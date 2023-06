(Gallo)

"No es una niña

ni un niño,

no es un juguete,

es él mismo..."

# Él es Dupi,

# y una mano te echará.

# Dupi,

# siempre tiene un superplán. #

Oh, Dupi. # Dupi,

# puede ir todo regular,

# pero él lo arreglará

# con mimo y alegría.

# Dupi. #

Ajá, sigue haciéndolo, vale. Gracias.

Muy bien, ¿esta?

Eso es, está bien.

Hola.

Si lo enciendo, me siento mucho más cerca de mis abuelos.

¿Ves? Ahí es donde viven mis abuelos.

Está muy, muy lejos.

La única forma de llegar allí es volando.

(SOPLA)

¿Tienes un avión?

¿En serio?

Ajá... Eh...

¿Cómo la ve? No.

Creo que no.

Entonces...

¡Oh, no!

No, no, no, no, no.

(TITUBEA) A ver esta...

Ah, Mi-Yo, ¿qué te parece?

¿Esta o esta?

-Esa. -¿Sí?

¡Eh, no de alejes!

-Vale.

¿Cuál?

Sí, sí, es perfecta. ¿Está segura?

Ah, sí.

Pero no cabemos los dos aquí.

Pero eso no tiene alas.

¡Oh!

¿Con esto?

¿Listo?

¿Listo?

-¡Mi-o!

¿A dónde quieres ir?

-A un lugar lejos, voy a casa de los abuelos.

-Mi-Yo, vaya...

¿Quieres ir a verlos tú sola?

-Es que los echo de menos.

-Papá también.

Oye, ¿quieres que vayamos a verlos?

¿Todos juntos? ¿Quieres?

¿Eh? -Sí.

-Muy bien.

-Papá se va a venir también.

Pero podemos empezar a practicar.

¿Listos?

Pues allá vamos.

(TOCA LA CAMPANILLA)

¡Abuelo, abuela, allá vamos!

¡Uh!

¡A Japón!

# La, la, la, duerme bien. #

(EL ELEFANTE BARRITA)