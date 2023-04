División O - Oscar y los oscarbots

"Soy la agente Olivia.

Este es mi compañero, el agente Otto.

Este es mi lápiz de la suerte.

Pero volvamos a Otto y a mí.

Trabajamos para una organización dirigida por niños que investigan

lo extraño, lo raro y, sobre todo, lo insólito.

Nuestro trabajo es arreglar las cosas".

(Música cabecera)

Venga, venga.

"¿Que para quién trabajamos? Para la División Odd".

"OSCAR Y LOS OSCARBOTS"

Gracias por venir, División Odd, el problema es mi cuarto de baño,

es más fácil si os lo enseño.

Insólito.

Podemos arreglarlo, pero no desde este lado.

Si me disculpa.

Tardará solo un minuto. Vale.

Con esto debería bastar, nos vemos en el cuartel general.

(Rayo láser)

¡Hala! Gracias, División Odd, te acompaño a la salida.

(Música)

Esto no podemos arreglarlo.

(AMBOS) O'Scarlett. -Buenas noches, agentes.

¿Tan tarde es ya? Una pregunta mejor,

¿de dónde has sacado O'Scarlett el donut?

De la sala de donuts, pasad una buena noche.

Igualmente. ¿Hay una sala de donuts?

¿Por qué no fue lo primero que me dijiste?

Incluso antes que tu nombre. Vamos.

(Música)

Creía que esta era la sala de bagels,

¿cómo he podido ser tan tonto?

Hola, agentes, necesito vuestra ayuda.

No, donuts.

Tengo que esperar a que se hayan ido todos.

Vale. Bueno, pues adiós, hasta luego.

Genial, todo va, pues eso, genial.

Despejado.

Bien, la señorita O me mandó construir una máquina supersecreta

y era muy difícil, pero no podía pedirle ayuda a nadie

porque era supersecreta y tal, así que para ayudarme

construí a estos tíos.

(Silbato)

(Música)

¿Te has clonado? No, ¿crees que estoy loco?

Son robots.

Número uno.

Cada oscarbot tiene una función especial para ayudar

a que la máquina de la señorita O funcione.

Este es el número uno, que hace la primera parte.

Uno, uno, uno.

Y número dos hace la segunda parte. Dos, dos, dos.

Y número tres hace la tercera... Creo que lo pillamos.

Vale, anoche alineé a todos los oscarbots

del 1 al 25 y la máquina funcionó.

Luego nos fuimos al cine para celebrarlo.

(Música)

Pero al volver al cuartel general, algunos no estaban.

La máquina de la señorita O no funciona sin los 25 oscarbots.

Si la máquina no funciona,

la señorita O no me lo perdonará nunca.

Seguro que no es verdad.

Si la máquina no funciona no te lo perdonaré nunca.

Pues vaya.

¿Qué voy a hacer?

Ni siquiera sé qué oscarbots faltan.

Tengo una idea. Que vayamos a la sala de donuts.

Ni parecido.

Cuando los veo a todos así alineados me doy cuenta

de que tengo que cortarme el pelo.

Fijaos.

(Rayos láser)

Todos los oscarbots están bajo sus números,

ahora solo hay que buscar los huecos y descubriremos qué números faltan.

Tengo uno.

Hay uno, dos, tres, cinco, seis. Falta el cuatro.

Igual que el número ocho, mirad, está el siete y luego el nueve.

Nueve, nueve, nueve.

El oscarbot nueve tiene razón, hay que otro hueco,

hay 9, 11, 12. El oscarbot 10 también falta.

Y el último oscarbot es el 23, lo que significa

que el 24 y el 25 andan sueltos.

O sea, que hay cinco oscarbots sueltos.

4, 8, 10, 24 y 25.

(Móvil)

¿Diga melón?

Oscar, voy a ir al despacho pronto, ¿has terminado mi máquina?

Bueno, le estoy haciendo los últimos ajustes.

Pues aligera, nunca ha habido nada más importante,

nada, nada, nada, nada.

Otra vez.

Tenemos que encontrarlos. Pero ¿cómo?

Oscarbots, os encantan vuestros números, ¿verdad?

(HABLAN A LA VEZ)

Si encontramos los números de los oscarbots que faltan,

también los encontraremos a ellos.

Pero ¿dónde veríamos un 4, 8, 10, 24 y 25?

25, 25...

Venden donuts por docenas, una docena es 25.

Una docena es 12, pero buen intento.

¿Poli Grafo? Tiene una oferta en chocolate caliente,

una taza por un cuarto de dólar. ¿Y?

Pues que un cuarto son 25 centavos.

Vamos.

Vale, vale, yo me quedaré mirándolos.

Que ninguno se mueva.

25, 25, 25, 25. -Sí, es un cuarto

y si me lo das yo te daré un chocolate caliente, Oscar.

-25, 25, 25.

Poli, eso no es Oscar, es un oscarbot.

¡Hala! Es lo más sorprendente que he oído en todo el día.

Número 25, te vienes con nosotros.

Olivia, creo que he encontrado al oscarbot 10.

¡10!

10, 10, 10.

-Menudo chasco se va a llevar. -25.

9, 10, 11. Y 25.

(Música)

Es genial, pero aún nos faltan el 4, 8 y el 24.

Hay un club 24 en el centro.

¿Qué? Tengo vida fuera del trabajo.

(Música)

24, 24. -Nos vemos, Olivia.

Nos vemos. 24.

-Espera, tú no.

(Continúa la música)

22, 23, 24, solo hay que encontrar al cuatro y al ocho.

(Móvil)

¿Diga melón? Perdona el retraso, Oscar.

El tiempo vuela cuando te lo pasas bien,

pero ahora sí que vuelvo de verdad, ¿has terminado ya mi máquina?

En realidad, si tuviese un poquito más de tiempo me vendría genial.

(Rugidos)

Bueno, parece que te has ganado 30 segundos extra.

Ven a por mí. Se acabó.

Van a echarme de la División Odd.

Aunque tengo la vida destrozada seguro que 4 y 8 son felices juntos.

¿Juntos? Sí, 4 y 8 eran superamigos,

lo hacían todos juntos.

Entonces a lo mejor no tenemos que buscar ochos y cuatros.

Si están juntos, deberíamos sumar ocho y cuatro.

Ocho más cuatro es nueve, diez, once, doce.

Doce es una docena y sabemos lo que viene por docenas.

Huevos. Donuts.

Vamos. Supongo que eso también.

Ocho, ocho. -Cuatro, cuatro.

-Ocho, ocho, ocho, ocho. -Cuatro, cuatro, cuatro.

(HABLAN A LA VEZ)

Caballeros, voy a tener que pedirles que vengan conmigo.

Ocho. -Cuatro.

Adelante. Bien.

(Música)

Tres, cuatro, cinco. Siete, ocho, nueve.

Ya están todos.

Bien hecho, chicos. ¡Oscar! ¡He dicho quieto!

¿Está lista mi máquina? Y tanto, señorita O.

Oscarbots, reuníos en mi laboratorio.

(Música)

Uno. -Dos.

-Tres. -Cuatro.

-Cinco. -Seis.

-Siete. -Ocho.

-14. -24.

-25.

Vale.

Vamos allá.

(Música)

¿Has creado 25 oscarbots para hacer un zumo?

El zumo perfecto. Alucino con que no hayamos dormido.

Tranquilo, compañero, sé de algo que te animará.

La sala de tartas. Vamos.

Hay una sala de tartas.

Supongo que tendría que haber mencionado también

que los oscarbots forman un robot gigante.

Bien, otra cosa con la que luchar.

(Música)

"DÍA DE FOTO"

Gracias por venir, División Odd. ¿Cuál es el problema, Ronny?

Va a venir gente a ver el gran partido de hoy,

pero mi hermano Donny está tardando la tira en hacer los sándwiches.

Esto es lo más triste que he visto nunca.

Creo que el mandoadistancianator debería apañarlo.

(Música)

Probaré otra vez.

¡Hala! Me he equivocado otra vez. Dejadme que lo arregle.

Espera, espera, ¿puedes dejarlo así? ¿En serio?

Sí, la gente que viene es de buen comer y esto viene bien.

Vale. (AMBOS) Que tengas un buen día.

Va, Donny, va.

Qué ganas tengo de hacerme la foto nueva para el carné.

Mira la que tengo ahora.

Oh...

¿Cuánto vamos a tardar?

Oscar se toma estas cosas muy en serio.

Así está bien. Sí, vale.

Ahora finge que hay un lobo hambriento

persiguiendo a tu familia.

¿Cuánta gente falta para que me toque?

Ah, vamos a ver, Oscar va por el cuatro,

¿y tú tienes? Vale. El 10.

Pues vamos a ver cuánto hay que sumarle a cuatro

para que sea 10.

Vamos a recolocarlos para que lo que intentamos descubrir

esté detrás del signo igual, como estamos acostumbrados.

Hala, ¿eso se puede hacer? Sí.

Si 4 más algo es igual a 10,

entonces, 10 menos 4 te dará el mismo resultado.

Entonces, 10 menos... (CUENTA) 1, 2, 3, 4...

Es igual a 6, faltan seis personas.

Eso no es nada.

Ahí estáis, ha pasado algo insólito,

presentaos en el parque de inmediato.

Claro, señorita O, en cuanto me saque la foto.

(GRUÑE) O ahora, ahora me va bien.

(GRUÑE)

Gracias.

(Música)

Hala, vale, vamos a hacerlo rápido. ¿Dónde está lo insólito?

Ah... Creo que lo he encontrado.

Hola, División Odd. Qué estilazo.

Señor, díganos qué ha pasado.

Pues estaba aquí sentado de picnic cuando, ¡gong!,

cuadros por todos los lados. Ayuda, por favor.

No sé dónde empieza el mantel y dónde termino yo.

No es nada, usaremos el quitacuadrosnator.

Eso no existe.

¿El chisme máquina adiós a los cuadros?

Sí. (RÍE)

Pero está roto.

A lo mejor puedo ayudaros con mis géiseres Glen.

10 glentásticos sabores y todos glenaliciosos.

Imagino que se llama usted Glen. Y yo imagino que tenéis sed.

Gracias, pero estamos ocupados. (SUSPIRA) Y más que vamos a estar.

(GRITA) ¡División Odd, socorro!

(Música tensión)

Creo que nos va a hacer acercarnos.

Estaba sentada aquí de picnic cuando, ¡gong!, rayas.

Ahora no sé dónde empieza el mantel y dónde termino yo.

Vale, paso uno, cámbiense los manteles.

Oh, me gusta. -Sí, me gusta, sí.

-Me gusta mucho.

No estoy segura de cuál es el paso dos.

Otto. Un segundo.

Orquídea, hola, ¿por qué número va Oscar?

Está a punto de llamarme, soy el número 8.

¿Qué? Pero si el 8 solo está a dos del 10.

Tienes que entretenerlo hasta que yo vuelva.

Pero no se me da bien entretener. Por favor, Orquídea.

Lo intentaré.

Los dos se han vuelto de color mientras hacían un picnic.

A lo mejor ha sido por la comida.

(A LA VEZ) ¡Ah!

Genial, ustedes dejen de comer y yo me hago la foto, caso cerrado.

Otto, ¿y si...?

Tómate un géiser Glen, invito yo.

Oh, vale, gracias.

Oigan, ¿me dejan ver sus cestas de picnic?

Chachi piruli, agente Orquídea, debería terminar contigo enseguida.

Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago?

(GRITA) Pero ¿qué haces?

(GRITA)

¡Botones!

Agente Orquídea, voy a tardar la tira en limpiar esto.

¡Bien!

¿Qué tal... arándano 2? Es glentástico.

-Eh...

-Vale, ponche de frutas 4, es glentástico.

-Eh...

-Uva 8, es glentástico. -Eh...

Casi mejor pide tú. (SUSPIRA)

Deme algo glentástico. Ojalá fuese yo capaz.

Han comido sándwiches distintos, snacks distintos,

lo único que han comido los dos... ha sido géiseres Glen.

Oh, no.

¡Otto, para!

(Gong)

Ah, pues sí que hace: "Gong".

No puedo hacerme la foto así.

Tranquilo, lo arreglaremos... de alguna forma.

¡Glen, no! ¡No, espera!

Sus bebidas están cambiando de color a la gente.

Ya lo sé. (A LA VEZ) -¿Que ya lo sabes?

-Claro, ¿por qué creéis que he dicho que eran glentásticos?

Miraos, estáis glendavillosos.

¡No puede hacer esto! (HABLAN A LA VEZ)

-Vale, vale, que todo el mundo se glenaje, ¿vale?

A ver, si bebéis melón 10, volveréis a ser normales.

¡Oh! ¡Oh!

(TODOS) ¡Oh!

-Vaya, ese era el último. -Oh, no.

-Pero os puedo dar otro sabor gratis, ¿eh?

¿Vale? Aquí tienes. -De perdidos, al río.

(Gong)

-Vuelvo a ser normal. -¿Cómo es posible?

Tenías que beber el número 10 para ser normal.

Espere, ¿qué ha bebido para quedarse a cuadros?

Uva 8.

Y acaba de beberse un 2, 8 más un 2...

¡Ha hecho 10 con las dos bebidas! ¡Eh!

Entonces, ¿para ser normales tenemos que tomar bebidas

que sumen 10?

Pero ¿cómo vamos a saber qué otro número beber?

(AMBOS) -A la Sala de Mates.

-Llevaré las bebidas. -Vale.

Agárrese.

(GRITAN)

Pues yo casi que me voy... Solo.

(Música)

(TODOS) Oh, oh...

"Saludos, agentes, Glen, mujer a rayas".

-Pero ¿seguimos en la Tierra?

Bueno, es más bien como mundo papel, pero con mates.

Vale, tardaríamos mucho en explicarlo.

Bien, ¿qué bebida se ha tomado?

Eh, pues no lo sé, era rojo brillante.

-Fresa 3.

Si se ha bebido un 3,

queremos saber qué número tiene que beberse

para conseguir un 10.

Sala de Mates. "Generando ecuación".

Espera, esto me lo sé.

Sala de Mates, si le sumas un número a 3 para que dé 10,

también puedes restarle 3 a 10 para conseguir el mismo número.

10 menos 3 es...

(CUENTA) 10, 9, 8, 7. ¡7!

Atún con melón número 7. Vale, no es el sabor más popular.

Ay...

(Gong)

(RÍE)

Vale, compañero, te toca.

Vale, tenía un 9. 9 más algo es igual a 10.

También conocido como 10 menos 9.

10 menos 9 es igual a 1. Necesito un 1.

Ciruela número 1, ese sí que es popular.

Acabo de vender el último. (AMBOS) -¿A quién?

(Música suspense)

¡No!

Ah... ¡No!

¡No!

¡Bien! Bueno, tampoco tenía sed.

Muy bien, compañero.

Gracias.

A ver...

(Gong)

No está mal.

Justo a tiempo, Otto.

Vamos a ver. ¿Quieres esto?

No, qué va, a ver otra cosa...

Quiero que pienses en... pepinillos, semiagrios, agrios del todo.

Perfecto. Muy bien, ya está.

Por fin tengo una foto buena.

Pero si es igual que la otra. Pero ¿qué dices tú?

No se parecen en nada. Mira.

En esta tengo la barbilla inclinada un poco así.

Qué raro... ¿Dónde está el crucero del fondo?

En fin, ¿no íbamos a tomar algo con Oscar?

Oh, va a estar ocupado

las próximas nueve horas, como poco.

(Música)

Vale, estoy aquí sentado ante este precioso atardecer.

Genial. Y otra.

Y otra. Y otra.

(Flashes)

Así... Y hacemos esto, y esto.