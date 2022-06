División O - Soundcheck otra vez

"Trabajamos para una organización, dirigida por niños,

(OFF) "Soy la Agente Olivia".

"Este es mi compañero, el Agente Otto".

"Este es mi lápiz de la suerte".

"Pero volvamos a Otto y a mí".

"Trabajamos para una organización, dirigida por niños,

que investiga lo extraño,

lo raro y, sobre todo, lo insólito".

"Nuestro trabajo es arreglar las cosas".

(Sintonía "División ODD")

¡Venga, venga!

"¿Que para quién trabajamos?"

"¡Para la División ODD!"

"SOUNDCHECK OTRA VEZ"

Gracias por venir, División ODD.

¿Cuál es el problema, señor?

Seguro que adivináis en qué estoy pensando.

¿Un piano? ¡Exacto!

¡Todos pueden ver lo que estoy pensando!

Y a veces no pasa nada, pero otras veces sí que pasa.

¿Eso es un oso vestido de bailarina,

montando en tiburón en el espacio exterior?

Oye, puedo pensar lo que me apetezca.

Por favor, ¿podéis ayudarme?

Tranquilo, usaremos el Pensamientosprivadosinator.

Que tenga un buen día, señor.

¡Gracias, División ODD!

¡Espera!

¡Ahora aparecen palabras cuando hablo!

Ahora hay más palabras. Y más palabras.

¡Y más palabras! ¡No para!

¡División ODD!

Oh, en realidad mola.

(BALBUCEA)

¿Quería vernos, Señorita O? Sí,

ha pasado algo insólito.

¿Recordáis a Danny T?

¡Hola a tope, tron!

¿Danny T? ¿El cantante principal de Soundcheck? ¡Qué pasote!

¡Hola, tron!

¡Hola! ¿Qué tal?

Mola mogollón volver a verte. Señorita O, ¿podemos hablar?

Sin ofender a Danny T,

pero no me gusta nada Soundcheck,

no es mi estilo de música.

Si me deja no participar, me haría un favor.

Ya, te entiendo.

Genial. ¿Entonces puedo saltarme el caso?

No, solo digo que te entiendo.

Danny T, diles a Olivia y Otto lo que pasa.

¡Guay!, este es el liante: el resto de Soundcheck ha desaparecido.

¿Qué? (IRÓNICA) Ay, qué pena.

Todo ha empezado con un evento muy importante.

Estábamos grabando el nuevo vídeo de Soundcheck

para nuestro nuevo exitazo: "La fuerza de la gravedad".

Pero al tomar el aire, ha sido un desmadre.

Ah, porque había un montón de fans esperándoos.

¡No! ¡Hemos tomado el aire de los ventiladores

para movernos el pelo!

Por suerte he podido aguantar,

porque me acababan de hacer las uñas.

¡Hala!

¡Qué superviento, tron!

Johnny J, Tonny D y Ringo han salido volando por la ventana,

y ahora no sé dónde están.

Tranquilo, esta noche estarán en el concierto.

Tengo entradas. Y yo.

Pero si no saben lo del concierto de esta noche.

(AMBOS) ¿Qué?

Como líder del grupo, no me gusta preocuparles con los detalles,

así que solo les digo que tenemos concierto

justo antes de salir a escena.

No parece buen método de trabajo.

Ahora me doy cuenta.

Tengo una idea para encontrarlos, seguidme.

Os presento mi Sala de Soundcheck.

¿Has convertido en secreto una sala de mi cuartel

en esto?

Buen trabajo, y suerte.

Sé todo lo que hay que saber sobre Soundcheck,

dónde os gusta ir, qué os gusta hacer,

¡todo!

Estoy sin palabras. A que sí.

En plan mal. Ah...

Te agradezco tu dedicación, ¿pero para qué nos sirve todo esto?

Puedo usar la información que tengo de los tres desaparecidos

para averiguar dónde es más probable que estén.

¿Te refieres a una predicción?

¿Qué es eso, bro?

Una predicción es una suposición sobre algo

que es lo más o menos probable que pase.

Por ejemplo, la cosa favorita de Ringo

cuando no canta ni baila es comer en restaurantes.

¡Vamos a un restaurante, tron!

Pero... ¡Danny!

Hay mogollón de restaurantes en la ciudad.

Ah, sí.

Pero yo sé a cuál es más probable que vaya.

He hecho este pictograma

para saber todos los sitios donde ha comido Ringo.

¿Me estás diciendo que has puesto una pegatina de la cara de Ringo

cada vez que ha comido en un restaurante?

A que mola, ¿eh?

Como veis, ha comido comida mexicana,

marisco y comida italiana.

La italiana tiene más pegatinas,

o sea que ahí es donde más veces ha ido.

O sea que lo más probable es que esté ahí ahora mismo.

¡Eh, guay la predicción, tron!

¡Vamos!

¡Uf!

¿Qué hay, peña?

¡Estoy aquí, jalándome estos superespaguetis!

¡Ringo, esta noche hay concierto, tío!

¿Qué?

¡Qué contento estoy de que me hayas encontrado!

¡Tanto que quiero cantar! ¡No, por favor no!

(AMBOS) (CANTAN EN INGLÉS)

¡Chicos!

Aún hay que encontrar a dos miembros más de Soundcheck.

¡Vamos!

¿Qué sabes de Tonny D?

Pues su pasatiempo favorito es estar con animales.

(AMBOS) ¡Ya ves!

Pero hay animales en todas partes.

A ver, ¿con qué animal es más probable que este?

¿Jirafas? -O... ¿Jirafas?

Tenemos que hacer otra predicción.

¡Flipad!, en nuestro disco nuevo,

Tonny D ha compuesto una canción sobre sus animales favoritos

que se llama "Zoylógico".

Me la he bajado 43 veces.

Igual si escuchamos "Zoylógico"

y contamos cuántas veces nombra Tonny D a cada animal...

Sabremos qué animal es su favorito.

O sea que sabremos con qué animal es más probable que esté.

¡No pienso escuchar otra canción de Soundcheck!

Vale.

¡Pues vemos el vídeo!

(CANTAN EN INGLÉS)

He hecho un gráfico para organizar la información.

Aquí están los animales que ha mencionado Tonny D,

y este lado muestra cuántas veces ha nombrado a cada uno.

¡Ha nombrado al hámster 5 veces, tron!

¡Y al pez 6 veces, tron tron!

¡Y al perro 20 veces!

¡Es la barra más alta, tron tron tron!

Es más que a los otros animales,

así que lo más probable es que Tonny D esté con perros.

¡Vamos al parque canino!

(Música de acción)

Hola, chicos, ¿qué hay?

¡Tío, esta noche hay concierto, bro! -¿Qué?

¡Eso me hace tan feliz que quiero cantar!

Ay, qué raro iba a ser.

(CANTAN EN INGLÉS)

¡Chicos!

¡Aún hay que encontrar a Johnny J!

Olivia tiene razón,

volvamos a la Sala de Soundcheck de Otto.

¡Esperad, no da tiempo!

Pero por suerte tengo una versión portátil.

¡Hala!

¡Toma ya!

¡Lo tengo!

A Johnny J le gusta hacer deporte,

así que lo más probable es que eso esté haciendo.

También quiero señalar que me ha escrito a mí

personalmente una nota detrás.

"Trabaja en algo hasta que se te dé bien, Johnny J".

¡Así aprendí yo a soldar, tron!

Por favor apágalo.

Contemos el número de trofeos ganados en cada deporte,

así sabremos cuál es su favorito

y podremos predecir

cuál es más probable que esté practicando ahora.

¡Gran idea!

Tiene uno, dos tres, cuatro trofeos de natación.

Y uno, dos trofeos de baloncesto.

Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis trofeos de tenis.

¡Johnny J ha ganado más trofeos de tenis!

Yo predigo que estará en la pista de tenis.

¡Vamos!

¡Esperad, esperad!

¡Esperad! ¡Esperad!

No lo entiendo.

Creía que estaría aquí.

"Trabaja en algo hasta que se te dé bien"...

¡Johnny J ha ganado más trofeos de tenis,

pero menos de baloncesto!

Si quiere que se le dé bien el baloncesto,

tiene que practicar el baloncesto.

¡Está ahí!

¡Lo hemos encontrado!

¡Bien! -¡Bien! ¡Sí!

¡Venga, Tonny D, vamos a por él!

A ver, tú eres Tonny D, yo soy Ringo.

Sí, es verdad.

¡Johnny J!

Olivia, Otto, gracias por ayudarnos hoy.

Estoy tan contento que quiero...

Ya lo sé... "Que quieres cantar".

No, iba a decir: "invitaros a actuar con nosotros

en el concierto de esta noche".

¡Sí!

¡Olivia, es un sueño cumplido!

¡Es increíble, qué ganas tengo!

Si no puedes con el enemigo, únete a él.

(CANTAN EN INGLÉS)

"CHISPITA"

¿De dónde saldrán?

¿De detrás del árbol?

Sí, fijo que de detrás del árbol.

¿Cuál es el problema, señor?

Perdón por asustarle.

Me alegra de veros.

Mirad, siempre que toco el claxon pasa esto.

(Gaznidos)

(AMBOS) ¡Hala! -¡Exacto!

Igual creéis que hace falta el Cuaquinator o el Patonator,

pero en este caso creo que hacen falta los dos.

No es por fardar, pero...

sé un par de cosas sobre artilugios.

Abra el capó, señor.

¡Ajá!

Creo que este es el problema, señor. Anda.

Gracias, División ODD.

Encantados de ayudar.

¡Je! ¿A ver?

(Mugido, relincho y rebuzno)

¡División ODD!

Ah, me empieza a rugir el estómago.

Y a mí. Supongo que será... (AMBOS) Hora de comer.

¡Chispita!

¡Yo lo he dicho primero!

¡No, yo primero!

¡Deja de hablar a la vez que yo!

¡No puedo! ¿Qué pasa?

¡No lo sé!

¿Qué está pasando aquí?

Hemos dicho lo mismo a la vez

y hemos dicho: "¡Chispita!",

pero ahora no podemos dejar de hablar a la vez.

(TODOS) ¡Es ridículo!

¡Ahora todos hablamos a la vez!

¡Hola, agentes! (TODOS) ¡Oscar, ayuda!

¿Que ayude con qué?

¡Tú no hablas a la vez que nosotros! No.

¿Qué está pasando?

Usted tampoco habla a la vez que nosotros.

¡Escuche, todos hablamos a la vez!

Esto ya lo he visto antes, me temo que tienen un caso de Chispititis.

¿Chispititis?

Parece que hay eco.

¿Cómo es que no os afecta?

La doctora y yo ya lo hemos pasado.

Y estamos inmunizados.

Es como la varicela.

Es parecido a la varicela.

Sí, lo que he dicho.

Soy médica, suena mejor cuando lo digo yo.

¡Socorro, sigo hablando a la vez que la agente!

¡Oh, no, parece que se propaga!

¡Los dos, a mi despacho! ¡Ahora!

Si habláis a la vez, a ver, ¿qué despacho?

¡El de la Señorita O! Vale.

Vamos a ver, ¿cómo curamos la Chispititis?

Señorita O, ya no tiene Chispititis.

Pues claro que sí,

lo que pasa es que están fuera.

La única forma de curarla

es encontrar al villano Chuck el Chispita

y conseguir su Cubo Chispita.

Pues a por él.

Pero Señorita O, nosotros trabajamos dentro del cuartel,

no salimos a resolver casos.

Oscar tiene razón,

esto no es lo nuestro, no somos capaces.

Sé que tenéis miedo,

da miedo hacer cosas nuevas,

pero no os mandaría al campo

si no creyese en vosotros de todo corazón.

Hala, Señorita O, es superbonito.

No he sido yo,

ha sido alguien de fuera.

(TODOS) ¡Seguramente Olivia!

¡No sé cómo encontrar a Chuck el Chispita!

Conozco a alguien que puede ayudar.

Así les digo a los agentes que vayan a ver al Bebé Genio.

¿Y por qué no lo dice y ya?

¡Porque así no se...!

Da igual.

Bueno, ¿a qué estáis esperando? ¡Largo!

¿Seguro que es este sitio?

Seguro que no es "oeste" sitio.

Me ha hecho mucha gracia, pero estoy muy asustado para reírme.

Bueno, supongo que no está aquí. Vamos a volver.

Hola, División ODD.

Un momento.

No os esperaba a vosotros.

Tranquilo, soy médica, no se preocupe, yo hablaré.

¡Escucha, pequeñajo, tienes que ayudarnos ya!

(BEBE) (LLORA)

Se acabó, fuera de aquí.

Ahora nunca encontraremos a Chuck el Chispita.

¿Chuck el Chispita?

Vaya, vaya, estáis de suerte.

A Bebé no le importa Chuck el Chispita,

así que está dispuesto a ayudar,

pero no puede daros la dirección de Chuck el Chispita

porque rompería el código de "no chivarse".

¿Y eso qué es?

Que los villanos no se chivan de otros villanos.

Pero el Bebé os dará una pista.

(BEBÉ) (RÍE)

Su Círculo vive en el número 10 de la Calle Principal,

y Pladam vive en el 26 de la misma calle,

y Chuck el Chispita vive en la Calle Principal,

en 6 más que Su Círculo.

Pues vaya ayuda. Ya...

No tendría que haber apartado la vista.

¡Un momento! ¡Esto es solo un juego de palabras!

Tenemos que centrarnos en la información útil.

A ver, Chuck el Chispita, Pladam y Su Círculo

viven todos en la Calle Principal. Información útil.

Eso es. Luego dice que la dirección del Chispita

es 6 más que la de Su Círculo,

así que podemos pasar de Pladam.

Si la dirección del Chispita es 6 más que la de Su Círculo,

¡solo tenemos que sumar!

Aquí está el 10, donde vive Su Círculo.

Y si le sumamos 6 a 10,

11, 12, 13, 14, 15 y 16.

¡El Chispita vive en el 16

de la Calle Principal! ¡Vamos!

¡Esa es la muletilla de Olivia!

¡No puedes usarla! Eh... Tengo otra.

¡A motor!

¡No tenemos tiempo para esto!

¿Y ahora qué?

Jolín, todas las buenas están cogidas.

Gracias por informar, Oscar.

(TODOS) ¡Buenas noticias, Oscar y la Doctora O

se ocupan del caso!

¡Hala, esto es un rollo!

No vamos a conseguir trabajar, ¿no?

¡Juguemos a las charadas!

¿Quién ha dicho "charadas"?

¡He sido yo!

Ay...

A esos villanos les va la mar de bien.

Casi tan bien como a los médicos, que es lo que soy.

Chuck el Chispita podría estar en cualquier piso.

Solo podemos hacer una cosa.

¡Ponernos a gritar! ¡Entrar!

Sí, eso decía yo, lo de... Eso.

Sí, vamos. Vale.

Es el Hace Ruidos.

Ah, bienvenidos a Villa Villanos,

debéis de ser científicos locos.

¡Soy médica, no científica loca!

Y yo soy científico, no científico loco.

¡Somos de la División ODD!

Ah, es verdad, os di bombones

para que hicierais ruidos graciosos.

Qué tiempos aquellos, qué tiempos aquellos.

Buscamos a Chuck el Chispita.

Ah, no soy muy fan de ese tipo,

siempre me hace bajar la música.

Pero yo soy así.

Pero no puedo deciros en qué piso vive,

hay una política estricta de no chivarse, ¿sabéis?

(AMBOS) Eso dicen.

Resolved mi problema de palabras

y encontraréis la puerta de Chuck el Chispita.

Os pongo música.

Si tengo ocho trompetas

y usted tiene cinco trompetas menos que yo,

¿cuántas trompetas tiene?

¿Qué pintan aquí las trompetas?

Las trompetas serán el código secreto de la puerta.

O sea que si usted tiene ocho trompetas

y yo tengo cinco trompetas menos...

Menos es restar.

Esto son ocho, que son las trompetas que tiene.

Y cinco menos que ocho...

¡Es igual a tres!

¡El Chispita vivirá en el tercer piso!

¡Es hora de restar!

¿Qué?

Se está buscando una muletilla. Tengo una mejor, escuchad:

¡Pongámonos los zapatos y empezad...!

Esta mejor ni la canto.

(TODOS) Frío.

Caliente.

Frío.

Esta idea ha sido peor que la de las charadas.

Ay...

¿Cuatro puertas?

El Chispita podría vivir en cualquiera.

Seguro que Minibailarina lo sabe.

Esperaba que no me vieseis.

Buscamos a Chuck el Chispita.

Os ayudaré, pero solo porque estoy enfadada con él

por no reciclar la basura.

Solo tenemos un planeta, agentes.

¿Seguro que eres una villana?

¡Sí! ¡Con un código estricto de no chivarse! Tomad.

Resolved este problema de palabras

y encontraréis la puerta del Chispita.

Y con esto, me voy. (RÍE)

Vale. Vamos allá.

Cuatro puertas, con los números siete, ocho, nueve y diez.

La número ocho es la de Al Simétrico,

la diez es la de la Metamorfa,

una menos que la ocho es la de Perry Pares

y dos más que la de Perry Pares es la del Chispita.

Eso es mucha información.

¡Ya lo sé, soy médica!

Lo que no sé es cómo resolverlo.

Usaremos una recta numérica,

nos ayudará con los villanos y los números de sus pisos.

A ver, Al Simétrico vive en la puerta número ocho.

Y la puerta número diez es la de la Metamorfa.

Uno menos que la puerta ocho

es la puerta de Perry Pares.

O sea que uno menos ocho es siete.

Perry Pares vive en la puerta número siete.

Y dos más que Perry Pares es nueve.

Chuck el Chispita vive en la puerta número nueve.

A ver... Llamemos a la vez.

Hola. (AMBOS) ¡Sí, señor!

¡Somos los mejores! ¡Sí!

Un momento, chicos. (AMBOS) ¡Hemos acertado, sí!

¿Queríais algo? Sí.

La División ODD tiene Chispititis y necesitamos tu cubo.

Pasa una cosa, ¡soy un villano!

Lo mío no es ayudar a la gente. ¡Espera, Chuck!

A nosotros también nos daba miedo lo nuevo

y nos quedábamos en el cuartel,

¡pero ahora hemos salido a la calle a resolver un caso y ser geniales!

Lo gracioso del miedo es que tiene poca gracia.

Una sabia médica dijo una vez... -¡Toma!

Tengo unas pizzas de pan en el horno y os estabais enrollando.

Bueno, misión cumplida.

Mi enhorabuena, doctor.

Yo no soy doctor.

Los dos somos doctores hoy.

Bueno ahí va. Sí.

(TODOS) ¡Bien, lo habéis conseguido!

¿Podemos celebrarlo por separado para saber si ha funcionado?

¡Yuju! ¡Bien!

¡Excelente trabajo, Oscar y Doctora O!

Ahora ya podéis volver a vuestras tareas habituales.

¿Sabe?, me ha gustado salir del cuartel, Señorita O.

Y a mí. No me importaría repetir, la verdad.

Ah, sin problema.

(AMBOS) (GRITAN)

¡Dudo que esté preparado para esto!

Me parece que ya tiene una muletilla.