(Música)

# En un árbol del castañar. ¡Edu!

# Viven con su dulce papá. ¡Lucy!

# Les encanta el bosque explorar. # ¡Qué bien!

# Y con sus amigos jugar. ¡Yupi!

# Son Edu y Lucy, son Edu y Lucy. # De aventura siempre se van.

# Son Edu y Lucy, son Edu y Lucy. # La naturaleza es su hogar. #

"Edu y Lucy."

"Las semillas misteriosas."

(TATAREA)

(TATAREA)

(GRITA)

(Golpe)

¿Edu? ¿Estás bien?

(SE QUEJA)

¿Pero...

¿Qué estás haciendo?

Estoy buscando una caja para guardar

mi colección de piedras.

Muy pequeña.

Mmmm, ¿y está? No, muy grande.

No, estoy buscando una caja del tamaño exacto.

Esta tiene una pinta genial.

¿A qué esperas? Vamos, ábrela.

Ya, pero ¿y si es una cosa secreta de Osvaldo o de Hugo?

Bah, teniendo en cuenta donde está guardada, lo dudo.

Mi caja secreta está tan bien guardada

que nadie la puede encontrar.

¿Tienes una caja secreta?

Ah, no, no, no, no, solo lo decía porque...

bueno, ¿la abres?

(DECEPCIONADA) Semillas, guardadas en pequeños sobres.

No es para nada algo secreto.

Que extraño, Osvaldo suele guardar las semillas en otro sitio.

Habrá que buscar en la enciclopedia de Polca y Hariet para saber

que tipos de semilla son.

De todos modos, deben llevar aquí mucho tiempo.

¡Tal vez pertenezcan a un brujo o a una hechicera!

No sabía que Osvaldo era brujo.

Estoy segura de que si las plantamos, crecerán

cosas super chulas.

Ah, estáis aquí, me viene al pelo porque así podéis...

Pero...

¿Dónde habéis encontrado esto? En una estantería en el almacén.

Extraordinario. Es la caja de semillas de vuestras mamás.

¿De nuestras mamás?

Ellas conservaban todas las semillas que recogían

en esta caja para plantarlas más tarde.

Ah, ¿sí? ¿Y sabes qué clase de semillas son?

Ni idea, todo lo que sé, es que ahora son vuestras.

¿Nos las das? ¿De verdad?

Haced con ellas lo que queráis.

Gracias. Gracias.

A plantarlas, me muero por ver que es lo que va a crecer.

¡Espera! ¡Espérame! (RÍE)

¡Lucy! ¡Espera!

No podemos plantarlas así.

¿Porque no? Son semillas, ¿qué quieres hacer con ellas?

Son las semillas de nuestras mamás, deberíamos guardarlas.

Y así tendrás una colección más. ¿Dónde las plantamos?

Lucy, antes de plantarlas, deberíamos saber que son.

Imagínate que plantas semillas de nenúfar en medio del jardín.

Vale, tienes razón. Polca y Harriet seguro que nos pueden ayudar.

(RÍE) (REFUNFUÑA)

Estas estoy segura de que son potentillas. ¿Me lo confirmas?

-Potentilla verna. (HABLA EN OTRO IDIOMA)

Muy bien. Entonces, recapitulando, tenemos anemonas...

Anémonas. -Nemorosas.

Prímulas, jacintos de los bosques, aulagas, amapolas

y potentillas verdes. Si, perfecto.

Bueno, ¿vamos a plantarlas ya?

Oh, no, Lucy. Ya es tarde, ¿No prefieres ir a cenar?

¿No tienes hambre?

Osvaldo debe haber preparado una super cena.

Pero me muero de ganas de plantarlas. (OLISQUEA)

Bueno, mañana, en cuanto nos levantemos,

iremos a plantarlas.

(RÍE NERVIOSO) Si quieres. Buen provecho, chicos.

(AMBOS) Buen provecho, Lucy. Buen provecho, Edu.

Buen provecho.

¡Edu, a la mesa!

Vuelvo enseguida, semilli... La sopa se va a enfriar.

¡Ya voy!

Y todas son flores.

Bravo por vuestro trabajo de investigación.

¡Almuerzo terminado!

Podéis tirar todo esto al abono y luego os cepilláis los dientes

y a la cama.

Voy yo, aprovecharé para traer las semillas.

No quiero que se queden fuera esta noche.

Toma, papá. Gracias.

¡Oh, no!

Matilda, para. ¡Fuera!

¡Vamos, fuera!

Oh, ¿porque han hecho esto?

¿Qué ha pasado? (JADEA)

Ha comido muchas semillas y tendremos que ordenar todo

de nuevo.

Cuanto lo siento, pero las semillas también son alimento

para los pájaros.

No te preocupes, todavía nos quedan un montón para mañana.

(RÍE)

(Música)

Venga, vámonos ya.

He estado pensando que quiero guardarlas,

no quiero que las plantemos, ya hemos perdido un montón.

Pero yo quiero plantarlas.

Y son tan tuyas como mías.

Bueno, a ver, ¿y si las compartimos?

Así cada uno hace lo que quiera con sus semillas.

Vale, coge tus semillas. Y, además, tengo una superidea.

¡Apuch!

¿Esto? Es para hacer bombas de semillas.

Mira, he hecho bolitas de tierra.

Hacemos un agujero, metemos algunas semillas dentro

y luego lo tapamos. Apuch.

Claro que puedes ayudarme. Puedes hacer los agujeros.

¡Apuch! (RÍE)

¡Super técnico!

Vete, Matilde, ya has comido bastante.

Venga, terminemos y las plantamos.

En esta piedra enorme será perfecto.

¡No, no, no! ¡No hagas eso!

Así lo mezclarás todo y no sabremos dónde has plantados las prímulas

o las potentillas.

Pues eso, así quedará bonito.

Apuch. ¡Yuju! Justo donde quería.

Te toca.

¡Apuch!

¡Apuch! ¡Bien! (RÍE)

(RESOPLA) Para hacer esto, tendría que haberlas guardado todas.

(RÍE) ¿Y yo puedo lanzar también?

Pero son las semillas de mamá.

Oh, oh... venir conmigo, pequeños.

(RÍE)

A nuestro alrededor, aquí, por todas partes se esconde

uno de los secretos más grandes de la naturaleza.

Os voy a contar la verdadera historia del Hada Amapola.

Cada año, cuando se aproxima el otoño, ella acepta ocultarse

bajo tierra varios meses.

¿Y por qué? Se aburrirá.

Puede que un poco, pero, gracias a ese truco, cada año,

renace en forma de flor y luego vuelve a convertirse en un hada.

¡VAYA!

(OLISQUEA)

Apuch.

¡Apuch!

Mima, tu hada es una semilla, ¿verdad?

(ASIENTE) Y mi historia...

la de toda la naturaleza que duerme en invierno

y despierta en primavera.

Así que si yo las planto, ¿echarán flores que darán

nuevas semillas?

Entonces, podría guardar

las semillas de mi mamá eternamente.

Cuando sea mayor habrá flores por todas partes gracias

a estas semillas. (RÍE)

¿Necesitas ayuda?

Quiero asegurarme de plantarlas correctamente. ¿Cómo lo hacía mamá?

Primero, miraba si la tierra era buena, como aquí.

Y luego las sembraba a su antojo. Lo más importante es

que te complazca.

(RÍEN)

(Música)