División O - Soundcheck

Siempre le digo a mi hermano, si sigues comiendo ganchitos de queso

te convertirás en uno.

Tranquilo, señor, tenemos un desganchiquesineitor.

Y tú que decías que nunca lo usaríamos.

Donnie, mi único hermano, te he echado de menos.

Bienvenido, hermano.

Nuestro trabajo aquí está hecho. ¡Ánimo, Osos!

¡Ánimo!

Menos mal que ya pasó. Donnie, no, no.

Eres incapaz de controlarte. No, no, pues ahora te sientas

y ves el partido así.

(TV) "Los Osos pasan la pelota, que viene el tiro...

¡Canasta! Y Los Osos ganan el partido".

Compañero.

Olivia, ¿a que no adivinas qué grupo ha sacado canción nueva?

No me digas que "Soundcheck". "Soundcheck".

Se llama "Resta cuatro".

(CANTAN EN INGLÉS)

¿Cómo te pueden gustar? Son tan brrr.

¿Quiénes son brrr? El grupo ese, "Soundcheck".

Tienen canción nueva. ¿"Soundcheck"?

Me encanta "Soundcheck". Necesito esa canción, ya.

Ah, id a la plaza mayor, pasa algo insólito.

"Soundcheck", "Soundcheck", yuju.

"Soundcheck", "Soundcheck", "Soundcheck".

"Soundcheck".

Estaba conduciendo en mi furgoneta, gozándolo,

mientras escuchaba mi nueva canción favorita de "Soundcheck".

Se refiere a "Resta cuatro". Sí.

Resta uno. Resta uno.

Resta uno, réstame una...

¿Podría por lo menos no cantar?

El caso es que he tenido que parar porque las cuatro ruedas

de la furgoneta me han desaparecido.

Pues sí que es insólito.

División Odd, División Odd.

Cuánto me alegro de veros, estaba en la panadería

escuchando mi nueva canción favorita de "Soundcheck".

(AMBOS) -¿Resta cuatro? -Pues sí.

Resta uno. Resta uno.

Resta uno, réstame un aliento. Resta cuatro.

¿Por qué es así mi vida?

He metido 12 bagels en el horno y al sacarlos y cortarlos...

Pues mirad.

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho.

Solo hay ocho. Exacto.

Pero ¿por qué desaparecen las ruedas y los bagels?

Ruedas y bagels redondos.

Compañero, de verdad que...

Espera, tienes razón, los dos son círculos.

Pero ¿a quién le gustan tanto los círculos

que va por ahí robándoselos a los demás?

(AMBOS) Círculo Sue. -¡Uo!

A ver, chavales, a mí ya no me van los círculos,

me he enderezado, ahora lo mío son los triángulos.

Entonces, ¿no has robado los círculos?

Qué va, pero puedo ayudaros a descubrir al culpable

y podemos empezar escuchando mi nueva canción favorita.

No digas "The Soundcheck". "The Soundcheck".

(Música en inglés)

(GRITA)

¿Qué ha pasado?

Mi mesa tenía cinco sillas triangulares

y ahora solo hay una.

Pero si los triángulos han desaparecido

está claro que no puede ser cosa de círculos.

Entonces, ¿qué es? No lo sé,

pero sí que sé que tengo que ir a la sala de mates.

Y yo tengo que estar un rato tranquilita.

Ay, sí, mucho mejor.

(Música)

Saludos, agentes. Hola, sala de mates.

Vale, primero, hemos visto ruedas que desaparecían,

luego bagels, luego sillas triangulares,

a ver si detectamos una pauta.

Sala de mates, haznos unas réplicas.

Generando. Espera, ¿cómo que réplicas?

¿Nos va a contestar? ¿Nos va a vacilar?

No, las réplicas son versiones pequeñas de las cosas

reales para que veamos qué ha pasado.

Podemos hacer que parezcan sillas, ruedas y bagels.

¡Uy! Qué ricos. Generando réplicas.

Empecemos con las sillas. A ver, teníamos cinco.

Luego nos hemos quedado con una, ¿cuántas se han llevado?

El número de ese montón, uno, dos, tres, cuatro.

Me pido los bagels. Vale, vale, todos tuyos.

Teníamos 12, luego nos hemos quedado con ocho,

así que uno, dos, tres, cuatro nos han quitado.

Por último, las ruedas. Teníamos cuatro.

Y nos hemos quedado sin ninguna, cero.

Nos han quitado las cuatro.

¡Eh! Es como la canción, resta cuatro.

Porque cuatro me restas, oh.

Normalmente aquí me paras.

No te paro porque tienes toda la razón,

cada vez que ha sonado la canción ha desaparecido algo.

"Resta cuatro" está restando cuatro de verdad.

Si la música es el problema entonces tal vez la música sea la respuesta.

¿Qué miras? La música.

Ahora decís resta uno cuatro veces por eso se han llevado

un total de cuatro cosas.

¿Nuestra canción hace eso? Yo flipi flipo.

-Qué chunguilada. Yo flipi flipo.

Tony D, Danny T, Ringo, Johnny J,

os conozco a todos.

Me llamo Otto, esos cinco.

Lo que creo que quiere decir mi compañero

es que tenemos la solución.

Si cambiáis la letra para que cada uno cante sumo uno,

sumará cuatro y todo volverá a la normalidad.

Cuenta con nosotros. -No.

Soy un artista y no pienso cambiar la canción, renuncio.

-Vamos, tío, ¿qué estás diciendo? -Anda ya.

-Lo sentimos, División, esto pinta a full.

¿Qué? ¿Por qué?

Pues porque solo somos tres, necesitamos cuatro

para cantar la canción. Pero tenemos que arreglar esto.

La única manera sería encontrar a alguien que supiese cantar,

se supiese los pasos y estuviese dispuesto

a ponerse un montón de gomina.

(Música)

"Soundcheck".

(Música en inglés)

Sabes que siempre he dicho que "Soundcheck" es brrr.

Sí.

Pues lo sigo pensando, pero bien hecho.

Sí, "Sumaremos cuatro" está sonando por toda la ciudad

y devolviendo todos los cuatros que faltan,

pero también le habéis sumado cuatro a todo lo demás.

Estas imágenes las envían agentes de la División de todo el mundo.

La única solución es poner resta cuatro

y sumaremos cuatro a la vez para siempre, jamás.

Remix.

¡No!

(Música en inglés)

"DOBLE PROBLEMA".

(Música)

Cada mañana hago donuts, pero hoy no puedo

porque me falta el cuerpo.

¿Cuerpo de vuelvineitor?

Yo pensaba en el regresacuerpineitor.

¿En serio? Sí.

¿Nos lo jugamos a piedras, papel o tijeras?

Vale, al mejor de cinco.

¡Eh! Chicos, arreadme con los dos, tengo donuts que hacer.

Vale.

A la de tres.

Uno, dos, tres.

(Rayos láser)

Gracias. Que tenga un buen día, señor.

Adiós, División Odd. Uf, mal asunto.

¿Quería vernos, señorita O? Ha pasado algo insólito,

¿Conocéis a Debbie de pizza a domicilio, Debbie?

Hola. Hola.

Pues claro que sí.

(CANTAN EN INGLÉS)

¿Habéis terminado?

(CANTAN EN INGLÉS)

Ahora sí. ¿Cuál es el problema, Debbie?

Pues estaba en la pizzería con muchísimo ajetreo...

Pizzería Debbie, perdón, sí, una doble queso grande.

Ya, sin problema. Un momentito, por favor.

Hola, pizzería Debbie, una peperoni mediana.

Muy bien, tranquilo, adiós. Por favor, espere un momentín.

Pizzeria Debbie, sí, sí, creo que podré hacerlo.

(VOZ EN OFF) "Cuando de golpe".

(Gritos)

Y luego fue peor.

(Gritos)

(GRITA) Y luego vine aquí. Parece que tiene un caso de dobles.

¿De qué? Ya sabe, cuando estás tan ocupada

que deseas que hubiera dos tus.

Cuando tienes dobles realmente hay dos tus.

Pero hay cuatro. Por qué ha pasado dos veces.

El Agente Orson ha redactado este informe.

Cuando doblas el número se lo sumas asimismo.

Empezó con una Debbie, luego una y una sumaron dos,

luego dos y dos sumaron cuatro. Y ahora las noticias malísimas.

Falta una de las dobles. Hola, chicos,

ahora las noticias malas, malísimas. Se me ha parado el reloj

y no puedo arreglar esto si no tengo todas las dobles.

Olivia, tú ve con Debbie y encuentra a esa doble.

Pero ¿cómo?

Su doble debería pensar y actuar igual que usted,

¿qué estaría haciendo a esta hora del día?

Es miércoles, hora de la comida, siempre entrego un pizza

al 2 de la avenida Rosewood. Vamos.

Vale.

Otto, que las otras dobles no se metan en problemas.

Dígalo 10 veces más rápido.

(Distorsión de voz)

Es una mujer impresionante.

No he visto a la doble en ningún sitio

y tampoco he visto a la pizza.

-Lo siento, la traeré enseguida. -Da igual, pediré una a otro sitio.

-Esto es terrible. -¡Eh, tú!

División Odd, arresta a esa mujer. Ya, no hacemos esas cosas.

¿Puede decirnos qué ha pasado?

Estaba sentado en mi casa del cuatro de la avenida Rosewood

cuando ha aparecido y me ha hecho comprar dos pizzas que no eran mías.

-Pero esa no era yo era mi doble.

Además, si las pizzas no eran suyas, ¿por qué las ha pagado?

Aquí soy yo el que pregunta.

¿Cómo hago que se me pase el dolor de barriga

por comerme dos pizzas? -¿Se ha comido las dos?

-Y dale con las preguntitas, se acabó,

no pienso volver a no pedirle nunca.

¡Oh! Mi doble me está fastidiando el negocio, tenemos que atraparla.

Si está haciendo pizzas igual podemos pillarla en la pizzería.

Vamos.

Señorita O. Ya puede ser bueno.

Solo quería decir que estoy muy contento

de trabajar en la División Odd. Pero...

¿Cómo es que Olivia es la que hace todo lo guay

y yo me quedo haciendo lo no guay?

Como cuidar a las dobles de Debbie. Otto, quiero contarte un cuento.

Vale.

Erase una vez, un bebé pájaro que era nuevo en el nido.

Este bebé pájaro tenía una hermana mayor

que llevaba en el nido mucho más tiempo que el bebé pájaro,

¿me vas siguiendo? Claro.

Vale, porque un día el bebé pájaro decidió salir del nido

y entonces se metió dentro de un agujero negro,

retrocedió en el tiempo y se encontró trabajando

en un puesto de perritos calientes de Albuquerque, en Nuevo México.

Sin que el pajarito se diera cuenta, el alcalde de Albuquerque

fue a preguntarle si tenía permiso para llevar el puesto de perritos

y, ¿sabes qué? ¿Que no tenía permiso?

Exacto.

Espere, ¿intenta decirme que yo soy el pajarito?

No, solo quería contarte un cuento y lo he hecho.

Ahora vuelve abajo y cuida de esas Debbies.

De verdad que soy demasiado joven para esto.

Esa de ahí es mi pizzería. ¡Ay! No.

¿Qué? Es Doug, el repartidor.

-Vaya, vaya, vaya, pero si es Debbie, la repartidora.

¿O debería llamarte Debbie, la no repartidora?

-Quita del medio, Doug, estamos ocupadas.

-Si alguien está ocupado aquí soy yo.

El negocio está que arde gracias a ti.

¿Usted también reparte pizza? No, sándwiches de ensalada de huevo.

(Móvil)

Cáscaras.

Doug, el repartidor, ¿en qué puedo servirle?

Se ha equivocado de número, vale.

El caso es que te voy a robar a todos los clientes

y van a hacer que me forre y me compraré un barco

con el que me iré a navegar con todos mis primos.

(RÍE) -Tengo que encontrar a mi doble.

Pues sí. Sí.

A ver, Debbies, aquí tenéis algunas de mis revistas favoritas

y algo de picoteo.

Ahora, si me disculpáis, tengo trabajo que hacer.

(Música)

(AMBAS) Hola, hola. Hola.

(Continúa la música)

(AMBAS) Hola, hola. Hola.

(Continúa la música)

Hola, hola. -Hola, hola.

Hola.

(Continúa la música)

Hola, hola. A ver, ¿podéis dejarme tranquilo?

Tengo mogollón de papeleo. (AMBAS) Papeleo, papeleo.

¿Os gusta el papeleo? Tengo una idea.

(Música)

Lo siento, Debbie, no veo a tu doble por ningún lado.

Ahí está. ¿A que adivino?

Alguien iba a tener una pizza y al final no.

Sí, yo. -Y alguien recibe una pizza

que no había pedido. -Sí, yo.

-Mi negocio está hundido.

(Móvil)

¡Aúpa, Olivia! Compañera, buenas noticias,

he terminado todo mi papeleo y el tuyo,

las Debbies son alucinantes.

Lo único malo es que la Señorita O tendrá dos copias de todo.

¿Cómo que dos copias?

Las dobles lo hacen todo doble, ¿verdad, chicas?

Verdad. -Verdad.

Lo hacen todo doble, te dejo.

Creo que ya sé cómo encontrar a su doble.

¿Ah, sí? ¿Cómo?

Cuando doblas un número le sumas ese número a sí mismo.

La primera pizza era para el número dos

de la avenida Rosewood, pero su doble la llevó

al cuatro de la avenida Rosewood porque dos más dos son cuatro,

dobló la dirección. ¿Dónde iba la siguiente pizza?

Era para mí en el cinco de la calle...

Pero seguro que la llevado al 10 de la calle Hook en su lugar

porque al sumarle cinco a cinco tienes 10.

Exacto, yo vivo en el 10 de la calle Hook.

Y la pizza estaba deliciosa. No sé ni porque me enfado.

¿Había más repartos planeados para hoy?

Pues sí, esta tarde tengo que ir a 10 de la calle Principal.

Pero si tengo razón la doble doblará el número

y 10 más diez es 20 de la calle Principal.

Vamos. Vale.

(Música)

Hola, Debbie. Hola, hola.

Vale, Debbie, a ver.

Quédense quietas y las juntaré de un zap.

Óscar, ¿puedes esperar un momento? Sí.

Debbie, quería agradecerte la ayuda de hoy.

No podría haberlo hecho sin ti. Gracias.

Otra Debbie, nunca olvidaré todo

lo que has hecho por mí, dos veces. Sí.

Y Debbie, creo que eras tú la desaparecida,

ojalá hubiera podido conocido mejor.

Vale, Otto, ya basta.

No es justo, estas Debbies son alucinantes.

¿Nos vamos a librar de ella sin más? Un momento.

Creo que Otto tiene razón.

El motivo por el que se dobló fue porque tenía

muchas pizzas que hacer y ninguna ayuda.

Sí.

Así que si Otto puede hacer que le ayuden con su trabajo

igual con algo de práctica Debbie también podrá.

Pizza Debbie, tu pizza, la mejor que hay.

Pizza Debbie, tu pizza, la mejor que hay.