer barcos con basura.

Inundó el campamento con agua del váter,

nos obligó a trabajar haciéndolo pasar

por una búsqueda del tesoro".

(GRITA) ¡Mentiras!

Aunque sea verdad, sigue siendo mentira.

Estas encuestas me hacen parecer un monstruo.

(GRUÑE) La F.U.N.C. no me aceptara así.

Pues que no sepa nada.

(GRITA) ¿Cómo has entrado aquí? Por la puerta.

Ah, ¿qué quieres? Estaba hablando conmigo mismo.

Quiero salvar su trabajo.

La F.U.N.C. no le renovará cuando vea estas encuestas.

Ah, ¿cómo sabes lo de la F.U.N.C.?

¿Quiere mi ayuda o no? ¿Qué gano yo con eso?

Su trabajo, acabo de decirlo.

Ah, continúa. Estos son encuestas vacías.

Rellénelas a su favor y entrégueselas a la F.U.N.C.

¡Genial! ¿Por qué no se me había ocurrido?

Porque no es como yo.

Pero ya me lo pagará. ¿En cómodos plazos?

Invertí mis ahorros en el guacamole.

Ah, debería haberlo guardado en un sitio refrigerado.

¿Qué? ¡Ay, no! ¡Estoy arruinado!

Quiero que este campamento sea pro Gustavo.

Nada de aire libre, nada de deportes, solo matraces,

muchos matraces. Hecho.

¿En serio? Por supuesto.

Los deportes cansan, el aire libre quema

y sé qué es un matraz.

Es un recipiente que se usa en laboratorios.

-(GRITAN) ¿Cuánta gente hay en mi despacho?

Carrasquilla va a cambiar las encuestas.

Las clases de leer los labios han valido la pena.

"Enhorabuena, ahora puedes leer los labios".

Pues las volveremos a cambiar.

"Capítulo dos: cambio rápido".

Por eso me encanta el señor Carrasquilla

y soy parte de la "carrasquillación".

Además, soy un niño y no el señor Carrasquilla.

Y fin.

Guardaré las encuestas en mi maletín

y me iré a dormir hasta mañana por la mañana,

cando me las llevaré a mi reunión matinal

con la F.U.N.C. para mantener mi trabajo.

"Eh, explicar las cosas demás es mi trabajo".

Dije de caco, no de poli.

Oh, ya decía yo que vestir de poli para un robo era muy atrevido.

"A todas las unidades,

el rinoceronte está en el almacén de aguacates.

Hay hoyos por todos lados. Traigan redes.

Eh... Y cilantro".

¿Tienes una radio de policía? Lo hace más creíble.

Tengo las encuestas.

Cambiémoslas por las falsas y larguémonos.

Le dije que intentarían cambiarlas.

¿Entonces no es el fantasma del pasado?

Agente, detenga a ese chico.

Eh... Baje la voz, señor.

¿Le importaría decirme qué hace aquí?

¿Yo? Ah... Bueno, yo...

Verá... (RÍE) Es que...

Vale, soy culpable.

Lo hice todo, incluso lo que no hice yo.

Pero será melón. Es Berto.

¿Berto es policía? No, es un disfraz.

Lo que significa que no iré a la cárcel.

Lo tengo hecho para el verano que viene.

No si le entregamos las encuestas reales a la F.U.N.C.

Esas son las de mentira.

No si le entregamos estas encuesta reales a la F.U.N.C.

Bien jugado, ¿pero cómo lo haréis

cuando el campamento esté encerrado?

Observad.

(Música)

El Encierra-campamentos 2000.

Hay tantas trampas que ni yo recuerdo

dónde las he puesto.

Y si por algún milagro las esquivarais,

la valla láser del perímetro os detendría.

No nos puedes encerrar para siempre.

No, solo hasta que la F.U.N.C. renueve a Carrasquilla

como director del año que viene.

El campamento se adaptará a mi voluntad.

Pero yo estaré al cargo. Solo de nombre.

A cargo de los nombres, como Antoine y Brenda.

¿Puedo salir a regar mi planta?

¡No! ¡Ya la riega demasiado!

Los caminos iluminados y los edificios son seguros.

Todo lo demás es peligroso. ¿Tan malo será?

Como una fiesta sorpresa de hombres lobo.

(GRUÑEN)

Necesitamos ayuda. Parece un trabajo para un tebeo.

"Capítulo tres: el Capitán Calzoncillos

y el retorno de los P.E.D.O.R.R.O.S.,

Portentoso Equipo De Operaciones de Rescate Rápido,

Original y Seguro. De Jorge Betanzos y Berto Henares".

"Pues, pues, pues una vez,

el Capitán Calzoncillos llamó al programa de radio matinal

del conejo y el gorila

y ganó unas vacaciones en la isla "No es una trampa".

Pero el gorila era el doctor Cascarrabias,

que llevaba un disfraz de gorila.

¿Cómo se llama? Doctor Cascarrabias.

No os oigo. Doctor Cascarrabias. Mejor.

Llevaba un disfraz y se había labrado

una carrera en la radio para vengarse

por aquello de la cúpula del destino de otro tebeo.

¡Cúpula del destino!

Porque, en realidad, la isla "No es una trampa"

era la isla "Trampa". No me sorprende. Se veía venir.

Por suerte, los P.E.D.O.R.R.O.S., unos aventureros diversos

que no pegan nada como equipo, pero lo son,

estaban allí, porque habían llamado al programa del quinqui y el tejón.

Y también ganaron unas vacaciones a la misma isla,

porque las coincidencias ocurren.

Pero el doctor Cascarrabias no le suponía un problema.

He hecho trampas para todos.

Como la mina de la mente, el puñediente,

el empollón sobre el hilo y muchas más.

Pero gracias a Neuronas, la lista,

Golpes, el fuerte, Guiños, la veterana,

y Códigos, el hacker, y el resto,

las trampas no les hacían nada.

Así que el doctor Cascarrabias sacó su as de trampas,

su Laserdilla, un monstruo hecho de láseres,

lo cual es increíble, pero a la vez peligroso.

Y el Capitán Calzoncillos gritó: "Tatataláser".

¿Qué iba a decir si no?

Por suerte, Códigos le dio a los demás

punteros láser porque le hacían descuentos

en la empollonería. Y hubo una gran pelea láser.

Pero el Capitán y los P.E.D.O.R.R.O.S.

eran demasiados láseres para el monstruo láser.

Y cortaron la isla en pedazos como un pavo a lonchas.

Así que el doctor Cascarrabias tuvo que buscar un trabajo

como colaborador en el programa matinal

de Turny y la mofeta. Vale, fin".

Es genial volver a reunir a los P.E.D.O.R.R.O.S.

Neuronas, Guiños, Golpes y Códigos

y tenemos caras nuevas y nombres en clave.

Sudores, Peos, Ayudas y Dolores,

bienvenidos a los P.E.D.O.R.R.O.S. 2,

la fuga de Campcatraz.

Es solo un modelo de marketing, no está acabado.

Manos a la obra. Es una situación de vida o muerte.

Esperad, ¿podríamos morir?

No, a no ser que algo salga terriblemente mal.

O sea que podría pasar. Olvidad lo que he dicho.

No nos pasará nada, a no ser que pase.

Chicos, somos los P.E.D.O.R.R.O.S.,

podemos afrontarlo todo y esta vez tenemos que enfrentarnos

al Encierra-campamentos 2000 y salir de aquí

para contarle la verdad a la F.U.N.C.

¿Cómo? Sigo sin tener habilidades especiales,

así que solo soy una carga. Tenemos un plan

y os lo contaríamos, pero preferimos enseñároslo.

Con una animación de plano o planimación,

como en las pelis de atracos.

Neuronas se encargará de detectar las trampas,

porque es nuestro cerebro. Está claro.

Golpes placará los desafíos físicos.

Literalmente. Me encanta placar.

Peos, Ayuda y Dolores hundirán las trampas psicológicamente.

Les haremos sentir que no pertenecen a ningún lugar.

Al igual que la otra Sofía.

Cuando encontremos pasadizos angostos,

Sudores se deslizará entre ellos. Llamadme desliz.

(RÍE) Espera, soy Sudores, no importa.

Y cuando nos enfrentemos a una trampa extraña,

como un brillonado, Guiños hará de las suyas.

# Pensamiento creativo. # ¡Pensamiento creativo!

Y si surge un problema tecnológico, Códigos podrá hackearlo.

O nos quedaremos atrapados porque ayer no conseguía encender

el móvil. Leoncio, eso es un panal.

Por fin. Perdonad, pero tengo que cogerlo.

Solo habrá que llegar antes que Carrasquilla,

decirle la verdad a la F.U.N.C. y ¡pum!

nuestros futuros veranos serán sin Carrasquilla.

Te das cuenta de que no va a ser así, ¿no?

Claro que sí.

Luego nos sentaremos a ver los fuegos artificiales.

Una vez entremos en la zona peligrosa,

ajustaos al plan. Y, sobre todo, mantened la calma.

(Alarmas)

¡Nuevo plan! ¡Sálvese quien pueda! ¡Pánico!

Jo, la simulación se quedó corta.

-A ver, ¿por qué tiene tanta seguridad está bola gigante?

Es una bola. ¡Ah!

-Eso es trampa.

-# Cero creatividad. #

-¿Crema de cacahuete?

Por lo menos no es tecnológico. Mi móvil no para de morderme.

(HACE RUIDOS)

(JADEAN) Chicos, hemos llegado al perímetro.

¿Chicos?

Solo quedamos nosotros, pero podemos lograrlo.

(GRITA) ¡Podéis lograrlo!

(RÍE) No podéis gracias a mi sistema

a prueba de fallos en Lasentinela 2000.

Centinela, suena a enjuague bucal. O a pastilla para atención.

No, es una combinación de láser y centinela.

Es muy ocurrente. Observad.

Es Laserdilla, de nuestro tebeo.

¿Laserdilla? Ese nombre es mejor. Os lo robó.

Soy Laserdilla, una presión viviente de pura luz.

También organizo fiestas, eventos grupales y conciertos.

No, ya no. Ah, vale.

Entonces solo lo de la prisión.

¿A quién le gustan los caballos que bailan?

(Relinchos)

¡No, nada de luces!

"Capítulo cuatro: cúpula bailarina".

Ah, hola, perdedores del láser.

Voy de camino a la reunión con la F.U.N.C.

en la casa de los gofres para darles las encuestas falsas

que llevo en mi maletín

y que me renueven como director del campamento

para el año que viene. "Eso lo dice el narrador.

¿Por qué me quitas el trabajo?" ¿Qué, pasándolo bien?

¿En una prisión láser? No. ¿Cómo íbamos a disfrutarlo?

Porque el año que viene, esto os parecerá

una fiesta de bolera.

Les mandaré recuerdos vuestros a la F.U.N.C.

Un momento, ¿y mi coche? (GRITA)

No saldremos nunca de esta prisión.

Sí, nuestro último plan nos ha metido aquí.

Y el próximo nos sacara de aquí. He hecho los cálculos.

-Porque somos los P.E.D.O.R.R.O.S. y podemos con todo.

-Y nos mantenemos unidos al igual que los macarrones

que he usado para crear nuestro póster.

¿De dónde has sacado la pasta? # No preguntes. #

-O sea, hundimos a todos los demás, pero entre nosotros nos levantamos.

-Literalmente, yo os levanto. (RÍEN)

(Música)

-¿Alguien sabe cómo se apaga esto? Nosotros.

Porque somos los P.E.D.O.R.R.O.S. (TODOS) ¡P.E.D.O.R.R.O.S.!

-A ver, ¿cómo se anulan los láseres?

(AMBOS) Con espejos. -¿Cómo lo sabéis?

Lo vimos en los lasereños.

Soy Billy. -Y yo soy Billy.

-Y yo también soy Billy. (TODOS) Y somos los lasereños.

-Shhh.

Hala, me están apuntando con un láser.

-Algunos dirían que el espejo refleja ondas electromagnéticas,

otros dirían que refleja partículas de fotones,

pero ambas calles llevan al mismo lugar.

¿Alguien tiene un espejo?

Pequeño, mediano, grande, con luz y de aumento.

Venga, elegid. ¿Qué hay de Gustavo?

Yo me ocuparé de él, pero me la debéis.

(RÍE) Hola, láseres inferiores.

Espero que hayáis pasado mala noche. Yo estoy bien.

He rediseñado esta chapuza y la he convertido

en algo glorioso. Adiós, pistas de tenis.

Hola, "gustavario".

¿Gustavario?

Es un lugar perfecto para un espectáculo de láseres.

¡No! Tu trabajo es contener, no entretener.

Ohhh.

Fíjate en estos planos.

Bufón fotónico. ¿Qué? Pero si no me he movido.

-Oye, Gustavo. ¿Eh?

¿Por qué no damos una vuelta y me cuentas tus planes?

¿Una vuelta? ¿Quiénes?

Una vuelta tú y yo.

¿Nosotros? ¿Juntos?

Sí, nosotros. Los dos solitos.

¡Deja que salga!

Te van a encantar mis planes

para el nuevo laboratorio de hongos.

Sí, me entusiasman los hongos.

Pase uno completada. Iniciando fase dos.

Oye, Laserdilla,

¿por qué dejas que Gustavo aplaste tus sueños láser?

-Porque fue mi creador.

-Pero eso no significa que sea tu jefe.

O sea, si quieres montar un espectáculo,

tendrías que hacerlo. -Yo conozco la música perfecta.

La canción de los Lasereños.

-Esa música es... ¡Genial! ¡Adelante!

(TODOS) ¡Sí! ¡Bien! ¡Yuju!

Fase dos completada. Iniciando fase tres.

¡Leoncio, los espejos!

(Música)

Lo he logrado. He encontrado algo que puedo hacer,

no soy una carga. Prepárate, Sudores.

(Música)

Perdone, ¿qué dice?

Sí, son las mejores encuestas de la historia.

(RÍE) ¿Quiere darme el puesto de por vida?

Bueno, tendré que preguntárselo a mi mujer,

quien es totalmente real y con la que estoy casado.

"A todas las unidades,

se ha avistado al rinoceronte fugado en la autovía 28".

Eh, yo estoy en la autovía 28.

Oh, no, un rinoceronte.

¡Un rinoceronte!

Y por eso voy a eliminar toda la vida natural del lugar y...

(GRITA) ¿Qué es este jaleo?

Ah... Nada.

¿Y dónde están Jorge y Berto?

¿Quién? (GRITA) Tenías un solo trabajo.

Pero no es el trabajo que quiero.

Yo lo arreglaré.

Es hora de activar el protocolo lasético.

(Música)

Detén a Jorge y Berto.

¿Por dónde íbamos, Erika?

Gracias por echarnos un cable, señora.

¿Por qué dice que no puede conducir, agente?

Yo soy el agente de la ley.

Yo hago las preguntas, señora.

¿Ese es el señor Carrasquilla?

¡Mire a la carretera

y llévenos rápido a la casa de los gofres!

(GRITAN)

Estoy bien.

Y...

desmayándome.

¡Laserdilla! ¿Qué haces aquí?

He venido a detenerlos.

¿Qué te has hecho? ¿El peinado?

Espera, has cambiado de verde a rojo.

Me gusta. (GRITA)

Además, ahora das miedo. Eso no me gusta.

(JADEA) (RÍE)

¿Creéis que podéis alejarme de la F.U.N.C., chicos?

(RÍE) (JADEA)

Bueno, pues no.

Al igual que... (JADEA) ese rinoceronte.

Porque nadie puede frenar

el express de Carrasquilla. Chu, chu.

(GRITA) -(GRITAN)

Necesitamos al Capitán Calzoncillos.

¡Tatataláser!

¿Puedes hacer una morsa fregando los platos?

No está haciendo un espectáculo, ¡es un monstruo!

En ese caso, es hora de apagar las luces.

Pero no del todo porque tengo miedo a la oscuridad.

"Capítulo cinco: el capítulo de la violencia supergráfica.

Presentado en lasertagorama,

porque ¿por qué luchar cuando puedes jugar?".

¿Cuánto empieza el juego? ¿Sonará la campana o...? (GRITA)

¡Me han dado!

He averiguado de dónde sale en láser,

así que ya podéis prepararos.

(GRITA) ¡No vale, me han vuelto a dar!

Esto está muy oscuro, nadie me encontrará aquí.

Oh, no, ¡me han visto!

(GRITA)

Esos láseres me han chamuscado. Va a ser difícil masticarme.

(Música)

Tío, los láseres no paran de golpearlo.

Tenemos que detenerlos. Espejos.

¡Capitán Calzoncillos, pilla los espejos del autobús!

¿Qué le quite las orejas? ¿Y cómo nos oirá?

Ah, no son orejas, tú hazlo.

(GRITA)

(Música)

Hecho.

Ah, es como mirarse en un espejo,

porque me estoy mirando en un espejo.

Refleja los láseres de Laserdilla hacia el estanque.

¿Para que pueda pescar?

¡Ah, no! El agua desvía en láser.

Vaya, Charlie, el maldito arroyo ha desviado mi láser.

-Eso es porque el agua tiene un índice refractivo mayor

que el aire, desviando así la trayectoria de los fotones,

so memo. -¿Queréis un poco de sushi de erizo?

-(GRUÑE)

Los puñetazos está más cerca de lo que parece.

¡Oh!

¡Oh!

¡Uh, oh, ohhh!

¡Ohhh!

(GRITA)

(GRITA) ¿Por qué estoy mojado?

¿Y mis pantalones?

¡Oh, no, llego tarde a la reunión!

(JADEA) No pares.

(JADEA) Vamos. Es hora de F.U.N.C.

Jorge, Carrasquilla se escapa. ¿Tú crees?

Vamos más rápidos que él y estamos aquí parados.

Express de Carrasquilla, ¡Chu! (COGE AIRE) Chu.

¿Le damos ventaja? No hay otra.

Es el único modo de hacer esto emocionante.

(Música)

(HABLA LENTAMENTE) Jorge,

podemos lograrlo.

(JADEA) (HABLA LENTAMENTE) Sí, podemos.

¿Por qué habláis así? ¡Corred de forma normal!

Somos vosotros del año que viene. Vais a fastidiarla.

Te lo dije.

Pero, primero, hay un cartel que arreglar.

"Estanque contaminado.

Para observar, no para nadar, porque está contaminado."

(RÍE) "Lanzar pis y caca de rana en el estanque."

(RÍEN) Eso explica la contaminación.

-Chicos, nos estáis matando. Daos prisa antes de liarla.

Venga, nosotros del futuro, vosotros también lo haríais.

Cierto, pues somos vosotros.

"Capítulo seis: llegando tarde al despido".

(Música)

Lo logramos. Lo hemos hecho emocionante

y hemos ganado. Sí, ha sido pan comido.

Arre, señora. ¡Arre!

Ay, oh.

Hola, miembros del Comité de la F.U.N.C.

Aquí tienen las encuestas. Son superreales.

¿Son salchichas de pavo?

No es verdad. Las ha falsificado.

Es un director terrible. ¡Mentira!

No había visto a Jorge y Berto en toda mi vida.

¿Eh? (RUGE)

(RÍE) Y, por supuesto,

no sé nada acerca de ese monstruo-láser

que permití que creara uno de los campistas

para encarcelar a los demás.

(TODOS) ¡P.E.D.O.R.R.O.S.!

"Y bien, ¿la F.U.N.C. renovó a Carrasquilla

como director del campamento?"

"Capítulo siete: ¿tú qué crees?"

-(RÍE) -"No, pero contrataron a Laserdilla

para ser el coordinador oficial de láseres del campamento".

Lo hemos logrado.

Hemos salvado a los futuros veranos de Carrasquilla.

Porque somos los P.E.D.O.R.R.O.S. (TODOS) ¡P.E.D.O.R.R.O.S.!

(GRUÑE) ¿Cuánto falta para nuestra venganza?

En cuanto pulse este botón en mi Vengacitrón 2000.

¿Quieres bailar? Ah.

¿Gustavo? Sí.

Nunca le pidas a un genio que haga el trabajo de un hombre.

¿Qué ha hecho?

# Laserdilla, # Laserdilla

# todo lo destruye.

# Con los rayos láser

# nuestro campamento obstruye.

# Ahhh, ahhh, se fue. #

Esto... No hacían falta tantos fuegos artificiales.

Es verdad. Pero ha sido cruel.

Ya te digo. Ohhh, ¿qué he hecho?