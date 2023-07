(Música)

"Estos son Jorge Betanzos y Berto Henares.

Jorge, a la izquierda, con corbata y pelo cepillo.

Berto, a la derecha con camiseta y pelazo.

Recordadlos bien. Se están preparando para el maratón

de historias junto al juego de esta noche

y están tensos porque todos esperan

que su historia sea la más terrorífica."

Vuestra historia será la más terrorífica.

Me espero lo mejor de lo mejor.

-Vuestros tebeos son estelares

y seguro que vuestra historia será aún mejor.

-Mis expectativas están por las nubes como un cohete.

# ¡Hasta el cielo! #

-No la fastidiéis.

"Buscan la historia perfecta pero no la encuentran."

¿Y un vampiro que vende coches que no funcionan?

Un "estafampiro".

Y que no bebe sangre, bebe batidos de jamón.

Un "estafajamonpiro".

Y que en vez de volar, va subido en una oveja.

Un "estafajamoncorderompiro".

Ah... Qué basura.

Pero ¿qué nos pasa? Tranquilo, tío.

Tenemos toda la noche

para encontrar la historia perfecta.

(AMBOS) ¡El sol!

(NIEGA)

(GRUÑE)

(NIEGA)

(RUGE)

¿Qué tal? (NIEGA)

"Estaban sin ideas hasta que..."

-Sofía uno, te has pasado el hilo dental de maravilla.

Otra Sofía, te lavas tan mal los dientes

que caerás víctima de...

Caramelindadienteston. (AMBOS) ¿Caramelindadienteston?

-Caramelindadienteston.

(AMBOS) ¿Caramelindadienteston?

-Caramelinda.... # Porque el lector de tebeos...

# Es molón. # Huy, qué bien.

# Están de campamento. # El Carrasquilla está también.

# Cogieron pues su mismo anillo # y le hicieron bailar

# y en Capitán Calzoncillos # sin querer se convirtió al final.

# Con un chasquido se transforma # y se pone a volar.

# Y recordad que si se moja, # volveremos a empezar.

# Poniendo todo junto, # ¿qué podría salir mal?

# Aquí la canción # del Capitán Calzoncillos

# va a acabar.

# De Jorge Betanzos # y Berto Henares. #

"El dantesco drama de la desgraciada dentista."

"Capítulo 1. ¿Verdad o empaste?"

"Jorge y Berto estaban intrigados con la leyenda

de Caramelindadienteston y le pidieron a Jessica

que les contara más detalles,

solo que Jessica no era una fuente muy fiable."

-Caramelinda fue una dentista en la era jurásica

y además también inventó los colmillos de vampiro o algo así.

Eso fue lo que me dijo mi abuela pero ella es mayor.

Ya seguimos nosotros.

Según la tribuna del campamento de verano,

Caramelindadienteston fue una dentista del siglo XVIII

rechazada por sus métodos radicales.

Y según la Gaceta del campamento de verano, la desterraron.

Tío, lo único peor que los dentistas

son los fantasmas.

¿Y si te digo que el fantasma de Caramelinda aún vaga

por este bosque en busca de dientes?

Que tenemos una historia. Mejor. Una historia

de una dentista fantasma. ¿Metemos un hombre lobo?

Igual de repuesto. Por nuestra noche.

"Escuchadme, esta es mi noche.

¡Ah! Micro abierto, micro abierto.

Como os decía, después de que nos aburráis

con vuestras mediocres historias,

yo causaré sensación con una narración perturbadora.

La he escrito yo mismo."

Soy el hombre más escalofriante del mundo.

¡Ah!

"Porque nadie da tanto miedo

como el conde "Torráscula".

(RÍE)

Soy... Soy yo.

(GRITA)

Que alguien apague el micro.

Vaya ruido.

Esta va a ser su noche. ¿No era la nuestra?

Lo es. Le pondremos los pelos de punta.

Si no tiene ningún pelo. Tiene uno

y se lo pondremos de punta.

Yo se lo pondré de punta con un thriller futurista inspirado

en la ciencia ficción de "Destello futuro".

No la habéis visto, ¿no? Sí.

Es esa serie en la que todos están deprimidos en el futuro, ¿no?

¿Quieres conducir nuestras aerocápsulas

y hablar sobre la distopía

y tomar fotos con nuestros ojos fotográficos?

-¿Con qué fin?

-Aerocápsulas.

No lo entendéis ni tampoco entenderéis mi historia,

que os hundirá. Y si no la entendemos,

¿cómo nos va a asustar? La contaré para tontos.

Me gusta "Destello futuro". Te hace pensar.

Y es original. "Y será la mejor serie

en los premios Pulgar hacia arriba."

-Aerocápsulas...

Historias junto al fuego esta noche a cargo de Carrasquilla.

Traed pantalones de repuesto.

Aparca tus pedos en el baño y serenata de cuescos.

(RÍEN)

Perfecto. Qué bueno.

"Capítulo 2. Un susto para recordar."

Y la duquesa se miró al espejo y se dijo: "Por mis siervos,

estoy más divina que nunca".

Y entonces la criatura se acercó

con su sombra desaliñada y la duquesa encendió la vela

y dijo: "Oh, qué creatura más horrenda".

La criatura era...

¡la otra Sofía!

Porque la otra Sofía no se cepilla el pelo...

¡jamás!

-¿Quién va? Cuanto antes acabemos

las historias cutres, antes llegaremos a la buena,

que es mi historia.

Y entonces los robots se fusionaron con su ADN humano

y no se sabía dónde empezaba el robot

y dónde acaba el hombre porque era...

¡La singularidad!

¡La singulari...! ¿Y eso qué es?

¿Va en serio?

Es cuando los robots toman el poder. ¡Es aterrador!

No tanto.

"Destello futuro" es una serie rompedora.

¿"Destello futuro"? ¿Es una tienda donde venden solo lámparas

como "Solo lámparas"?

- # Directa a la quiebra. # -Oh...

Este trasto me hace sudar más de lo normal

y eso es mogollón.

-Venga, el siguiente.

-Porque ni siquiera una bala de plata puede evitar

que los hombres lobo se enamoren.

# Final agridulce. #

(LLORA)

¡Siguiente!

¡Siguiente! ¿A alguien más

le arden las rodillas? ¡Siguiente!

Bueno, basta de bodrios. Ya es hora de encender el fuego.

Ya lo hemos encendido. Sí, tiene las llamas delante.

Chitón. (CARRASPEA) Veamos...

(TOSE) Vais a asistir a algo muy especial.

Tres tristes tigres trigal trigo.

¿Qué clavito clavó Pablito?

¡Soy el más grande! ¡Arriba!

Era una noche oscura de tormenta. ¡Ah!

Bueno, no me hacen falta. Eran para dar espectáculo.

(RÍE) Ni si quiera había nada escrito.

(RÍE) No, en serio.

El caso es que había un sitio y el sitio estaba oscuro

y allí había una cosa siniestra

y había un tiburón, un señor tiburón

y un cuchillo, un señor cuchillo.

Y el señor tiburón dijo...

Dijo: "Voy a comerme a alguien".

Y el señor cuchillo se quedó en plan: "Eh, no,

no creo que voy a...". Bueno, ya sabéis,

porque ya había estado en el otro lado.

(TOSE) Venga, Carrasquilla, no la fastidiosas.

Y entonces... ¡Oh! He perdido las llaves.

(RÍE) Hace calor.

Me late el corazón como un zapato en la secadora.

(RÍE) Pero ¿a que da miedo?

O sea, hasta ahora ha sido horripilante, ¿verdad?

Ya no me siento tan mal por estar atrapado

en una carcasa robótica.

-Oh, esto es lo más triste del mundo.

Más triste que la fiesta de cumpleaños de la otra Sofía.

Me piro ya, gracias por tus regalos de cumple.

No, no, no.

Esperad, esperad, no he acabado. ¡No he acabado!

Porque también había esqueletos, ¿vale?

¡Y un ataúd!

¡Ah! Y telarañas.

(RÍE)

Muchas telarañas.

Oh, eso no son más que adornos de Halloween.

¡No! Es la mejor historia de miedo de la historia

y estáis en shock, salta a la vista.

Por eso parece que esto sea un desastre descomunal.

(RÍE) ¿Qué ha sido eso?

Ay, que me da.

"¿Qué ha sido eso?", diréis.

Ay, que me da otra vez.

¿Habrá sido el viento?

¿O tal vez sea el incansable fantasma

de Caramelindadienteston?

No me asustan los fantasmas.

(GRITA)

Y a mí no me asustan los dentistas.

(GRITA)

Hace mucho, en la edad media dental,

Caramelindadienteston quería que todos se lavaran los dientes,

se pasaran hilo dental y se hicieran revisiones

porque los tenían fatal.

Los aldeanos decían: "¿Qué hay mejor que el sirope

y los caramelos? ¡Nada!".

Así que arrojaron a Caramelinda al bosque frío y oscuro

y Caramelinda juró vengarse.

Construyó un búnker secreto lleno de aparatos dentales diabólicos,

entre ellos, el "dientiextremo", el arma dental definitiva.

Pero los aldeanos se enteraron

y sellaron a Caramelinda en su búnker

y nadie la volvió a ver.

Nosotros hemos encontrado el búnker

y hemos entrado.

(TODOS) ¡Oh! Pero estaba vacío.

O no.

Eh... Lo estaba.

Pero entonces oímos un ruido

y sonaba justo así.

Como un taladro dental.

Vámonos de aquí. Ya es tarde.

¡Está aquí!

Caramelindadienteston.

(GRITAN)

(GRITAN)

-¿Ves? Se lo han tragado.

Menuda historia de fantasmas.

Vale, bajadme ya.

-Este arnés no va a soltarse solo. -Tengo los pelos de punta.

La mejor historia del mundo.

Mi abuela las contaba fatal a vuestro lado.

-Ha dado súper miedo y eso que no tenía hombres lobo.

# Luna llena... #

-Tenía tanto miedo que se me ha olvidado

que estoy en un sarcófago robótico.

-En serio, bajadme.

¿Gus y Carrasquilla se enfadarán? No.

A todos les gusta entrar en pánico con una historia de miedo.

(GRITAN)

Por favor, llévate mis dientes y mis encías.

Son tuyos. ¡Soy yo!

Y deje de temblar como un flan.

(RÍEN)

Ay, no. Caramelinda viene a nosotros.

Desde aquí se oyen sus gritos de dolor.

Bueno, mejor ellos que nosotros. Que su sacrificio no sea en vano.

¡No! No están gritando. Son risas.

# Yo soy Caramelinda # y no soy real.

#Que estos se hayan ido no es... # Nos han engañado.

Y ahora se burlan con una cancioncita.

¡No por mucho tiempo! ¡Espere!

No saben que sabemos que ese fantasma no existe.

Cierto. Espera...

¿Qué sabemos que no saben que sabemos sin saberlo?

Nuestra venganza será asustarlos con una Caramelinda de verdad.

Claro. ¿Tienes un fantasma?

¿Cómo voy a tener un fantasma? ¿Va en serio?

No, pero conseguiré uno. El fantasma Ondas 2000.

Una máquina capaz de crear un fantasma sintético

con ADN envejecido.

¿Alguna pregunta? Eh.... Sí.

¿Me da tiempo a descongelar esta rosquilla?

¡No! Ahora como siguiente paso

tengo que encontrar el búnker secreto de Caramelinda

en el bosque. ¿Puedo parar de cavar

y buscarme otro microondas para la rosquilla?

No, después tengo que encontrar una reliquia

que contenga restos de ADN de Caramelinda.

¿Como esto? Sí, esa dentadura debería valer.

Oye, ¿qué es esa chatarra tan grande de aquí?

"Dientiextremo".

¿Podrá calentar mi rosquilla? ¡No!

Ahora tenemos que "electromagnifipulsificar"

la muestra de ADN recogida

y dejarla en un estado "olobiespectral"

utilizando el poder del fantasma Ondas 2000

para crear una aparición artificial.

¿Y no puedes hacerle un hueco a mi rosquilla?

¡Mi rosquilla!

Sal, Caramelinda.

¡Sal!

Observad el fantasma de Caramelindadienteston.

¡Ah! Fantasma y dentista.

Es demasié. ¿Por qué tiene miedo?

Sabía que iba a hacer esto. Ha estado conmigo todo el rato.

Pero no estaba prestando atención.

Soy el fantasma de Caramelinda. Sí, sí. Lo tengo claro.

Yo te he creado y ahora necesito un favor.

¿Ese favor tiene que ver con dientes?

Yo diría que sí. Entonces el favor te haré

y dientes yo tendré.

(RÍE)

Lo conseguimos. ¿Se incluye?

¿Aún no está hecha?

Me muero de hambre.

-Tu traje calienta despacio pero es un horno uniforme.

Merece la pena.

Gustavo y Carrasquilla se lo han tragado. ¿Se vengarán?

Claro. Odiarnos es lo que da sentido a sus vidas.

Puede que Gustavo haya alterado un microondas

para "electromagnifipulsificar" muestras recogidas del ADN

de Caramelinda a un estado de "olobiespectro" simulado

creando una aparición artificial para asustarnos.

Ah, y Carrasquilla está perdiendo la batalla

contra una rosquilla congelada. ¿Cómo sabes todo eso?

Gustavo me ha llamado con el culo.

"Mi rosquilla.

Cuánto gluten."

"¿Cómo puede comérsela? Estaba en el suelo."

"Pues está rica."

Gustavo quiere asustarnos con un fantasma de microondas.

(RÍE) No será en mi turno.

No, ataque de tebeo preventivo.

"Capítulo 3. El Capitán Calzoncillos y la dentista fantasma.

De Jorge Betanzos y Berto Henares.

Había una vez unos expertos en fantasmas,

el señor Mala Espina y "Gustafeo" y llegaron para advertir

a toda la ciudad que Caramelindadienteston,

una dentista fantasma, iba buscando dientes.

Los expertos sacaron botes del repelente "Fuera Sustos",

un chorro y adiós fantasmitas.

Por 39,99. Y unas "fantasmagafas" gratis.

¡No!

Pero la gente dijo: "Los fantasmas solo existen en las pelis".

Y los expertos se fueron.

Pero entonces apareció Caramelindadienteston

y amenazó tanto la ciudad que el puesto de perritos

cerró antes y cancelaron el colegio

hasta nuevo aviso. La gente llamó a los expertos

y les lanzaron dinero. Compraron "Fuera Sustos"

como si se acabara el mundo y lo rociaron por todas partes.

Olía a canela, que está muy bien si no odias la canela.

Pero Caramelinda volvió de todas formas y dijo...

"Huele genial, pero necesitaréis más "Fuera Sustos"

para deshaceros de mí". Por suerte, el súper olfato

del Capitán Calzoncillos olió la canela a 150 kilómetros

y voló allí por los rollitos de canela."

-"Los deliciosos..." -"¿Y los rollitos?"

-"Caramelinda encendió su taladro dental.

Ruido de taladro. Dijo: "¿Sabes cómo va?

Pues más te vale saberlo. El capitán dijo...

"No, necesito mis dientes para masticar los rollitos de canela.

Sacó sus nunchakus hechos con calzoncillos y los agitó.

Se dio a sí mismo cuatro veces y luego noqueo a Caramelinda;

y Caramelinda se partió en dos, pero en vez de órganos de fantasma,

de ella salieron los expertos en fantasmas.

Solo que no eran expertos, eran estafadores

y su "Fuera Sustos" solo era ambientador.

Y la gente dijo: "¿Ves cómo los fantasmas no existen?

Esto no es una peli. Todos lo celebraron.

El capitán se comió un bote de "Fuera Sustos",

que era como un rollito de canela pero crujiente.

Cruje, cruje. Diente roto. Fin."

"Capítulo 4. Nada se compara a tus dientes."

Atención, garrapatas.

Os acobardó un fantasma falso,

inclinaos ante el verdadero fantasma

de Caramelindadienteston. No, por favor.

Dadle los dientes. Masticaré por vosotros.

Usted no, ellos.

Espere.

Gustavo, señor Carrasquilla.

Coged un tebeo y una porción de pizza.

Perdonad el susto.

Nos había entrado la risa.

Ahora pides perdón

porque el fantasma de Caramelinda está al acecho.

He dicho...

"¡Caramelinda está al acecho!".

Oh...

¿Podrías? Yo la llamo. ¡Eh, tipa fantasma!

¡Te toca! Pues vaya plan.

Tragones de azúcar, chupa regalices, traidores dentales.

No sois dignos de vuestros dientes.

Dignos os haré,

pues la rendición está al caer.

-Qué falso.

-Oh, este tebeo predice el futuro.

# Pinta profecías. #

-Oye, Gustavo, cuando acabes este truco,

¿podrías sacarme de este traje de robot?

Se está convirtiendo en parte de mí.

Singularidad.

Esperad, ¿por qué no os asusta el fantasma?

¿Por qué no estáis aterrados? Porque eres predecible, Gustavo.

Y nos llamaste con el culo. Sabíamos tu plan.

(RÍE)

-¿Mimbre decorativo?

No, gracias.

-El tiempo de hablar se ha acabado.

Con vuestros dientes comenzaré,

tus tareas dentales has abandonado.

Luego, ocuparme de tus mandíbulas deberé.

(GRITA)

¿Jaulas dentales personales?

No lo había autorizado. Esperad, ¿esto aún es falso?

Porque parece muy real.

(CANTA)

(GRITA)

Venga, Gustavo, la tortura dental ya es pasarse.

Se acabó. No lo estoy haciendo yo.

Lo hace ella. Porque se lo ordenas tú.

No es verdad.

En serio, es un robot rebelde. Un robot rebelde que controlas.

No es verdad. Esa fantasma va por su cuenta

desde que sonó el microondas. No me lo trago.

¿No? Escucha.

¡Caramelinda!

Como tu creador, te ordeno que te detengas de inmediato.

¿Lo ves? No me hace ni caso.

¿Nos crees ahora? Algo más.

Y premio.

Y yo me largo.

-Si teméis vuestra dentición, bien haréis.

Vuestros dientes serán míos mientras viváis.

Cuando el formulario de paciente rellenéis.

(GRITA) ¡Papeleo!

¿Me presta un boli?

¿Últimas palabras? Nada de palabras.

Solo chasquidos.

(CANTA) ¡Un fantasma!

Me dan miedo los fantasmas. ¡Hasta luego!

No, capitán. Necesitamos que la "mataque".

No lucharé con un fantasma. Tienes que hacerlo.

Vale. (RÍE)

Abre la boca.

Qué repugnancia de dientes. Taladrar y rellenar cada uno debo.

Oh... ¿Eres dentista?

Eso es peor que un fantasma.

Casi peor que el hilo dental. Me largo.

No, pelea.

Muy bien.

(RÍE)

¡Tachán!

"Capítulo 5. El capítulo de la violencia súper gráfica

presentado en "miedograma" porque un susto no hace daño

a no ser que se te pare el corazón. Eso es chungo."

(JADEA) No tengo miedo.

Es que me gusta respirar rápido.

Si me asustas una vez, la culpa es tuya.

Si Me asustas dos... ¡Ah! Tengo miedo otra vez.

Tengo que dejar de andar solo por el bosque de noche.

¡Ah! ¡Cabezazo! ¡Pum! (RÍE)

¡Lo estoy haciendo!

Estoy ganando a un fantasma y a una dentista.

Soy imparable.

Se ha ido.

(RÍE) Ha sido mucho más fácil de lo que esperaba.

¿Tenéis algún señor tiburón

o algún señor cuchillo a los que cantar cara?

Porque tienen asientos de primera fila

para ver mi espectáculo.

(GRUÑE)

Y mi trasero.

¿Lo pilláis? Qué remedio.

¿Cómo no? Oye, si has ganado a Caramelinda,

¿cómo es que todos siguen metidos en las jaulas?

¿Y por qué tiembla la tierra?

(RÍE)

Oh, un robot fantasma dentista.

¡Me largo! No, tienes que pararla.

Está bien, pero quiero un aumento.

¡No al hilo dental!

Anda, una chuche.

¡Ah! Quema, quema. Ay, tiene ceniza.

Tus dientes no tienen salvación.

Voy a extraerlos todos.

Esto va a doler mucho.

(GRITA) ¡Eh! Ese es mi diente de leche.

¡Oh! Ese es mi diente del flan.

¡Ah! Ese es mi diente de rosquilla.

No puede llegar al diente de algodón de azúcar.

Sí, es su favorito.

Tú sígueme.

¡Eh, doña fantasma dentista!

¿Quieres dientes? Pues te faltan nuestros piños.

No es cierto. ¡Eh!

Ninguno me dejaré.

¿Y ahora qué? Ni idea.

¿Va en serio? ¿Este era tu plan? Ah, ya lo sé.

¡Corre! Oh, estás improvisando.

"Capítulo 6. Enjuaga y escupe."

Hay que esquivarla. No puede pillarnos ahora.

(GRITAN)

¿Desde cuándo hay un barranco aquí? Ya, parece una trampa.

Vuestro destino está sellado.

El taladro probará vuestro dentado.

(GRITAN)

Agarraos, chicos. Yo os salvo.

Genial, ya solo...

(GRITA)

(GRITAN)

-Vuestros dientes emanan salud,

alto duelo en un precio de pulcritud.

Si eso es algo bueno, sí.

Nos los lavamos dos veces. Y con hilo.

La salud dental ha avanzado mucho con el tiempo.

No para mí.

Ni cepillos ni hilo ni mantenimiento.

Sí, es cierto.

Por eso tus dientes están condenados

y no los suyos.

Un momento, ¿solo intentas ayudar a la gente?

Sí, soy un fantasma pero ante todo, dentista.

Y a veces, pirata.

Pero sobre todo dentista.

¿Y tus malvadas herramientas dentales?

Bueno, me dejé llevar.

Entonces si cuidamos los dientes de todos...

Descansar en paz podré.

¡Hecho! De eso nada, monada.

Paso del hilo dental.

Tienes que usarlo. No, usar hilo es pasarse.

Dejadme a mí.

Yo antes también lo odiaba

hasta que escuché una canción genial.

# Hilo dental

# para tus dientes has de usar.

# No es suficiente

# solo cepillar.

# Por la mañana

# y por la noche lavarás.

# Y así tus dientes sanos

# brillando estarán. #

Eh...

De acuerdo. Lo usaré.

Ahora enjuaga y escupe.

¿Por qué estoy mojado?

¿Mis dientes son más grandes?

¿Y mis pantalones?

Gustavo, ¿es cosa tuya?

(GRITA)