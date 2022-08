División O - Aquí hay dragones

"Trabajamos para una organización, dirigida por niños,

(OFF) "Soy la Agente Olivia".

"Este es mi compañero, el Agente Otto".

"Este es mi lápiz de la suerte".

"Pero volvamos a Otto y a mí".

"Trabajamos para una organización, dirigida por niños,

que investiga lo extraño,

lo raro y, sobre todo, lo insólito".

"Nuestro trabajo es arreglar las cosas".

(Sintonía "División ODD")

¡Venga, venga!

"¿Que para quién trabajamos?"

"¡Para la División ODD!"

"AQUÍ HAY DRAGONES"

Bueno, señor.

Vamos a ver.

(HOMBRE) "Hopkins sigue tecleando".

"Parece que está escribiendo algo con una erre,

¡y un puñado más de letras!"

(Aplausos)

Espere. ¿Eso solo le pasa cuando escribe?

No, es con todo.

"Ahí va Hopkins,

consiguiendo vitaminas importantes, minerales

y saciando su sed".

Señor. Oh, por favor, llámeme Hopkins.

Él me llama así.

Hopkins, solo hay una forma de solucionarlo:

no haga nada.

Al final se le pasará.

Vale. Gracias, División Odd.

Que tenga un buen día.

"¡Oh, menudo parpadeo de Hopkins!"

"¡Vamos a ver la repetición!"

Oh, ¿repetición?

(Música de acción)

(AMBOS) ¡Oh! ¡Ay!

O'Higginz,

¿y esta oscuridad?

Se ha ido la corriente. Perdón por el aterrizaje.

Estará arreglado pronto.

Hasta entonces voy a hacer un perrito con las manos.

(LADRA)

Está bastante bien.

Necesitamos algo de luz.

¿Eso se puede?

Aún no te has leído el manual de formación, ¿verdad?

Compañera, yo trabajo por instinto.

Ya...

Venga, vamos.

(LADRA)

Ahí estáis los dos.

Ha pasado algo oscuro.

Hola, Señorita O.

¿Necesita ayuda para que vuelva la corriente?

No, tengo expertos trabajando en ello.

Bueno, a Oscar, quién va a ser.

¡Eh, hola, agentes!

Tenemos un problemón. Seguidme.

Vale, creía que había vuelto la corriente, pero no.

El caso es que mientras, tenemos que lidiar con...

un huevo de dragón.

Qué gracia. Ha sonado a que has dicho

"un huevo de dragón". Pues sí. (RÍE)

(TODOS) (GRITAN)

Necesita música para no eclosionar,

pero la radio no va porque no hay corriente.

¡Está apunto de eclosionar!

(TODOS) (GRITAN)

Tranquilos. Tengo una idea.

# Resta uno, resta uno, resta uno.

# Réstame un aliento. # Bien hecho, Agente Otto.

Sigue cantando mientras Oscar arregla la corriente.

En realidad, antes de ponerme con eso,

debería enseñarles algo a usted y a Olivia.

A ver.

Sin prisa.

# Resta uno, resta uno, resta uno.

# Réstame un aliento. #

Ay... Genial.

Esto es un huevo de Hielidragón.

(AMBAS) ¿Qué?

Tenía que llevarlo a la isla helada de Gandor,

pero es una locura de sitio.

O sea, en plan bien, me gusta estar ocupado, la verdad,

pero cuando hay mucho que hacer, es de locos...

(AMBAS) ¡Oscar! Bien, como iba diciendo,

esto es un Refrescahuevinator.

Su única misión es refrescar el huevo,

pero sin corriente

no funciona.

Y este es un problema porque...

Mire ese termómetro.

Esta línea de aquí me dice cómo de frío está el huevo.

Normalmente está a 0 grados centígrados,

que es helado,

pero como el Refrescahuevinator no va, se está calentando.

¿Lo ve? La temperatura es de 10 grados centígrados.

Acaba de subir a 15 grados.

Si el huevo sube a 20 grados centígrados,

eclosionará.

Y si eclosiona... (AMBAS) ¡No lo digas!

Un dragón escupehielo gigante y terrorífico saldrá

y destruirá el cuartel.

(AMBAS) Lo ha dicho.

Mientras arreglo lo de la corriente, hay que refrescar el huevo

para que la línea del termómetro baje.

Sé dónde encontrar algo frío:

en la Sala de Descanso.

En los Países Bajos. En Saturno.

Tu idea es mejor.

Vamos.

¡Ayuda! ¡Necesitamos algo frío!

Oksana, sé que no hay corriente,

¿pero el interior del congelador sigue frío?

Sí.

¡Pues genial! Entonces nos llevamos los helados.

Quieres el postre sin haber comido antes.

Eh... No son para comer.

Son para mantener frío un huevo de dragón.

Entonces supongo que no viste mi vídeo

de reglas de la Sala de Descanso.

"BIENVENIDOS A LA SALA DE DESCANSO"

(Música animada)

La comida es para comer.

(Música animada)

Creía que estaba bien claro.

Tomo el control de la Sala de Descanso.

Por mi autoridad, le ordeno que entregues el helado.

Sí, Señorita O.

Esta energía nunca se va.

Disfrute.

¡Rápido, mira el termómetro!

Estaba a 15 y ahora está a 5 grados.

La temperatura ha bajado,

entonces el huevo se está enfriando.

¡Ha funcionado!

Hola a las dos.

Bueno, puede que aún tarde un rato.

Tranquilo, hemos enfriado el huevo.

No va a eclosionar.

¡Genial, entonces todos estaremos a salvo!

¡Sí!

Oscar, ¿hay otro huevo?

¡No, pero qué locura es esa!

No, no hay otro huevo. (AMBAS) (SUSPIRAN)

Bueno, vale, sí que hay otro. Por aquí.

Ay...

Es un huevo de Flamidragón.

¡Ay! Tenía que llevarlo al Volcán del Destino,

pero he estado superliado últimamente.

Estaba todo manga por hombro, si tuviese todo...

(AMBAS) ¡Oscar! Vale.

Esto es un Calientahuevinator.

Su única misión es calentar el huevo,

pero si no hay corriente...

Si se enfría, eclosionará.

O sea que tiene que estar caliente. Sí.

¿Puedo decir algo tranquila

aunque lo quiera decir gritando? Claro.

¿Por qué no nos lo has dicho antes?

Porque creía que ya tendríamos corriente.

Tenemos que asegurarnos de que el huevo no baje

de los 30 grados centígrados.

Eso es calor de verano. Sí.

A ver, ahora está a 40 grados.

Antes estaba a 50.

¡La temperatura tiene que subir, no bajar!

Veremos cómo mantenerlo caliente.

Espero que a Otto le vaya bien.

# Wo! One, one, one, baby.

# Are you ready? Cuz Soundchek's back.

# In cosmic harmony...

# Dance! Dance! Like nobody's watching. #

Sí. Está bien, sí.

Voy a mirar la corriente.

¡Oh, no! ¡El huevo de Flamidragón se está enfriando!

Está a 30 grados.

Voy a buscar algo caliente.

Lo mantendré caliente.

Deprisa, no soy muy maternal.

¡Oksana!

Necesito lo más caliente que tengas.

Por suerte para ti, he hecho sopa de guisantes

antes de quedarnos sin corriente.

Espera.

¿La sopa es para comer?

Eh...

Sí.

(Música de suspense)

Te veo en los ojos que es mentira.

Es mentira, y gorda.

Ay... Bueno, vale.

Es para mantener caliente un huevo de dragón.

No hay sopa. Ah, ¿sí? Pues...

¡Tomo el control de la Sala de Descanso!

(IMITA SIRENA)

Tú no eres la Señorita O.

Mira, Oksana, necesito urgentemente la sopa.

¿Hay algo que pueda hacer para tenerla?

Pues sí. Mira.

Solo tengo un pinche de cocina.

Sin problema, te conseguiré más.

No, quiero que se vaya.

Oh, oh.

Vente conmigo. Y ayúdame con la sopa.

¡40 grados!

O sea que el huevo se está calentando.

(AMBAS) ¡Bien!

¿Quién es este?

Ah, ahora viene con nosotras.

(AMBAS) ¡Ha vuelto la corriente!

Hola a todos, era una cabra que mordió los cables.

No sé cómo no la he visto.

¿Quién es este? Ahora viene con nosotros.

Vale. Buenas noticias.

El huevo de Flamidragón está caliente,

el de Hielidragón está frío y todo va bien.

Genial.

¡Chicos...! ¿Quién es este?

Ahora voy con vosotros. Ah...

¡Mi huevo de dragón eclosionó!

Se me acabaron las canciones de Soundcheck.

¿Y no podrías haber cantado otra canción?

Sinceramente no se me ha ocurrido.

Oscar,

¿qué dragón había dentro de ese huevo?

Pues... el peor de todos.

(Rugido)

¡Un Invisiblidragón!

¡Escupe fuego y hielo!

¡Y no tengo ningún artilugio!

Espera, ¿cómo de grande es el dragón?

Más o menos como un oso.

Usaré el Atrapaosinator para cazarlo.

¿Pero cómo vamos a cazar un dragón que no vemos?

¡Despejad el camino, marchando un puré de tapioca!

(Rugido)

¡Ahora, Otto!

(Música de acción)

(TODOS) ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡Sí!

(RÍE)

Espera. Oksana,

¿qué pasa con tu vídeo?

¿La comida no era para comer?

Supongo que no lo has visto hasta el final.

La comida es para comer.

(Música animada)

Menos si hay un Invisiblidragón destrozando el cuartel.

"Tranquilos".

Quedaos siempre hasta el final de los créditos.

Siempre.

¿Quién es este? Ahora viene con nosotros.

"EL AMANECER DE LOS LIBROS"

Pues entra un tipo y dice...

"Hola, quisiera sacar un libro, por favor".

Entonces le digo: "¿Te parezco una patata?"

¡Patata! (TODOS) (RÍEN)

(RÍE)

¿Cuándo se han hecho tan amigos esos cuatro?

Cuando Oren y Olaf salvaron la biblioteca.

¿Que salvaron la biblioteca? Sí.

Espera.

Me sé una historia que tú no sabes.

Increíble. Normalmente eres tú la que...

Otto, ¿me puedes contar la historia?

Claro. Empezó como casi todos los casos,

en el despacho de la Señorita O.

(AMBOS) Ha pasado algo insólito.

¡Eh, esa es mi frase!

(AMBOS) Perdón.

Como todos saben,

así es como suele ser la biblioteca.

Sí. -Exacto.

Pero así es como está ahora.

(Música de suspense)

¡Bien, libros voladores!

No es una situación "¡bien!", querido Olaf.

(ABUCHEA) Mejor.

Espere, no todos los libros vuelan,

algunos siguen en los estantes.

Hay que ir a la biblioteca a por más pruebas.

Pues ya nos contaréis cómo os va.

Sí, tenemos un partido de bádminton esta tarde.

Andamos liados. -Sí.

Bádminton.

Los dos tienen que acompañarnos.

Vale, pero nos llevamos las raquetas.

Sí. -Sí, compañero.

(AULLA)

Yo también estoy nervioso, Olaf.

En realidad pregunta

si la biblioteca tiene cámaras de seguridad.

Ya saben, para revisar las grabaciones de esta mañana

y ver si hay algo raro.

¡Hala! Has entendido el aullido.

Hay una sala con cámaras de seguridad

en un extremo de la biblioteca.

Vale, este es el plan:

abriremos las puertas y...

¡Eh! -Y luego seguiremos a Olaf.

(AMBOS) (GRITAN)

¡Los libros nos atacan!

¡Venga, corred!

(Música de acción)

¡La Sala de Seguridad está a la izquierda, vamos!

Oh, ya estamos.

Me corté con el papel.

(Golpes)

Aquí están las pantallas

de las cámaras de seguridad.

Pondré las grabaciones de esta mañana.

Estos tres villanos han venido a la biblioteca esta mañana:

Doble Dave. (AMBOS) ¡Oh!

Daría Decenas. (AMBOS) ¡Oh!

Y Perry Pares. (AMBOS) ¡Oh!

Iríamos mucho más rápido si hicieran eso al final.

Sí, es verdad. -Sí, claro. Es que la voz...

A Doble Dave le gusta doblar números.

Si empezamos con 2,

y lo doblamos, tenemos 4.

Si lo doblamos, tenemos 8.

A Daría Decenas

le gusta contar de 10 en 10.

10, 20,

30, 40...

Y a Perry Pares,

solo le van los números pares.

Es decir, todo número que pueda dividirse por dos o por la mitad.

Para ilustrar bien este concepto,

estas cuatro pantallas de seguridad

son un ejemplo de número par.

Dos aquí, dos aquí.

Cuatro dividido por la mitad.

(AMBOS) Ah...

Ya pueden hacer ese ruido.

(AMBOS) ¡Oh!

Y...

¿quién ha sido?

Pues a todos les van los números,

y todos los libros de la biblioteca tienen un número en el lomo.

Sí. Así los organizo

en las estanterías. -Sí.

Si capturamos a algún libro volador,

quizá los números nos ayuden a descubrir quién ha sido.

(AMBOS) Eh...

A ver, esperad.

Cuando dices capturar a algún libro volador,

¿dices con las manos?

No va a ser con los pies.

Eso es cosa de Olaf. -¡Bien!

(Música de acción)

¡Tengo uno!

¡Ay, y yo!

¡Yo tengo tres! -Yo cuatro.

¡Vamos a la Sala de Seguridad!

¡Ay!

Mi libro tiene el 10.

¡Venga, venga! -El mío es 40.

Este, el 80. -20.

Pongámoslos en una recta numérica.

Aquí están los 4 libros capturados.

Si encontrásemos una pauta...

Doblado. -¿Qué?

10 más 10 da 20.

20 más 20 da 40.

40 más 40 da 80.

Los números están doblados.

Buen trabajo, Olaf.

Será cosa de Doble Dave.

Ahora podemos ajustar bien el Vuelalibronator

y darles a los libros.

¡Bien!

(Música de suspense)

Es hora de escribir el final del cuento.

Oh, oh. ¡Se han enfadado!

¡Hay que correr!

(AMBOS) (GRITAN)

¿Qué ha pasado? -No lo sé.

Has dicho que estaban doblados. -¡Chsss!

No estamos solos.

Olaf, date la vuelta.

(GRITA) ¡Quítamelo!

¡Mira el número! -¡Es el 30!

Vale.

Ahora tenemos:

10, 20, 30, 40, y 80.

No puede ser una pauta de doblado. -Porque 10 más 10 es 20,

pero 20 más 20 es 40, no 30.

Un momento.

Está contando por decenas.

10, 20, 30, 40...

Tiene que ser Daría Decenas.

Pero también podría ser Perry Pares.

Vale, no lo entiendo.

Miren: 10, 20, 30, 40, y 80.

Son todos números pares.

Todos tienen 0 al final.

O sea que pueden dividirse por 2 o partirse por la mitad.

¿Y qué hacemos ahora?

Volver ahí fuera

e ir probando.

Primero les damos a los libros por decenas

y si no funciona,

les daremos por números pares.

(AÚLLA)

Este sí lo he entendido. Vale.

"Olaf tiene sed".

¿Tiene sed? Se te da bien. -Entendido. Sí.

Ya. Ni parecido.

A Olaf le preocupa que los libros vuelen tan rápido

que no podamos probar ambas opciones.

Oh, ¿y tiene razón?

Solo hay una forma de averiguarlo.

Vuelalibronator puesto en decenas.

Es hora de terminar este capítulo.

¡Bien!

¡Aún siguen volando! -(ABUCHEA)

Vuelalibronator puesto en números pares.

Oh, oh.

¡Corre!

(GRITA)

¡Cierra, cierra!

¿Qué ha pasado?

No lo sé. Estaba seguro de que sería uno de esos tres villanos.

Nos habremos equivocado.

O no los habremos visto todos. -¿Eh?

Mirad ahí.

¿Veis ese codo?

Había alguien más en la biblioteca.

¡Eh! No reconozco ese codo.

Y suelen dárseme muy bien los codos.

Seguro que podríais ver el resto de la persona si vemos...

(AMBOS) La cámara de la otra Sala de Seguridad.

¿Cuántas cámaras de seguridad hacen falta en una biblioteca?

Nos tomamos la seguridad de los libros muy en serio.

Qué tío. -Increíble.

Vale, vamos. -¡No!

La otra Sala de Seguridad

está al otro extremo de la biblioteca,

nunca llegaremos. -Uy, que no...

Vamos a colarnos

entre los libros sin que nos vean.

¿Cómo?

Tengo una idea.

(Música de suspense)

Oren,

¿seguro que esto funcionará?

No soy Oren, soy un libro.

¿Cómo? ¿Qué le ha pasado a Oren?

Usted mézclese.

Deberíamos haber usado revistas.

Ay... Empiezan a sospechar.

Creo que huelen el corte de antes.

¡Chsss!

Que nos pillan.

¡Corred! (TODOS) (GRITAN)

¡Cynthia Cinco!

De ella era el codo.

A Cynthia le gusta contar de cinco en cinco.

¿Cómo encaja la pauta numérica con que cuente así?

Contando de 5 en 5

salen todos los números de la recta.

Empieza en 5. 5 más 5 es igual a 10.

Más 5, da 15.

Más otros 5, da 20.

Ninguno de los libros capturados

es ni 5 ni 15 ni 25 ni tampoco 35.

Si vamos a contar de 5 en 5...

Seguro que estarán volando por aquí.

¿Pero cómo saberlo seguro?

Eso de arriba lo aclara todo.

"¡Cinco, cinco, cinco!"

"¡Volad, libros, volad!"

"(RÍE)" -Sí, vale, ha sido ella.

Ah, caso cerrado.

Vamos a zapear libros.

¿Dónde está el Vuelalibronator? -Oh, oh.

¡Oh, no! ¡Se me ha caído del bolsillo al correr!

¿No necesitábamos ese chisme?

Sí, por eso Olaf y yo vamos a ir a por él.

¿Pueden ayudarnos a luchar contra los libros?

Sí. -No.

¿No? -Sí, claro.

En fin, es lo que hay.

Entre la espada y la pared.

(Música de acción)

¿Todo el mundo listo? (AMBOS) Listo.

Cuando cuente siete. -¿Eh? ¿Qué?

¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete!

(TODOS) (GRITAN)

Poniendo el Vuelalibronator en Cynthia Cinco.

¡No aguantaremos mucho más!

(TODOS) ¡Bien!

¡Sí! (RÍE)

Bueno, Señor Fonts, tenía usted razón.

Ha costado despegarse de los libros.

Pero si yo no he dicho eso.

Habría molado más de haberlo dicho.

¿Sabéis qué?

Cuesta mucho dejar de leer estos libros.

Y así es como Oren y Olaf salvaron la biblioteca.

Otto, fuimos nosotros.

¿Qué? Ese caso lo resolvimos nosotros,

no Oren y Olaf.

¿Te acuerdas?

Pase lo que pase, siempre recordaré este momento.

¡A correr!

(GRITA)

Ah, sí.

Ha sido bastante raro que aullaras tanto.

¿Y por qué el Señor Fonts y Dustin

son tan amigos de Oren y Olaf?

Olaf es mi sobrino.

(AMBOS) Ah...

¿Qué me dice, Señor Fonts, le hace una partidita de bádminton?

¡Bien! -¡Sí!

(AÚLLA) -(RÍE).

Vale, ¿pero te he contado alguna vez

la historia en que Oren y Olaf ayudaron a Papá Noel?

También fuimos nosotros.

¿Cuando se convirtieron en marionetas?

Nosotros también.