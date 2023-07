Las anécdotas del hastioso abuchicero

(Música)

"Estos son Jorge Betanzos y Berto Henares.

Jorge es el de la izquierda con corbata y pelo cepillo.

Berto el de la derecha con camiseta y pelazo.

Recordadlo porque están colgando a 2390 metros del suelo".

La rocacrobacia es mucho más fácil de lo que creía.

Sí, es como ir en bici, pero en una roca.

¡Socorro! Estoy demasiado sudado para escalar.

¡Me resbalo con el sudor!

¡Tranquilo, Artufo! ¡Te echaremos un cable! ¿Lo pillas?

Sí. Muy irónico. ¡No!

¡Os balanceáis con demasiada seguridad!

Estás chupado. (GRITA)

Ups. ¡La tengo!

No lo tengo. Me sudan las manos. -Sofía uno, intenta cogerlo.

Otrasofía, ¿por qué no lo coges? -(GRITA)

-Se me ha escapado de las manos.

-Bien, hay que cogerlo como un pez espada.

(TODOS) (VITOREAN)

-Por Dios, creía que era hombre muerto.

-(TODOS) (GRITAN)

# Jorge y Berto hacen tebeos.

# Están de campamento # y Carrasquilla está también.

# Movieron un hipnoanillo # y le hicieron bailar.

# Y en Capitán Calzoncillos, # sin querer, se convirtió al final.

¡Tatatachán!

# Con un chasquido se transforma # y se pone a volar.

# Y recordad que si se moja # volveremos a empezar.

# Poniendo todo junto, # ¿qué podría salir mal?

# Aquí la canción del Capitán # Calzoncillos va a acabar. #

De Jorge Betanzos y Berto Henares.

"Capítulo uno: Caída con curvas"

(AMBOS) (GRITAN) "Jorge y Berto están a 2000 metros.

Ahora a 1800, ahora 1500, ya me entendéis.

Nunca he conducido un coche. Nunca me he comido

un sándwich de atún. Fue lo que almorzamos ayer.

Bo se comió unos 13. Ah, sí.

Qué sospechoso. En fin. (GRITA)

Ah, se ha vuelto a parar. "Sí, los niños estaban jugando

a campamento virtual en un campamento de verdad.

Sí, es penoso". El wifi de aquí es penoso, tío.

Carrasquilla ha pillado la tarifa más barata.

¿Puedo descansar? Mi brazo está ardiendo.

Eso me recuerda una historia. ¡No! ¡Sigue girando la palanca

del wifi manual! Me estoy descargando

"Mascotas en la cocina". Las 17 temporadas y solo

voy por el episodio dos. Eso me recuerda otra historia.

(GRITA) ¡Ah!

-Chicos, el wifi ya funciona. -Este árbol parece tan real.

(CANTA) # Real. # Esto es inaceptable,

como poner brócoli en la pizza. ¿Perdona?

No queda otra opción. El campamento es tan aburrido

que hemos tenido que imaginar que hacemos cosas divertidas

como hacer piragüismo, ir a pescar, y lo que esté haciendo Bo.

Estoy subido a un dinosaurio. Ni siquiera lleva gafas.

Pero se está comiendo un sándwich de atún. Qué curioso.

¿Por qué conformarnos con disfrutar de la naturaleza sin más?

Hay que dejar la imaginación a un lado y vivirlo de verdad.

Quiero subsistir, como los guardabosques.

# Los guardabosques solos os dejarán.

# -Son muy extremos. # -Si no tienes protección.

-Nos cobraremos por dejaros en medio del bosque durante 24 horas

solo con un palo luminoso y la boca llena de agua.

-# Guardabosques #

¡Guardabosques! ¡Ja! Qué pasada, tíos. ¿Un sándwich?

¿Surfear el cielo? ¿Lucha de panteras?

¿Desafiar la física? Los guardabosques cambiarían

el verano. Pero Carrasquilla dirá que no

porque dice que no a todo. ¡No! ¡No! ¡Y no! ¡No!

¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ahora no! ¡No! ¡No! ¡No!

¡No! ¡No! ¡No! ¡Y no! ¡No! ¡No! ¡Y no! ¡Oh, no!

¡No! ¡No! ¡Ahora no! ¡No! ¡No! ¡No!

Ya, pero esta vez vamos a pedirle que nos abandone en el bosque.

Tendría que estar loco para decir que no.

¡Sí! ¡Como una chota! ¡Son de Gustavo!

¡Nos va a matar! Me he venido demasiado arriba.

Tranquilo, es normal. ¡Sí! ¡Es normal!

¿Eh? -¡Hey!

Nadie ha dicho que vuelvas a hacerlo.

¿Qué me pasa? ¡Soy un esclavo de mis emociones!

¿Qué está pasando? ¿Por qué estáis destrozando

mis Fantavisores 2000? -Hey, parece muy real.

A Bo se le va la olla. Serán los sánguches de atún.

¡Ja! Y dicen que ya no saben qué hacer en la tele.

Eso sí me recuerda la vez que vi a un perro comerse un bol de comida.

¡Deje ya las historias aburridas! ¡Intento ver "Mascotas"!

¿De qué color era el bol? ¿Era rojo o verde amarillento?

¡No me importa! Ni a mí. Soy daltónico.

¿Le he hablado del perro? ¡Basta!

¡Está aquí para girar no para matarme de aburrimiento!

¡Déjeme ver "Mascotas en la cocina" tranquilo!

(RÍE) A lo mejor no era un perro,

igual era mi vecino. (GRITA) ¡Se acabó!

Voy a prepararme algo para almorzar.

Esta receta de "Mascotas en la cocina" solo está compuesta

por carne picada y baba. Vale.

¡Queremos subsistir! ¡Como los guardabosques!

¡No! Eso me recuerda una historia

muy larga sobre una caja de cartón.

"Ahora la historia de la caja de cartón".

-¿Cómo empezaba? ¡Ya está!

Espera, ¿queréis que os deje en pleno bosque sin nada?

Salvo con un palo luminoso. Y la boca llena de agua.

(AMBOS) Durante 24 horas.

Chicos, si Jorge y Berto quieren algo, la respuesta siempre es ¡no!

¡Son las normas! ¡Tengo las manos atadas!

-Por supuesto que la respuesta es no, pero estarías un día entero

sin Jorge y Berto. Y si Magraza los acompaña,

adiós a las historias aburridas. -Y con suerte se encontrarán

con Pie Grande. Voy a hacerte caso, Carrasquilla.

Por ti y Bob. -Y luego borramos sus identidades

y las metemos en un carguero rumbo a Buenos Aires.

-Siempre vas muy lejos, Carrasquilla furtivo, pero sigue.

Está bien. El señor Magrazas irá de carabina.

¿Carabina? Yo no tengo armas.

¿Qué? Tienes que cuidarlos en el bosque.

¡Ah! ¿Y quién cuidará de mí?

"Capítulo dos: Escapada conseguida"

(Música)

Prohibido comer, beber o hacer telemarketing en el autobús.

Alerta roja. Culos mugidores gigantes.

(AMBOS) (RÍE) ¿Crees que la gente lo pillará?

Un argumento explosivo. Me siento muy orgulloso de que seas mi amigo.

(TODOS) (CANTAN) # Guardabosques. # -Ponla otra vez.

Sabía que se apuntarían. Su misión es hacerles la vida

todo lo difícil que pueda. ¿Con las matemáticas?

No, solo manténgalos alerta. Ah, con el ajedrez. Es brutal.

No, el ajedrez es divertido. Quiero que les haga la vida

imposible y si se encuentran con Pie Grande, mucho mejor.

Entendido y ¿yo qué ganó? Dejaré que me cuente una historia.

"Y ahora la historia de la caja de cartón".

¡Ahora no! ¿Ha entendido el plan?

¿Qué plan? ¿Sabe qué?

Haga lo que está haciendo y no cambie nada.

Muy bien, estáis en el bosque sin nada porque a veces

los sueños se hacen realidad, así que divertíos.

Ah y cuidado con Pie Grande. Oiga, mi palo no se ilumina.

Parece un palo normal y corriente. Sigue agitándolo.

¿Y lo de la boca llena de agua? Refrescante. Nos vemos.

Toma, vamos a subsistir oficialmente.

¡Esto es vida!

Vale, Gustavo, sé que te mueres por contarnos.

¿Y ese sombrero? Veréis, como os habéis cargado

mis Fantavisores 2000, he creado el Sombrero 2000.

Una experiencia de realidad virtual de sumersión total.

Mientras os coméis entre vosotros como perdedores para sobrevivir,

yo estaré en el sombrero jugando un juego de realidad virtual

que se llama El seminario.

Buscar vuestro Gustavo interior es el túnel hacia el éxito

y hoy os daré los explosivos de excavación.

¿Un juego en el que das un discurso?

¿Qué es más aburrido? ¿Una historia de Magrazas?

"Ahora la historia de la caja de cartón".

-Una vez tuve una caja de cartón... Menudo rollazo.

Yo quiero ser un guardabosques. (ENTONA) Guardabosques.

# "Guardabosques oficiales. # "Por desgracia, ser guardabosques

no era tan fácil como parecía en la tele".

¿Llegaremos a la cima como en Guardabosques?

Es físicamente imposible. -¿Por qué no?

Ya estoy empapado de sudor. ¡Yupi!

(Música triunfal)

(GRITA)

¿Por qué la cascada es tan cruel? -¿Veis? Es imposible.

# Guardabosques sin licencia. #

-Vamos a balancearnos por todo lo alto.

Se necesita una rama más gruesa. Ah, deja de presumir, Otrasofía.

# Guardabosques falsos. #

No hemos encontrado panteras. Solo hemos encontrado una ardilla.

Uy, qué bonita. Seré bueno con ella.

# Dejad de hacer de guardabosques. #

(Música)

(Bocina)

Ahora que he dejado a Magrazas y a los niños en el bosque,

solo seremos yo, "Mascotas en la cocina" en bucle

y un filete de baba grande y gordo. Estos árboles son todos iguales.

¿Por qué no hay carreteras en los bosques?

(GRITA)

Filete de baba.

Ah, tío, lo de guardabosques ha sido un fracaso.

Sí, la cabaña de madera era muy diferente en mi cabeza.

Ah... Estaba equivocado. Necesitamos menos madera.

-Y estos móviles de pino no tienen cobertura.

Seguramente es porque son piñas. A este no le gusta que lo ordenen.

-Y Otrasofía tiene termitas.

Tendríamos que fumigarla. Siento decirlo, pero los anuncios

de la tele exageran las cosas, como el del spray de pies.

"Piernas altas. Cura el pie de atleta

y te hace más alto". Yo te veo un poco más alto.

Porque esa cosa me ha hinchado los pies.

Qué desastre. Hace que la historia de Magrazas sea la bomba.

"Y ahora la historia de la caja de cartón"

-Nunca adivinaréis lo que había en aquella caja de cartón.

-¿Un grifo en una cuadriga hecha de fuego de arcoíris

que te lleva lejos de esta historia? ¡Socorro!

-Casi. Otra... ¡Caja!

Hasta Gustavo se lo está pasando mejor que nosotros.

Y accederéis a vuestro rico y oculto depósito de Gustavita.

Después de 20 años de trabajo no remunerado,

las minas de cobre de la exótica e impredecible Mongolia.

(Grillo)

Tenemos que avivar la hoguera antes de que se apague.

¡Con un tebeo de hoguera! ¿Tienes papel y lápiz?

¡Siempre los llevo encima!

"Capítulo tres: Capitán Calzoncillos y el hastioso Abuchicero

Por Jorge Betanzos y Berto Henares".

"Érase una vez un hombre cuyas historias aburrían a todo el mundo,

niños, ganado doméstico... -¡Pintura!

-Incluso sus madres, Denis y Delia. -Denis, despierta, he oído algo.

-Pero dijo "merezco aplausos, no ronquidos".

-Así que se matriculó en la escuela nocturna de cosas de magia.

-¡Magia! -Para ganar respeto y porque tenía

un vale y recibió un certificado en hechicería práctica y

se convirtió en Abuchicero. El Abuchicero del aburrimiento.

-La clase del jueves. -Mira estos ronquidos de truenos.

-Después vio que cuando contaba una historia del tipo

"una vez me compré leche". La gente no solo se dormía

o fingía hablar por teléfono, se paralizaba de aburrimiento.

Literalmente. La hechicería no los dejaba moverse

y el Abuchicero pensó "ahora tienen que escuchar mis

historias y el resto del mundo también lo hará".

-Y el Abuchicero decidió convertir al mundo en su público cautivo

con historias sobre limpiar su alfombra,

devolver regalos duplicados o comprar salvamanteles.

-¿Qué? -Por suerte el Capitán Calzoncillos

estaba devolviendo un abrelatas con mala actitud

y vio que el Abuchicero estaba convirtiendo a otros clientes

en estatuas de piedra con historias sobre equipajes.

-El Capitán pensó "me gustan los misterios sobre equipaje".

Pero incluso él se quedó aburrealizado. Todos menos Lengua.

Y el Capitán Calzoncillos estaba... Tenía la cara congelada.

Hizo una cuerda con la lengua. -Asqueroso.

-Y cerró el pico del Abuchicero y el Abuchicero lloró y dijo

"Solo quiero que escuchen la historia de los calcetines",

así que él lo hizo porque puede dormir con los ojos abiertos. Fin.

"Capítulo cuatro: Una sensación de aburrimiento"

¡Ha sido el autobús! Espera, ¿dónde estoy?

¿Mamá? ¿Has olvidado afeitarte otra vez?

(GRITA) ¡Pie Grande! Espera, Pie Grande no existe.

No podéis engañarme, Jorge y Berto. Sé que es un disfraz barato.

Fíjate en esa máscara y en esos colmillos falsos

y afilados como papeles. Vaya, están bien pegados.

Un momento, piel de verdad, olor a sofá húmedo, pies gigantes.

(GRITA) ¡Eres de verdad! Y me estás cautivando

con sábanas caras, música de spa y huevos Benedict para comerme

cuando menos me lo espere. (GRITA)

No hace falta desperdiciar esto. (GRITA)

¡Ha funcionado! Sí, pero las cajas de Magrazas

van a pinchar el globo de la diversión.

"Y ahora la historia de la caja de cartón."

Y dentro estaba la caja número ocho.

A no ser que lo dejemos a él sin aire.

Sr. Magrazas, necesitamos leña. Ah, sí, sí. Voy a por más.

Y os contaré cómo ha ido cuando vuelva.

-No, lo brillante del sistema minero de Gustavo es que yo pienso

y vosotros trabajáis y... Pausa. Tengo que hacer pis.

¡Que nadie toque mi sombrero! Solo he oído "toquen mi sombrero".

¿Jugamos a lanzarlo? No veo por qué no.

Hala, el sombrero se eleva bien.

A lo mejor vuelve, como un sombrerorang.

"El sombrero no volvió, pero pasó a través de un enjambre

de moscas tsé-tsé, un campo de espuelas místicas

y una nube de humo encantado del horno del árbol de un elfo".

-Señorita, busco una tienda de leña.

"Luego, en un giro inesperado, el ajustado Sombrero 2000 aterrizó

sobre el Sr. Magrazas, se volvió loco y lo convirtió

en Abuchichero". (GRITA) (RUGE)

(VOZ GUTURAL) ¡Es hora de contar historias!

El sombrero no va a volver. Sí, Gustavo se va a enfadar.

El sombrero sí que ha vuelto con el Sr. Magrazas.

¿Por qué está levitando? ¿Por qué flota como si estuviera

en una alfombra mágica hecha de humo de escape de coche?

-Es una gran historia. Todo empezó al principio de los tiempos.

¡Guau! Le ha paralizado de aburrimiento.

Al fin tengo el poder de hacer que la gente escuche

mis historias, compañeros, vecinos, el cartero.

Pronto el mundo será mi público cautivo.

El sombrero lo ha convertido en Abuchicero.

Anoche tuve un sueño, era una lata de pintura,

pero no sabía de qué tipo, ¿era un brillo de exteriores?

-No puedo moverme y mi sudor tampoco.

-¿O era pintura de interiores? Era parecido al satín.

-Sé más aburrida que él, Otrasofía. Solo sé tú misma.

-En realidad, es un sellador, no pintura.

-Pero... -¡¿Por qué, Flora?! ¡¿Por qué?!

Hay una lección. ¿No toques las cosas de Gustavo?

No. ¡Corre! ¡Mi Sombrero 2000!

-¿O era esmalte efecto mate? Que suele ser más duradero.

-Salvo con altas temperaturas y Omega.

-¿O era brillo de cáscara de huevo?

"Capítulo cinco: Corre por lo que más quieras"

Hay que encontrar al Capitán Calzoncillos

antes de que Abuchicero paralice el mundo.

Y no haya más que historias sobre el hilo dental y cortes de pelo.

¡Tengo que huir de Pie Grande! ¡Estos huevos Benedict

me están retrasando! ¡No puedo parar de comerlos!

¡Está detrás de nosotros! ¿Quién está detrás de mí?

¡Abuchicero! ¡Pie Grande!

¡Abuchicero! (TODOS) (GRITAN)

Sr. Carrasquilla, ¿qué está... haciendo...

aquí? No hay tiempo para preguntas.

Huyo de Pie Grande y como huevos Benedict.

¿Pie Grande? Céntrate.

Ya tenemos suficiente con lo nuestro.

Yo no. Estoy en el club de los platos limpios.

¡Tatatachán! ¡Sobras!

¿Por qué estoy lleno de deliciosas migas?

Capitán, hay un hechicero que quiere

paralizarnos de aburrimiento con historias.

Eso me recuerda una historia.

(Música)

"Capítulo seis: El capítulo de la violencia supergráfica

presentado en historiorama porque una historia solo

es interesante si tiene dibujos. El hechicero Abuchicero contó

una historia aburrida. Si las historias fueran panecillos,

los suyos estarían duros. El Capitán trató de golpearlo fuerte

con un panecillo, pero la historia aburrida de Abuchicero era

demasiado sosa para conseguirlo. La pobre fábula no perjudicó

a nuestro héroe, pero el Capitán no podía mover el brazo.

¡Oh, no! ¡No puedo mover el brazo!

¿Pero por qué puedes mover todo lo demás?

"Porque no es fácil aburrir por completo

al Capitán Calzoncillos".

Oh... ¡Burbujas! ¡Esto se pone interesante!

"Y tenerlo como invitado". ¿Puedo usar el perro como toalla?

Tienes que derrotarle antes de que el resto de tu cuerpo

se aburra. ¡Sí! Porque no puedo hacer nada

sin mi cuerpo. Eso me recuerda aquella vez

que esperé en la sala de espera. ¡Oh, no! Me paralizó el otro brazo.

Son como espaguetis crudos. No importa.

¡Molino de viento de cintura! La sala de espera tenía sillas.

¡Oh! ¡Bloqueo de culo! Me ha puesto el pompis en espera.

Mi trasero está fuera de servicio. Mis nalgas han sido acalladas.

Había un felpudo de bienvenida para limpiarte los pies.

¡No siento las piernas! Uy, tengo otra.

Mi retaguardia está en paro. Y azulejos en el techo.

Y ahora mi elegante cuello. Y una fuente para beber.

¡Y mi lengua! ¡Me caigo!

¡Déjalo en paz! Ya ha tenido suficiente.

¡Sí! ¡Abúrrenos a nosotros! Habla de tus vacaciones familiares.

O de tu colección de sellos, monedas o de cualquier colección.

He dejado mi mejor historia para el final.

Era el día de la basura. (AMBOS) ¡No!

Cayó en martes y mientras sacaba la basura...

Ahí va. Es Pie Grande. Nos está salvando.

"Un giro inesperado". ¡Fíjate!

Lleva piñas en los oídos para no oír las historias.

"Vaya, qué inteligente". ¡Ah! ¡Chicos, chicos, chicos!

¡Creo que ya puedo mover el brazo! ¡Anda! Está súper emocionado

y nosotros también. El entusiasmo es el antídoto contra

el aburrimiento. Tiene sentido.

Si estás aburrido y ves algo emocionante,

dejarás de estar aburrido. "Es un hecho importante".

Pero no está del todo activo. Deberíamos darle lo más emocionante

que hay. ¿Traes nuestros tebeos?

Los llevo siempre. Eh, Capitán, mira este tebeo

sobre el abominable Altidiente. ¡Qué guay! ¡Me encanta!

O el del bestial Vomitisco. O el de Sucia Salamancha.

¡Tatatachán! ¡Gracias!

Eso le ha devuelto el salero a mi pandero.

(Música)

¡Toma! ¡Estás ganando!

(GRITA)

¡Sí! Pero aún no han visto las fotos de mis vacaciones

en el Gran Cañón. Son 6327 fotos borrosas

del mismo paisaje tomadas desde ángulos distintos.

¡No! Están perdiendo. Necesitamos entusiasmo.

Tengo el circo perfecto.

Abuchicero dice que eres débil.

"Funcionó".

(Música)

(Explosión)

"Capítulo siete: En resumen, funcionó"

"El Capitán Calzoncillos, Pie Grande y la ardilla vencieron

a Abuchicero, desactivaron el Sombrero 2000

y pusieron fin a la amenaza". La lucha ha sido una pasada.

Sí, quién diría que Pie Grande es bueno.

¿Sabes qué, Berto? Ser guardabosques de verdad ha sido

más divertido que lo de la tele. ¿Ves? No te fíes de los anuncios.

(Explosión)

Así que para convertiros en mineros de Gustavo solo

tenéis que renunciar a todos vuestros derechos

como ciudadanos del mundo. ¿Quién está conmigo?

(Abucheos)

¡No! Animales, atrás. Me encanta la naturaleza.

Sí, es preciosa.

"Y Magrazas pasó de ser muy aburrido a solo aburrido".

Entonces abrí la caja número 12.

"¿En serio?" -Y dentro había una estrellita.

Había estado encerrada allí y las de su especie estaban

en peligro, así que nos teletransportó al espacio exterior.

Lideré valientemente su ejército contra las hordas de agujeros negros

y ganamos. Para agradecérmelo, me enseñaron

a convertirme en una estrella.

Ah y ahora soy inmortal. -(RONCA)

Sí, ya sé que el principio de la historia es aburrido.

"En cuanto al Capitán Calzoncillos estaba

ocupado abusando de ser invitado de Pie Grande.

¿Puedo usarte como toalla?

(GRITA) ¿Por qué estoy mojado? ¿Dónde está mi ropa?