División O - Oscar el sillón

"OSCAR, EL SILLÓN"

Gracias por venir, División ODD.

¿Cuál es el problema?

Intento repartir la pizza, pero siempre que entro...

Mirad, mejor os lo enseño, ¿vale?

Esperad.

Vale. ¡Esperad!

(AMBOS) (GRITAN) ¡Así lleva pasando más de una hora!

La pizza está superfría.

¿Qué tipo de pizza es?

Es hawaiana. Ese es el problema.

En esta zona están prohibidas las hawaianas.

¿Qué?

Ay... Pues deberían poner carteles o algo así.

Tranquila, tenemos un Clasicaquesinator.

¡Oh! Una pizza de queso.

Ahí va. Prueba ahora.

Sí, vale.

Un trabajo bien hecho, ¿no?

(TODOS)(GRITAN)

No entiendo, ¿por qué no funciona?

Ah, sí ha funcionado, ¿veis?, no hay pizza.

La he repartido y he salido por el otro lado.

Gracias, División ODD. ¡Bien!

Vale, agentes, tenemos un par de artilugios nuevos:

un Quitanievesnator y un Fueranievesnator.

Espera, ¿no son los dos lo mismo?

No, no, no.

Este tiene empuñadura.

Ah, y luego está esto.

Tenéis que escuchar todo lo que os voy a decir.

Oscar, ¿qué está pasando?

Me acabo de zapear con un Sillonator

y empezaré a convertirme en sillón.

Ahora mis piernas son un cojín.

¿Cómo lo paramos?

La buena noticia es que hay un Desillonator,

la mala noticia es que está dentro del maletín cerrado.

A lo mejor tendría más sentido

guardar el artilugio que te convierte en algo,

¡en vez del artilugio que lo arregla!

No te falta razón, y me encantaría hablar del tema

si mis dedos no fuesen ahora patas de sillón.

Y hay otra mala noticia,

se me ha olvidado el código para desbloquear el maletín.

(AMBOS) ¡Oscar!

Solo recuerdo que los 3 números suman 50.

¡Pero hay muchas combinaciones que suman 50,

el código podría ser cualquier cosa!

Hay más buenas noticias,

sabía que me olvidaría el código,

así que hipnoticé a tres personas

y les dije a cada una un número.

¿Sabes hipnotizar a la gente? Sí.

Cómo mola.

¿Quiénes saben los números? La doctora O, Orquídea y Obfusco.

Tenéis que dar dos palmadas,

decid "Alerta sillón", y os darán la información.

Vale. ¡Espera!

Que nadie se entere de que me convierto en sillón

porque si las... (GRITA)

No creía que iba a ir así el día.

¡Ya voy a por los números, tú vigila el sillón!

¿Cómo que vigila el sillón?

Es un sillón, ¿a dónde se va a ir?

¡Oh, no!

Interesante.

¡Doctora O!

Agente Olivia, estoy jugando a los médicos,

¡pero no estoy jugando porque soy médica de verdad!

¡Oscar se ha convertido en...!

Digo... ¡Da igual en qué se haya convertido!

Necesito el número que le dio para abrir el maletín.

No tengo ni idea de lo que me habla.

¡Alerta sillón!

Si tengo 45 pacientes enfermos y curo a 8,

¿cuántos pacientes enfermos me quedan?

¿Oscar escondió el número en un problema de palabras?

¿Para qué lo haría?

El Desillonator es un artilugio muy potente,

y Oscar cree que si cae en malas manos...

Ay... Da igual.

Doctora, ¿puedo usar su ordenador?

Ahora mismo no soy la Doctora O,

pero sí, claro, ponte las botas.

Vale.

Sigue los pasos.

Quiero saber cuántos pacientes enfermos le quedan.

¿Qué es lo que sé?

Ha empezado con 45 pacientes.

Luego ha curado a 8.

O sea que hay 8 menos.

¡Eso es restar!

Así que 45 menos 8 es...

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

¡La respuesta es 37! ¡Bien!

Tengo que volver con Otto.

Eh...

¡Alerta de sillón!

Me habré quedado dormida un momento.

¿Y ahora qué?

Ah, así que sigue aquí.

Oscar.

¡Owen!

¿Qué estás haciendo?

Relajarme.

¿Te puedes creer que alguien ha tirado esto?

¡Qué va, lo hemos dejado...!

Lo necesito.

Ah, ya veo,

los Agentes Guays tienen un sillón,

pero los de Seguridad no.

¿Eso es un agujero?

Eh... Prefiero llamarlo

una mancha muy fea que he conseguido quitar.

Owen, necesito el sillón.

Si me lo das...

te limpio las pantallas una semana.

Mejor 18 años. Mejor 2 semanas

Hecho. Gracias, Owen.

No sabes lo importante que es el sillón.

Tú ten cuidado con el chicle.

(Música de suspense)

37.

¡Bien!

¡Oh!

¿Qué le ha pasado a Oscar?

Owen le ha pasado.

Buenas noticias, tengo un número,

solo faltan dos para abrir el maletín.

¡Eh!

Esta vez voy yo a por los números

y tú te quedas a vigilar el sillón.

Créeme, es mucho más difícil.

¿Cómo que mucho más difícil?

¡Oh, no!

¿Oscar?

¡Sillón!

Hola, Orquídea.

¡Oh, eres Orquídea! Sí.

¡Alerta sillón!

Si tengo 16 centigurps

y le doy 5 a un Sherman y 3 a otro Sherman,

¿cuántos me quedan?

Cómo mola.

Oscar dice "gracias".

Vale, vamos a hacerlo paso a paso.

¿Qué sé por ahora?

Si tengo 16 centigurps

y le doy 5 a un Sherman y 3 a otro Sherman,

¿cuántos me quedan?

Empiezas con 16 y luego das 5,

16 menos 5...

1, 2, 3, 4, 5...

Igual a 11.

Luego das otros 3,

o sea que 11 menos 3...

1, 2, 3...

¡La respuesta es 8!

¡Alerta de sillón!

¿Qué ha pasado?

Mira, Orquídea,

sé que a lo mejor te dio un poco de miedo,

pero me has ayudado un montón hoy.

Gracias, Otto.

Ahora me sabe mal haberte quitado los calcetines sin decírtelo.

¿Cómo me los has quitado de los pies?

Oye, tranqui, que ya te he devuelto las gafas.

Hemos terminado.

Oksana, ¿qué estás haciendo?

Añadirle brillitos al sillón para que sea de mi estilo.

¡Ese sillón no es tuyo!

Uy, que no. Es mío porque lo tengo yo.

¡Pero lo necesito porque...!

¡Porque lo necesito!

Ya veo,

los agentes os merecéis más el sillón

que las trabajadoras de la cafetería,

o mejor dicho, trabajadora.

En realidad solo estoy yo.

No, no lo digo por eso.

Todos los departamentos son importantes.

Somos todos parte de una gran familia

que trabaja unida.

Puedes... (GRITA)

¿Pero qué has hecho?

Pues saqué la cama

porque tu historia me da un poco de sueño.

A ver, Oksana,

¿qué tengo que hacer para recuperar el sillón?

Ayudarme hoy con los platos.

¿Qué le pasó a Oscar?

Oksana.

Buenas noticias, tengo el número de Orquídea.

Solo falta el número de Obfusco.

Vamos juntos, y nos llevamos el sofá.

¡La gente se lleva todo lo que no está clavado!

¡Guay,

maletín gratis!

Coge eso también.

Bien. Gracias.

Cuidado, cuidado.

Vale, intenta hacer una ele.

Vamos, a la izquierda. ¡Ya lo hago!

¡He roto a Oscar!

Ay... Ten más cuidado. ¡Vamos!

¿Estás levantando tu parte?

¡Pues claro que la estoy levantando!

Cuidado.

¿Por qué vamos por aquí?

Es un atajo al despacho de Obfusco.

Ah, ¿estáis buscando a Obfusco? (AMBOS) Sí.

Qué pena, acaba de irse a su casa de vacaciones en La Luna.

¿Y ahora cómo conseguimos el número para abrirlo?

¡Vosotros dos!

¿Habéis metido un sillón en mi cuartel?

¡Nadie tiene un sillón!

Voy a tirarlo. (AMBOS) ¡No!

¡Señorita O, no es nuestro, es del...

laboratorio!

¿Los científicos tienen sillones?

Yo hago comida, eso es ciencia.

Tiene que estar en Seguridad.

Yo hago comida, eso es seguridad.

A ver, tiene que estar con los operadores de tubos.

Yo hago comida, eso es operar tubos.

Eh...

Ahí te has pasado.

Señorita O se lo ruego... -Me paso el día...

¿Por qué Oscar no nos ha dicho los números?

¡Los ha dicho!

Oscar ha dicho que todos los números suman 50.

¿Y? Pues que si sumamos los dos números,

podemos saber cuánto nos falta para llegar a 50.

La respuesta será el último número.

¿Cuánto es 37 más 8?

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Ahora solo hay que saber

cuántos números hay entre el 45 y el 50.

1, 2, 3, 4, 5.

(AMBOS) ¡Cinco, la respuesta es cinco!

Está decidido,

partiremos el sillón en cuatro partes.

¡Esperad!

(TODOS) ¿Oscar?

Sí, me he convertido en sillón.

Señorita O, merezco el castigo que crea justo.

Parece que bastante castigo has tenido ya.

Pero lo íbamos a partir en cuatro partes, ¿no?

(Música animada)