División O - Olivia y Otto en el País de los Shmumeros 2ª Parte

"OLIVIA Y OTTO EN EL PAÍS DE LOS SHMÚMEROS. SEGUNDA PARTE"

Se acabó.

Sin el Shmumerotonio nunca saldremos del cómic

ni devolveremos a Shmumeroman a casa.

Por lo menos la Señorita O

puede mantenerlo con vida en el mundo real.

Tiene tantos zumos que no se le acabarán nunca.

Sé que cómo acabo de decirlo parece que se le van a acabar ahora,

pero en serio, nunca se le acabarán.

¿Dónde están los zumos?

Mi primer día dirigiendo la División ODD no va muy bien.

¡Que tú no diriges...!

Necesito zumo.

Yo me ocupo.

(Música de suspense)

Bebe.

Con la pulpa no puedo.

¡Pues usa los dientes como colador!

¡Lo has salvado!

De momento. Necesito que traigas toda la fruta disponible.

¡Marchando, Señorita O!

Resulta confuso porque ahora yo también soy Señorita O.

No eres una Señorita O.

Es verdad, mejor Señor O.

Deprisa, Olivia y Otto.

Ay, si hubiéramos cogido el Shmumerotonio

antes de que lo robase el Doctor Sopa.

Espera. ¿Y si se lo robamos?

Imposible.

Lo destruye en su guarida en la página 21.

Me enfadé tanto que tuve que dejar de leer.

Pero... ¿y si nos zapeamos

a la página de antes que lo destruya?

Así podemos robárselo.

Pues justo antes de la página 21 va...

¡la página 20!

Ahora estamos en la 15.

El número 20 es mayor que 15.

O sea que es un problema de suma.

Para pasar de 15 a 20 sumamos...

16, 17, 18, 19, 20.

Sumamos 5.

¡Esperad, llevadme con vosotros!

Llevo atrapado en esta página toda la vida.

Eh... No sé yo.

Puedo ayudaros, tengo talentos especiales.

Por ejemplo... Me gusta comer.

Y a mí.

Estás dentro. ¡No es un talento especial!

(TODOS) (GRITAN)

¡Vaya! Con que así es cuando es de día.

¡Ahí está el Shmumerotonio!

¡Alto!

¿Por qué todos se esconden detrás de las mesas?

¡Aparte, Doctor Sopa!

"Doctor Sopa" para ti.

¿No he dicho "doctor"? ¡Silencio!

¿Cómo pretendes lo que he robado por derecho?

No estaba tan furioso

desde que mi secuaz, Cucharín, me traicionó.

¡No, no le oigo! ¡No le oigo!

Oiga, ¿puede dejar de contarlo todo?

¿Qué? Aún no se ha leído el cómic.

¿En serio? Sí.

Mira, voy a serte sincero por un momento.

Me pone malo que la gente me destripe las cosas,

y quiero decirte que lo siento en lo más hondo de la lata de sopa

que tengo por corazón.

Se agradece. Gracias.

De nada.

¡Ahora tragad caldo!

(TODOS) (GRITAN)

(AMBOS) ¡Oh! -¡Vaya!

¡No os escondáis!

¡Qué rabia que se escondan!

(GRITA)

¡Sal de ahí, condenación!

(Música animada)

Aúpa, Olivia.

Olivia, soy yo.

Deja de esconderte tras ese tocador estilo chino wasabi

de la reina Ana, y coge los Shmumerotonios.

(GRUÑE)

Vale, Señorita O.

Eh... ¿Qué es ese ruido de fondo?

¡Exprimid!

¡Exprimid!

¡Exprimid!

¡Exprimid! Ese es Orzac,

que no le da lo bastante rápido.

Ahora soy el Señor O.

De eso nada.

Nosotros nos ocupamos.

¡Tengo otro vaso!

(Música de suspense)

No tan rápido.

Ponche de frutas, mi favorito.

Claro que es tu favorito, es el mejor sabor de frutas que hay.

¿Sabes? La mejor parte de beber zumo no es el zumo,

es la parte de antes de beber.

Cuando te imaginas el zumo llenándote la boca.

Y es como...

(AMBOS) Si todo fuera posible.

Quizá no sean tan distintos.

¿No tienes un tambor al que darle?

¡Exprimid!

(Música de acción)

(DOCTOR SOPA) (RÍE)

No sé qué es peor,

que esté manchándolo todo de sopa

o que rapee de pena.

¡Sopa, ahí está! ¡Sopa, ahí está!

(RÍE)

Nunca conseguiremos el Shmumerotonio.

Olivia, Otto,

me habéis hecho un gran regalo enseñándome otra página del cómic.

Como agradecimiento, detendré al Doctor Sopa.

¿Cómo? Usando mi talento especial.

(GRITA)

¿Cómo es posible?

¡Hala! Tengo un nuevo héroe.

(GRITA)

¡Me has vencido con tu increíble apetito!

(AMBOS) ¡Sí! ¡Yuju!

¡Lo hemos conseguido!

¡Bien hecho, compañera! ¡Bien!

Gracias por el apoyo emocional, chicos.

Bueno, compañero, volvamos con la Profesora Pajita

y usemos el Cambia-número-nator para volver a casa.

Ay... Problemas.

Está lleno de sopa.

De calabacín.

¿Pero cómo vamos a volver con la Profesora Pajita

en la página 30?

A lo mejor mi talento especial podrá ayudar

otra vez.

(Música de suspense)

¡Puaj!

¡Puaj!

Señorita O, ¿podemos hablar en nuestro escritorio?

Orzac, es mi escritorio.

Tiene razón, debería traer aquí mis muebles.

(GRUÑE)

(Música de suspense)

No queda fruta que exprimir.

¿En serio? Bueno, quedan granadas,

pero nadie sabe cómo abrirlas.

Os habéis quedado sin fruta, ¿verdad?

No, qué tontería.

Tenemos montones de fruta ahí...

Está disgustado porque no hay dónde meter tanta fruta.

No te gustan los azúcares añadidos del zumo,

no le añadas azúcar a la verdad.

Nos va quedando poca.

Ojalá hubiera podido enseñarte mi mundo.

Era frutástico.

No digas eso. Toma,

un trapo sucio con el que limpié zumo

que se me cayó.

¿Arándano y manzana?

Por tus pajitas que sí. Ya.

¡Abrid esas cajas vacías, agentes!

¡Quiero hasta la última gota!

Aguanta, Zumeras, que ya vamos.

¿Algo? Lo mejor que he podido hacer

es limpiarles la sopa al número 3,

al número 1 y al signo más.

Oh, pues con eso no vale.

Estamos en la página 20, la Profesora está en la página 30.

¿Y si apretamos + 3

unas cuantas veces para llegar a 30?

¿Con + 3 llegaremos a la 30?

Estamos en la 20, así que contemos de 3 en 3.

23, 26, 29...

¡Oh, no sirve!

Pero mira, también tenemos un + 1.

Y 29 más 1 es...

(AMBOS) ¡30!

¡Vamos! No.

He visto más del cómic de lo que creí posible.

Ahora que el Doctor Sopa está derrotado,

me quedaré aquí y convertiré su guarida del mal

en un sitio pacífico y justo.

He tomado tanta sopa que necesito una siesta.

Pero ni siquiera sabemos tu nombre.

Es porque no tengo.

Solo soy un currante de la fábrica de Shmumerotonio.

Ya no.

A partir de ahora te llamarás "Héroe".

¿Hugo? (RÍE) ¡Me encanta!

No, no, he dicho "Héroe" porque has sido...

Venga, da lo mismo. Vámonos.

Hugo...

¡Qué bien!

(AMBOS) ¡Hala!

¿Dónde estás, Shmumeroman?

Tranquilo, comisario, vamos a traerlo.

Página 23.

Sigue dándole.

Pues me espero.

(TARAREA)

(AMBOS) ¡Ay!

¡Dale otra vez!

¡Dale otra vez!

(AMBOS) (GRITAN)

(Música animada)

¿Qué es esto?

Oh, claro.

Es un anuncio de zumos.

Ay... Prefiero la pelea de robots.

Vale, página 29.

Para pasar a la página 30 solo tengo que darle a + 1.

(AMBOS) (GRITAN)

¡Lo hemos conseguido! ¡Bien! ¡Genial!

¡Pagina 30! ¡Yuju!

¿Entonces qué? ¿No traéis palitos de zanahoria?

Bah, da igual,

vamos a hacer lo del Shmumerotonio.

Lo siento, no queda nada de zumo.

(Música de suspense)

Tranquilo, ya vienen los refuerzos.

¡Zumatrón 6000!

¡Por el poder de Shmúmeros!

(Música animada)

Vosotros debéis de ser Olivia y Otto.

Gracias por vuestra ayuda.

(AMBOS) ¡Sabe cómo nos llamamos!

Gracias a ti también, Señorita O.

Me alegra que estés bien, Zumeras.

Pues parece que se llevan bien.

Ahora, si me disculpáis,

tengo un cómic al que volver con mi ayudante.

¿Qué? Te he dicho que me gustaría

enseñarte mi mundo. ¿Me concederías el honor?

Con una condición:

tú eres el ayudante.

Trato hecho.

¡Hala! ¡La Señorita O y Shmumeroman

detuvieron un tren desbocado con zumo de piña!

¡Ay, calla, que aún no lo he leído!

¡Olivia, Otto, a mi despacho ahora!

No tenemos que hacerle caso,

¿verdad? No.

Ah, tranquilos, vosotros subid cuando podáis.

¿Alguien tiene la llave?

(Música animada)