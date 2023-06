El caótico cacao de los criminales cacauentes

(Música)

(RÍE) ¡He ganado, soy el rey del campamento!

"Estos son Jorge Betanzos y Berto Henares.

Jorge es el de la izquierda con corbata y pelo cepillo.

Berto, el de la derecha con camiseta y pelazo

Recordadlo, porque han tenido días mejores."

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Buena pregunta, colega.

Menos mal que he hecho un tráiler para responderla.

Pensaron que el campamento sería divertido.

Podréis ir a vuestro campamento de ensueño. El Campamento Caramelo.

El único problema es él. Estamos de parte de Gustavo.

Carrasquilla es nuestro héroe.

Es un hombre diferente. No queremos destrozar

el campamento, nos encanta. Tenemos lo que queríamos,

y el señor Carrasquilla no pierde su puesto.

¡Sí! ¡Es genial! En realidad solo es genial para mí.

Tiene que ser una broma.

Jorge y Berto me han derrotado por última vez.

¡Voy a crear un infierno!

"Campamento plomazo. Ya en cines."

Da más miedo de lo que recordaba.

Lo he editado. No vamos a ganar premios con chistes y pedos.

# Jorge y Berto de tebeos

# -En color -¡Qué bien!

# Está de campamento y Carrasquilla está también.

# Cogieron pues un hipnoanillo y le hicieron bailar.

# Y en capitán Calzoncillos sin querer se convirtió al final.

# Con un chasquido se transforma y se pone a volar.

# Y recordad que si se moja volveremos a empezar.

# Poniendo todo junto, ¿qué podría salir mal?

# Aquí la canción del capitán Calzoncillos va a acabar.

# Mejor que Jorge Betanzos y Berto Henares. #

"Capítulo uno. Control, salt, suprimir.

No me creo que nuestros padres nos hay renovado para el próximo año.

El campamento es un fracaso. Pero hicimos cosas "divers".

# Arco y flecha, kayaks, barbacoa y un buen dominó.

# Láser taquilla, pilla y tartas y también un show. #

Eso fue un sueño, ¿recuerdas?

Ah, sí. Pero había un concurso de talentos

y nosotros también podemos. Es la última oportunidad

para hacer algo "diver" de verdad. Se cancela en concurso de talentos.

Tenéis cosas que cav ar. Hay un depósito de sal bajo el campamento.

Es literalmente una mina de oro, de sal. Y aquel que controla la sal,

controla el mundo.

Así que coged una pala y empezad a cavar.

(Mastica)

Es como un pretzel hecho de tierra.

"Mina de sal del campamento del lago."

Esto es peor que el otro campamento.

"Hazme oler un sobaco." Bueno, eso ayuda.

Un poco, un poco. Pero no lo suficiente.

Tan solo queda una salida. Sí, una nueva identidad.

Tú serás Jürgen, un cantante revelación en Holanda.

Y yo soy Raúl. Un prodigio matemático francés.

¡No! Hay que deshacerse de Carrasquilla.

Tenemos que encontrar a alguien que le compre el campamento La F.U.N.C.

y le despida. Y solo hay una persona

en el mundo de los campamentos con ese dinero.

"Capítulo dos. Talento de cateras."

Me alegro de que estéis aquí. "Este es Cash Patrimonio,

multimillonario dueño del campamento Alta Sociedad."

Cierto es que me gustaría expandir mi "Impedimento".

Suena a un campamento salvaje.

(Rugidos)

(SE ASUSTA) No, mi imperio de campamentos,

Impedimento. El campamento Alta Sociedad es el mejor en todo.

En polo, en waterpolo, en llevar polos.

Pero le falta una cosa, un concurso de talentos.

Los niños ricos no tienen ese petito.

Bueno, los niños del campamento del Lago están hambrientos.

No hemos comido nada decente porque el dinero

acabó en un colchón de agua.

(Quejas)

El único problema es el director.

¿Carrasquilla? Lo sospeché cuando me empujó por la borda

y me robó al chico del guacamole en otro episodio.

Por eso hay que deshacerse de él. Puedo comprar otro chico.

otro chico del guacamole. Tengo tanto dinero

que no sé qué hacer. Esto es porque quiero tener lo mejor

de todo porque soy rico. Si vuestro concurso me alucia

compraré el campamento y me desharé de Carrasquilla.

¿Dándoselo al Impedimento?

No, solo lo despediré.

Por cierto, podéis lanzar este dinero

a la basura cuando salgáis. Pesa mucho. Gracias.

(Música)

¿Podremos convencer a Carrasquilla de que no cancele el concurso?

Sí, y así es cómo ocurrirá. ¡Devuélvanos el concurso!

Señor, sí, señor.

(DUDA) Yo creo que será más bien...

Es la última oportunidad de salvar los veranos del futuro.

No podemos aceptar un no.

¡En pie! Se restablece el concurso de talentos

porque viene Lee Dingman.

"Lee Dingman es el profesor puñetazo. Se acabó la clase.

Bien noqueada.

Puñetazo natural protagonizado por Lee Dingman.

¿Tienes hambre? Tómate un sándwich de puñetazos con Lee Dingman.

El golpe culinario."

Acabo de hablar con su agente. Resulta que está de vacaciones

por la zona y quiere ver nuestro concurso.

Por cierto, soy su mayor fan.

Por eso voy siempre a su crucero de puñetazos por el Pacífico.

(Puñetazos)

(SE EMOCIONA) Este puñetazo va por ti Lee.

Seguro que anda buscando una cara nueva

a la que pegar en su nueva peli. Y aquí la tenéis.

Por eso, yo presentaré el concurso de talentos.

¡Apartaos de mi camino! Tengo que ensayar para Lee.

¡Eh! ¿Qué es lo que pasa con el tráfico?

¿Por qué la gente no conduce más rápido? ¿No es verdad?

(RÍE) A Lee le va a encantar.

Me ha decepcionado que no se convirtiera en hombre lobo.

Centrémonos Berto. Si queremos que Cash compre el campamento

necesitamos que todo el mundo dé el ciento diez por cien.

¡Sí! Con... ¡magia!

U otras cosas...

"Mientras los chicos se centraban en el concurso, Gustavo planeaba

cono ejecutar su venganza."

¿Concurso de talentos? Sí, es el lugar perfecto para la venganza.

Paciencia Sebastian, la "gustavancia" ya casi ha llegado.

Porque el próximo verano iré al campamento del Espacio.

Solo necesito un plan

(SE ASQUEA) Y algo de comer que no sean escarabajos.

(SUSPIRA) Y otra mata de cocinar que no sea con una rueda.

"Capítulo tres. Concurso sin piedad."

El concurso es la clave para librarnos de Carrasquilla

el próximo verano. Si lo clavamos Cash Patrimonio

comprará el campamento y lo hará increíble.

¡Así que impresionadnos! ¿Por qué gritas?

No estoy gritando, estoy... ¡dirigiendo!

¿Un yo-yo humano? Telas aéreas. He entrenado.

¿Son telas aéreas o sedas aéreas?

(Música)

Cocina como si fuera la última cena.

(Sierra)

Oye, ¿se supone que ese es Cash Patrimonio?

Inténtalo otra vez.

Siempre he querido ser dj y esta es la mía.

Solo tengo que averiguar

cuál de estos botones encienden la música.

¡Pon la música o estás fuera!

(Canta)

¡Canta más fuerte!

¿A eso le llamáis magia?

Esto es magia.

Oye, ¿me dejas el megáfono un momento?

No salvaremos el campamento con esto.

Ya... Algunos no saben seguir órdenes.

Tenemos que hacer algo que le haga olvidar su yate.

(Bocina)

¡Pero ya hacemos todo lo posible!

Pues tenemos que hacer lo imposible.

Vale. Entonces, ¿hacemos un tebeo?

No, haremos un evento que cambiará los tebeos.

"Capítulo cuatro.

El capitán Calzoncillos y los Retretásticos

contra Pañalado y los Cacahuentes.

De Jorge Betanzos y Berto Henares."

"Pues una vez el capitán Calzoncillos detuvo

al malvado villano del pañal, Pañalado.

Un lunático con pañales y un sombrero de vaqueros.

Y los tirones del pañal le dejaban marca

así que ponía ungüento para quitarse un peso de encima

y poder ver el boxeo en esquís.

"¿Por qué no las semifinales?"

Fractura de tibia. "Muy tenso".

Y entonces a Pañalado se le ocurrió lo que necesitaba para derrotar

al capitán Calzoncillos. "¿Más ungüento?" ¡Qué? ¿No?

Un equipo.

Así que Pañalado reunió los mejores villanos temáticos del baño

Moñigo de Cabra, el salvaje de las cloacas.

La Momia de Papel, el terror del papel.

Atascanera, la atasca cañerías.

Comováter, el comandante con capa.

Y Flatulencio Genialez, un pedo parlante.

Y los llamó los Cacahuentes, ¿por qué? Como si no, no sé.

Pero el capitán Calzoncillos se olía algo

porque estaba en el baño y pensó:

"Menos mal que tengo equipo del baño."

Así que llamó al sargento Boxers, el fuerte.

Taponadora, la dura. Pedomoto, el alucinante.

Supercadena, el otro alucinante.

Y el coronel Orinal, el abuelo.

Y entonces fueron todos a la Villa Chorreante del viejo Tom

porque hay aparcamiento gratis, con descuento de grupos

y la madre de las luchas de los equipos del baño.

¡Empezó!

y eran muchos splash y gaspluc y de "¿quién es esta pierna?"

y pataclack. "Hay una tirita flotando ahí, ¡qué asco!",

"¿Y si descansamos para comer?"

"¡Tomamandoble!", "¿quién ha pedido nachos?"

"Me debes ocho pavos", "¡bola de fuego!"

Entonces, el tobogán de la risa hizo que los Cacahuentes vomitaran.

Así que se rindieron y los Retretásticos ganaron.

Y el departamento de salud cerró Villa Chorreante.

Y el viejo Tom tuvo que cambiar el nombre

al Mundo de los Chorros del viejo Duck para reabrirlo. Fin."

¡Eso es! Vamos a convertir este tebeo en un espectáculo.

Igual Vancimales en directo

(Rugido)

Bienvenidos a Vancimales en directo.

Yo soy Búfalo.

Vamos a recrear los Retretáticos contra los Cacahuentes en directo.

Protagonizado por nuestros amigos.

Oye, ¿ese buitre nos está mirando? No, es tu imaginación.

La misma imaginación que podré en vuestra contra.

Ese loco del pañal, Pañalado, tenía razón. Un equipo es la clave

para derrotar al capitán Calzoncillos

y conseguir la gustavanza. (GRUÑE)

No Sebastian, un equipo real.

Convertiré a sus falsos Cacahuentes en verdaderos Cacahuentes

con el convierte-en-mejor dos mil.

Convierte una cosa en algo mejor.

Así como una máquina de gofres convierte mantequilla

en deliciosos gofres.

Lo único que necesitamos... Es una máquina de gofres.

Como consta en nuestros currículums,

Sebastian y yo tenemos mucha experiencia con gofres.

Nos encantaría formar parte de su equipo.

(MICRÓFONO) Probando, uno. Probando lo que venga después del uno.

-Eh, he encontrado el botón de dj.

Erica, para el cierre serás taponadora.

Por suerte me traje el vestido.

Nos gustaría que hicieras de Moñigo de Cabra.

He estado peor.

Oye, Flora, creemos que estarías perfecta como...

(CANTANDO) Atascanera.

-¿La Momia de Papel? Entiendo. Sofia uno tú me harás el pelo

y el maquillaje. Otra Sofia, tú serás mi doble.

(Golpe)

Oye, Bob, tú serás Comováter.

Flatulencio, genial. Siempre he querido ser un pedo pero no sé

como se apaga esto.

Qué suerte que el señor Magraza

se siga convirtiendo en el sargento Boxers.

Nunca he actuado, pero estoy listo para jugar entrenador.

Sí, sí, sí. Dadme un segundo. Lo tengo controlado.

(Ruidos)

Ojalá mi boca fuera más grande para poder meterle más tierra.

(Música)

Patata sánwich.

Capitán calzoncillos, necesitamos que...

¡Lo haré! Aún no te hemos dicho lo que es.

Me lo dices como si importara. Sí, se apunta.

(Gruñido)

¿Agua! Oye, ¿por qué estoy mojado? ¿No es verdad? (RÍE)

Esa es genial.

Solo queda el coronel Orinal. Solo un hombre

puede hacer ese trabajo.

"Este es el señor Misteriosi, el bedel.

También es un antiguo agente secreto de retretes

y un aficionado de los orinales." -¿Diga?

¿Orinal? No tardo nada.

(Música)

-Gofres listos.

Mi máquina de gofres. ¡Fuera!

(DE LEJOS) ¡Sebastian!

-¡Lee Dingman está aquí!

¿Lee? ¿Lee? ¿Lee? ¿Lee? ¿Lee? ¿Lee? ¿Lee? ¿Lee? ¿Lee? ¿Lee?

¡Lee! ¡Lee! ¡Lee! ¡Lee! ¡Lee! ¡Lee!

¡Lee! ¡Lee! ¡Lee! ¡Lee! ¡Lee! ¡Lee! ¡Lee! ¡Lee! ¡Lee! ¡Lee! ¡Lee! ¡Lee!

Lee! ¡Lee! ¡Lee! ¡Lee! ¡Lee! ¡Lee!

¡Vaya! ¡Le he hecho fotos a mi dedo! ¡Lee! ¿Lee?

(Música)

(CANTA)

¡Vaya! ¡Está a reventar! Pero no veo a Cash Patrimonio.

No comprará el campamento. ¡Estamos perdidos!

No te preocupes, llegará. La gente rica siempre llega tarde

Perdone mi tardanza, Padre. ¡Qué empiece la boda!

Perdone mi tardanza, señoría. ¡Qué empiece el juicio!

Perdone mi tardanza, doctor. ¡Qué empiece la operación!

¡Vamos a empezar! ¡Nada de vomitar!

Sigue habiendo sitio. Deberíamos esperar

a que lleguen todos. ¡No! Lee Dingman está aquí

y él es el único que importa, así que ¡esto empieza ya!

Están a punto de empezar, Sebastian.

Vamos a hacer la última prueba del convierte en mejora

antes de robar el protagonismo.

Bien, te he transformado de bestia a bella

y tú... ¡Ah! ¡No, no, Sebastian!

(Música)

(ALTAVOZ) "Damas y caballeros demos un fuerte aplauso al presentador

de esta velada y fan número uno de Lee Dingman.

Beni, el general de las risas, Carrasquilla.

Ahora Leoncio, pon la música. ¿Qué música?

¡Cualquiera!

(Música)

(RÍE) Vale. Oye, ¿Qué pasa con los cordones?

O sea, ¿por qué son tan difíciles de atar?

¿No es verdad? (RÍE)

¡Oh, no! ¡Hago el ridículo delante de Lee Dingman.

Lee, la cosa irá mucho mejor de lo que parece, ¿vale?

Créeme. De todos modos os doy la bienvenida al concurso de talentos

del campamento, especialmente a la estrella de cine Lee Dingman.

¡Sube aquí y di una palabas Lee!

(Aplauso)

Vale, mala idea.

Y ahora, cantando algo, Flora... ¿Dingman?

¿En serio? ¿Se llama así? Bueno, vale.

¡Ai, madre! Mal empieza. ¡Fatal!

# Los campeones.

Vaya, buena decoración.

# ¡Estamos justo aquí! #

(Música)

La cena está servida

-O sea, la otra Sofia ha desaparecido.

Tenía que convertirse en tigre.

Otra Sofia, deja de desaparecer y empieza a ser un tigre.

¿Cómo no...? Esta tierra está salada.

Necesito una bebida.

(Música)

Esta es una pasada

y lo más increíble es que no sé cómo he hecho nada de esto.

Este espectáculo es increíble. Incluso Leoncio lo está clavando.

Pero Cash Patrimonio no ha venido. Con Cash o sin Cash, campamento

o mina de sal, el verano toca a su fin.

Aprovechemos el momento y démoslo todo.

¡En directo! Todo el mundo arriba, amigos.

-Me he dejado la música en marcha porque aún no sé cómo pararla.

Ya estamos todos. Espera, ¿y el coronel Orinal?

¿Alguien ha dicho orinal?

Chicos, lo habéis hecho genial, pero este es el gran final.

¡Hagámoslo por todos los veranos!

(HABLAN A LA VEZ)

-¡Ha llegado vuestro fin Cacahuentes!

Porque yo soy... ¡Texto! El capitán Calzoncillos.

¡Ah, claro! El capitán Calzoncillos

y estos son los...

¡Texto! Retretásticos.

¡Ah, sí! ¡Las retretapas!

Y vamos a eliminaros por lo del baño.

Ta, tatán... ¡Lee Dingman! ¡Lee! ¡Lee! ¡Lee! ¡Lee!

Eso son dedos no una cámara. ¡Oh, no! Todos las fotos

de la graduación de mi sobrina están aquí.

Retretásticos,¡retreataque!

¡Es hora de luchar! ¡Pie a pie!

-O sea, ¡doble!

Vale, otra Sofia, te va a sacar del escenario de un puñetazo.

(GRUÑE) ¡Otra Sofia!

-¡Te vas a ir por el desagüe, Atascanera!

Espera, ¿qué haces? -¡Huracán-atascanera!

-¡Es la hora de la fiesta! Ten cuidado, es de alquiler.

Estás acabado boñigo de cabra. Hablando de boñigas,

¿dónde hay un baño?

Tú lo hules Flatulencio Genialez, pero yo las suelto.

Hablando de soltar.

(Flatulencia)

Ese pedo ha sido de verdad. Vale, chicos, este es el giro

en el que los Retretásticos empiezan a perder

para poder hacer un remontada. ¡Puñetazo!

¡Toma! ¡Ai!

¡Oh, no!

(RÍE) ¡Es hora de un giro de verdad!

¡No tan rápido Cacahuentes!

Soy yo, ¿o los Cacahuentes parecen mucho más reales

que hace tres segundos?

Puede que sea la luz.

"Capítulo cinco. Capítulo de la violencia super gráfica.

Presentado en crudo y descarnado héroe-o-rama.

Porque seamos sinceros, has visto cosas perores.

Monte del peligro."

(Música)

"Masacre bajo la montaña.

Miedo esférico.

Eh, debíamos ganar nosotros. Sí, esto no estaba en el guion.

(RÍE) Aquí no hay guion. El espectáculo se acabó

manzanas silvestres.

¿Eso es una máquina de gofres? No, rueda chirriante.

Es el convierte-en-mejor dos mil.

Y lo he usado para convertir a vuestros camaradas disfrazados

en verdaderos adversarios.

Pero, también puede hacer gofres. Vosotros y vuestro simio babeante

Me habéis derrotado por última vez. ¡Por última vez!

Porque el capitán Calzoncillos no es rival

para un equipo de super villanos reales.

Tienes razón, no lo es. Pero nosotros sí.

Retretásticos, ¡a por ellos!

(Música)

Bah... No importa.

Usaré el convierte-en-mejor para convertiros en gofres.

¿Qué! ¡Espera! ¿Dónde está?

¡Aquí! Di pañalado.

(SOLLOZA) Cámbiame el cuerpo, ¡cámbiamelo!

Pañalado necesito que lo cambien.

(Risas)

¡Sebastian!

Volvemos al guion. Parece el momento perfecto para una canción.

Porque lo es. ¡Dale, Leoncio!

# Los campeones.

# Los campeones.

# Abre los ojos y mira.

# Estamos aquí. #

(Vítores)

¡Menudo espectáculo! Sí, lástima que Cash Patrimonio

se lo haya perdido.

Puede que no sea así.

(GRITA) ¿Por qué estoy mojado? ¿Dónde están mis pantalones?

¿Y por qué estáis hablando con Lee Dingman?

No lo hacen. Están hablando con...

(A LA VEZ) ¡Cash Patrimonio! -¡Eso es! Hay que ir de incógnito

para observar un campamento y ha sido el mejor

concurso de talentos que he visto nunca.

Considerad este campamento vendido

¿Qué! Pero... Pero yo me quedaré mi puesto, ¿no?

Lo siento chaval, esto necesita un nuevo comienzo.

# El campamento ahora es de Cash.

# Lo reconstruirá. Carrasquilla no está.

# ¡Dale! Cada niño un clon.

# ¡Dale! Y su propio avión.

# Con dinero, con tanque, luce un sol radiante.

# ¡Otra vez! #

Aquí tienes un saco de dinero como indemnización por el despido.

¿A qué soy enrollado, eh?

(HACE SONIDOS DE PATO)

(A LA VEZ) ¡Ala! No puede comprarme. Ni a mi sal.

Jorge, Berto, no permitiréis que se deshaga de mí, ¿verdad?

¿Estás loco? Sí, hemos sido nosotros.

Para que no vuelva a arruinar ningún verano

¿Arruinar? Os he dado el mejor verano de vuestras vidas.

Me necesitáis. Soy el globo de vuestro aire.

# Aventuras por doquier.

# Momentazos sin igual.

# Este campamento guay.

# Nunca estuvo mal.

# Amigos de verdad

# ¡Qué ambiente tan total!

# Si nuestro campamento es el mejor.

# Do, do, bi, do, bi. #

Oye, tiene razón. ¡No!

¡No! No puede hacernos esto. ¡Ahora no! Estábamos tan cerca.

Pero ha tenido que hablar.

Lo siento, Cash Patrimonio,

este campamento ya no está en venta.

Cierto, por que acabo de comprárselo a la F.U.N.C.

Pero quiero que seáis felices así que...

¿Qué os hace falta, chavales? (HACEN SONIDOS DE PATO)

"Capítulo seis. Por último pero no cesano.

Y la tercera montaña rusa lleva a la lago de los nachos.

Sí. Eso es todo lo que queríamos. Y esto es todo lo que yo quiero.

Me ha costado hincharla pero mi nueva ociolandia está lista

para el ocio. Gracia a Cash Patrimonio.

No me creo que se acabe la serie. Al menos acabamos en un buen punto.

Sí, es triste cuando las series continúan sin nuevas ideas.

Me alegro de que no hagamos eso.

Más capitán Calzoncillos pronto. ¡Sí! Nos quedamos más de lo debido.

¡No! Los yates son puntiagudos. El yate va a pinchar mi ociolandia.

(GRITAN)