División O - Los confalones

"LOS CONFALONE"

(Música intriga)

¿Quién es? (AMBOS) La División Odd.

¿Qué División Odd? La División Odd.

Nos han llamado porque alguien estaba atrapado

en un chiste de "toc, toc".

¿Quién es? (AMBOS) La División Odd.

¿Qué División Odd? Creo que vamos a tardar un rato.

Vuelve a intentarlo.

¿Quién es?

¿Quería vernos, señorita O? Sí.

Ha pasado algo insólito.

Este es Sabatino Confalone. Hola, ¿cómo estáis? Mucho gusto.

¿Cuál es el problema, señor?

Pues mi restaurante. ¡Me han robado!

No se ofenda, señor, pero parece más un problema de la Policía.

Esperad un poco.

¡Ha sido una mesa!

(AMBOS) Una mesa. Una mesa.

Es un trabajo para nosotros. Sí, sí, claro, para nosotros.

Sí.

(Puerta, campanilla)

División Odd, bienvenidos. -Este es mi hermano, Gino Confalone.

-Hola. Mucho gusto.

Encantado. Encantado.

¿Vas a quedarte parado o vas a enseñarles...?

-Iba a enseñarles la mesa, pero me has interrumpido.

-¿Cómo? -Estaba a punto de enseñar la mesa.

-¿Por qué no la has enseñado antes? -Me has interrumpido.

¿Qué me estás diciendo? -¡Ah!

-Es mi hermano. -Por aquí.

-Bueno, es mi hermano. -Sí, por aquí.

(Música intriga)

Vale, mirad lo que pasa.

Cojo uno, dos,

tres cannoli y los pongo en la mesa así.

Y...

(AMBOS) ¡Hala!

Lo mismo pasa con esta hogaza de pan.

Hale, así.

-¿Por qué desperdicias la comida así? -No he desperdiciado nada.

-¿Por qué pones el pan en la mesa? -¿Cómo dices?

-Solo hace falta una vez. -Solo quería enseñarles la hogaza.

-Para que se sepa. -¿Qué estás diciendo?

-¡Ah! Ah...

Es mi hermano, le quiero. -Mi hermano.

No podemos seguir llevando el negocio así, necesitamos ayuda.

-Sí. ¿Qué te parece, compañera?

Veo dos opciones.

Una, que la mesa esté robando la comida.

Claro. -Ya.

Dos, que sea la propia comida. ¡Comprobaré la comida!

Ya sabes, por propósitos de la investigación.

Buena idea. Sí, sígueme, por aquí.

(SUSPIRA) Asuntos oficiales de la División Odd.

Voy a tener que probarlo todo. ¡"Mamma mia"!

¿Y si es la comida la que hace desaparecer?

Nunca dije que este trabajo no fuera peligroso.

Hemos probado con una hogaza de pan, también con cannoli.

¿Y con ensalada? Ensalada.

Te voy a hacer la mejor ensalada César de la historia.

-¿César? ¿Estás loco?

¡Debería ser una griega! -¿Griega? Somos italianos,

¿para qué hacer ensalada griega? -No podemos ponernos creativos

y hacer ensalada griega. -¿A qué santo ensalada griega?

¡Ensalada italiana! Somos italianos. -Ah, césar italiana...

Bueno, bueno, mejor antipasto, ¿vale?

Buena idea. -Me encanta el antipasto.

Te encanta el antipasto. -Me gusta.

-Nos encanta a los dos. -Ven aquí.

Vamos, coge el antipasto. Vamos a hacer antipasto.

Ve a cogerlo. -Ve a cogerlo.

-Ve tú. -Ve a cogerlo.

Voy yo a cogerlo. Ya voy yo.

Gracias. -Gracias.

(RESOPLA) Seis antipasti.

¡Lo has arreglado! (RÍE)

¡Anda, fíjate en eso! -¡Está mejor que arreglado!

Había seis antipasti y ahora hay siete, ocho, nueve, diez.

¡Ahora hay diez antipasti! -¡Anda, fíjate!

(RÍE) ¡Un momento!

¿Ahora suma comida? Aquí falla algo.

¿Falla algo? La mesa nos hace comida gratis,

¿qué puede fallar aquí?

¡Pero ahora hace comida gratis, antes nos quitaba la comida!

¡Pues mejor! (AMBOS) ¡Eso está muy bien!

Está haciendo más comida. -Más comida.

(RÍEN)

¡Ay, ay, ay! ¡Más comida!

¡Más dinero! -¡Sí!

¡Mm! Está buenísimo.

¿Sabéis? Cuando no estoy por ahí salvando al mundo,

hago una salsa bastante buena.

¿Cuántas albóndigas le pones? La receta dice que 26,

pero como hago las albóndigas en grupos de 10, redondeo a 30.

Oye, ¿qué es redondear?

¿No lo sabes? No.

Redondear es cuando cambias un número para que termine en cero

y que sea más fácil de usar.

O sea, que si tuviera 16 o 17 ravioli,

diría: "¡Eh, tengo unos 20 ravioli!".

Ya. O sea, que si tengo 11 o 12 ratones en la cocina, digo:

"¡Eh, tengo 10 ratones en la cocina!".

Exacto.

Por cierto, deberías hacértelo mirar.

Ya.

-¿Cómo sabes si redondear hacia arriba o hacia abajo?

Te lo enseño, pero tenéis que hacerme 10 kilos de espagueti.

Ah... Sí, es un montón.

Lo llamo monte albóndiga.

A ver, Tony,

¿13 se redondea hacia arriba a 20 o abajo a 10?

Eh... No lo sé.

Pues 13, aquí.

Abajo a 10. Ah, muy bien, sí.

Entonces, ¿con 16?

16 se redondea a 20.

Espera, ¿y con 15? Está justo en medio.

Si está justo en medio,

me aseguro de que nadie mira...

Y le doy un empujoncito, así se redondea a 20.

¿Lo pilláis? Sí.

-¡Pillado! Bien. Ya me la puedo comer.

Nos has hecho un regalo tan maravilloso hoy,

que vamos a enseñarte el baile familiar secreto.

(AMBOS) ¡Luigi, música!

(RÍE)

(Música animada)

(Música intriga)

Hay 10 platos en la mesa. ¿Cómo es que no desaparecen?

Es una buena pregunta. -Sí.

-Gino, ¿podría pasarme 10 flores, por favor?

-Claro. -¿Flores?

Sí.

Gracias. De nada.

Oh. ¡Se han quedado igual!

-¡Ay, esta mesa! Que si da, que si quita,

que si ahora se queda igual...

Sabatino, ya no puedo más. -Bueno, tranquilo.

-Tú, mesa, me estás volviendo loco.

¡Tú, mesa, me estás volviendo loco! -¡No, Gino!

¡Gino! ¡Ah!

¿Dónde está? ¡Gino!

(GRITA) ¡Gino! ¡Agente Otto!

¡Bien! (RÍEN)

¡Agente Otto!, ¿qué estás haciendo?

(TODOS) ¡El baile Confalone!

¡Eh, eh, eh!

¡Tenemos un problema!

¡Gino, mi único hermano, te quería como un hermano!

-¿El tío Gino no está? ¡Lo quería como a un tío!

-División Odd, ¿podéis traerlo de vuelta?

(SUSPIRA) Solo hay una manera.

Hay que ir a la Sala de Mates. ¿En un momento así?

Sobre todo, en un momento así.

Luigi, tócame una canción triste.

(Música triste)

"Saludos, agentes". Sala de Mates,

enséñanos la línea de números del cero al diez.

"Generando línea de números del cero al diez".

Vale,

cuando he puesto tres cannoli en la mesa,

han desaparecido todos.

Pero cuando he puesto seis antipasti,

la mesa ha sumado algunos y ha habido diez.

(ASIENTE) ¡Ah!

Es el monte albóndiga. ¿El monte qué?

Tres cannoli está más cerca de cero, así que lo ha redondeado a cero.

Pero seis antipasti está más cerca de diez,

así que lo ha redondeado a diez.

O sea, que dices...

que la mesa redonda ha redondeado.

¡Sí! Vamos.

Cuando su hermano ha tocado la mesa solo había uno,

así que la mesa lo ha redondeado a cero

y ha desaparecido.

(TODOS) Ah.

Pero si tenemos nueve Confalone, la mesa los redondeará a diez

y sumará uno más.

O sea, que estás diciendo que...

(TODOS) ¡Es una reunión familiar! ¡Bien!

(RÍEN)

(Música animada)

(Música, barullo)

(SILBA)

¡Confalone!

Cuando cuente tres,

van a tocar la mesa y Gino reaparecerá.

O, si nos equivocamos, a lo mejor desaparecen todos.

Yo solo lo digo... por decirlo.

¡Uno, dos, tres! ¡Toquen!

(VITOREAN) ¡Bien!

-¡Gino! (RÍEN)

¡Gino!

Ven, ven aquí, Gino. (RÍEN)

Parece que ya pueden abrir el negocio.

Pero primero, ¡a comer! (RÍEN)

(Acordeón)

(RÍEN)

(AMBOS) ¡Nos encanta esta mesa!

¡Sí! -¡Bien!

¡"Bellissimo"!

(RÍE) ¡Un brindis por esta mesa! ¡Bien!