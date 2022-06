División O - Día de entrenamiento 2ª

"DÍA DE ENTRENAMIENTO SEGUNDA PARTE"

Olivia, ¿cuándo empezó la División a quedársele obsoleta?

Me acuerdo del día.

¡Eh!

¡Ah!

¡Ah!

¡Oh!

¡Uy!

¡Uh!

¡Oh! ¿Estás buscando algo?

(RÍE)

Pero ¿cómo has hecho para...? Sandwichinator.

Eso no existe.

Eso era verdad, hasta que lo he inventado.

¿Por qué iba a divertirse solo Oscar?

Mira qué más he hecho.

He desmontado un Estiranator y un Coloronator,

he hecho unos ajuste y...

(RÍE) Ahora puedo hacer las narices que quiera.

(RÍE) ¡Oh!

De cualquier color.

(GRUÑE)

Pero nuestro trabajo es arreglar las cosas insólitas,

no hacerlas más insólitas.

Supongo que ahí discrepamos tú y yo.

(OLFATEA)

Huelo a beicon.

Oh.

Entonces, ¿Todd volvía las cosas insólitas?

Pero si es justo lo contrario de lo que hace la División ODD.

Ya lo sé. Creía que se le pasaría.

Pero cuanto más tiempo pasaba, más insólito se volvía.

Interrumpía las reuniones.

Los resultados son concluyentes.

Y por eso Ofelia y yo creemos

que los vídeos de formación ayudarían mucho a todos los agentes.

(GRITA) ¡Ah!

¡Bien!

¿Sabes que algunos cantan en la ducha?

Eso no es tan insólito.

Todd tocaba la batería.

(Batería)

"Y solo comía con los pies".

"Pero las cosas se pusieron muy feas en un caso".

¿Qué tenemos, Oscar?

Parece que la minibailarina ha vuelto.

Sí, ha hecho que esta casa baile.

(Música animada)

¿MBA ha atacado en otro sitio? Sí.

En el...

1 de la calle 1,

2 de calle 2 y aquí, 4 de la calle 4.

Pues ahora va el 6 de la calle 6.

Espera, ¿estás seguro? Seguro, segurísimo.

Mira. El dos y el cuatro son números pares.

El siguiente número par tras el cuatro es el seis.

Es como con Alicia Ardilla.

Pero la minibailarina también ha zapeado el 1 de la calle 1.

El número uno es impar, no par.

Mira, se sabe si un número es impar porque no puede dividirse en dos...

Oye, ¿vas a seguir haciendo garabatos en el cuaderno

o vamos a resolver el caso de una vez?

Vamos al 6 de la calle 6.

Esperad.

¿Cómo salgo de aquí?

(TODOS) ¡División ODD! ¡División ODD!

¡Alto ahí, minibailarina!

¿Quién?

No es la minibailarina.

Yo me llamo Rita y no me gusta bailar.

(Teléfono)

Aquí ODD.

¿Que la minibailarina ha vuelto a atacar?

¡Ups! Culpa mía.

(RÍE)

Pues ya que estáis aquí, podríais ayudarme con mis hortensias.

(TODOS) Ah...

¡Era una pauta de dobles!

Cuando doblas un número le sumas el mismo número a sí mismo.

1 más 1 son 2.

2 más 2 son 4.

Y 4 más 4 son 8.

La calle 8, que es donde tendríais que haber ido.

Gracias a vosotros la minibailarina sigue suelta

y la ciudad meneando el bullarengue sin ton ni son.

(Música animada)

Todo el mundo se equivoca.

Tú no. Sabías dónde iba la minibailarina.

Nos has dicho el sitio que no era adrede.

Es verdad porque eso es interesante,

en vez de volver el mundo un rollo patatero,

que es lo que siempre hace la División ODD.

La regla de la División ODD es no... hacer... lo insólito.

Tu placa, agente Todd.

¡No! Señorita ODD, no puede. ¡Oh, no!

No pasa nada.

Buena suerte...

a las dos.

Jolín.

Necesito un zumo.

Tranquila, te conseguiremos un compañero nuevo.

Le he echado el ojo a un recluta.

Ah...

Espero que sepa resolver casos mejor que sacarse fotos.

Sí, sabía que acabaría saliendo la historia.

¡Boom! "Historiata".

Sigue.

Llevaba semanas sin saber de Todd hasta que un día

Oscar me estaba enseñando un artilugio nuevo suyo,

el Triangulinator.

Y pulsando el botón...

# ¡Tachán! #

Gracias, Oscar.

¿Para qué decías que servía?

Para qué no sirve. Pues...

(VOZ ROBÓTICA) "Alerta".

"Código de alerta 3,1, 4, 1".

El tartnado ha sido liberado.

¿Estás segura?

(VOZ ROBÓTICA) "2, 3". -Bastante, sí.

(VOZ ROBÓTICA) "4". Salgamos de aquí.

(VOZ ROBÓTICA) "4, 1, 4, 1, 7

9, 3, 2, 3, 8, 4, 6".

¿Hay algún médico en el cuartel? Es usted.

Pues buena suerte, la necesitarán.

Es imposible.

La única forma de abrir la puerta es con mi nariz.

¿Qué?

Bueno, es que siempre pierdo las llaves,

así que hice un candado en forma de nariz y se mueve.

Pero llevo con mi nariz todo el día, así que no sé.

¡Todd!

Exacto.

(RÍE)

(RÍE) Oscar, te he quitado la nariz.

¡Agente Todd, te ordeno que arregles esto ahora mismo!

¿Agente?

Oh, pero a ver, es que ya no soy agente.

Ahora trabajo para la División Todd. ¿Eso existe?

Acabo de inventármela.

Todd, para, por favor.

Tendrías que parar tú, garabatos.

¿No lo ves? La División ODD se...

equívoca.

Tendrían que volver el mundo más insólito,

que es exactamente lo que pienso hacer.

(TODD) Hasta luego.

¿O debería decir: "'Tartaluego'"?

¡Ay! ¡Ah!

(RÍE)

Señorita ODD.

Olvídanos, tienes que detener el tartnado.

Piensa como no has pensado nunca.

Pero Todd siempre lo hacía todo.

Yo no sé pensar de cabeza como él.

Escúchame, agente. Me da igual lo que tardes,

si cuentas con los dedos de las manos, de los pies

o si usas trozos de papel,

resolver el problema es resolver el problema.

Resuelve... este... problema.

Merengue de limón.

Vamos.

Vale, sigue los pasos.

¿Qué intentas hacer? Sellar la puerta.

¿Y qué sabes? Ah... Sé que... Sé que...

Tengo un Triangulinator.

Vale. La puerta tiene uno, dos, tres, cuatro

cinco, seis, siete, ocho lados.

Eso es un octógono.

Y un triángulo tiene uno, dos, tres lados.

Las formas no coinciden.

Bueno, por fin hemos limpiado el cuartel de cabo a rabo.

¡Oh, no!

(GRITA) ¡Ah!

¿Y si combino los triángulos para hacer un octógono?

¡Hala!

(Música animada)

¡No, no, no!

¡Oh!

¿Y si todos los puntos se unen en el medio?

Sí, sí, sí. Vale.

¡Eso es!

El de la izquierda no consigo tenerlo a tiro.

Tengo que acercarme más.

Yo te cubro. ¡No!

Es la única manera.

Qué pena.

Me gustaban las tartas.

Esa fue la última vez que vi a mi compañero...

hasta hoy.

Tengo dos preguntas.

Primera, ¿por qué sigues llamándolo tu compañero?

¿Eh?

Resolvemos los problemas de forma distinta, pero juntos.

Para eso están los compañeros, para ayudarse,

pero Todd solo se ayudaba a sí mismo.

Tienes razón.

¿Cuál es la segunda pregunta?

Si Todd es el mejor agente de la historia,

¿cómo vamos a derrotarlo?

No lo sé, compañero.

No lo sé.

(Risas)