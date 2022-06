División O - El peor primer día

"EL PEOR PRIMER DÍA DE LA HISTORIA"

(INTENTA HABLAR)

Señor, no entiendo cuál es su problema insólito

porque tiene una pelota en la cabeza.

Otto, creo que su problema es que tiene cabeza de pelota de playa.

Muy facilón lo veo.

Hola, chicos.

Ori, ¿qué está haciendo aquí?

Pues he empezado a entrenar y resulta que mi color favorito...

Es el primer día oficial de Ori como agente.

(AMBOS) Ah.

Estaba llevando esto de los "centiburgs" al almacén.

Cosa que ya haces mal, porque te has parado a hablar con ellos.

Perdón, Señorita O.

¿Deberíamos haberle dicho que no abra el contenedor?

Ah, es mucho más responsable que yo.

Entonces, ¿vais a ayudar a este tipo con tentáculos o qué?

Sabía que había otra cosa.

Fallo mío.

¿Tenemos un artilugio para eso?

(RELINCHA)

(Gorgojeo)

(Gorgojeo)

Espera.

Hay algo vivo aquí dentro.

Y puede que sea mono.

(GORGOJEA)

¡Cierra esa caja!

¿Por qué?

Es un "centigur".

Si le da la luz,

ese pequeñín se convertirá...

en 100 pequeñines. (AGENTE ORI) Jolín.

La Señorita O se va a enfadar mazo.

¿Quieren eres, a todo esto? -Soy Odelia.

Soy un directora de laboratorio de intercambio.

Dirigiré el laboratorio de Óscar hoy

y él vivirá con una familia japonesa.

¿Y qué hago con lo de los "centigurs" fugados?

Tienes que juntar los 100 para zapearlos y unirlos

en uno solo.

Mira, mejor vente conmigo.

Buenas tardes, Oden Bucker. -Oh.

¿Qué tiene de tarde?

Este agente es nuevo. Necesita cajas para "centigurs".

Eh, eh, eh. Ni de Blas. La última vez

que le di cajas a Óscar, no las recuperé.

¿Dónde está, a todo esto?

Es un intercambio de directores de laboratorio.

Este es el trato:

te daré el número exacto de cajas que necesitas.

Vale.

¿Cuántos caben en cada caja? -20.

Pero ¿cuántos 20 hay en 100?

Te ayudo a averiguarlo.

Esto son 100 tabas.

Finjamos que las tabas son "centigurs".

Si en cada caja para "centigurs" caben 20,

entonces, unos, dos...

(AMBOS) 19, 20.

Hemos puesto las tabas en grupos de 20.

Uno, dos, tres, cuatro, cinco.

Cinco grupos de 20, son 100.

Pues necesitamos cinco cajas.

Cinco cajas de veinte.

A los "centigurs" les atraen las esferas.

Yo miraría en la sala de bolas. -Gracias, Odelia.

¡Ori en marcha!

Yo hice una vez un intercambio de esos, como tú y Óscar.

¿Ah, sí? ¿Adónde fuiste?

Ahí mismo.

Te da una nueva visión del mundo.

Hola, campeón.

Tres cajas llenas.

Son 20, 40, 60 "centigurs".

Solo me falta llenar las últimas dos y se acabó.

¡El agente Ori petándolo!

(Golpe)

¡Oh, no! Las últimas dos cajas.

Oh, vaya, perdóname.

Mi vehículo ha hecho el vip ese y todo.

Las cajas no lo han oído.

Ya.

Porque son cajas.

En fin, la vida, ¿verdad?

Este es el peor primer día de la historia.

¿Estás de broma?

Espera a que te cuente el mío y verás.

(Música suave infantil)

¿Eh?

¡Oh, no! Se me ha olvidado cerrar la sala de criaturas.

¡Ah!

¡Uh! Solo era un sueño.

Por poco. Espero no haber olvidado cerrar la sala de criaturas.

¡Ah!

(Música suave infantil)

¡Guau!

Dos sueños seguidos.

¡Es real!

¡Ah!

(Música suave infantil)

¡Uh!

¡Ah!

(Música suave infantil)

¡Ah!

Ese sí que es el peor primer día de la historia.

Y, te seré sincero, creo que aún estoy soñando.

Voy a necesitar más cajas.

Tranquilo, que yo ayudo a mis hermanos.

Y también a ti, aunque no seas mi hermano.

Lo siento.

Solo tengo cajas donde caben ocho "centigurs".

¿Y qué voy a hacer ahora? -Déjame a mí.

En cada caja rota cabían 20, ¿verdad?

Exacto. Y 20 más 20, son 40.

Oh, coged las tabas.

Vais a acabar pidiéndolas. -Gracias.

Aquí tenemos 40 tabas por los 40 "centigurs" que faltan.

Vale.

Si hacemos grupos de 8 con 40,

acabamos con uno, dos, tres, cuatro, cinco grupos.

O sea, que necesito cinco cajas.

Cinco cajas de ocho y un carrito nuevo.

Gracias, agentes. Y me las piro.

¡Buena suerte, pillín!

(RÍE)

¿Te ríes de mí? ¿Te parezco gracioso?

¿Eh?

¿Es que te hago reír?

¿Te parezco un payaso de circo? -Sí.

Gracias, tío.

Significa mucho para mí.

Esferas, esferas, les atraen las esferas.

Espera.

¡La sala de baloncesto! ¡Genial!

La dos cajas deberían estar seguras ahí.

(MUGE)

Tres cajas llenas. Faltan dos cajas más.

Eh, ¿qué ha pasado con mis otras cajas?

Este es el peor primer día de la historia.

No, qué va.

Te voy a contar mi peor primer día.

(TARAREA)

Con permiso.

He dicho "con permiso".

Oh, no vas a ponerte en medio. ¡Hoy, no!

¡Oh!

¡Ay!

¿Cómo va a ser ese tu primer peor día si, obviamente, acaba de pasar?

Tres opciones: puedo disculparme

o puedo ayudarte o podemos ir al cine.

Pero solo voy a hacer una.

Así que, escoge sabiamente.

Escojo la ayuda.

Ya solo me quedan cajas de hasta cinco.

Son las últimas que tengo.

Si no tienes la cajas que necesitas,

parece que los "centigurs" nos invadirán.

Tendrás que buscarte otro trabajo.

Yo seguramente me haga peluquera.

¡Eh, eh, eh! Puedo apañármelas con estas cajas.

Solo necesito descubrir cuántas cajas de cinco necesito

para sustituir las dos de ocho.

Las tabas, por favor. -Marchando.

Gracias.

Dieciséis tabas para dieciséis "centigurs".

Necesitarás una, dos, tres cajas.

Pero con tres cajas, no basta.

Cinco, diez, quince.

Necesito atrapar 16 "centigurs".

¿Lo ves? Sobra uno.

Tranquilo. Conseguiremos una cuarta caja para el que sobra.

Pero ha dicho que caben cinco "centigurs".

Caben hasta cinco "centigurs".

O sea que puedes meter al último "centigur" solo

en una cuarta caja.

Tres cajas de cinco

y una en la que puedes meter uno. ¿Lo ves?

Ah, y otro carrito más.

Me parece que debería poner un límite.

Pero ¿dónde pueden estar los últimos 16 "centigurs"?

He estado en la sala de bolas, en la de baloncesto,

hasta he mirado en la máquina de chicles.

Acabo de recordar lo que pidió la Señora O para comer.

¿Espagueti con albóndigas?

No.

Sopa de bolas matzá.

Y esa sopa lleva una bola que es una esfera.

¡Ay, no! Si la Señorita O se entera de que he metido la pata,

me voy a enterar.

De nada.

¿Por qué?

Por hacerte el favor.

Que sepas que un día tendrás que devolvérmelo.

Pero si el favor os lo he hecho yo.

Ahora me debes dos favores.

¡Oh, Señorita O! ¿Abriste la unidad de contención?

Puede ser.

Te ayudaré a recogerlos.

Espere. ¿No está enfadada?

¿Por qué iba a estarlo?

Otto hizo lo mismo.

Y yo, en mis tiempos.

Todos los agentes lo hacen.

Si no lo hubieses abierto,

habría tenido que echarte de la División.

¡Hala!

(AMBOS) Y 100.

Y ahora, si me disculpas, tengo una sopa que tomarme.

(SUSPIRA)

¿Quieres hacer los honores? -Claro.

¡Ese botón no!

Este.

Enhorabuena, agente Ori.

Supongo que, al final, has tenido un buen primer día.

Gracias, Odelia. Pero, en serio, ¿qué hace este botón?

¡Oh, no! -¿Qué?

(Alarma)

¿Ha pulsado el botón azul?

Seguro que todos lo pulsan en su primer día...,

¿verdad?

¡Para nada! ¡Corred todos!

Oh, gracias.

¿O debería decir: "Domo arigato"?

(Móvil)

(HABLA EN JAPONÉS)

¿Que el agente Ori ha hecho qué?

(HABLA EN JAPONÉS)

Me lo tomaré de camino.